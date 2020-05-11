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Новини Оборона
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"Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко

Волонтер Юрій Москаленко вважає, що керівництво Міноборони має дослухатися і радитися з волонтерами.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Москаленка, він не бачить, щоб у Генштабі дослухалися до волонтерів, радилися, користувалися їхньою інформацією та адекватно реагували на неї.

"У Генштабі є люди, які це все читають, але іноді неадекватно реагують – влітає "по шапці" тим, хто допустив "злив" інформації. А проблему не усувають", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На передовій багато непотрібної бюрократії: не думають, як полегшити життя воїну, тому розумні командири будуть звільнятися, - волонтер Москаленко

Москаленко зазначив, що харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони.

"Був "Офіс реформ" при МО, його ліквідували. Залишилася Рада волонтерів, яка поки виживає. Але я не бачу, щоб до нас дослухалися, радилися, користувалися нашою інформацією, адекватно реагували на неї. Ніхто не зацікавлений у реальних даних, всім потрібна пелена на очах. Все має формальний характер. Чого не торкнися - все для галочки, для відписки, для формальності. Всім наплювати", - підсумував він.

Автор: 

армія (3783) Генштаб ЗС (6892) Міноборони (7523) оборона (4856) волонтери (1345)


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Топ коментарі
+12
Гадить на волонтёров - всем известная политика кремля...Есть у Вас в методичке что-нибудь свеженькое, незаездженое, не пережёванное сотни раз? Придумайте какую-нибудь гадость от себя, пофантазируйте, подключите к тупому перепечатыванию свой мозг...
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11.05.2020 12:22 Відповісти
+10
Ну, теперь точно не погодуют, бо ваш Главзебил войну в своей голове уже закончил. Оказалось для этого нужно всосать две дорожки кряду, и полный смир и согласие
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11.05.2020 12:31 Відповісти
+9
А чего вы ожидали от совкового быдла у власти?
Думать надо было год назад.
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11.05.2020 12:11 Відповісти
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А чего вы ожидали от совкового быдла у власти?
Думать надо было год назад.
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11.05.2020 12:11 Відповісти
Гадить на волонтёров - всем известная политика кремля...Есть у Вас в методичке что-нибудь свеженькое, незаездженое, не пережёванное сотни раз? Придумайте какую-нибудь гадость от себя, пофантазируйте, подключите к тупому перепечатыванию свой мозг...
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11.05.2020 12:22 Відповісти
Отрабатываешь имперские нарративы? В спам.
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11.05.2020 12:24 Відповісти
Тысячи волонтеров помогали и помогают армии, я сам о себе знаю, какой посильный вклад внес в закупку и доставку ребятам на фронт очень нужны вещей, и видел своими глазами продовольствие, броники, тепловизоры и автомобили, подаренные волонтерам. Поэтому не какому-то быдлу вылазить после 6 лет войны и пытаться обливать дерьмом ВСЕХ волонтеров. Есть и чеки и отчеты, но не для таких как ты. А потому - в спам и больше никаких пояснений.
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11.05.2020 12:34 Відповісти
Ты совсем дебил? Может тебе еще отчет аудиторской компании о том как я за свои деньги в магазинах экипировку покупал или в 2014 из Польши Целокс возил потому что у нас в Украине его не было вообще. Такие как ты только гавкать умеют, требуя отчета о потраченных средствах других людей, которым все чеки и видео доставленных покупок волонтеры присылают сами. Но ты-то кто, чтобы требовать от меня отчёта как я потратил свои деньги, а, дятел?
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11.05.2020 12:41 Відповісти
Фальшивый Опанас под фальшивым флажком распинается о лжи.
Умора.
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11.05.2020 12:56 Відповісти
Дудке уже написали, передислоцируйся на страницы волонтеров и смотри, проси отчеты.
С первого раза не доходит?
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11.05.2020 13:08 Відповісти
Какой смысл кому-то показывать Дудке отчеты, если он не в состоянии понять смысл текста из пары предложений?
Человек написал, что покупал за свои деньги.
И ничего не писал о каком-то счете, на который собирал деньги.

Дудка как сплетники из еврейского анекдота про Изю и его "дочь-проститутку", хотя у Изи не дочь, а сын.
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11.05.2020 13:18 Відповісти
Я правильно понимаю Дудку, что все волонтеры воры, поэтому упорно разносимая зрадогонами прошлых лет теория о том, что армию после 2014 года восстановили исключительно волонтеры и простой нарид, вопреки желанию власти, не соответствует действительности?
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11.05.2020 13:29 Відповісти
Вы, ревизор - любитель, обратились бы в министерство обороны и попросили бы их отчитаться о расходах на питание воинов. Они распоряжаются бюджетными деньгами, и обязаны давать отчёт Вам, как налогоплательщику. А волонтёры должны отчитываться перед жервователями помощи, а не перед первым встречным .... Вы же ни копейки не жертвовали ни на армию, ни на госпитали, ни на помощь воинам - инвалидам, ни на сирот и вдов погибших воинов - героев... Вы - обычный ОПЗЖшный жлоб, развлекающийся , обсирая истинных защитников Украины, патриотов....
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11.05.2020 13:03 Відповісти
волонтер оперирует средствами жертвователей,
а для этого их надо получить во владение.., не путай, придурок с собственностью )))
ты полный идиот
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11.05.2020 13:24 Відповісти
подшивай
ты в состоянии отличить право владения от права собственности??
я уверен, ты даже не слышал этих слов... НИКОГДА ))))
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11.05.2020 13:37 Відповісти
ты ХТО такое, требовать отчет на ТВОЙ стол,
на правильных столах ВСЕ есть
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11.05.2020 13:32 Відповісти
Не всі.Багато таких,що всі чеки і витрати оприлюднюють.
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11.05.2020 13:19 Відповісти
Было бы очень странно, если бы в зелёном правительстве "врагов Украины" , министерство обороны содействовало бы укреплению украинской армии, а не её развалу....Времена януковича возвращаются .. Приоритеты сегодняшней власти - защита интересов врага...
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11.05.2020 12:14 Відповісти
Армия и флот начинаются со общей столовой и общего солдатского котла. Успешные армии мира, едят и отдыхают от ратных дел в комфортных условиях.
"Питание - единственная реформа, которую смогли пробить волонтеры сквозь толстые бюрократические стены Минобороны", - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 5048
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11.05.2020 12:18 Відповісти
Ну, теперь точно не погодуют, бо ваш Главзебил войну в своей голове уже закончил. Оказалось для этого нужно всосать две дорожки кряду, и полный смир и согласие
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11.05.2020 12:31 Відповісти
наивный чукотский юноша
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11.05.2020 12:40 Відповісти
Таке було і при совкі..))
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11.05.2020 12:56 Відповісти
Годували. Фотки можеш і Бірюкова подивитись.
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11.05.2020 13:37 Відповісти
В Широкому Лані?
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11.05.2020 13:38 Відповісти
никогда офицеры не питаются вместе с солдатами, разве что в окопе, и то не факт. панибратство к хорошему не ведет.
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11.05.2020 12:57 Відповісти
Клоунское малоросское быдло развалит армию, и с радостью встретит танки мордора, чтобы получить от сюзерена грамоту на правление малоросским округом.
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11.05.2020 12:27 Відповісти
Дык, так при кловане рехформ то и не было!!
Усе от ПОПы..144...)))
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11.05.2020 12:55 Відповісти
какая реформа? вы что издеваетесь? дерьмом кормят. вместо мяса печенка мороженая и сосиски непонятного происхождения. вместо масла - маргарин. вместо сыра хрень похожаЯ на сыр... рефррматоры хреновы , одна цель реформы бабло срубить
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11.05.2020 12:37 Відповісти
Неоднократно слышал от бойцов 128 бригады, что после реформы питание улучшилось в разы.
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11.05.2020 12:44 Відповісти
на первых порах да. потом возвращаемся к исходной точке. и большая разница есть где находится подразделение. на "курорте" - лучше,
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11.05.2020 12:56 Відповісти
Любой власти волонтеры грабить Народ и Армию мешают.. но , есть ,шо грабить помогают..
😇
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11.05.2020 12:54 Відповісти
А что второе вы продвигали, кроме этого единственного?
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11.05.2020 12:58 Відповісти
Канєшно волонтьори ту реформу забацали.А Марченко зі своїм ГУРСМЗ ЗСУ,-так,третя нога,п'яте колесо.
І війська рф знамениті добробати зупинили,поки ЗСУ збоку курили.
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11.05.2020 13:26 Відповісти
ЕДИНСТВЕННАЯ!!!111РАЗ! (с)

"Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко - Цензор.НЕТ 6296
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11.05.2020 14:40 Відповісти
 
 