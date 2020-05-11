Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених COVID-19, всього захворіло понад 221 тис. осіб

Кількість випадків нової коронавірусної інфекції в РФ за минулу добу зросла на 11 656. Це новий рекорд. 46,5% хворих не мають клінічних проявів COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

На сьогодні в країні налічується 221 344 хворих. Таким чином, добовий приріст по країні становить 5,6%. Росія в понеділок обігнала Велику Британію (220,4 тис.) та Італію (219 тис.) за кількістю випадків заражень.

Нові інфіковані реєструвалися в 84 регіонах, найбільше в Москві - 6169.

У Московській області 1079 нових заражених, в Санкт-Петербурзі - 307, в Нижньогородській області - 291.

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Загальна кількість померлих від захворювання досягла 2009, за добу померли ще 94 людини (56 з них в Москві).

Кількість одужалих після перенесеного вірусу зросла до 39 801, в тому числі 5495 осіб одужали за останні 24 години.