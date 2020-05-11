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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА

Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр. КАРТА

Станом на ранок 11 травня на Тернопільщині зафіксовано 19 нових хворих на коронавірусну хворобу.

Згідно з даними обласного лабораторного центру в області вже лабораторно підтверджено 1018 випадків Covid-19, 18 - летальних, 337 осіб одужали, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше випадків захворювання коронавірусною хворобою виявили у жителів Кременецького району, 321 особа в цьому районі вже перехворіла або хворіє на Covid-19. Зазначимо, що саме в цьому районі розташована Почаївська лавра, де від початку пандемії спостерігається спалах коронавірусу.

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Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр 01
Кількість виявлених випадків COVID-19 на Тернопільщині перевищила 1 тисячу, - обласний лабцентр 02

Автор: 

карантин (18172) Почаїв (48) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (610)


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Не ковид , а проказа какая - то . По поражению в правах гражданина - хуже сифилиса.
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11.05.2020 12:18 Відповісти
и не кажи, горе то какое этот вирускоронный
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11.05.2020 13:10 Відповісти
Опять запугивание. Даю типичную картину (кроме православнутых северных районов).

Борщівський міжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що станом на 9.00 год. 11.05.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 13 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 3-ох дітей до18-ти років.

За результатами 2-ох послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020, 06.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 року констатовано одужання у 11 -ти осіб. Впродовж останніх 10 -ти днів нові випадки захворювання на COVID-19 у Борщівському районі не реєструвалися.

Територіально:

м. Борщів - 5 випадків (5 - одужали);

с. Висічка - 1 випадок (1 - одужав);

с. Більче-Золоте - 4 випадки (3 одужали)

с. Вільховець - 1 випадок (1- одужав);

с. Михалків - 1 випадок (1- одужав);

с. Іване-Пусте - 1 випадок.

За весь період епідемії COVID-19 у Борщівському районі відібраноі відправлено на дослідження методом ПЛР - 178 проб біологічного матеріалу, досліджено - 176 проб, 2 проби в роботі.

Завідувач Борщівського міжрайонного відділу, керівник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня у Борщівському районі Катерина Никорчук
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11.05.2020 12:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6pUT-UOsgMM Исследование Стенфордского университата подтвердило бесполезность всеобщего карантина (ссылка)
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11.05.2020 13:12 Відповісти
Третина випадків - біля Почаївської Лаври - рассаднику зарази під ім'ям РПЦ
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11.05.2020 13:29 Відповісти
 
 