Саакашвілі: грузинському народу загрожує масовий голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що грузинському народу, за його словами, загрожує голод, якщо відносини між Києвом і Тбілісі будуть зіпсовані в результаті його призначення на посаду голови Виконавчого комітету реформ в Україні, проти чого протестує влада Грузії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", так цитує його слова в ефірі грузинського телеканалу "Мтавари архи" грузинське російськомовне інтернет-видання Sova.
"Якщо Грузія зникне для України, на людях в Україні це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди. Тому, звичайно, про це не йдеться, і Україна цього не зробить", – заявив він.
За його словами, значна частина того, що люди купують у грузинських магазинах, "наприклад, зернові, гречка, м’ясопродукти, ковбаса, молоко, – завозиться з України".
Колишній президент Грузії також стверджував, що проти його призначення в Києві насправді була Москва.
"Для Росії це був дуже принципове питання… Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави. Я не хочу бути яблуком розбрату. Але демонструвати і нагадувати про це Росії і міжнародній спільноті – необхідно", – цитує видання Саакашвілі.
У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає свого посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.
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Обсяги експорту українських товарів до Грузії скоротилися на 18,2% та склали $392,6 млн., а обсяги грузинського імпорту товарів до України збільшились на 36,0% та склали $181,7 млн.
Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і становило $210,9 млн.
У структурі експорту товарів з України до Грузії переважали поставки таких видів продукції:
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1%;
чорні метали - 11,6%;
залишки та відходи харчової промисловості - 5,4%;
молоко та молочні продукти, яйця птиці, натуральний мед - 4,7%;
алкогольні і безалкогольні напої, оцет - 3,6%;
м'ясо та їстівні субпродукти - 3,3%;
реактор ядерні, котли, машини - 3,3%;
електричнi машини - 3,3%.
тютюн і промислові замінники тютюну - 20,1% (!!!) ; ???????????? что єтьо ?
вся Грузия и весь Кавказ перешли на махорку ?????
(останнє я нагадую попередньому оратору)
тля з кагалом її відкрили, а хто вже заткне ...
а кацапы, их грузинские прихвостни и мармеладные ненавидят Саакашвили.
@jozefkneht1
· 3 ч
Зараз під твіт про Саакашвілі прибігли його захисники, які говорять, що Саакашвілі ворог номер 1 для Хла. Для тих у кого коротка пам'ять, даю пряму мову Хла від 29 квітня 2019 року. Тоді він звернувся з цією пропозицією до Зе. Висновки зробите самі.
https://twitter.com/i/status/1258693385680019456
Не ссыте панове коррупционеры, все случиться очень быстро и по закону Украинв
це гігант думки???
Атец української демократії???
Он вам нареформує...