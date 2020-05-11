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Новини Коронавірус і карантин
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49 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, три людини померли, загальна кількість інфікованих перевищила 1 тис., - ОДА

49 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, три людини померли, загальна кількість інфікованих перевищила 1 тис., - ОДА

Станом на ранок 11 травня на Рівненщині зафіксовано 1004 випадки захворювання на коронавірус. З них - 205 медпрацівників, 77 - дітей. На сьогодні госпіталізовані - 226 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

За добу виявлено 49 нових інфікованих COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 23 людини. Вчора пішли з життя 83-річна жінка з Дубна, 66-річна жителька Рівного та 58-річна жителька Вараш.

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Одужали 173 хворих. Найбільше з Рівного та Сарненського району.

У Рівненському обласному лабораторному центрі і Рівненському центрі громадського здоров'я на перевірці 168 проб для ПЛР-тестування.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1202)


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https://www.youtube.com/watch?v=6pUT-UOsgMM Исследование Стенфордского университата подтвердило бесполезность всеобщего карантина. (ссылка)
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11.05.2020 13:34 Відповісти
срочно ужесточить карантин, запретить работу всех предприятий и всех магазинов включая продовольственные, запретить всем выход из квартир и домов, а самое главное - одеть всем ЦАКи в нос, тк они доказали свою эффективность в борьбе с вирусом короны головного мозга.
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11.05.2020 13:43 Відповісти
У нас в городе каждый день человек 15- 20 каждый день от чего - то мрет. И всем пох. Только следы короновируса , как шкварки из ..... выковыривать пытаются.
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11.05.2020 13:44 Відповісти
49 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, три людини померли, загальна кількість інфікованих перевищила 1 тис., - ОДА - Цензор.НЕТ 623
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11.05.2020 13:49 Відповісти
 
 