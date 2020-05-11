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Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Одеський активіст Сергій Стерненко повідомив про отримання повістки від СБУ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11.05.2020, на відділенні Укрпошти мною було отримано повістку про виклик до слідчого у справі проти мене на 07.05.2020. У тій самій справі щодо загибелі тітушки Кузнєцова, який намагався за $1000 мене вбити", - повідомив Стерненко, додавши, що це вже друга повістка про виклик у цій справі.

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Він уточнив, що цю повістку відправили 4 травня.

"Тобто дійти вона мала не раніше 06.05. Якби я отримав її 06.05, у мене була б одна доба до виклику. А це суперечить положенням КПК, який визначає що повідомлення про виклик особа має отримати не менш ніж за три доби до дати, на яку викликають", - написав активіст.

Стерненко додав, що в "цій повістці, як і в попередній, не зазначено, для чого мене викликають і в статусі кого".

Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко 01

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко 02

Автор: 

СБУ (13066) Стерненко Сергій (398)


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Топ коментарі
+31
когда-нибудь Стерненко станет Генпрокурорм.. и тогда вата за последнее место в автобусе, самолете, катере, поезде едущие за границу будет платить от 5000 баксов и больше, что бы успеть удрать..
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11.05.2020 12:50 Відповісти
+27
Максимум, что ему можно вменить, превышение самообороны при нападении на него.
То есть если бы он не убил нападавшего на него, то тот бы убил его.
Убийцей в таком случае его юридически считать нельзя.
И да, это уже было третье нападение на него, до этого его уже дважды ранили.
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11.05.2020 13:05 Відповісти
+25
Молодец Стерненко, что убил кацапскую гниду, а не она его.
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11.05.2020 13:11 Відповісти
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Понятно , что этими повестками "за воротник" готовят обоснование для взятия под стражу...мол "не являлся по повесткам"...Онижжжж такежжжж хитрые ужжжасно..мы ж ни как этих хитростей не замечаем ))
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11.05.2020 15:09 Відповісти
Дело в том, что Сергей правильно делает, что публикует в открытых СМИ эти "повестки", которыми можно подтереться. Они с нарушениями, а значит незаконны!
Так что нет у него никаких законных оснований выполнять хотелки малограмотных следователей. Может это и будет повод взять его под стражу, у нас ведь на Закон плюют в первую очередь его правоохранители. Затем, в европейском суде, Украина из за таких чиновников выплачивает огромные компенсации. Вот если бы удерживали из их зарплат, вот тогда мозг у них работал бы совсем иначе.
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11.05.2020 19:35 Відповісти
Серёжа! Я ж об этом и сказал..Что они нарочно присылают на позавчера, чтоб пришить ему неявки...А то и - насильственный привод устроить...
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12.05.2020 02:51 Відповісти
-
Захист свого життя - це святе природне право людини, яке до речі закріплене Законом в Конституції України. Ніхто і ніщо не може його порушити, забрати чи знищити. Переслідувати людину тільки за те, що вона не дає себе мовчки вбити це злочин. Намагатися покарати людину за те, що вона захистила своє життя і тільки через це осталась жити це не тільки абсурд а й страшний злочин.
Покривати справжніх злочинців, корупціонерів і тих, хто роками грабує українців а переслідувати патріотів які воюють з цими корупціонерами це злочин. Навіть жити в країні, де це все таке можливо абсурд . Нехай ці про кремлівські капітулянти не думають що довічно будуть знищувати українських патріотів і Українську державу. Так також думам такий самий як і вони кривавий ЗЕК Іуда, де він? І так само буде і з ними Іудами, або ще і набагато гірше, якщо не вспіють втекти в паРашу.
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11.05.2020 15:24 Відповісти
В Украине работают законы?
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11.05.2020 17:55 Відповісти
Нет. Не работают. Чего им работать, если следаки даже не умеют элементарной повестки выписать правильно?
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11.05.2020 19:25 Відповісти
Не работают, потому что работают на богатых. Как раньше говорили, правосудие защищает того, кому защита не нужна.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
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