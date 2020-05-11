Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що грузинському народу, за його словами, загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані в результаті його призначення на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, проти чого протестує влада Грузії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", так цитує його слова в ефірі грузинського телеканалу "Мтавари архи" грузинське російськомовне інтернет-видання Sova.

"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не йдеться, і Україна цього не зробить", – заявив він.

За його словами, значна частина того, що люди купують у грузинських магазинах, "наприклад, зернові, гречка, м’ясопродукти, ковбаса, молоко, – завозиться з України".

Колишній президент Грузії також стверджував, що проти його призначення в Києві насправді була Москва.

"Для Росії це був дуже принципове питання… Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу бути яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародній спільноті – необхідно", – цитує видання Саакашвілі.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає свого посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

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