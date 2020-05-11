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Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА
Станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 19 нових хворих на коронавірусну хворобу.
Згідно з даними обласного лабораторного центру в області вже лабораторно підтверджено 1018 випадків Covid-19, 18 - летальних, 337 осіб одужали, передає Цензор.НЕТ.
Найбільше випадків захворювання коронавірусною хворобою виявили у жителів Кременецького району, 321 особа в цьому районі вже перехворіла або хворіє на Covid-19. Зазначимо, що саме в цьому районі розташована Почаївська лавра, де від початку пандемії спостерігається спалах коронавірусу.
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Борщівський міжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що станом на 9.00 год. 11.05.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 13 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 3-ох дітей до18-ти років.
За результатами 2-ох послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020, 06.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 року констатовано одужання у 11 -ти осіб. Впродовж останніх 10 -ти днів нові випадки захворювання на COVID-19 у Борщівському районі не реєструвалися.
Територіально:
м. Борщів - 5 випадків (5 - одужали);
с. Висічка - 1 випадок (1 - одужав);
с. Більче-Золоте - 4 випадки (3 одужали)
с. Вільховець - 1 випадок (1- одужав);
с. Михалків - 1 випадок (1- одужав);
с. Іване-Пусте - 1 випадок.
За весь період епідемії COVID-19 у Борщівському районі відібраноі відправлено на дослідження методом ПЛР - 178 проб біологічного матеріалу, досліджено - 176 проб, 2 проби в роботі.
Завідувач Борщівського міжрайонного відділу, керівник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня у Борщівському районі Катерина Никорчук