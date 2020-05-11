Від початку доби ворог не проявляв вогневої активності на Донбасі, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Sharl
показати весь коментар11.05.2020 13:18 Відповісти Посилання
+2 ИгорьДВ
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+1 оззи
показати весь коментар11.05.2020 12:55 Відповісти Посилання
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