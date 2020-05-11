УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11482 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
595 11

Від початку доби ворог не проявляв вогневої активності на Донбасі, - Міноборони

Від початку доби ворог не проявляв вогневої активності на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська від початку доби не відкривали вогонь по позиціях українських воїнів на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська активності не проявляли", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: "Харчування - єдина реформа, яку змогли пробити волонтери крізь товсті бюрократичні стіни Міноборони", - волонтер Москаленко

Автор: 

Міноборони (7523) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
та бандитам некогда, они опохмеляются.... им путлер в честь праздника пару вагонов путинки и гжелки подогнал.
показати весь коментар
11.05.2020 13:18 Відповісти
+2
Видать бухие сегодня лаптеногие после вчерашнего возлияния за "дедовоевателей"
показати весь коментар
11.05.2020 13:40 Відповісти
+1
интересно, а чем там хренячили по позициям орков? уж кучно ложились заряды.
позиции расхренячили в хлам. поэтому смелых больше нет.
показати весь коментар
11.05.2020 12:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, а чем там хренячили по позициям орков? уж кучно ложились заряды.
позиции расхренячили в хлам. поэтому смелых больше нет.
показати весь коментар
11.05.2020 12:55 Відповісти
тока не говорите что это минометы.
показати весь коментар
11.05.2020 12:58 Відповісти
По траектории и скорости снаряда, таки миномёты. Мы знаем, что в мире есть миномётный высокоточный боеприпас. В Украине, по крайней мере официально, таких плюшек, не было замечено. Дальше только версии.
показати весь коментар
11.05.2020 13:16 Відповісти
сушняк)
показати весь коментар
11.05.2020 13:08 Відповісти
та бандитам некогда, они опохмеляются.... им путлер в честь праздника пару вагонов путинки и гжелки подогнал.
показати весь коментар
11.05.2020 13:18 Відповісти
Видать бухие сегодня лаптеногие после вчерашнего возлияния за "дедовоевателей"
показати весь коментар
11.05.2020 13:40 Відповісти
баярочкой апахмеляются и лаптём занюхивают.
показати весь коментар
11.05.2020 13:56 Відповісти
Нечисть не проявляет огневой активности,значит похмеляется и готовит "сюрпризы"...
показати весь коментар
11.05.2020 14:11 Відповісти
Жаль,что наши не достали огнем отого кацапа,что метнулся на 13.00 по траншее...
показати весь коментар
11.05.2020 14:18 Відповісти
Они сегодня отмечают день рышпублики.
показати весь коментар
11.05.2020 15:36 Відповісти
 
 