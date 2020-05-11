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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус виявили у гравця білоруського "Мінська", за який грають чотири українські футболісти

Коронавірус виявили у гравця білоруського

Тест на коронавірус у гравця білоруського футбольного клубу "Мінськ" виявився позитивним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Трибуна" із посиланням на спільноту "Білоруський футбол".

Команда йде на двотижневий карантин. Прізвище футболіста керівництво клубу поки не називає. Відомо, що цей гравець вже не був присутній у заявці "Мінська" на матч із "Городеєю".

За "Мінськ" виступають українці Євген Чаговець, Дмитро Рижук, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв. Чаговець був поза заявкою на матч із "Городеєю".

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Нагадаємо, чемпіонат Білорусі триває у всіх лігах, глядачам не заборонено відвідувати стадіони. Позавчора стало відомо про те, що матч "Гомеля" та "Арсеналу" перенесений, бо в одного із гравців дзержинської команди підозра на коронавірус.

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карантин (18172) футбол (1589) Мінськ (828) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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бацька сказал, що нет такой болезни!)
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11.05.2020 13:57 Відповісти
Фейк ньюз.
Лукашенко заявил: "коронавирус в Беларуси не опасен", карантин не ввёл, маски не нужны, сказал - проветривайте.
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11.05.2020 14:04 Відповісти
Сам видел как он в хоккейной амуниции давал интервью. Почти дословно:"...какой вирус? Где вы видите этот вирус? Я не вижу, нет никакого вируса..." Все эти совковые штучки давно известны
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11.05.2020 14:34 Відповісти
 
 