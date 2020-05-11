49 нових випадків COVID-19 зафіксували на Рівненщині, три людини померли, загальна кількість інфікованих перевищила 1 тис., - ОДА

Станом на ранок 11 травня на Рівненщині зафіксовано 1004 випадки захворювання на коронавірус. З них - 205 медпрацівників, 77 - дітей. На сьогодні госпіталізовані - 226 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.

За добу виявлено 49 нових інфікованих COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, померло 23 людини. Вчора пішли з життя 83-річна жінка з Дубна, 66-річна жителька Рівного та 58-річна жителька Вараш.

Також читайте: Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області

Одужали 173 хворих. Найбільше з Рівного та Сарненського району.

У Рівненському обласному лабораторному центрі і Рівненському центрі громадського здоров'я на перевірці 168 проб для ПЛР-тестування.