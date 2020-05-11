Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"З огляду на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня обмеження на перетинання лінії розмежування триватимуть і надалі - до окремого розпорядження. Нагадаємо, вони запроваджуються відповідним наказом Командувача об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За дії цих обмежень перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил у разі вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин. Зазначається, що з 22 березня Командувач об’єднаних сил надав 283 такі індивідуальні дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".

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"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення Командувача об’єднаних сил. Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону". Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію", - йдеться в повідомленні.

"Просимо громадян, які планують перетинати лінію розмежування, врахувати карантинні обмеження та дії представників незаконних збройних формувань. Державна прикордонна служба України буде оперативно інформувати про зміни в режимі роботи КПВВ", - додали в пресслужбі Держприкордонслужби.