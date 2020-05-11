Від початку доби ворог не проявляв вогневої активності на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - йдеться в повідомленні.

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