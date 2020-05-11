За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Кількість киян, у яких підтвердили коронавірус, за минулу добу збільшилася на 66 осіб, серед них 6 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - написав Кличко.



Так, серед хворих: 32 жінки віком від 27 до 79 років. І дві дівчинки - 1 і 3 років. 29 чоловіків від 28 до 84 років. І троє хлопчиків - 4, 12, 16 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Мер зазначив, що найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12 та Деснянському - 8 підтверджених випадків.



"Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, - міфи... Але ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин. Дотримуйтеся правил безпеки! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.



