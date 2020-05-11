Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених COVID-19, всього захворіло понад 221 тис. осіб
Кількість випадків нової коронавірусної інфекції в РФ за минулу добу зросла на 11 656. Це новий рекорд. 46,5% хворих не мають клінічних проявів COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
На сьогодні в країні налічується 221 344 хворих. Таким чином, добовий приріст по країні становить 5,6%. Росія в понеділок обігнала Велику Британію (220,4 тис.) та Італію (219 тис.) за кількістю випадків заражень.
Нові інфіковані реєструвалися в 84 регіонах, найбільше в Москві - 6169.
У Московській області 1079 нових заражених, в Санкт-Петербурзі - 307, в Нижньогородській області - 291.
Загальна кількість померлих від захворювання досягла 2009, за добу померли ще 94 людини (56 з них в Москві).
Кількість одужалих після перенесеного вірусу зросла до 39 801, в тому числі 5495 осіб одужали за останні 24 години.
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А где состояние дел в Науру?
Почему нет сводки по югу Африки???
Почему нет никаких данных про Лаос?
Мі воюемо з Росією? А чому тоді мі з нами торгуємо?
Платежі за транзит газу берем, товарообіг між нашими країнами великий,
це щоб у мене був такий ворог то я б і дустом посипам вздовж кордону.
Наші артисти там, наші спортсмени теж там, наші люди їздять на заробітки,
цеж треба так люто ненавидіти ворога щоб підтримувати з ним траспортне сполучення!!!
Ви хлопці не послідовні в свому інтелектуальному поносі. З дивану воно краще воювати, і владою наданною вам інтернетом ви назначені бути еспертами в усіх областях.
В этом весёлом списке средне-тяжёлая простуда под названием «COVID-19» стоит где на 50-м, где на 180-м, где на 250-м месте. Приоритетом не является от слова «ни разу». Среднестатистический врач где-нибудь в Таиланде, поглядев на пациента со стра-а-ашной пневмонией «COVID-19», только усмехнётся: «А вчера, меня позвали к пациенту с устойчивым к антибиотикам туберкулёзом. А позавчера, у меня на приёме было два пациентки на предсмертной стадии СПИД. Что-что там у вас, нафиг, такое стра-а-ашное? Обычная пневмония, как осложнение ОРВИ? А плевать. Мы и не такое лечим!» Притом, в Таиланде вполне продвинутая медицина, в отличие от Анголы.
Для тих хто не читає статтю.
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту
Якщо таке каже навіть проросійський Лука, то з якістю тестів там дійсно швах.
❗️Чергове спростування фальсифікації діагнозу коронавірусу для статистики та залякування громадян, що безпідставно дає владі постійно продовжувати карантин абсурду та тримати в стресі більшу частину України❗️
✔️До мене звернулась Екатерина Падалкина з села Долинка, Саратського району, Одеської області про захист її батька Падалкина Миколи Івановича та родини від бажання деяких нечесних лікарів приписати їм коронавірус.
✔️Подаю її лист, який вона підготувала, щоб Ви почитати та зрозуміли, яка масштабна фальсифікація з даними статистики по захворюваності коронавірусу йде по всій Україні та як саме деякі непорядні лікарі відносяться до звичайних громадян:
✅Я Падалкина Катерина Олександрівна, батько Падалкин Микола Іванович 24.07.1955 р.н. Одеська область, Саратський р-н, с. Долинка. 8 квітня діагностували пухлину в правій легені розміром 67 мм. З підозрою на рак легені 11квітня поїхали до Києва на обстеження, де 13 квітня зробили бронхоскопію... 21 квітня був результат «фвброзно-гнійна пневмонія» так як цей результат не відповідав томографії то нас відправили на додаткове обстеження до клініки «Феофанія» це було 21 квітня, 24 квітня прийшов другий результат «фіброзно-гнійна пневмонія з абструктивним абсцесом»
✅Після цього лікар з києва порадив звертатися до обласної лікарні для подальшого лікування.... 27 квітня в Саратській ЦРБ нам дали направлення до Одеської обласної лікарні. 29 квітня ми приїхали до Обласної обласної лікарні для подальшого лікування, там нам повідомили що перш ніж лягти до лікарні треба зробити тест на COVID-19 , в інфекційній лікарні у місті Одеса на вул. Пастера 5.
✅Коли ми приїхали до інфекційної лікарні я разом з батьком зайшли до приміщення де беруть цей аналіз на COVID-19, з нами поспілкувався лікар, ми йому розповіли причину звертання до них, після цього до нас зайшов мед-брат який взяв у тата кров з пальця для експрес тесту....
✅ І все більше нічого не робили... через хвилин 10-15 нам нам повідомили що експрес тест негативний і на зворотній стороні Саратського направленні написали що «експрес-тест негативний, госпіталізації в ОКЛ дозволяється, після цього ми приїхали до Обласної лікарні де батька поклали до відділення таракальної хірургії. Але 3 травня мені зателефонували і повідомили що в тата позитивний ПЦР аналіз, хоча його не брали. Я дзвонила в інфекційну лікарню та казала їм що в тата не брали ПЦР аналіз... та мене ніхто не слухав... швидко повідомили губернатору Одеси.. повідомили в Саратській район ,зробили статистику. 4 травня його перевели до лікарні Водніков, там і взяли всі аналізи...
✅ 5 травня десь о 20.00 нам повідомили що ПЦР аналіз негативний і тата образу перевели до Одеську Онкологічну лікарню..
☑️Як голова ГО ІДЕЯ НАЦІЇ вимагаю розібратися в даній ситуації та захистити родину Падалкинів від нав'язуванням їній родині хвороби COVID-19, а також на офіційному сайті МОЗу спростувати ініормацію щодо того, що Палалкин Микола Іванович хворів на коронавірус та принести вибачення цій родині, щоб відновити справедливість:
- Президенту України Офіс Президента України Володимир Зеленський.
- Голові Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль.
- Міністру Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Голові Одеська обласна державна адміністрація Сергія Паращенка.
- Голові Саратська районна державна адміністрація.
➡️Також звертаюсь до тих, хто потерпає від влади чи від непрофесійних чи нечесних лікарів - не мовчіть, Ваш голос може врятувати Ваше життя і життя Ваших близьких, а також це засвідчить яка фальсифікація відбувається під час карантину абсурду!
#ягромадянин #вільнийжурналіст
#ідеянації #ялюдина #дихайвільно
Расеяне, вы просто обязаны догнать и перегнать Америку по количеству умерших!