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Новини Коронавірус і карантин
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Якщо працівники з України не приїдуть - буде катастрофа, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовнічек

Якщо працівники з України не приїдуть - буде катастрофа, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовнічек

Польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно "сотні тисяч". Без них буде дуже складно зібрати врожай у Польщі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі (Real SA) Анджей Гайовнічек, передає Цензор.НЕТ.

"Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати",- заявив Гайовнічек.

Також читайте: Зеленський про виїзд заробітчан: рабства в Україні немає. Німеччина, Італія, Фінляндія та Польща надіслали замовлення на рейси для робітників

За його словами, у Польщі зараз потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках з України.

На його думку, якщо українці через тижні у зв’язку з пандемією COVID-19 не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.

Як відомо, у Польщі зараз перебуває до мільйона українців. З середини березня з Польщі в Україну повернулися понад 180 тис. українців. Уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період стану епідемії COVID-19 і 30 днів після нього.

Автор: 

карантин (18172) мігранти (1132) Польща (8670) трудова міграція (455) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+39
Вопрос стоит не в рабочих местах (их валом), а в оплате и условиях труда. И когда кто-то из правительства заявляет про "створення сто тисяч мільйонів" рабочих мест, кроме брезгливой усмешки, это не вызывает больше ничего.
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11.05.2020 11:22 Відповісти
+22
Можно откат, а можно и пенделя. Пендель - более чудодейственное средство.
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11.05.2020 11:07 Відповісти
+20
Польшу освободили четыре танкиста и собака, это известно всем )))
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11.05.2020 11:23 Відповісти
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11.05.2020 15:04 Відповісти
для европейцев мы конкуренты.

европейцы, как и любые иносранцы, не заинтересованы, чтоб у нас было все хорошо.
они поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим, который выводит украденные у нас деньги в их оффшоры.

мы им нужны как сырьевой придаток и рынок сбыта их продукции.
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11.05.2020 15:59 Відповісти
Блаааа. Назовите же их! Кто именно в Европе "поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим" - Украина должна знать врага в лицо
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11.05.2020 18:02 Відповісти
Ну уже плюс!!! дошло на Конец!!! это же не сесесер!!! каждому по способностям и че там ?каждому по потребностям??? идиЁты!! Трусы в кружевах не прокатит!
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11.05.2020 22:02 Відповісти
вы что думали, вошли в ЕС и все пошло как по накатанной? тут пашут , как папы Карло, (не для вас!!) для себя! менталитет другой... даром вас кормить никто не будет... теперь уже нищую страну... я бы в первую очередь! если бы мог ))) прекратил раздрай в Украине!!!!! междусрач... плин... у нас кланы так не срутся... есть же предел! у вас я так понял вас на цензоре это в кайф обосрать друг друга...
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11.05.2020 22:15 Відповісти
"я бы в первую очередь! если бы мог ))) прекратил раздрай в Украине!!!!! междусрач"

Ты, поведай, "милок", о каком-таком "междусраче" ты тут гутариш, м?
И, кстати, у "нищей страны", зарплата (минималка) уже выше, чем на Московии.
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12.05.2020 02:26 Відповісти
Ну, ось свіжа заява польських радіоновинарів майже "в реальному часі":
французькі любителі сезонно-трудової халяви переконують, що як їм не дадуть завести 80 тисяч сезонних батраків з Польщі, то їх фасольку-полуницю-персики спіткає така ж "катастрохва", як і польську редиску-фасольку-полуницю без наших. І якщо братні єврокордони не відкриють найближчим часом, то вони почнуть організовувати чартерні авіарейси за халявними євроарбайтерами.

Вніманіє вапріс. До наших найбільш патріотичніших європатріотів:
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким, які сезонним батракам платять разів у два-три більше?
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11.05.2020 16:35 Відповісти
Якбы у Фринцию так було би легко вйихать на работу як у Польшу , это бил би не ваприс .! .
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11.05.2020 18:33 Відповісти
У правилах в'їзду різниці немає. А яби наше МЗС працювало, як слід, то не було б різниці і в доступі "на ринок праці", тим більше, коли там дефіцит пропозиції.
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11.05.2020 22:46 Відповісти
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким,
Французы пускали официально только из ЕС. А поляки и из Украины.
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11.05.2020 19:28 Відповісти
У шенгенській зоні однакові правила для в'їзду іноземців з-за її меж - різними можуть бути вимоги щодо працевлаштування. І ось саме це повинно бути предметом діяльності МЗС, а не торгівля квотами на експорт рабсили.
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11.05.2020 22:41 Відповісти
І ось саме це повинно бути предметом діяльності МЗС, а не торгівля квотами на експорт рабсили.
Последствия потери независимости - низззя спорить с "западными партнерами".
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12.05.2020 23:13 Відповісти
І коли це ви нізавісімолсть патірялі - у 90-му?
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.
Інша справа, що торгують вони не своїми задницями, а нашими... А це вже проблема хоч і традиційна, але "внутрішня" і до питання державної незалежності прямого стосунку не має - не переживайте там.
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12.05.2020 23:36 Відповісти
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.

Покажите плз, торговлю с "западными партнерами" (и независимости) на примере посылания Коболева своего начальства - правительства и премьер-министра Украины. Для справки - единственным оф владельцем "Нафтогаз Украины" теоретически является правительство Украины.
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13.05.2020 02:05 Відповісти
Польша не поддержала тех, кто там работал во время каратина, хотябы отменой платы за жилье. Люди имели большие проблемы. Чего же они теперь хотят? Пусть существенно повышают оплату труда.
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11.05.2020 16:59 Відповісти
Плата за жильё это частники, а частнику ты не можешь говорить не бери за аренду.
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11.05.2020 17:05 Відповісти
хотябы отменой платы за жилье.
Оплата жилья - договорные отношения хозяина и съемщика. С какого боку тут государство... разве что оно платить будет.
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11.05.2020 19:30 Відповісти
пшеки хитросделанные сами горбатьтесь. паны сраные
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11.05.2020 17:41 Відповісти
Ты просто дебильно сделанная
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11.05.2020 17:51 Відповісти
Дебилом сделанная...
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11.05.2020 20:09 Відповісти
Правильно. а мы паедем пахать на орду...
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11.05.2020 21:49 Відповісти
паны работайте
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11.05.2020 18:03 Відповісти
Не понимаю здешней жаркой дискуссии .. ! .Неужели пахать на местных олигархов за гроши , престижнее , чем на польских работодателей за вдвое большую плату ??
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11.05.2020 18:40 Відповісти
Maksim Perepelitca...Зная вашу "патриотичность"во времена петра великого, вы предлагаете пахать на польских работодателей, нежели на Потрошенко??? да вы Ахренели чоли???
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11.05.2020 22:30 Відповісти
А поляки готові заплатити більше при дефіциті робочої сили та сплачувати аванс та медичне страхування. Якщо так то добре, а якщо ні, то до роботи панове просимо, досвіл який ви здобули в Німеччині,Нідерландах, та Великбританії вам допоможе.
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11.05.2020 19:30 Відповісти
А может своё надо выращивать?
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11.05.2020 19:55 Відповісти
Согласен,да ведь у нас такие законы как при Хрущеве,если у тебя есть коза то ты обязан сдать государству шкуру.
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11.05.2020 21:22 Відповісти
Значит приедут и не будет никакой катастрофы.
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11.05.2020 20:05 Відповісти
Яка бяда! Шампіньйонів гєйропа не отримає. Чи не продукт першої необхідності.
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11.05.2020 20:21 Відповісти
Запрет на выезд гастеров в ЕС ничего полезного не даст. Это сделано для того, что бы напакостить ЕС и гастарбайтерам.
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11.05.2020 21:45 Відповісти
В Польше платят 20 тыс грн за 10-12 раб. день, пусть сами работают за эти копейки.
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11.05.2020 22:15 Відповісти
и 6 дней в неделю, за эти раб часы у нас почти столько же можно заработать.
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11.05.2020 22:19 Відповісти
Лучше поехать на те же сезонные работы в Финляндию или Голандию там платят от 1500-2000 евро и условия намного лучше.
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11.05.2020 22:18 Відповісти
Не знаю где так платят за такие деньги и местные работали бы. У нас 880€ приблизительно а может и меньше. Это чистая зарплата проживание включено.
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12.05.2020 00:47 Відповісти
Всего? И есть желающие ехать на 880 евро в месяц? Там на дорогу половину потратишь + питание в Норвегии в разы дороже, чем в Украине.
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12.05.2020 10:49 Відповісти
Зачем такую фигню писать?
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12.05.2020 22:40 Відповісти
Какую? Вы бы поехали за 880 евро в месяц в Норвегию пахать? При том, что там средняя зп 4000-5000 евро и цены соответствующие?
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13.05.2020 00:51 Відповісти
Бздэники обленились?
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11.05.2020 22:47 Відповісти
махать батогом и орать шибче курво, шибче не на кого будет?
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11.05.2020 23:02 Відповісти
Каждая лиса свой хвост хвалит,но из постколониальной Украиньі сваливать нужно однозначно хотя-бьі до начала правления демократического правителя,типо Саакашвили.
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11.05.2020 23:45 Відповісти
Некому собирать урожаи, потому что все поляки убежали работать в зап. европу от своих нищенских зарплат в польше, теперь их бывшие работодатели ищут рабов на их место Конечно, кто же кроме украинцев будет горбатиться на хитровые.аных ляхов
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12.05.2020 01:53 Відповісти
Эти зели совсем о**ли ! Лимитировать пермещения лиц требованиями государства - это нарушение прав человека.... Есть права на свободу передвижения и точка... Если страна с каки-то херов берёт на себя обязанности посредника, которого никто не нанимал - это просто бандитизм. Наезд чистой формулы... Им - совкам и долбодятлам даже не понятно, что они не могут в своих дурацких требованиях видеть Стороной страну. Потому что в свободных странах сторона - это каждая фирма..И никакая страна не будет указывать своим предпринимателям кого..на сколько..и с какими сопуствующими трудоустраивать работников... Они - совки - не имеют в голове даже представления об институте демократии... Для них власть или совковая диктатура или бандитизм...что в сущности одно и то же... Эта власть - это какой-то позор...
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12.05.2020 02:58 Відповісти
Дык треба зенести кому треба
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12.05.2020 08:23 Відповісти
Лос, лос, лос! Арбайтен шнелле!
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12.05.2020 08:39 Відповісти
Хорошо бы этим воспользоваться и перехватить у Польши рынки - может быть и заробитчанам не нужно будет в Польшу ехать в следующем году.
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12.05.2020 10:47 Відповісти
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