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Новини Коронавірус і карантин
2 002 14

Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба

Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба

З метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на Донбасі продовжують діяти тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"З огляду на урядове рішення продовжити загальнодержавний карантин до 22 травня обмеження на перетинання лінії розмежування триватимуть і надалі - до окремого розпорядження. Нагадаємо, вони запроваджуються відповідним наказом Командувача об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За дії цих обмежень перетнути лінію розмежування можливо лише за окремим рішенням Командувача об’єднаних сил у разі вагомих причин гуманітарного характеру або критичних життєвих обставин. Зазначається, що з 22 березня Командувач об’єднаних сил надав 283 такі індивідуальні дозволи. Основна частина – 236 позитивних рішень – були надані для перетину лінії розмежування в КПВВ "Станиця Луганська".

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"Часом люди, які їдуть на окуповану територію під тиском критичних життєвих обставин, не можуть перетнути лінію розмежування навіть за наявності позитивного рішення Командувача об’єднаних сил. Більш як два десятки осіб, яких українські прикордонники за окремими рішеннями пропустили, проросійські бойовики завертали в "сіру зону". Співробітники Держприкордонслужби оперативно забезпечували повернення таких громадян на контрольовану територію", - йдеться в повідомленні.

"Просимо громадян, які планують перетинати лінію розмежування, врахувати карантинні обмеження та дії представників незаконних збройних формувань. Державна прикордонна служба України буде оперативно інформувати про зміни в режимі роботи КПВВ", - додали в пресслужбі Держприкордонслужби.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) пункт пропуску (812) КПВВ (330) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
вот сейчас живем без лугандона и его жителей и нормально, ничего не происходит! дешь план "Б" !!!!!!!! а зельц?
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11.05.2020 12:56 Відповісти
+5
да не ограничения а вообще перекройте на йух наглухо и забудьте! пусть сивуха на предателей дрочит!!!!
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11.05.2020 12:54 Відповісти
+2
"Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження"

та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9137
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11.05.2020 13:06 Відповісти
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да не ограничения а вообще перекройте на йух наглухо и забудьте! пусть сивуха на предателей дрочит!!!!
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11.05.2020 12:54 Відповісти
вот сейчас живем без лугандона и его жителей и нормально, ничего не происходит! дешь план "Б" !!!!!!!! а зельц?
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11.05.2020 12:56 Відповісти
в магазинах нормально..очередей нет..возле банкоматов и обменников тоже все спокойно..и самое главное-не выставляют дома и квартиры!!!
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11.05.2020 14:14 Відповісти
"Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження"

та шо вы гаварите?.. гнилые зегандоны со слугами урода...
Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9137
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11.05.2020 13:06 Відповісти
да сивуха, мы твою команду хорошо знаем! интересно ты с пушком в соцсетях переписуешься?
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11.05.2020 13:15 Відповісти
Линия разграничения или линия фронта? Если все таки линия разграничения значит войны у нас нет?
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11.05.2020 13:22 Відповісти
ты конечно тактик и стратег еще тот. а линия сопрокосновения это что такое? а линия обороны? а знаешь что такое фронт? молчал бы уж лучше. как ты эту линию не назови, а от этого полковник рашистского фсб гиркин пришедший в Славянск с вооруженным до зубов сводным отрядом куйловских грушников фсбешников казачков и прочей росиянской сволоты, украинцем не станет, а это и есть война. поэтому хлебало завали кацапчик. фашисты вы ******** а лугандоновцы ваши посипаки!
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11.05.2020 15:39 Відповісти
08.05.20 17:39 мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения на востоке Украины с гуманитарной целью. Источник: https://censor.net/n3194398
11.05.20 12:47 ограничения на пересечение линии разграничения будут продолжаться и далее . Источник: https://censor.net/n3194713
10.05.20 21:53 Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан. Источник: https://censor.net/n3194639
Вот где самый источник заразы находится. Вопрос политический, под возможные местные выборы накручивается местное население на правильный выбор.
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11.05.2020 13:32 Відповісти
Рассмотрение вопроса о пересечении линии соприкосновения ( хотя мое мнение что она должна и раньше была бы работать только в одну строну- для беженцев, т.е. в в свободную часть Украины как и в случае с Крымом, только в одну сторону) Ну если и открывать сообщение ( по старой системе), то только после того как пандемия на территории Украины будет полностью остановлена ( заражения прекратятся полностью), и после этого пройдет не менее 30 дней. Кроме того если будет мониторинг положения с заражением на оккупированной территории ( достоверный) с точно таким же результатом.. А так мы как то пытаемся сгладить и удержать ситуацию, а наплыв с той стороны ( при чем возрастных людей, потенциальных носителях вируса), обвалит все наши достижения карантина. И нам опять придется его вводить в жесткой форме. Поэтому , хоть это и "политический" вопрос, десять раз нужно сначала подумать, чем что то предпринимать
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11.05.2020 13:55 Відповісти
Нет ни одной соседней страны с которой бы не работали пункты пропуска. Более 10 тысяч каждый день въезжает, и это длится на протяжении всего так называемого карантина. Чтобы приехать из Италии достаточно в данный момент не иметь значительно повышенную температуру и заявить что хорошо себя чувствуешь.

С пересечением линии разграничения вопрос стоит в несколько ином смысле. Речь идёт о пересечении с гуманитарной целью. О закрытии линии разграничения было объявлено за 3 часа. Народ физически не успел её пересечь и был оставлен в заложниках ситуации. За застрявшими без денег в Индии посылают самолёты. А застрявшие за 20 км. в Донецке или Курахово педоставлены сами себе. Человек поехал в ОРДЛО на 2 дня и 52 дня мыкается по знакомым, читая о рейсах из Мароко. Так как потенциально могла светить 2- недельная обсервация ни о каком однодневном пенсионном туризме речь не идёт. Мы просто не можем вернуться домой. Реально за время карантина в обе стороны в виде исключения пропущено около 100 человек. Но там онкология, они просто сдохнут в Ордло. Так что вопрос эвакуации из ОРДЛО чисто политический. Карантин не вечный. Всё откроется. Столькгомский синдром (созданный на пустом месте) будет в действии.
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11.05.2020 17:12 Відповісти
работать только в одну строну- для беженцев.
Беженцев в Украине не существует. Для этого нет никаких предпосылок. Переселенцы? Так это блажь пришла в голову. Взяли и переселились. Аналог самоизоляции.
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11.05.2020 17:16 Відповісти
у нас такая же жопа . что от них требывать( смешно блин , ну смех и только) у нас нет ни тестов ни масок , ....., а вот у них надо как положено и кто это будет делать?
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11.05.2020 18:22 Відповісти
как всегда кинут людей и желчью брызгать, как всегда (ничего не надо сами виноваты), кто так говорит пусть напишит петицию что бы Крым и донбасс отдать путину. так нет война , а как там да пофиг сами виноваты.Сразу говорю можете быть не согласны с моим мнением , мне пофиг (могу самым невежиственым и грубо ответить в зависимости от восприятия их понимания тех слов которые до них доходят
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11.05.2020 18:06 Відповісти
 
 