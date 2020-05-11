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Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що грузинському народу, за його словами, загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані в результаті його призначення на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, проти чого протестує влада Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", так цитує його слова в ефірі грузинського телеканалу "Мтавари архи" грузинське російськомовне інтернет-видання Sova.

"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не йдеться, і Україна цього не зробить", – заявив він.

За його словами, значна частина того, що люди купують у грузинських магазинах, "наприклад, зернові, гречка, м’ясопродукти, ковбаса, молоко, – завозиться з України".

Колишній президент Грузії також стверджував, що проти його призначення в Києві насправді була Москва.

"Для Росії це був дуже принципове питання… Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу бути яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародній спільноті – необхідно", – цитує видання Саакашвілі.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає свого посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо у мене не буде результатів, жодних інших посад теж не буде, - Саакашвілі

Автор: 

Грузія (1854) росія (66502) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+56
Саакашвили: грузинскому народу грозит массовый голод, если отношения между Киевом и Тбилиси будут испорчены - Цензор.НЕТ 2928
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11.05.2020 13:43 Відповісти
+44
Грузины просто найдут у кого-то другого купить необходимое.
А само заявление похоже на шантаж: нынешняя власть запретит частным предприятиям торговать с Грузией из-за Саакашвили?
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11.05.2020 13:45 Відповісти
+43
Ну так стоишь ли ты этого ?
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11.05.2020 13:41 Відповісти
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За підсумками 2019 р. товарообіг між Україною та Грузією скоротився на 6,4% та склав $574,3 млн.
Обсяги експорту українських товарів до Грузії скоротилися на 18,2% та склали $392,6 млн., а обсяги грузинського імпорту товарів до України збільшились на 36,0% та склали $181,7 млн.
Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і становило $210,9 млн.
У структурі експорту товарів з України до Грузії переважали поставки таких видів продукції:
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1%;
чорні метали - 11,6%;
залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%;
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед - 4,7%;
алкогольні і безалкогольні напої, оцет - 3,6%;
м'ясо та їстівні субпродукти - 3,3%;
реактор ядерні, котли, машини - 3,3%;
електричнi машини - 3,3%.
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11.05.2020 15:10 Відповісти
Перші два неїстивні, залишаються залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%; навіть не знаю що там грузини їдять.
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11.05.2020 15:11 Відповісти
реактор ядерні ??????? в Грузії ????????????

тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1% (!!!) ; ???????????? что єтьо ?

вся Грузия и весь Кавказ перешли на махорку ?????
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11.05.2020 16:12 Відповісти
А ще грузини закупляють в Україні солод для виготовлення пива.
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11.05.2020 19:09 Відповісти
Во подонок...
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11.05.2020 15:16 Відповісти
Вчера перевёл своё приложение на грузинский язык, зная что дружеские отношения между украинцами и грузинами не ипортит ни какая кремлевская какашка
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11.05.2020 15:16 Відповісти
Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані - Цензор.НЕТ 5257
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11.05.2020 15:26 Відповісти
Два кловуна.
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11.05.2020 22:38 Відповісти
Судити треба по справах.Грузія за Саакашвілі зробила великі кроки в боротьбі з корупцією.В Україні це йому не вдалось.Не вдалось ,бо один в полі не воїн.Не впевнен що в цей раз все здійсниться,але сподіваюсь на краще.
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Автором і фінансистом грузинських реформ був Каха Бендукідзе, а втілювала ті реформи в життя ціла команда, Саака був просто самим галасливим серед них. Коли реформи почали давати успішні результати, Саака почав перетягувати ковдру на себе і віджимати своєю широкою дупою справжніх реформаторів від влади, чим і зруйнував успішну трансформацію Грузії, почавши корчити з себе наполеончика. Так судити треба по справам - Саака з кланом почав віджимати чужу власність, пхаючи опонентам віники в дупу, а то і просто вбиваючи їх, тому змушений був тікати з Грузії і боїться віддатись в руки грузинського правосуддя, ним же реформованого. В Одесі у Сааки у руках була ОДА, прокурор в ранзі зампрокурора, поліція-міліція, митниця, і що - обісрався навіть в межах звичайних повноважень голови ОДА, розвалив все держуправління, злив місцеві вибори і вибори мера Одеси ригам, які до нього тихенько сиділи і посцикувли під себе, молячись, щоб не згадали про них.
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11.05.2020 16:10 Відповісти
Будь які досягнення держави це досягнення президента.Так само як і всі провали.Президент вступаючи на посаду відповідає за ВСЕ.
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11.05.2020 16:26 Відповісти
Повністю згодний. І це стосується, не лише Саакашвілі, але й Порошенко, і Зеленського.
(останнє я нагадую попередньому оратору)
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11.05.2020 19:12 Відповісти
Якщо попередній оратор це я,то не маю нічого проти.Але...Не можно намалювати портрет однією фарбою .Будуть і світлі і темні .Так і діяльність любої людини треба оцінювати в комплексі.Більше позитиву +.Більше негативу -.А якщо підуть одні плюси,це вже буде царство небесне.
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11.05.2020 20:14 Відповісти
Саака-каналізація самостійно не закриється.
тля з кагалом її відкрили, а хто вже заткне ...
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11.05.2020 15:40 Відповісти
Керівництво України має відмежуватись від цих погроз голодомором грузинському народові від імені України і негайно екстрадитувати це політичне сміття до Грузії, бо буде разом з цим покидьком нести відповідальність за злочин проти людяності, яким є погроза голодомором, і дискредитацію України в світі. Якби у Сааки окрім любові до себе, підстаркуватого мажора з ЧК-КГБістської династії, було хоч трохи любові до свого народу, він би мав сам убитись об стіну, щоб не вимирав від голоду через нього його народ. Тьфу, гидота!
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11.05.2020 15:49 Відповісти
Блд, какую ахинею несут эти Зелёные ублюдки!!!
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11.05.2020 15:54 Відповісти
Стоило ли из за этого "великого" реформатора сорить два народа? И что он может "нареформировать", если не может даже собственный вес сбросить?
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11.05.2020 16:03 Відповісти
Саак - это дымовая завеса, чтоб отвлечь от чего-то важного. Начал отрабатывать роль.
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11.05.2020 16:12 Відповісти
точно, зебенькины шифера напускают мишкину пургу как дымовую завесу
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11.05.2020 16:15 Відповісти
Я не хочу быть яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо",(но яблоком раздора все же буду, и политика раздора у куйла ,именно такой политикой ,он оккупирует чужие територии и создает кровопролитные конфликты и очаги многолетнего раздора))))_
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11.05.2020 16:12 Відповісти
Мимохіть принизив власний народ та й нас (не його народ)
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11.05.2020 16:17 Відповісти
Сааквшвілі,як Людина,яка служила військову службу в Україні,вчилася в Україні,допомагала Україні,вивчила українську мову та є громадянином України-викликає більше поваги в народі,ніж якийсь Порошеску-український барига з злодійського олігарх клану "Кучка-Потрох 2000".https://www.youtube.com/watch?v=fVnt67kPwlM
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11.05.2020 23:14 Відповісти
Как сказал Арестович-в мире Саакашвили есть только Саакашвили.
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11.05.2020 17:00 Відповісти
Мессийка. Правда масштаб пока меньше чем у *****. Но психиатрам стоит подготовиться.
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11.05.2020 17:02 Відповісти
Після цих слів на адресу Сакартвело він, Саакашвілі, став для мене шматком примітивного лайна. Щоб він далі не робив. Він прирівняв себе до "овоча_ростовського". Тьху!
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11.05.2020 17:34 Відповісти
всё верно сказал.
а кацапы, их грузинские прихвостни и мармеладные ненавидят Саакашвили.
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11.05.2020 17:44 Відповісти
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

· 3 ч

Зараз під твіт про Саакашвілі прибігли його захисники, які говорять, що Саакашвілі ворог номер 1 для Хла. Для тих у кого коротка пам'ять, даю пряму мову Хла від 29 квітня 2019 року. Тоді він звернувся з цією пропозицією до Зе. Висновки зробите самі.

https://twitter.com/i/status/1258693385680019456
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11.05.2020 17:55 Відповісти
Жодного дня без заяв саакашвілі. Конкурує з зеленським в розмовному жанрі.
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11.05.2020 19:59 Відповісти
а шо обовязково здавати мізки в ломбард шоб зайняти якусь посаду?
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11.05.2020 20:51 Відповісти
Это предатель Грузинского народа! Выкормыш путина.
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11.05.2020 21:02 Відповісти
Грузия умрет от голода??? Идиот!
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11.05.2020 21:56 Відповісти
За шо нам усе це горе?
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11.05.2020 22:06 Відповісти
Кто против Саакашвили, тот против Украины.
Не ссыте панове коррупционеры, все случиться очень быстро и по закону Украинв
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11.05.2020 22:45 Відповісти
Ага.Навіть короновіРус баригам не є такий страшний,як слова Саакашвілі,бо барига і під час війни 122-і тис.га землі для власного агрокомплекса прихватить під Вінницею,причому разом з кріпаками та надрами. http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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11.05.2020 22:49 Відповісти
І що, зелебобіки???
це гігант думки???
Атец української демократії???
Он вам нареформує...
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12.05.2020 00:23 Відповісти
Он что, ***** такое заявлять?
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12.05.2020 12:44 Відповісти
вечергний кфартал гостеприимно открывает свои двери для идиотов
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12.05.2020 12:46 Відповісти
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