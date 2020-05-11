На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко
Волонтер Юрій Москаленко розповів, як бюрократія і "совковий" підхід перемагають в армії здоровий глузд, бійці вішають у бліндажах таблички і ярлички для перевіряючих, офіцери, замість відпочинку, заповнюють десятки журналів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "УНІАН".
"На "нулі" змушують вішати бирки, ярлики, таблички, де тільки можна. "Биркування" на скриньках, гачечках, дверцятах. Уявіть, в бліндажі - двоє людей. У кожного над ліжком висить гачок для зброї, і кожен підписаний:"звання , підрозділ, номер автомата". Навіщо? Для кого? Той, чий це автомат, знає, де його зброя. Навіщо над сараєм, збитим з дощок, вішати табличку "Пункт прийому їжі ", а всередині, над сміттєвим мішком, робити табличку "Місце для брудного посуду "(бійці використовують пластикові тарілки і ложки)?", - зазначив волонтер.
За його словами, командири від взводних до комбатів повинні дотримуватися купи умовностей. Біля лінії фронту роблять стенди з наказами та інструкціями, на які ніхто не звертає уваги - не до них. Ротні ведуть півтора-два десятки журналів.
"Керівництво вище бригадного рівня не хоче працювати, думати. В Генштабі та Міноборони сидить ціла купа офіцерів, які незрозуміло за що відповідають і чим займаються. Обов'язки і функції розмиті, дублюються. Все, що вони вміють - створюють видимість роботи. Для того, щоб видимість була відчутною, придумують заняття, додаткові навчання, журнали, ярлички. Або полегшують собі роботу зі збору інформації: "Напружимо ротних або комбатів і не будемо паритися", - підкреслив Москаленко.
"Армія відображає наше суспільство. У нас 90% населення наплювати на війну, і стільком же наплювати на інфекцію і носіння масок. Люди недбалі, і влада така сама", - підкреслив він.
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ВОНИ НЕ БАЖАЮТЬ ВИКОНУВАТИ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ !!!
ЧИТАЙТЕ КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ ШАНОВНІ !!!!!!!!!!!!!
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Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
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А ЗЛОЧИН НАРАЗІ ПОЛЯГАЄ В ПОСЯГАННІ зеленського НА ТЕРІТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСТНІСТЬ УКРАЇНИ !!!
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Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
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Ці положення Конституції знайшли свій розвиток в ч. З та ч. 4 ст. 41 КК та у відповідних статтях Особливої частини КК. Так, службова особа, яка віддала явно злочинний наказ (розпорядження), підлягає кримінальній відповідальності за зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК) і за підбурювання (організатор-ство) вчинення злочину, передбаченого в наказі (розпорядженні).
Кримінальна відповідальність особи, яка виконала явно злочинний наказ, залежить від того, чи усвідомлювала вона злочинний характер наказу (розпорядження).
Якщо, виходячи із зробленої оцінки, для особи було очевидно, що наказ є злочинним, і вона, проте, виконала такий наказ (розпорядження), то така особа підлягає кримінальній відповідальності за вчинений злочин на загальних підставах як виконавець злочину.
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А ТЕПЕР СКАЖІТЬ МЕНІ,ХТО З ВІЙСЬКОВИХ ЩЕ НЕ УСМІДОМИВ ЩО СТАВ ЗЛОЧИНЦЕМ ????
НУ ХІБА ЩО ТАМ УСІ ОЛІГОФРЕНИ ЗІБРАЛИСЯ.
ОТО ВІЙСЬКО !!!
Докладаю
Ваш наказ щодо біркування всього виконано. Більш того - бірки зашифровано та замасковано. Ключи шифрів прив'язано до вібухового пристрою, прикопано у "сірій зоні" та встановлено на неможливість вийняти. Це зроблено для того, щоб вороги, що зайдуть на позиції внаслідок чергової зради з боку ворогів у ГШ, МО та ОП (які там безумовно є) не змогли виявити де ми серемо.
Командир роти (звання, П.І.П)
Не розумію, навіщо Зе' паплюжить цей девіз?
Что вы от них хотите?
Я надеялся что после 14го заработают лифты и в штаб придут новые боевые офицеры... Но не так сталося как гадалося.