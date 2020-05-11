Київ лідирує за кількістю заражень COVID-19 за добу, найбільше - на Оболоні. Кличко заговорив про більш суворий карантин. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Оболонському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Печерський - +3 (загалом 382)

- Шевченківський - + 1 (134)

- Солом'янський - + 6 (174)

- Дніпровський - +7 (166)

- Святошинський - + 9 (117)

- Деснянський - + 8 (184)

- Подільський - + 5 (93

- Голосіївський - + 2 (159)

- Оболонський - + 13 (141)

- Дарницький - + 12 (321)





"Якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати більш суворий карантин. Дотримуйтеся правил безпеки! Бережіть себе!" - зазначив Кличко у своєму Telegram-каналі

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Нагадаємо, на ранок 11 травня в Україні зафіксовано 416 нових випадків COVID-19: загалом - 15 648, летальних - 408, одужали 3288 осіб

У МОЗ зазначили, що найбільше випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили в Києві (66 випадків), Чернівецькій області (56 випадків), Рівненській області (52 випадки) та Львівській області (45 випадків).