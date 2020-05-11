Якщо працівники з України не приїдуть - буде катастрофа, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовнічек
Польський ринок праці залежний від трудових мігрантів з України, а в сезон збирання фруктів та овочів їх потрібно "сотні тисяч". Без них буде дуже складно зібрати врожай у Польщі.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів глава польської Асоціації переробників фруктів і овочів, власник одного з найбільших переробних підприємств у Польщі (Real SA) Анджей Гайовнічек, передає Цензор.НЕТ.
"Польща є величезним виробником продуктів харчування, одним з найбільших у Європі. Скажімо, ми найбільше в ЄС вирощуємо печериць тощо. Тож якщо працівники з України не приїдуть, це буде катастрофа. Те, що буде вирощено в полях, пропаде, оскільки не буде кому збирати",- заявив Гайовнічек.
За його словами, у Польщі зараз потреба у "сотнях тисяч" сезонних працівниках з України.
На його думку, якщо українці через тижні у зв’язку з пандемією COVID-19 не зможуть приїхати до Польщі на початок сезону збору полуниці, то це може призвести навіть до протестів польських аграріїв.
Як відомо, у Польщі зараз перебуває до мільйона українців. З середини березня з Польщі в Україну повернулися понад 180 тис. українців. Уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування за безвізовим режимом на період стану епідемії COVID-19 і 30 днів після нього.
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европейцы, как и любые иносранцы, не заинтересованы, чтоб у нас было все хорошо.
они поддерживают коррупцию и олигархическо-клептократический режим, который выводит украденные у нас деньги в их оффшоры.
мы им нужны как сырьевой придаток и рынок сбыта их продукции.
Ты, поведай, "милок", о каком-таком "междусраче" ты тут гутариш, м?
И, кстати, у "нищей страны", зарплата (минималка) уже выше, чем на Московии.
французькі любителі сезонно-трудової халяви переконують, що як їм не дадуть завести 80 тисяч сезонних батраків з Польщі, то їх фасольку-полуницю-персики спіткає така ж "катастрохва", як і польську редиску-фасольку-полуницю без наших. І якщо братні єврокордони не відкриють найближчим часом, то вони почнуть організовувати чартерні авіарейси за халявними євроарбайтерами.
Вніманіє вапріс. До наших найбільш патріотичніших європатріотів:
нах...віга перейматися проблемами задоворлення сезонного попиту польських виробників, якщо можна одразу взятися за допомогу французьким, які сезонним батракам платять разів у два-три більше?
Французы пускали официально только из ЕС. А поляки и из Украины.
Последствия потери независимости - низззя спорить с "западными партнерами".
Як бачите, із западнимі партньорамі намагаються не так сперечатися, як торгуватися.
Інша справа, що торгують вони не своїми задницями, а нашими... А це вже проблема хоч і традиційна, але "внутрішня" і до питання державної незалежності прямого стосунку не має - не переживайте там.
Покажите плз, торговлю с "западными партнерами" (и независимости) на примере посылания Коболева своего начальства - правительства и премьер-министра Украины. Для справки - единственным оф владельцем "Нафтогаз Украины" теоретически является правительство Украины.
Оплата жилья - договорные отношения хозяина и съемщика. С какого боку тут государство... разве что оно платить будет.