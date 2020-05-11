Український посол Мельник про кримське парі зі Шредером: "Готовий віддати пляшку масандрівського вина"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, який запропонував ексканцлеру ФРН Герхарду Шредеру парі після його висловлювань про безперспективність повернення окупованого Криму під контроль України, в разі свого програшу готовий віддати пляшку кримського вина.

Про це він сказав у коментарі Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо я програю це парі, то у мене є десь пляшка дуже хорошого, масандрівського вина 1975 року. Це саме рік мого народження. Колись мені його подарували. Для мене ця пляшка є цінною насамперед тому, що Крим був і залишається Україною, незалежно від того, хто сьогодні там орудує злочинно. Тому я готовий був би цю пляшку пану Шредеру подарувати. Але цього я ніколи не зроблю з однієї простої причини – це парі я ніколи не програю", – сказав Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексканцлер Німеччини Шредер заявив, що Росія не поверне Крим. Український посол Мельник запропонував йому парі

Герхард Шредер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel сказав, що анексований Росією Крим ніколи не повернеться до складу України і антиросійські санкції слід скасовувати. На це відреагував посол України в ФРН Андрій Мельник, який назвав ці заяви Шредера "безсоромними". Український дипломат запропонував ексканцлеру укласти парі: "Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику і топлобістові Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході". Реакції Шредера на пропозицію посла поки не було.

Герхард Шредер працює на компанію російського "Газпрому" – очолює раду директорів "Північний потік-2", у 2017 році його також призначили головою ради директорів "Роснефти", яка перебуває під західними санкціями.