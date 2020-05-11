Мікроавтобус на світлофорі у Києві протаранив два легковики: швидка забрала двох осіб. ФОТОрепортаж
На вулиці Великій Васильківській у Києві сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії двох осіб госпіталізували.
Про це повідомляє Dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що водій мікроавтобуса "Опель" на світлофорі не помітив "Шкоду" та "Кіа", які стояли, протягнувши їх понад 30 метрів до середини АЗС.
Постраждали і були госпіталізовані двоє: водій і пасажирка "Шкоди".
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Источник: https://censor.net/n3194717
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а хдє присудок (сказуйємойє)?
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зробили лучче - водітєль протаранив і протігнув дві тачки 30 метрів