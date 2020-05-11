Слідство щодо завдання "Електроважмашу" 13,7 млн ​​грн збитків завершено: справу передано до ВАКС

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) завершили досудове розслідування у справі щодо заподіяння 13,7 млн ​​грн збитків державному підприємству "Електроважмаш".

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогодні матеріали справи відкрито всім підозрюваним у справі - двом заступникам директора ДП "Завод "Електроважмаш", начальнику управління "Заводу "Електроважмаш", кінцевому бенефіціару чеської компанії-учасниці схеми, а також директору чеської компанії-учасниці та їхнім захисникам", - йдеться в повідомленні.

Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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Як повідомлялося, за даними досудового розслідування, в 2017 році посадові особи "Електроважмашу" за посередництва підконтрольної їм компанії, зареєстрованої в Празі (Чехія), організували продаж запасних частин компанії реального сектору економіки (Литовська Республіка). Але, як встановило слідство, запчастини, які "Електроважмаш" продав чеській компанії за 600,3 тис. євро, були потім продані литовській компанії майже вдвічі дорожче - за 1 млн 220 тис. євро. У результаті "Електроважмаш" недоотримав 13,7 млн грн.

Двом заступникам директора та начальнику управління ДП "Завод "Електроважмаш" (Харків), а також кінцевому бенефіціару і директору чеської компанії оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

21 березня суд обрав як запобіжний захід заступнику директора заводу і начальнику управління "Заводу "Електроважмаш" тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення 1 млн гривень застави. Бенефіціара чеської компанії, яка брала участь у схемі, взято під варту з можливістю внесення застави 8 млн 408 тис. грн. А заступника директора "Електроважмашу" з виробництва поміщено під цілодобовий домашній арешт.

ДП "Завод "Електроважмаш" спеціалізується на виробництві потужних гідрогенераторів, турбогенераторів для ТЕС і АЕС, електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, тягового електрообладнання для залізничного та міського транспорту.



