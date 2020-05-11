Поляки не зможуть замінити заробітчан з України. Мені зараз потрібні працівники, але попри кризу, охочих немає, - глава Асоціації переробників Польщі Гайовничек

Навіть з урахуванням кризи і зростання безробіття поляки не зможуть замінити трудових мігрантів з України, які давно вже займають свою нішу в Польщі.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів власник одного з найбільших переробних підприємств в Польщі (Real SA), глава Асоціації переробників фруктів і овочів Анджей Гайовничек, передає Цензор.НЕТ.

"Це все ілюзія. Очевидно, що ні (поляки не замінять українських працівників)", - підкреслив польський роботодавець.

Він повідомив, що його компанії зараз потрібні на роботу 30-40 працівників, але попри кризу, охочих працевлаштуватися серед поляків поки немає.

Гайовничек підкреслив, що українці, які працюють у Польщі, повинні мати гідні умови праці, соціального і грошового забезпечення. На його думку, українці повинні заробляти в Польщі мінімум 12-14 злотих (75-90 грн) на годину нетто.

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"Але це залежить від сфери працевлаштування, оскільки, наприклад, на будівництві заробляють трохи більше. Доволі часто українці намагаються працювати більше годин, щоб більше заробити", - повідомив глава Асоціації переробників фруктів і овочів Анджей Гайовничек.

Як відомо, в Польщі зараз перебуває до мільйона трудових мігрантів з України. З середини березня, коли запроваджені обмеження на перетин кордону, в Україну повернулися понад 180 тис. українців.