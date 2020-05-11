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Новини Коронавірус і карантин
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Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених COVID-19, всього захворіло понад 221 тис. осіб

Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених COVID-19, всього захворіло понад 221 тис. осіб

Кількість випадків нової коронавірусної інфекції в РФ за минулу добу зросла на 11 656. Це новий рекорд. 46,5% хворих не мають клінічних проявів COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На сьогодні в країні налічується 221 344 хворих. Таким чином, добовий приріст по країні становить 5,6%. Росія в понеділок обігнала Велику Британію (220,4 тис.) та Італію (219 тис.) за кількістю випадків заражень.

Нові інфіковані реєструвалися в 84 регіонах, найбільше в Москві - 6169.

У Московській області 1079 нових заражених, в Санкт-Петербурзі - 307, в Нижньогородській області - 291.

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Загальна кількість померлих від захворювання досягла 2009, за добу померли ще 94 людини (56 з них в Москві).

Кількість одужалих після перенесеного вірусу зросла до 39 801, в тому числі 5495 осіб одужали за останні 24 години.

Автор: 

карантин (18172) росія (66502) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+26
На Цензоре не пишут россия с большой буквы. С большой можно как *********
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11.05.2020 11:13 Відповісти
+17
В Испании и Италии тоже 220 тыс. заболело, но умерших в 15 раз больше чем в **********??? Очень подозрительно. Лаптеногие явно скрывают реальную картину
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11.05.2020 11:23 Відповісти
+14
ХОРОШО но МАЛО ,даёшь НОВЫЕ и НОВЫЕ рекорды ...
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11.05.2020 11:12 Відповісти
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Зачем нам новости про Россию?
А где состояние дел в Науру?
Почему нет сводки по югу Африки???
Почему нет никаких данных про Лаос?
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11.05.2020 11:10 Відповісти
На Цензоре не пишут россия с большой буквы. С большой можно как *********
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11.05.2020 11:13 Відповісти
Як це не пишуть? Чи чукча нє чітатєль? Читай статтю уважніше!
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11.05.2020 11:34 Відповісти
Якщо ця інформація не подобається кільком Дормидонтовичам - то не біда.
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11.05.2020 11:15 Відповісти
Ти русскій?
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11.05.2020 11:22 Відповісти
Рюський,рюський. Только нос плюський и глаза узький. А так совсем рюський.
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11.05.2020 11:35 Відповісти
А мы воюем с Лаосом?
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11.05.2020 11:26 Відповісти
Моторила з гіркіним лаосяни в п'ятому поколінні.
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11.05.2020 11:28 Відповісти
Будьласка докладніше.
Мі воюемо з Росією? А чому тоді мі з нами торгуємо?
Платежі за транзит газу берем, товарообіг між нашими країнами великий,
це щоб у мене був такий ворог то я б і дустом посипам вздовж кордону.
Наші артисти там, наші спортсмени теж там, наші люди їздять на заробітки,
цеж треба так люто ненавидіти ворога щоб підтримувати з ним траспортне сполучення!!!

Ви хлопці не послідовні в свому інтелектуальному поносі. З дивану воно краще воювати, і владою наданною вам інтернетом ви назначені бути еспертами в усіх областях.
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11.05.2020 11:34 Відповісти
Мы гибридно воюем, артисты разлагают врага изнутри, а бизнесмены выкачивают оттуда бабло.
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11.05.2020 11:38 Відповісти
Всего в странах, где смертность от COVID-19 менее 1 на миллион, проживает 36.4+316.9+1'027.1 = 1'380.4 млн народу, то есть 17.7% населения планеты.
В этом весёлом списке средне-тяжёлая простуда под названием «COVID-19» стоит где на 50-м, где на 180-м, где на 250-м месте. Приоритетом не является от слова «ни разу». Среднестатистический врач где-нибудь в Таиланде, поглядев на пациента со стра-а-ашной пневмонией «COVID-19», только усмехнётся: «А вчера, меня позвали к пациенту с устойчивым к антибиотикам туберкулёзом. А позавчера, у меня на приёме было два пациентки на предсмертной стадии СПИД. Что-что там у вас, нафиг, такое стра-а-ашное? Обычная пневмония, как осложнение ОРВИ? А плевать. Мы и не такое лечим!» Притом, в Таиланде вполне продвинутая медицина, в отличие от Анголы.
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11.05.2020 11:53 Відповісти
потому что эти дикари постоянно шастают по Украине и разносят это болячку
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11.05.2020 12:11 Відповісти
ХОРОШО но МАЛО ,даёшь НОВЫЕ и НОВЫЕ рекорды ...
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11.05.2020 11:12 Відповісти
В Испании и Италии тоже 220 тыс. заболело, но умерших в 15 раз больше чем в **********??? Очень подозрительно. Лаптеногие явно скрывают реальную картину
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11.05.2020 11:23 Відповісти
и к бабке не ходи!
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11.05.2020 11:26 Відповісти
Вряд ли. Во всей восточной Европе похожая картина. Особенности совковой медицины, заточенной под массовую госпитализацию, а главное видимо - противотуберкулёзная вакцинация.
У Росії за добу понад 11,6 тис. нових випадків COVID-19, кількість хворих перевищила 220 тис. - Цензор.НЕТ 5905
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11.05.2020 11:29 Відповісти
Потому что они еше болеют и в дальнейшем смертей может быть больше, а италия заразилась раньше там уже либо умерли, либо выздоровели
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11.05.2020 11:31 Відповісти
Не факт, что Италия раньше заразилась. Тут вообще непонятно, кто раньше, а кто позже.
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11.05.2020 11:40 Відповісти
росия вперде,дайош первое место!
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11.05.2020 15:13 Відповісти
Гулять, так гулять.
В России за сутки более 11,6 тыс. новых случаев COVID-19, число заболевших превысило 220 тыс. - Цензор.НЕТ 9059
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11.05.2020 11:15 Відповісти
46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19."
Для тих хто не читає статтю.
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11.05.2020 11:19 Відповісти
Там 86 % мізків не має.
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11.05.2020 11:27 Відповісти
Для тих, хто не читає інші статті. ПЦР тест здатен виявити вырус в інкубацыйному періоді. Коли клінічних проявів ще нема.
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11.05.2020 11:27 Відповісти
Для тих хто не читає новини то мінімум 80% відсотків позитивних не мають клінічних проявів віруса
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11.05.2020 11:31 Відповісти
Як Ви поясните "мінімум 80% відсотків позитивних не мають клінічних проявів віруса" і "46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19"?
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11.05.2020 11:38 Відповісти
Як пояснити? Дуже легко. Фізично нереально все населення протестувати.
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11.05.2020 11:40 Відповісти
Є більш просте пояснення
https://www.kommersant.ru/doc/4325890 Лукашенко: российские тесты на коронавирус ни к черту

Якщо таке каже навіть проросійський Лука, то з якістю тестів там дійсно швах.
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11.05.2020 13:15 Відповісти
🇺🇦Вдалось відбити атаку 🇺🇦

❗️Чергове спростування фальсифікації діагнозу коронавірусу для статистики та залякування громадян, що безпідставно дає владі постійно продовжувати карантин абсурду та тримати в стресі більшу частину України❗️

✔️До мене звернулась Екатерина Падалкина з села Долинка, Саратського району, Одеської області про захист її батька Падалкина Миколи Івановича та родини від бажання деяких нечесних лікарів приписати їм коронавірус.

✔️Подаю її лист, який вона підготувала, щоб Ви почитати та зрозуміли, яка масштабна фальсифікація з даними статистики по захворюваності коронавірусу йде по всій Україні та як саме деякі непорядні лікарі відносяться до звичайних громадян:

✅Я Падалкина Катерина Олександрівна, батько Падалкин Микола Іванович 24.07.1955 р.н. Одеська область, Саратський р-н, с. Долинка. 8 квітня діагностували пухлину в правій легені розміром 67 мм. З підозрою на рак легені 11квітня поїхали до Києва на обстеження, де 13 квітня зробили бронхоскопію... 21 квітня був результат «фвброзно-гнійна пневмонія» так як цей результат не відповідав томографії то нас відправили на додаткове обстеження до клініки «Феофанія» це було 21 квітня, 24 квітня прийшов другий результат «фіброзно-гнійна пневмонія з абструктивним абсцесом»

✅Після цього лікар з києва порадив звертатися до обласної лікарні для подальшого лікування.... 27 квітня в Саратській ЦРБ нам дали направлення до Одеської обласної лікарні. 29 квітня ми приїхали до Обласної обласної лікарні для подальшого лікування, там нам повідомили що перш ніж лягти до лікарні треба зробити тест на COVID-19 , в інфекційній лікарні у місті Одеса на вул. Пастера 5.

✅Коли ми приїхали до інфекційної лікарні я разом з батьком зайшли до приміщення де беруть цей аналіз на COVID-19, з нами поспілкувався лікар, ми йому розповіли причину звертання до них, після цього до нас зайшов мед-брат який взяв у тата кров з пальця для експрес тесту....

✅ І все більше нічого не робили... через хвилин 10-15 нам нам повідомили що експрес тест негативний і на зворотній стороні Саратського направленні написали що «експрес-тест негативний, госпіталізації в ОКЛ дозволяється, після цього ми приїхали до Обласної лікарні де батька поклали до відділення таракальної хірургії. Але 3 травня мені зателефонували і повідомили що в тата позитивний ПЦР аналіз, хоча його не брали. Я дзвонила в інфекційну лікарню та казала їм що в тата не брали ПЦР аналіз... та мене ніхто не слухав... швидко повідомили губернатору Одеси.. повідомили в Саратській район ,зробили статистику. 4 травня його перевели до лікарні Водніков, там і взяли всі аналізи...

✅ 5 травня десь о 20.00 нам повідомили що ПЦР аналіз негативний і тата образу перевели до Одеську Онкологічну лікарню..

☑️Як голова ГО ІДЕЯ НАЦІЇ вимагаю розібратися в даній ситуації та захистити родину Падалкинів від нав'язуванням їній родині хвороби COVID-19, а також на офіційному сайті МОЗу спростувати ініормацію щодо того, що Палалкин Микола Іванович хворів на коронавірус та принести вибачення цій родині, щоб відновити справедливість:
- Президенту України Офіс Президента України Володимир Зеленський.
- Голові Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль.
- Міністру Міністерство охорони здоров'я України Максим Степанов.
- Голові Одеська обласна державна адміністрація Сергія Паращенка.
- Голові Саратська районна державна адміністрація.

➡️Також звертаюсь до тих, хто потерпає від влади чи від непрофесійних чи нечесних лікарів - не мовчіть, Ваш голос може врятувати Ваше життя і життя Ваших близьких, а також це засвідчить яка фальсифікація відбувається під час карантину абсурду!

#ягромадянин #вільнийжурналіст
#ідеянації #ялюдина #дихайвільно
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11.05.2020 11:41 Відповісти
Так ведь большинство россиян на это не обратят внимание.Утешатся и только перекрестятся - слава богу половина переболеют безболезненно,не понимая что это цветочки и дальше могут последовать ягодки.
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11.05.2020 11:54 Відповісти
Та скоро росия всех обгонит. Всех вылечит. Победители херовы....
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11.05.2020 11:20 Відповісти
46,5% больных не имеют клинических проявлений COVID-19."
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11.05.2020 11:20 Відповісти
Вони є носіями вірусу і заражають інших.
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11.05.2020 11:23 Відповісти
В принипі це добре, більше інфікують.
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11.05.2020 11:25 Відповісти
Если верить их статистике, то они в день делают тестов больше, чем мы с начала года. Если нас делать хотя бы 50 тысяч тестов в день, картина будет значительно ближе к небратьям.
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11.05.2020 11:33 Відповісти
согласен. Но тесты дают чисто академический интерес, на лечение никак не влияет. Поэтому пусть их делают те, кому деньги некуда девать.
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11.05.2020 11:46 Відповісти
Тесты влияют на распространение инфекции. Протестированный, если не дебил, будет сидеть дома.
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11.05.2020 11:47 Відповісти
Догнати й обійти Америку!
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11.05.2020 11:22 Відповісти
США они наверное не догонят, но серебрянная медаль им обеспечена.
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11.05.2020 11:24 Відповісти
но медаль будет большая и делать будет якутский скульптор
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11.05.2020 11:27 Відповісти
То что такой большой процент без клинических проявлений просто недоработка биологов. В следующий раз все будет серйознее.
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11.05.2020 11:29 Відповісти
А как там бункерный педофил,ещё здоров?
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11.05.2020 11:32 Відповісти
А почему бункерный? Он вроде 9-го парад в Кремле принимал. Или двойник?
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11.05.2020 11:36 Відповісти
в крємлє бил парад?...
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11.05.2020 12:40 Відповісти
Да. Но не на Красной площади, а именно внутри стен крепости.
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11.05.2020 12:42 Відповісти
То есть, что педофил сомнений нет? Вроде или принимал?
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11.05.2020 12:47 Відповісти
Сам погугли. Точно не знаю, но была инфа в новостях.
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11.05.2020 12:49 Відповісти
В этом соревновании с США у РФ просто маленькая команда. США-330 млн. Россия-90 млн.
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11.05.2020 11:35 Відповісти
Один рузке чудо-богатырь стоит 10 гейропейцев. Еще Сашка Суворов утверждал, что воюют не числом, а умением. А ещё (возможно он же) утверждал, что смелость (читай удальство и руцкое разп#зд@йство) города берёт. Так что не стоит заранее хоронить Рашку. Вполне возможно, что они и сами с этим прекрасно справятся. Отакое от.
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11.05.2020 11:46 Відповісти
в принципе в параше карантин и всё с ним связанное нужно отменять! срочно! иначе снова омерику не перегонят, а диды то завещали! всего то - ну если не насморк, то слегка необычный грип, а сцут аки сивохо )))
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11.05.2020 11:41 Відповісти
У Росії за добу понад 11,6 тис. нових випадків COVID-19, кількість хворих перевищила 220 тис. - Цензор.НЕТ 5499 Что - то пошло не так.
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11.05.2020 11:42 Відповісти
Коронавирус разгоняют? Эффективнее Гундяя с кадилом позвать. Бесовской вирус самоликвидируется при запахе ладана и немытого поповского тела.
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11.05.2020 11:48 Відповісти
Они отгоняют красоту, которая могла бы спасти мир. Но россияне помешаны на войнах и смертях. Они мечтают о них, их лозунг - "Можем повторить!".
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11.05.2020 14:42 Відповісти
мне как то профиг сколько кацапских чмошников заразилось и сколько подохло. чем больше , тем лучше ))))) мокши нелюди))))
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11.05.2020 13:08 Відповісти
Вот и добился наконец путин такой долгожданной бронзовой медали по результатам коронавируса!
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11.05.2020 13:34 Відповісти
Надо всем в церкви собраться. Или митинг с парадом забабахать.
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11.05.2020 13:49 Відповісти
И єто радует! Расея, расея.....давай-давай, поднатужься и перегони Америку в плане умерших, я за расею в этом плане держу кулачки!
Расеяне, вы просто обязаны догнать и перегнать Америку по количеству умерших!
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11.05.2020 14:08 Відповісти
"46,5% больных не имеют клинических проявлений" - все таки кацапы до фига проверяют.
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11.05.2020 14:23 Відповісти
Обратите внимание. Каждый раз по раше пишут, что почти половина "больных не имеют клинических проявлений COVID-19." А не специально ли они себе "накручивают" статистику, чтобы требовать отмены санкций?
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11.05.2020 14:29 Відповісти
Кто меч поднял, тот от него и погибнет.
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11.05.2020 15:55 Відповісти
 
 