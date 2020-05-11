Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА

Станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 19 нових хворих на коронавірусну хворобу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області вже лабораторно підтверджено 1018 випадків Covid-19, 18 - летальних, 337 осіб одужали, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше випадків захворювання коронавірусною хворобою виявили у жителів Кременецького району, 321 особа в цьому районі вже перехворіла або хворіє на Covid-19. Зазначимо, що саме в цьому районі розташована Почаївська лавра, де від початку пандемії спостерігається спалах коронавірусу.

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