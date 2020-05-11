УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11687 відвідувачів онлайн
Новини
836 27

МОЗ перебуває на постійному зв'язку з регіонами, щоб провести реформу з урахуванням думок усіх медиків, - Степанов

МОЗ перебуває на постійному зв'язку з регіонами, щоб провести реформу з урахуванням думок усіх медиків, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я на постійному зв'язку з регіонами, щоб розуміти проблеми медиків на місцях і врахувати їхню думку в медичній реформі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Полтавську область.

"Я впевнений, що для проведення якісної реформи потрібно відвідувати регіони і на власні очі бачити, що відбувається. Потрібно спілкуватися з медиками і розуміти їхні очікування та бачення від реформи", - наголосив Максим Степанов.

За словами міністра, у ході візиту до Полтавщини він відвідає Хорольську центральну районну лікарню, Центр екстреної медицини та медицини катастроф, а також Обласну клінічну лікарню.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

При цьому, як підкреслив Максим Степанов, від змін до реформи охорони здоров’я повинні виграти як медики, так і пацієнти.

"Мета медичної реформи — забезпечити доступність та якість медичних послуг для всіх громадян України. Перетворити "гасла" на реальність. Зробити таку систему охорони здоров’я, якою міг би пишатись кожен громадянин України", - резюмував міністр.

Автор: 

візит (1625) Степанов Максим (2198) медреформа (129) Полтавська область (1163)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Не наворовались? Прекратите вирусобесие. От вас уже тошнит
показати весь коментар
11.05.2020 11:49 Відповісти
+3
не знал шо реформа медицины делают для медиков - думал для пациентов - так кто тогда индеец?
показати весь коментар
11.05.2020 11:39 Відповісти
+2
БРЕХНЯ!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не знал шо реформа медицины делают для медиков - думал для пациентов - так кто тогда индеец?
показати весь коментар
11.05.2020 11:39 Відповісти
та да...
Лишить их з/п и лечить поцыентов за их бабло. Отакое в самый раз!
показати весь коментар
11.05.2020 13:06 Відповісти
БРЕХНЯ!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:39 Відповісти
можно вопрос? а чем восточные кураторы ,отличаются от западных кураторов? - по твоему и без лозунгов - а то я записываю))
показати весь коментар
11.05.2020 11:43 Відповісти
восточные кураторы т.е. представители РАШКИ те вообще то просто пытаются нас завоевать с помощью оружия!! типа крым война на домбабве - это если ты не в курсе!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:45 Відповісти
З кураторами там мінус, але в цілому правда.
показати весь коментар
11.05.2020 11:46 Відповісти
почему с кураторами МИНУС?! простой вопрос медреформа дает занчительный отрицательный рейтинг власти! логично было бы власти объявить отмену медреформы (ну хотя бы для пиара тиап мы услышали голос народа), но власть так не делает! а почему?! а потому что кто то против такого публичного объявления (объявить не значит сделать, но даже объявить неззя)! вот и вопрос а кто же это такой который против?!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:51 Відповісти
Мінус тому, що це не куратори хочуть, пасма зевлада. МВФ вимагає зовсім інше.
показати весь коментар
11.05.2020 11:56 Відповісти
недавно на политека было выступление Глузмана, он про тех кто пихает нам реформу имени СУПРУН расказал так сказать на пальцах! и освятил вопрос почему типа новая власть не может или не хочет ее отменить! Хотишь посмотри!!
показати весь коментар
11.05.2020 12:00 Відповісти
Я в принципі знаю чого зевлада не хоче відміняти реформу та сама наробило поганих прав у медицині, але пошукаю також слова Глузмана.
показати весь коментар
11.05.2020 12:05 Відповісти
вы бы разобрались по чему деньги,наши налоговые деньги, в ЭПИДЕМИЮ - не доходят до врачей - зеленые несмышленыши ......
показати весь коментар
11.05.2020 11:42 Відповісти
Не знаю про ваш зв'язок із регіонами, але саме при Степанові звільнилося назавжди дуже багато медиків та велику кількість ІНФІКУВАЛИ короновірусом. Степанова у відставку!
показати весь коментар
11.05.2020 11:43 Відповісти
ЗА 11 ДНЕЙ МАЯ,ПОГИБЛО НА ВОДОЕМАХ 21 ЧЕЛОВЕК..СРОЧНО ВСЕ ВОДОЕМЫ НА КАРАНТИН,ПРОДАЖУ ПЛАВОК И ТРУСОВ ЗАПРЕТИТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ,ОСУШИТЬ ВСЕ ВОДОЕМЫ,ВОДА В КРАНАХ ПОНЕДЕЛЬНО
показати весь коментар
11.05.2020 11:43 Відповісти
С регионами Мозамбика и Сомали??
показати весь коментар
11.05.2020 11:43 Відповісти
И ВЫДАТЬ СПЕЦПРОПУСКА ДЛЯ ЛОДОЧНИКОВ
показати весь коментар
11.05.2020 11:44 Відповісти
Дремлет притихший северный город
Большая граната и я еще молод
Плыву через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал

Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник,
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник.(с)
показати весь коментар
11.05.2020 11:48 Відповісти
Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
Мы совершим большую ошибку, если не поставим вопрос о запрете партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" как партий враждебных для Украины и украинского народа!

😁😁
показати весь коментар
11.05.2020 11:49 Відповісти
А партію регіонів та ОПЖЗ ти залишиш!🐸
показати весь коментар
11.05.2020 11:50 Відповісти
З Вами разом, один хрін -мерці 🐷!!
😇
показати весь коментар
11.05.2020 12:25 Відповісти
Не наворовались? Прекратите вирусобесие. От вас уже тошнит
показати весь коментар
11.05.2020 11:49 Відповісти
За кого голосували?
показати весь коментар
11.05.2020 11:51 Відповісти
Пусть едет не в областную больницу, и даже не в районную, а поселковые, там где численность населения не 100 тысяч. Именно им скоро хана. Хотя все те, что наверху у власти, думают, что у любого жителя небольших поселков машина есть, доехать - раз плюнуть. Супрун - чтоб ты здохла.
показати весь коментар
11.05.2020 11:51 Відповісти
та даже если и есть машина, машине чтобы доехать нужна дорога, а с дорогами у нас жопа!! не то что с поселковыми у нас жопа с магистральными дорогами!!
показати весь коментар
11.05.2020 11:53 Відповісти
Я вот думаю.... откаты к ********* начались с приходом этого полудурка к власти.
Мы мучаемся с ним уже целый год!!!!!!!
Оно - единственная наша проблема, породившая все остальные!
Надо то-то делать.
Может начать с петиции?
Лозунг: зеленский - спаси Украину! Уйди добровольно (пока не поздно) и т.д. и т.п. должен звучать везде и каждый Божий день!
Мол, оно несостоятельное и недееспособное существо, пришедшее к власти путем мощнейшей психической атаки на недонаселение.
Ну....как-то так. Юристы могут составить более толерантный текст, не потеряв основную мысль.
Пока - петиция. Потом - посмотрим.
Но каждый день воздух должен быть пронизан этой мыслью.
показати весь коментар
11.05.2020 11:51 Відповісти
Министр Степанов - высокопрофессиональное трепло. Ему верить нельзя.
показати весь коментар
11.05.2020 12:40 Відповісти
Міністр рехформатор буде слухати усі думки, а сам міністр має думку щодо медицини. Нащо було ставати тим міністром коли ти не знаєш що робити хіба що стирити і сховатися
показати весь коментар
11.05.2020 13:33 Відповісти
Вчера смотрела заседание комитета Верховной рады по поводу покупки защитных котюмо в это просто треш 10 человек сидят разбераются так есть коррупция при закупке защитных котюмов или нет Все понимают что есть и ничего сделать немогут она сидит и з пеной у рта доказывает что нет. Це просто такие ценные защитные котюмы которые только могут пошить китайцы и только по такой цене. Ведь можно просто на нее повесить все смерти людей которым не выдали средства защиты и посадить за убийство и все и больше ничего никому не доказывать
показати весь коментар
11.05.2020 14:20 Відповісти
 
 