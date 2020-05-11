Понад 300 пасажирів прибуло в Україну з ОАЕ та Вірменії за минулу добу, - Держприкордонслужба

За минулу добу - 10 травня - евакуаційними рейсами з ОАЕ та Вірменії прибуло понад 300 пасажирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час оформлення авіарейсів із Шарджі та Єревана прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили температурний скринінг та опитування про стан здоров'я пасажирів. Осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на самопочуття серед прибулих не виявили.

Для проходження карантину пасажири цих рейсів обрали самоізоляцію за допомогою програми "Дій вдома". Під час паспортного контролю прикордонники також перевірили правильність даних, занесених у мобільний застосунок.

Зазначимо, що загалом за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд менш як 15,4 тисячі громадян.

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