МОЗ перебуває на постійному зв'язку з регіонами, щоб провести реформу з урахуванням думок усіх медиків, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я на постійному зв'язку з регіонами, щоб розуміти проблеми медиків на місцях і врахувати їхню думку в медичній реформі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Полтавську область.

"Я впевнений, що для проведення якісної реформи потрібно відвідувати регіони і на власні очі бачити, що відбувається. Потрібно спілкуватися з медиками і розуміти їхні очікування та бачення від реформи", - наголосив Максим Степанов.

За словами міністра, у ході візиту до Полтавщини він відвідає Хорольську центральну районну лікарню, Центр екстреної медицини та медицини катастроф, а також Обласну клінічну лікарню.

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При цьому, як підкреслив Максим Степанов, від змін до реформи охорони здоров’я повинні виграти як медики, так і пацієнти.

"Мета медичної реформи — забезпечити доступність та якість медичних послуг для всіх громадян України. Перетворити "гасла" на реальність. Зробити таку систему охорони здоров’я, якою міг би пишатись кожен громадянин України", - резюмував міністр.