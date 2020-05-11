Коронавірус виявили у гравця білоруського "Мінська", за який грають чотири українські футболісти
Тест на коронавірус у гравця білоруського футбольного клубу "Мінськ" виявився позитивним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Трибуна" із посиланням на спільноту "Білоруський футбол".
Команда йде на двотижневий карантин. Прізвище футболіста керівництво клубу поки не називає. Відомо, що цей гравець вже не був присутній у заявці "Мінська" на матч із "Городеєю".
За "Мінськ" виступають українці Євген Чаговець, Дмитро Рижук, Владислав Насібулін та Олександр Васильєв. Чаговець був поза заявкою на матч із "Городеєю".
Нагадаємо, чемпіонат Білорусі триває у всіх лігах, глядачам не заборонено відвідувати стадіони. Позавчора стало відомо про те, що матч "Гомеля" та "Арсеналу" перенесений, бо в одного із гравців дзержинської команди підозра на коронавірус.
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Лукашенко заявил: "коронавирус в Беларуси не опасен", карантин не ввёл, маски не нужны, сказал - проветривайте.