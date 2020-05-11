Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

Міністерство охорони здоров'я не зупиняє другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня 2020 року. Всі дії нового керівництва МОЗ спрямовані на те, щоб змінити ситуацію і в результаті реформи не втратити медичний персонал і не допустити закриття лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

"Медреформа у тому вигляді, як ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Наша команда працює, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень", - наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, реформа системи охорони здоров’я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.

"НСЗУ розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет Міністрів. Ці тарифи були розраховані лише за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх складали чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина", - пояснив міністр.

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Водночас, як наголосив Степанов, процес реформування української медицини може тривати близько трьох років. При цьому реальні зміни почнуться уже в 2021 році.

"МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг", - резюмував глава МОЗ.