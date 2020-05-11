На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко

Волонтер Юрій Москаленко розповів, як бюрократія і "совковий" підхід перемагають в армії здоровий глузд, бійці вішають у бліндажах таблички і ярлички для перевіряючих, офіцери, замість відпочинку, заповнюють десятки журналів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "УНІАН".

"На "нулі" змушують вішати бирки, ярлики, таблички, де тільки можна. "Биркування" на скриньках, гачечках, дверцятах. Уявіть, в бліндажі - двоє людей. У кожного над ліжком висить гачок для зброї, і кожен підписаний:"звання , підрозділ, номер автомата". Навіщо? Для кого? Той, чий це автомат, знає, де його зброя. Навіщо над сараєм, збитим з дощок, вішати табличку "Пункт прийому їжі ", а всередині, над сміттєвим мішком, робити табличку "Місце для брудного посуду "(бійці використовують пластикові тарілки і ложки)?", - зазначив волонтер.

За його словами, командири від взводних до комбатів повинні дотримуватися купи умовностей. Біля лінії фронту роблять стенди з наказами та інструкціями, на які ніхто не звертає уваги - не до них. Ротні ведуть півтора-два десятки журналів.

"Керівництво вище бригадного рівня не хоче працювати, думати. В Генштабі та Міноборони сидить ціла купа офіцерів, які незрозуміло за що відповідають і чим займаються. Обов'язки і функції розмиті, дублюються. Все, що вони вміють - створюють видимість роботи. Для того, щоб видимість була відчутною, придумують заняття, додаткові навчання, журнали, ярлички. Або полегшують собі роботу зі збору інформації: "Напружимо ротних або комбатів і не будемо паритися", - підкреслив Москаленко.

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"Армія відображає наше суспільство. У нас 90% населення наплювати на війну, і стільком же наплювати на інфекцію і носіння масок. Люди недбалі, і влада така сама", - підкреслив він.