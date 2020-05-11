Якщо працівники з України не приїдуть - буде катастрофа, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовнічек

Польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно "сотні тисяч". Без них буде дуже складно зібрати врожай у Польщі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі (Real SA) Анджей Гайовнічек, передає Цензор.НЕТ.

"Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати",- заявив Гайовнічек.

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За його словами, у Польщі зараз потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках з України.

На його думку, якщо українці через тижні у зв’язку з пандемією COVID-19 не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.

Як відомо, у Польщі зараз перебуває до мільйона українців. З середини березня з Польщі в Україну повернулися понад 180 тис. українців. Уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період стану епідемії COVID-19 і 30 днів після нього.