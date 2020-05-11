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На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко

На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко

Волонтер Юрій Москаленко розповів, як бюрократія і "совковий" підхід перемагають в армії здоровий глузд, бійці вішають у бліндажах таблички і ярлички для перевіряючих, офіцери, замість відпочинку, заповнюють десятки журналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "УНІАН".

"На "нулі" змушують вішати бирки, ярлики, таблички, де тільки можна. "Биркування" на скриньках, гачечках, дверцятах. Уявіть, в бліндажі - двоє людей. У кожного над ліжком висить гачок для зброї, і кожен підписаний:"звання , підрозділ, номер автомата". Навіщо? Для кого? Той, чий це автомат, знає, де його зброя. Навіщо над сараєм, збитим з дощок, вішати табличку "Пункт прийому їжі ", а всередині, над сміттєвим мішком, робити табличку "Місце для брудного посуду "(бійці використовують пластикові тарілки і ложки)?", - зазначив волонтер.

За його словами, командири від взводних до комбатів повинні дотримуватися купи умовностей. Біля лінії фронту роблять стенди з наказами та інструкціями, на які ніхто не звертає уваги - не до них. Ротні ведуть півтора-два десятки журналів.

"Керівництво вище бригадного рівня не хоче працювати, думати. В Генштабі та Міноборони сидить ціла купа офіцерів, які незрозуміло за що відповідають і чим займаються. Обов'язки і функції розмиті, дублюються. Все, що вони вміють - створюють видимість роботи. Для того, щоб видимість була відчутною, придумують заняття, додаткові навчання, журнали, ярлички. Або полегшують собі роботу зі збору інформації: "Напружимо ротних або комбатів і не будемо паритися", - підкреслив Москаленко.

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"Армія відображає наше суспільство. У нас 90% населення наплювати на війну, і стільком же наплювати на інфекцію і носіння масок. Люди недбалі, і влада така сама", - підкреслив він.

Автор: 

Донбас (22358) волонтери (1345) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Так сказали же,когда назначали Хомчака-теперь мол армия заживет по новому.
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11.05.2020 11:56 Відповісти
+11
Зеленая зараза уже и армию разваливает, твари проклятые. Разве они госудаственники? Нет. Они враги государства. Когда Зеленский последний раз был в Армии? Главнокомандующий хренов.Тьфу!
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11.05.2020 11:57 Відповісти
+11
ну так прийшов же новий міністр оборони- бірка совковська.
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11.05.2020 11:57 Відповісти
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Щоб це прибрати необхідно змінити закони, інструкції, накази... Бо інакше перевіряючі будуть постійно вказувати на порушення.
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11.05.2020 11:54 Відповісти
Так сказали же,когда назначали Хомчака-теперь мол армия заживет по новому.
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11.05.2020 11:56 Відповісти
Зеленая зараза уже и армию разваливает, твари проклятые. Разве они госудаственники? Нет. Они враги государства. Когда Зеленский последний раз был в Армии? Главнокомандующий хренов.Тьфу!
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11.05.2020 11:57 Відповісти
Потрохівське зараза, як раз нічого не зробила, як було при Януковощу так і залишилось. Зе посьо, як і Потрох нічого не робить в цьому напрямку.
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11.05.2020 22:24 Відповісти
ну так прийшов же новий міністр оборони- бірка совковська.
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11.05.2020 11:57 Відповісти
так именно для этого Хомчаки-Тараны там и сидят.... посмотрите вот этот видосик..... из него многое становится ясным о нынешней власти.... (внимание - жесть!)
https://www.youtube.com/watch?v=Kbka1r0dv54
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11.05.2020 12:06 Відповісти
А ЧОМУ ТАК І НЕ НАПИШЕШ, ЖИДІВСЬКА ВЛАДА УКРАЇНИ ???
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11.05.2020 12:34 Відповісти
Кривонос в своем недавнем интервью, не помню уже для кого, так и сказал - мы не победили бюрократию и показуху в армии. Но таких командиров у нас невыгодно продвигать, нашим властям нужны послушные солдафоны.
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11.05.2020 12:08 Відповісти
Знакомо... пля, это всегда раздражало... писарь с красивым почерком и коптерка, украшенная, как рождественская ёлка... наверное, отсюда и страсть к дембельским альбомам...
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11.05.2020 12:10 Відповісти
Все генерали и половина полковников Украины, с младых ногтей пропитались духом и буквой Уставов и Наставлений Советской Армии. Учет и контроль за портянкой и полотенцем солдата, что-бы лишнего куска хлеба не сожрал, лежат в основе армии страны Советов. А на боевое слаживание с боевыми стрельбами отводилось мало времени, потом писали гору актов и журналов на списание боеприпасов. А в каждой части патроны, тротил, дымы, аккумуляторы, ключи слесарные, домкраты, радиаторы и т.д. и т.п. можно было достать по блату без проблем.
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11.05.2020 12:11 Відповісти
СПРАВЖНІ ОФІЦЕРИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ІНШОЇ ПРИЧИНИ.
ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ ШАНОВНІ !!!!!!!!!!!!!

...
Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
...
А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
...
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
..
Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
...
А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСМІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
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11.05.2020 12:26 Відповісти
в зсу вернулся совок и все негативное что с ним связано.
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11.05.2020 13:05 Відповісти
Про те, "кагділа" на передовій і взагалі у війську та як там справи с "пітанієм" (в тому читслі й з "боєвим") можуть розповідати ті, хто там знаходиться та має відповідні повноваження, а вже ніяк не волонтери, навіть "прохвесійні".
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11.05.2020 13:15 Відповісти
Це правда,совок в Українській армії є невмирущим. Пузато щокаті полковники та генерали замість ******** армії будують совково-потішну армію в найуродливішому її варіанті. ЦЕ не їх вина вони інакше не вміють,і даремно стараються натовці ,америкоси, канадійці в кінцевому варіанті виходить уродливий СОВОК
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11.05.2020 13:24 Відповісти
Командиру бригади.
Докладаю
Ваш наказ щодо біркування всього виконано. Більш того - бірки зашифровано та замасковано. Ключи шифрів прив'язано до вібухового пристрою, прикопано у "сірій зоні" та встановлено на неможливість вийняти. Це зроблено для того, щоб вороги, що зайдуть на позиції внаслідок чергової зради з боку ворогів у ГШ, МО та ОП (які там безумовно є) не змогли виявити де ми серемо.
Командир роти (звання, П.І.П)
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11.05.2020 13:52 Відповісти
Армія. Віра. Мова.
Не розумію, навіщо Зе' паплюжить цей девіз?
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11.05.2020 15:41 Відповісти
Все в генштабе старые совковые генкрысы пенсионерки.
Что вы от них хотите?
Я надеялся что после 14го заработают лифты и в штаб придут новые боевые офицеры... Но не так сталося как гадалося.
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11.05.2020 17:57 Відповісти
совки засели кругом
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11.05.2020 18:38 Відповісти
Потросяка так реформував, що з 2015 року люди тільки тікають з армвх, довелось збільшувати кількість строковиків.
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11.05.2020 22:25 Відповісти
 
 