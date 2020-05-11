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Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб. ФОТОрепортаж

На вулиці Великій Васильківській у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії двох осіб госпіталізували.

Про це повідомляє Dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що водій мікроавтобуса "Опель" на світлофорі не помітив "Шкоду" та "Кіа", які стояли, протягнувши їх понад 30 метрів до середини АЗС.

Постраждали і були госпіталізовані двоє: водій і пасажирка "Шкоди".

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Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 01
Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 02
Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 03
Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 04
Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 05
Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб 06

Автор: 

ДТП (4497) Київ (19796)


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Топ коментарі
+1
водитель микроавтобуса "Опель" стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа"
Источник: https://censor.net/n3194717
----------------------------------
а хдє присудок (сказуйємойє)?
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11.05.2020 13:16 Відповісти
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водитель микроавтобуса "Опель" стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа"
Источник: https://censor.net/n3194717
----------------------------------
а хдє присудок (сказуйємойє)?
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11.05.2020 13:16 Відповісти
водитель микроавтобуса "Опель" протаранил стоящие на светофоре "Шкода" и "Киа", протянув их больше 30 метров Источник: https://censor.net/n3194717
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зробили лучче - водітєль протаранив і протігнув дві тачки 30 метрів
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11.05.2020 14:15 Відповісти
помятая кия похожа на субару легаси 4
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11.05.2020 15:00 Відповісти
тормоза отказали.
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11.05.2020 13:19 Відповісти
так волочив ше - значить давив на газ
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11.05.2020 13:21 Відповісти
может просто низко летел.
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11.05.2020 13:30 Відповісти
нє, по фізікє на большей скорості рассєянійє енергії бистрєйє проісходіт (расплющіл би сільнєйє пєрвую лєгковушку), а тут пьор по-бичьйї - нєспєша, но упорно - 30 мєтров двє інамаркі пропіхал
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11.05.2020 13:49 Відповісти
Разучились за время крантына вести себя правильно на дороге (((
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11.05.2020 13:20 Відповісти
надеюсь, не довезут! меньше идиотов будет. и так полно
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11.05.2020 13:43 Відповісти
Жалко что ты в этот момент между шкодой и киа не стоял.
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11.05.2020 15:06 Відповісти
 
 