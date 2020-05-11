МОЗ перебуває на постійному зв'язку з регіонами, щоб провести реформу з урахуванням думок усіх медиків, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я на постійному зв'язку з регіонами, щоб розуміти проблеми медиків на місцях і врахувати їхню думку в медичній реформі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу під час робочої поїздки в Полтавську область.
"Я впевнений, що для проведення якісної реформи потрібно відвідувати регіони і на власні очі бачити, що відбувається. Потрібно спілкуватися з медиками і розуміти їхні очікування та бачення від реформи", - наголосив Максим Степанов.
За словами міністра, у ході візиту до Полтавщини він відвідає Хорольську центральну районну лікарню, Центр екстреної медицини та медицини катастроф, а також Обласну клінічну лікарню.
При цьому, як підкреслив Максим Степанов, від змін до реформи охорони здоров’я повинні виграти як медики, так і пацієнти.
"Мета медичної реформи — забезпечити доступність та якість медичних послуг для всіх громадян України. Перетворити "гасла" на реальність. Зробити таку систему охорони здоров’я, якою міг би пишатись кожен громадянин України", - резюмував міністр.
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Лишить их з/п и лечить поцыентов за их бабло. Отакое в самый раз!
Цель реформы сократить расходы на медицину! именно этого от вас требуют западные кураторы и именно это вы и делаете потому что вам нужны кредиты!! А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЭТО ЛАПША ДЛЯ ЛОХОВ КОТОРЫЕ ЕЩЕ ВАМ ВЕРЯТ!!
Большая граната и я еще молод
Плыву через реку, дозорный не спит
А слева уключина громко скрипит
И тогда я схватил мужика за грудки и тихонько сказал
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник,
Я убью тебя лодочник, я убью тебя лодочник.(с)
Мы совершим большую ошибку, если не поставим вопрос о запрете партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" как партий враждебных для Украины и украинского народа!
😁😁
😇
Мы мучаемся с ним уже целый год!!!!!!!
Оно - единственная наша проблема, породившая все остальные!
Надо то-то делать.
Может начать с петиции?
Лозунг: зеленский - спаси Украину! Уйди добровольно (пока не поздно) и т.д. и т.п. должен звучать везде и каждый Божий день!
Мол, оно несостоятельное и недееспособное существо, пришедшее к власти путем мощнейшей психической атаки на недонаселение.
Ну....как-то так. Юристы могут составить более толерантный текст, не потеряв основную мысль.
Пока - петиция. Потом - посмотрим.
Но каждый день воздух должен быть пронизан этой мыслью.