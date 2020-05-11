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Новини
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Понад 300 пасажирів прибуло в Україну з ОАЕ та Вірменії за минулу добу, - Держприкордонслужба

Понад 300 пасажирів прибуло в Україну з ОАЕ та Вірменії за минулу добу, - Держприкордонслужба

За минулу добу - 10 травня - евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії прибуло понад 300 пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час оформлення авіарейсів із Шарджі та Єревана прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили температурний скринінг та опитування про стан здоров'я пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на самопочуття серед прибулих не виявили.

Для проходження карантину пасажири цих рейсів обрали самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома". Під час паспортного контролю прикордонники також перевірили правильність даних, занесених у мобільний застосунок.

Зазначимо, що загалом за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд менш як 15,4 тисячі громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 560 громадян повернулися в Україну за минулу добу, - Держприкордонслужба

Автор: 

Вірменія (739) Держприкордонслужба ДПСУ (6210) ОАЕ (343)


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Пипец.А нам рынками и парками мозги выносят...
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11.05.2020 11:06 Відповісти
Починаємо карантин заново.
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11.05.2020 11:09 Відповісти
а армяне нам зачем? это же путлеровская номенклатура....
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11.05.2020 11:17 Відповісти
Ого, троль
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20.07.2020 11:37 Відповісти
ого , хачик? тролль с дабл л пишется карапет......
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31.07.2020 07:25 Відповісти
 
 