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Новини Пожежі в Україні
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За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 24 особи, на водних об'єктах - 17, - ДСНС

За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло 24 особи, на водних об'єктах - 17, - ДСНС

Упродовж минулого тижня, з 4.05 по 10.05, під час пожеж в Україні загинуло 24 особи, на водних об'єктах - 17.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Упродовж тижня зареєстровано 1 тис. 346 випадків (за попередній тиждень 3 тис. 509).

У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 33 особи (за попередній тиждень - 44).

Ліквідовано 819 пожеж (за попередній тиждень - 1 тис. 840), врятовано на пожежах 27 осіб і не допущено знищення вогнем 316 будинків і 36 од. техніки. Під час пожеж загинули 24 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 854 тис. грн.

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Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 386 виїздів (за попередній тиждень - 564), під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 754 вибухонебезпечні предмети (за попередній тиждень - 2 тис. 669).

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 17 осіб (за попередній тиждень - 16).

Автор: 

пожежа (4367) смерть (6789) ДСНС (5193) вода (1187)


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А от коронавируса, интересно?
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11.05.2020 12:27 Відповісти
Так это от коронавируса. Если б не он, народец бы на работу ходил, а не бухал на озерах и не курил с бодунища в постели.
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11.05.2020 12:34 Відповісти
 
 