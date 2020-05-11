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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко. ІНФОГРАФІКА

Кількість киян, у яких підтвердили коронавірус, за минулу добу збільшилася на 66 осіб, серед них 6 медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще на 66 людей. Серед них - 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Так, серед хворих: 32 жінки віком від 27 до 79 років. І дві дівчинки - 1 і 3 років. 29 чоловіків від 28 до 84 років. І троє хлопчиків - 4, 12, 16 рокiв. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Мер зазначив, що найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12 та Деснянському - 8 підтверджених випадків.

"Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, - міфи... Але ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин. Дотримуйтеся правил безпеки! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.

За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко 01
За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
ох и новости. коровавирус, коровавирус, коровавирус, Тимошенке 5 лямов зелени, коровавирус, коровавирус...
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11.05.2020 10:41 Відповісти
+3
Вы лично провели опрос заболевших и выяснили места их пребывания именно на майские праздники в зараженной среде?
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11.05.2020 10:56 Відповісти
+2
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
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11.05.2020 10:46 Відповісти
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І знову є медики, які інфіковані короновірусом! Чому Степанов займає свою посаду?
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11.05.2020 10:40 Відповісти
МОЗ-1, МОЗ-2, МОЗ-3 і ніякого толку.
За добу в Києві 66 нових випадків COVID-19, серед захворілих 6 медиків і 5 дітей. Загалом 1871 інфікований, - Кличко - Цензор.НЕТ 5212
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11.05.2020 11:04 Відповісти
ох и новости. коровавирус, коровавирус, коровавирус, Тимошенке 5 лямов зелени, коровавирус, коровавирус...
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11.05.2020 10:41 Відповісти
Почему цензор ее даёт новости о багатотысячных протестах по всій Німеччині?
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11.05.2020 10:46 Відповісти
кацапы в тройке лучших уже с +11,656 за сутки еще немного и догоните ненависную Америку
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11.05.2020 10:46 Відповісти
Зате летальність нуляча!
Варламов розповідає, що вже закінчились місця в лікарнях, що були виділені під коронавірус включаючи їхню нову побудовану у чистому полі лікарню (а-ля в Ухані).
Але смертельних випадків - майже нема!
Ось вам дива російської медицини!
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11.05.2020 12:51 Відповісти
Це наслідки порушення карантинних правил на травневі вихідні.
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11.05.2020 10:47 Відповісти
Вы лично провели опрос заболевших и выяснили места их пребывания именно на майские праздники в зараженной среде?
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11.05.2020 10:56 Відповісти
травневі свята аукнуться пізніше. Першотравенці тільки розпочинають надходити
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11.05.2020 12:52 Відповісти
Карантин провалился. Зато уничтожили эконмику. Лукашенко оказался прав
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11.05.2020 11:32 Відповісти
Капец, оказывается что Киев чуть ли не единственный город на планете с закрытым метро...
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11.05.2020 12:17 Відповісти
нащо тобі метро коли набудували купу велодоріжок?
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11.05.2020 12:54 Відповісти
Пришло время его затопить..
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11.05.2020 13:00 Відповісти
Нащо його топити - тобі у Дніпрі води мало?
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11.05.2020 13:49 Відповісти
 
 