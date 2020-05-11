Отримав другу повістку від СБУ. Її надіслали за два дні до дати виклику, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Одеський активіст Сергій Стерненко повідомив про отримання повістки від СБУ.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 11.05.2020, на відділенні Укрпошти мною було отримано повістку про виклик до слідчого у справі проти мене на 07.05.2020. У тій самій справі щодо загибелі тітушки Кузнєцова, який намагався за $1000 мене вбити", - повідомив Стерненко, додавши, що це вже друга повістка про виклик у цій справі.

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Він уточнив, що цю повістку відправили 4 травня.

"Тобто дійти вона мала не раніше 06.05. Якби я отримав її 06.05, у мене була б одна доба до виклику. А це суперечить положенням КПК, який визначає що повідомлення про виклик особа має отримати не менш ніж за три доби до дати, на яку викликають", - написав активіст.



Стерненко додав, що в "цій повістці, як і в попередній, не зазначено, для чого мене викликають і в статусі кого".

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.