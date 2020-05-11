"Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко
Волонтер Юрій Москаленко вважає, що керівництво Міноборони має дослухатися і радитися з волонтерами.
Про це він розповів в інтерв'ю "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Москаленка, він не бачить, щоб у Генштабі дослухалися до волонтерів, радилися, користувалися їхньою інформацією та адекватно реагували на неї.
"У Генштабі є люди, які це все читають, але іноді неадекватно реагують – влітає "по шапці" тим, хто допустив "злив" інформації. А проблему не усувають", - розповів він.
Москаленко зазначив, що харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони.
"Був "Офіс реформ" при МО, його ліквідували. Залишилася Рада волонтерів, яка поки виживає. Але я не бачу, щоб до нас дослухалися, радилися, користувалися нашою інформацією, адекватно реагували на неї. Ніхто не зацікавлений у реальних даних, всім потрібна пелена на очах. Все має формальний характер. Чого не торкнися - все для галочки, для відписки, для формальності. Всім наплювати", - підсумував він.
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Думать надо было год назад.
Умора.
С первого раза не доходит?
Человек написал, что покупал за свои деньги.
И ничего не писал о каком-то счете, на который собирал деньги.
Дудка как сплетники из еврейского анекдота про Изю и его "дочь-проститутку", хотя у Изи не дочь, а сын.
а для этого их надо получить во владение.., не путай, придурок с собственностью )))
ты полный идиот
ты в состоянии отличить право владения от права собственности??
я уверен, ты даже не слышал этих слов... НИКОГДА ))))
на правильных столах ВСЕ есть
Усе от ПОПы..144...)))
😇
І війська рф знамениті добробати зупинили,поки ЗСУ збоку курили.