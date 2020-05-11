Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба
З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"З огляду на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня обмеження на перетинання лінії розмежування триватимуть і надалі - до окремого розпорядження. Нагадаємо, вони запроваджуються відповідним наказом Командувача об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
За дії цих обмежень перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил у разі вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин. Зазначається, що з 22 березня Командувач об’єднаних сил надав 283 такі індивідуальні дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".
"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення Командувача об’єднаних сил. Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону". Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію", - йдеться в повідомленні.
"Просимо громадян, які планують перетинати лінію розмежування, врахувати карантинні обмеження та дії представників незаконних збройних формувань. Державна прикордонна служба України буде оперативно інформувати про зміни в режимі роботи КПВВ", - додали в пресслужбі Держприкордонслужби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
11.05.20 12:47 ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее . Источник: https://censor.net/n3194713
10.05.20 21:53 Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан. Источник: https://censor.net/n3194639
Вот где самый источник заразы находится. Вопрос политический, под возможные местные выборы накручивается местное население на правильный выбор.
С пересечением линии разграничения вопрос стоит в несколько ином смысле. Речь идёт о пересечении с гуманитарной целью. О закрытии линии разграничения было объявлено за 3 часа. Народ физически не успел её пересечь и был оставлен в заложниках ситуации. За застрявшими без денег в Индии посылают самолёты. А застрявшие за 20 км. в Донецке или Курахово педоставлены сами себе. Человек поехал в ОРДЛО на 2 дня и 52 дня мыкается по знакомым, читая о рейсах из Мароко. Так как потенциально могла светить 2- недельная обсервация ни о каком однодневном пенсионном туризме речь не идёт. Мы просто не можем вернуться домой. Реально за время карантина в обе стороны в виде исключения пропущено около 100 человек. Но там онкология, они просто сдохнут в Ордло. Так что вопрос эвакуации из ОРДЛО чисто политический. Карантин не вечный. Всё откроется. Столькгомский синдром (созданный на пустом месте) будет в действии.
Беженцев в Украине не существует. Для этого нет никаких предпосылок. Переселенцы? Так это блажь пришла в голову. Взяли и переселились. Аналог самоизоляции.