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Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

Міністерство охорони здоров'я не зупиняє другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня 2020 року. Всі дії нового керівництва МОЗ спрямовані на те, щоб змінити ситуацію і в результаті реформи не втратити медичний персонал і не допустити закриття лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

"Медреформа у тому вигляді, як ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Наша команда працює, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень", - наголосив Степанов.

За словами очільника відомства, реформа системи охорони здоров’я України, розроблена попередніми керівниками МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.

"НСЗУ розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет Міністрів. Ці тарифи були розраховані лише за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх складали чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ ініціює збільшення зарплат медпрацівникам із 1 липня, - Степанов

Водночас, як наголосив Степанов, процес реформування української медицини може тривати близько трьох років. При цьому реальні зміни почнуться уже в 2021 році.

"МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг", - резюмував глава МОЗ.

Автор: 

МОЗ (5406) Степанов Максим (2198) медреформа (129) Полтавська область (1163)


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Топ коментарі
+9
Є лише варіант зміни влади та обрання професійних людей у МОЗ, які зроблять нормалъну реформу. Ці зебіли лише все знищують.
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11.05.2020 12:19 Відповісти
+7
короче, угробят медицину окончательно и бесповоротно, зеляди по другому не умеют
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11.05.2020 12:25 Відповісти
+6
МОЗ і Степанов вже втратив персонал, коли обдурили із зарплатами та не дали засоби індивідуального захисту. Тепер маємо велику кількість інфікованих медиків!
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11.05.2020 12:02 Відповісти
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Глупые. Ликвидация медучреждений в стране и была конечной целью "реформ". Иначе весь смысл теряется.
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11.05.2020 12:27 Відповісти
Оптимізація ... однако ...
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11.05.2020 12:55 Відповісти
Так этой же херней и в рашке страдают. Европа-то где в этих реформах?
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11.05.2020 14:14 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/koronavirus-pochemu-nelzya-gulyat-v-parkah-novosti-ukrainy-50081642.html «Вопросы психологии». В Минздраве объяснили, с чем связан запрет на прогулки в парках
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11.05.2020 12:28 Відповісти
Коротше міністр не знає що це : зупинка, відміна , зміна. Все не так а як він не знає
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11.05.2020 12:34 Відповісти
Понять М.Степанова можно,должность обязывает.Но понять-зачем разрушать остатки лучшей в мире медицины,терять лучшие в мире замордованные кадры,которые целенаправленно заменяются всеми способами(зачастую подлыми,подставами .дебильными требованиями)- очень затруднительно. Ну разгоним врачей,заменим их "полезными идиотами" и "говорящими головами-биороботами" и что дальше.Что опыт стран ЕС по "оптимизированному" разгрому учреждений здравоохранения а Германии,Франции,Италии ничему не учит? Мы уже потеряли кучу подготовленных профессионалов,которые работали за копейки а в связи с последними "эпидемиями-пандемиями" плюнули и разъехались кто куда. У нас в феврале умерло более 100 000 чел от разных причин,не связанных с "Ковид-19". Сердечно-сосудистые заболевания,ОРВИ,грипп,рак,туберкулез,вич и т.д и т.п. Все требования ВООЗ по "оптимизации" мы выполняем и перевыполняем и так. А мы еще "оптимизируем"-в наших реалиях разрушаем,закрываем,больницы,стационары,туб и психдиспансеры-и что дальше? Какой дебил вообще придумал эту "реформу-диверсию"? Почему против него юристы не возбудили уголовное дело как на вредителя- в условиях "пандемии".?Ведь в итоге мы получим не медицину а те же паразитические(страховые) прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами" между врачем и пациентом,где врач становится "продавцом услуг" а пациент-бесплатным набором запчастей и эти "Рога и копыта" будут учить врача чем и как лечить.!!??.Ради этого дурдома надо проводить эту идиотическую "реформу"? Ну можно людям объяснить внятно-для чего менять часы на трусы? Чтобы все поняли и не задавали дурных вопросов.Может пани Супрун знает то,что никто в Украине не знает о она хочет всех облагодетельствовать? Как=то надо этот геморрой грамотно разрулить.Всем добра.
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11.05.2020 12:35 Відповісти
Більшість жалілася, що медицина працює погано і погано забезпечена.
Почали реформи - знову не так ...
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11.05.2020 12:48 Відповісти
"разрушать остатки лучшей в мире медицины"

???????????????

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11.05.2020 12:48 Відповісти
Все правильно вы пишете. Только у вас опять виновата Супрун... Ее год как нет. Достаточно времени было чтобы довести второй этап реформ до конца, адаптировать к нашим реалиям. А чем все занимались? Меняли глав МОЗ как перчатки, выбирали на руководящие чиновничьи должности людей-непрофессионалов в организации здравоохранения именно в нашей стране... Все то грустно...И опасно и для общества, и для жизни люде этого общества.
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11.05.2020 12:54 Відповісти
Чувак, я искренне тебе желаю, чтобы ты вот лично столкнулся с этими остатками "лучшей в мире медицины". Вот серьезно. Это такой лютый ******, что даже комментировать не хочется
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11.05.2020 14:15 Відповісти
Совок краснозадый накропал статью во славу совка и сам себя похвалил лайком
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11.05.2020 15:07 Відповісти
Як гарно співає. Але як мені зуби поставити, чомусь не розповідає. Може він дума, що в мене пенсія дозволяє полікувати зуби і поставити голлівудські зуби.
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11.05.2020 12:36 Відповісти
Вибачте пане, але Ви пересмикуєте - голівудські зуби ставлять тільки у Голівуді.
А Ви не в Голівуді.
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11.05.2020 12:52 Відповісти
Як Графа Дракули?
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11.05.2020 13:05 Відповісти
Ну, зуби поставити - це навіть для жителів Нью Йорка велика проблема. В Україні ціни на послуги дантистів одні з найнижчих в світі.
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11.05.2020 14:16 Відповісти
"Но понять-зачем разрушать остатки лучшей в мире медицины..."
***
Шановний, коли були останній раз в лікарні? Система Сімашко придатна придатна лише в тоталітарній державі. В демократичній державі дана система не придатна, оскільки діють закони ринку. Тому необхідно запроваджувати страхову медицину під пильним контролем держави. Відповідно громадяни, які не спроможні самостійно оплатити страховий поліс, повинні бути захищені державою. Але це можливо лише у випадку відсутності корупції і нормального функціонування економіки.
Шкода одне, що багато людей не побачать цього.
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11.05.2020 12:47 Відповісти
Пока на рынке не появятся страховые компании, которым будут доверять и которые будут страховать именно предоставление медицинской помощи, прежде всего, за государственные средства, о каком страховании может идти речь? Мы до этого не доживем, медицина развалится, останутся единичные "хорошие" больницы с достаточным финансированием. Причины всего этого лежат очень глубоко, начиная от подъема экономики по всем ее отраслям, наличия развитого среднего и мелкого бизнеса, занятости населения.И, самое главное, выплат налогов ВСЕМИ участниками рынков. Поэтому сейчас и происходит все "как есть"
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11.05.2020 13:04 Відповісти
страховые компании - это тоже мрак (посмотрите на здравоохранение сша). Для нас нужно, как в Англии (государственное здравоохранение)
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11.05.2020 13:12 Відповісти
Вже зараз в Україні ряд страхових компаній надають медичну страховку. Хочете, можете піти і застрахуватися. Не бачу жодної логіки, чому приватним страховим компаніям держава повинна платити страхові внески. Роль страхових компаній - це розподіл коштів. При цьому вони привласнюють 40 % страхових внесків. Держава може й сама розподіляти кошти і це коштуватиме набагато дешевше.
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11.05.2020 18:47 Відповісти
"Демократия- это стадо идиотов-управляемое подонками" Альфред Нобель-учредитель премии,от которой за 100 лет не отказался ни один "демократ" в знак протеста и несогласия в определении "демократического общества". Странно-не правда-ли ??!! ////////////// В демократичній державі дана система не придатна, оскільки діють закони ринку.//////////////////// Можно поподробнее о "законах рынка" за 30 лет развала экономики? 1..Уже 3 месяца цена на нефть в минусе, или близко к ней а цены на АЗС снижены на 20 коп.Это "регулирующая роль" рыночной конкуренции или вонючий договорняк? 2. До 2018г в Украине прекрасно работала энергосистема,созданная при "тоталитарном режиме" дурными коммуняками. Антиконституционными(ст13) законами ввели "рыночно-розничных регуляторов"-а на деле вонючие никчемные опилкоголовые АО,ООО "Рога и копыта" между гос.энергопредприятиями АЭС,ГЭС И ТЭЦ и потребителями,промышленными и бытовыми.Запутали весь учет ,забрали всю прибавочную стоимость,чем обрекли АЭС,ГЭС,и ТЭЦ на разруху и банкротство(Про "альтернативно-зеленых" хитросделанных троянских коней-глистов-вообще молчу) Всем добра.
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11.05.2020 13:09 Відповісти
За часів Союзу енергетика, як і промисловість, була заточена під інші цілі.
Крім того не було "зеленої" енергетики, крім ГЕС.
Щодо "прокладок" - нічого заперечити не можу.

Але зараз і рівень неплатежів населення теж чималенький.
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11.05.2020 15:05 Відповісти
Закони ринку в медицині - це означає знищення населення та витягнення з нього грошей. Медики будуть лікувати лише тих людей, які мають гроші і до поки мають гроші. Ті хто не має грошей, будуть приречені на муки й смерть. Медичне страхування - це чергова брехня та грабунок населення. Ти мабуть не знаєш, як вона працює на Заході. Страхові компанії привласнюють 40 % страхових внесків і фінансують не те лікування яке потрібне людині, а те на що вони згодні виділити гроші. Система Семашка - це найкраща система в світі. І вона має бути відновлена. Інакше українці будуть знищені.
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11.05.2020 18:43 Відповісти
"... громадяни, які не спроможні самостійно оплатити страховий поліс..." - за кордоном теж потерпають і майже не лікуються.
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11.05.2020 12:51 Відповісти
100 баксов в год оплатить - это большая проблема?
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11.05.2020 14:17 Відповісти
якби така страховка дійсно була, то не було б проблєм ніде.
А так, значить, нормальна мед. страховка не 100 баксів, сер ...
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11.05.2020 15:03 Відповісти
І що покриває така страховка? Прийом терапевта 3 рази на рік? В жодній країні медстраховка не покриває операції та складне лікування. В багатьох випадках страхові компанії кидають своїх клієнтів та відмовляються оплачувати їх лікування.
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11.05.2020 18:49 Відповісти
Придётся закрыть потому, что денег нет или потому, что по реформе необходимо закрыть, т.к. и в том и в том случае не врёт?
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11.05.2020 13:09 Відповісти
кто-нить, назовите, плиз, в чем успех первого этапа рехформы, а то не понятно
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11.05.2020 13:09 Відповісти
уменьшились расходы на медицину!! для властей это успех!!
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11.05.2020 13:16 Відповісти
спасибо, мил человек!
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11.05.2020 13:22 Відповісти
Рукожопые зеленые реформаторы,не трогайте ничего! Спросите у врачей реформированных больниц ,они вам ответят на ваши тупые мысли.Все до чего вы прикасаетесь своими тупыми действиями превращается в дерьмо.
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11.05.2020 13:30 Відповісти
Супрун уверяет, что все ОК. Супрун уже не котируется? Она была классной только при царе Петре?
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11.05.2020 14:18 Відповісти
Я так розумію зі слів Степанова,що нинішній Моз на чолі з ним аналогічний попередньому по своїй кваліфікації .
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11.05.2020 13:48 Відповісти
Где деньги, Зина?
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11.05.2020 14:04 Відповісти
http://fraza.ua/column/289784-pro-lzhivyj-i-prestupnyj-moz-ukrainy?utm_source=iua Про лживый и преступный МОЗ Украины.
http://fraza.ua/column/289784-pro-lzhivyj-i-prestupnyj-moz-ukrainy?utm_source=iua Можно ли назвать преступниками людей, которые, зная, что причиняют вред огромному количеству людей, тем не менее - делают это? А если при этом они лгут и мотивируют свои действия некими благими намерениями?
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11.05.2020 14:09 Відповісти
*********
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11.05.2020 14:42 Відповісти
припиніть брехати та красти. І все буде добре.
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11.05.2020 16:00 Відповісти
что бы не потерять медицинский персонал и не допустить закрытия больниц. нужно не ситуации и реформы писать а начать монеты платить
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11.05.2020 16:07 Відповісти
мені от цікаво, невже ті, хто тут смердить про неякісність та "последствия" реформи вважають, що, якби не реформа в медицині, то все в медиків би було гуд? Невже вони справді вірять, що у всіх лікарнях би вистачало захисних засобів, бескоштовних ліків, зарплатні б медикам вистачало? Повірити не можу що є такі тупі люди, які очикують якихось див від вчорашної української медицини. Вона була мертва. Зараз вона ще не дієва, звісно, початок змін ніколи не дає гарних результатів. Адже і втрачати було НІЧОГО. Була б така сама, як не гірша, ситуація і з захисними засобами (бо це ж не реформатори розпродали всі запаси захисних засобів), так ж сама ситуація з зарплатнею лікарям та персоналу, така ж сама ситуація з ліками і процесом лікування у лікарнях та поліклініках.
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11.05.2020 16:10 Відповісти
До так званої медреформи, медицина ледь животіла. Проте, реформатори знищили медицину остаточно. Мільйони людей позбавлені елементарної медичної допомоги. Лікарні закриваються, медики розбігаються. Це геноцид українського народу, який проводив Порошенко, а зараз його справу продовжує Зеленський.
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11.05.2020 18:53 Відповісти
геноцид - це такі як ти. А нищити було нічого, бо медицини в нас не було.
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12.05.2020 00:21 Відповісти
Якщо не скасувати медреформу, то медицина в Україні буде остаточно знищена. Власне знищення медицини - це і є мета нинішньої колоніальної адміністрації та її американських господарів.
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11.05.2020 18:54 Відповісти
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