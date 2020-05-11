"Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко

Волонтер Юрій Москаленко вважає, що керівництво Міноборони має дослухатися і радитися з волонтерами.

Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Москаленка, він не бачить, щоб у Генштабі дослухалися до волонтерів, радилися, користувалися їхньою інформацією та адекватно реагували на неї.

"У Генштабі є люди, які це все читають, але іноді неадекватно реагують – влітає "по шапці" тим, хто допустив "злив" інформації. А проблему не усувають", - розповів він.

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Москаленко зазначив, що харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони.

"Був "Офіс реформ" при МО, його ліквідували. Залишилася Рада волонтерів, яка поки виживає. Але я не бачу, щоб до нас дослухалися, радилися, користувалися нашою інформацією, адекватно реагували на неї. Ніхто не зацікавлений у реальних даних, всім потрібна пелена на очах. Все має формальний характер. Чого не торкнися - все для галочки, для відписки, для формальності. Всім наплювати", - підсумував він.