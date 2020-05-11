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Новини
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Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського

Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського

На нараді у президента Володимира Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19.

"Обов’язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше", – наголосив Зеленський.

На нараді обговорили також плани щодо пом’якшення карантину. У разі запровадження адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – для уникнення спалахів COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) лікарі (1290) зарплата (2268) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+12
Я думаю, что на период дурантина будет справедливым прекратить все выплаты правящей банде, и ограничить им пользование их накоплениями. Это станет "живительным пендюлем" для стимуляции их "умственной" деятельности!
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11.05.2020 14:13 Відповісти
+11
Маски резко ухудшают ситуацию. Нарушается нормальный баланс между кислородом и углекислым газом. Под маской накапливаются бактерии, влага.
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11.05.2020 14:18 Відповісти
+8
Самое смешное, что эта братия раболепствует перед ВОЗ, но в то же время полностью игнорирует ее официальную позицию о бесполезности масок для здоровых.
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11.05.2020 14:36 Відповісти
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социальная дистанция?
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11.05.2020 14:11 Відповісти
Ну да, больше трех не собираться
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11.05.2020 14:20 Відповісти
Та хоча б мацквароте бидло навчити не підходити в супермаркеті і йти по своїй частині тротуару згідно ПДР... А то звикли акакозадніци вести себе наче ординці і тупо пруть - хіба що почнуть масово заражатися то порозумнішають
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11.05.2020 14:47 Відповісти
Зеленский держит социальную дистанцию с женой ?А то вдруг подцепит что то короноаирусное
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11.05.2020 15:00 Відповісти
Я думаю, что на период дурантина будет справедливым прекратить все выплаты правящей банде, и ограничить им пользование их накоплениями. Это станет "живительным пендюлем" для стимуляции их "умственной" деятельности!
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11.05.2020 14:13 Відповісти
Вряд ли можно стимулировать то, что отсутствует.
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11.05.2020 14:31 Відповісти
ну я же взял в кавычки. чтоб не перегружать подробностями НД низших животных
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11.05.2020 14:36 Відповісти
Это понятно сразу, я просто далее обыграл Вашу мысль.
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11.05.2020 14:47 Відповісти
Зеля, ты же перед началом карантина призвал на карантине спасать демографию? Как это делать на социальной дистанции и в масках ?
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11.05.2020 14:13 Відповісти
Расстояние от органов дыхания до половых - примерно 75 см, так что в определенных позициях будет как раз полтора метра).
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11.05.2020 14:16 Відповісти
Маски резко ухудшают ситуацию. Нарушается нормальный баланс между кислородом и углекислым газом. Под маской накапливаются бактерии, влага.
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11.05.2020 14:18 Відповісти
Самое смешное, что эта братия раболепствует перед ВОЗ, но в то же время полностью игнорирует ее официальную позицию о бесполезности масок для здоровых.
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11.05.2020 14:36 Відповісти
Зате, якщо хворий з лекими симтомами кашляне чи чхне у супермаркеті у масці - набагато менша ймовірність того, що здоровий після цього візьме у руку пляшку йогурту чи упаковку печива з частинками вірусу і заразиться.
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11.05.2020 15:02 Відповісти
Почему в таком случае до сих пор не было приказа носить маски по полгода, в холодные месяцы ? Корь ровно в десять раз заразнее чем макароно-вирус. Каждый год заболевают десятки тысяч людей, потому что после краха СССР все забили болт на вакцинации. Взрослые люди болеют корью очень тяжело; запросто можно получить пневмонию в качестве осложнения, или вообще сердце может не выдержать. Но никто не заставлял носить маски, и даже не было общенациональной кампании прививок.
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11.05.2020 15:07 Відповісти
И это очень хорошо, что такой кампании не было. Огульные прививки здоровым, такой же лохотрон, как и маски для здоровых.
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11.05.2020 15:18 Відповісти
В СССР прививки против оспы, полиомиелита, кори и т.д. были поголовными и обязательными. Потому все эти гадости удалось извести практически в ноль.
Мне неинтересны мнения "антивакцинаторов"; не парьтесь.
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11.05.2020 15:58 Відповісти
И Вы не парьтесь. Я с зомбированными догматиками тоже обсуждать это не намерен.
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11.05.2020 16:14 Відповісти
Запуганным лохам нужно не намордники носить - им необходимо просто научиться соблюдать элементарный «респираторный этикет»
• кашлять или чихать только в согнутый локоть или прикрывать рот и нос салфеткой, не трогать руками нос, рот и глаза;
• самим избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, кашляют или чихают, проявляют признаки повышенной температуры).
• Пользоваться одноразовыми салфетками вместо засопленного носового платка.
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11.05.2020 15:12 Відповісти
якби ж то всі таких правил дотримувалися...
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11.05.2020 15:14 Відповісти
Если бы об этом все зомбоящики вещали, как о намордниках, то даже до дремучих лохов это дошло бы.
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11.05.2020 15:20 Відповісти
Мир дегенератов. У половины обследованных методом ПЦР вообще не было и нет НИКАКИХ клинических и лабораторных изменений. Они здоровы как быки и заложники коронабесия. Зароют Украину живьем, доведут до голодных бунтов и необратимого хаоса из-за каой-то срани затеянной кагалом для передела мирового господство. Какой от этого навар нищей и экономически дохлой Украине, непонятно...
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11.05.2020 14:19 Відповісти
как какой?
можно барыжить батраками с ЕС: довести экономику страны до ручки, а голодных украинцев продавать сезонно в ЕС на сбор продуктов и строительство
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11.05.2020 14:35 Відповісти
Выгодно Ахметова,он дано думал,как сохранить рабов в Украине,что бы бесплатно работали,пока он отдыхает на вилле Леопольда на Средиземном море
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11.05.2020 15:04 Відповісти
Пусть Зеля покажет, а то тебе веры нет. И ни в какой позиции не представлю полтора метра.
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11.05.2020 14:19 Відповісти
Деньги для доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики 2003 года. Поэтому несмотря на наличие средств в регионах выплатить их не удалось.Источник: https://censor.net/n3194726

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11.05.2020 14:20 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1259447065656078336?s=20 Подбиваем итоги лохотрона "Выплати медикам 300% надбавку"
О том что деньги на это выделены и уже ушли в регионы сообщалось "типа президент" - 2 раза министр здравоохранения из Одессы - 6 раз зам министра из Одессы (женского пола) - 1 раз зам министра (мужского пола) - 1 раз. Итого власть соврала 10 раз ! Со словами "Да это просто квест какой то" Ляшко сообщил что денег нет!
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11.05.2020 14:24 Відповісти
О масках.
Один человек, заразившийся корью, заражает в среднем 25 человек. Никто масок по этому поводу не приказывал носить.
Один носитель вируса SARS заражает 5-6 человек. Масок никто не носил.
Макароно-вирус заражает 2-3 человек. Всем приказано носить маски.

Ребята, подумайте - не разводят ли вас как лохов ?
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11.05.2020 14:23 Відповісти
...узеленским нужны маски особого фасона
Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 1274
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11.05.2020 14:25 Відповісти
Им нужно просто побегать несколько дней вокруг пустого холодильника. Для прочищения пустых черепов от шлака (мозгов там всё равно нет).
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11.05.2020 14:28 Відповісти
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
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11.05.2020 14:42 Відповісти
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ відверта "робота" ольгінських по рознесенню маячні :"вірус нестрашний-від поліомеліту гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай"


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.


ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто


Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.


aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.

26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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11.05.2020 14:46 Відповісти
Запуганным короназомби, естественно, страшно читать такое о любимом вирусе и лохотроне вокруг него.
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11.05.2020 14:55 Відповісти
Ти краще розкажи як собі та своїм дітям щеплення замінив ;урінотерапією;.
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11.05.2020 15:09 Відповісти
Я, да и другие также, тебе уже много раз это рассказывали. Но, видимо, до дремучих зомби это плохо доходит.
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11.05.2020 15:25 Відповісти
Уже подумали. Таки разводят.
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11.05.2020 14:25 Відповісти
С кидалами по понятиям поступают жёстко.
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11.05.2020 14:29 Відповісти
Искусно нарумяненный Путин даже в телевизоре смотрелся убого и жалко. Сегодня Путин бесповоротно проиграл Лукашенко партию на советском идеологическом поле. В силу безнадёжной тупости путинские пропагандисты развернули кампанию против не признающего пандемию безумного белорусского режима, а объявленный в честь 75-летия Победы военный парад в Минске обзывали пиром во время чумы. Дошло до того, что 6 мая МИД Белоруссии лишил съемочную группу «Первого канала» аккредитации, а следом и журналиста телеканала выслали из Белоруссии после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике. А ведь Путину сказочно везло двадцать лет подряд! Хотя прозвание Сказочный он получил по другой причине. Как вдруг в конце 2019 года путинское везение кончилось, всё и сразу. Путин позорно слил газовые переговоры украинцам, подписал унизительные и убыточные соглашения. И далее покатился под горку. Из-за Сирии чуть было не ввязался в войну против Турции, разрулили конфликт буквально чудом. Не приходя в сознание, путинцы затеяли нефтяной блицкриг против нефтяных шейхов, обрушили мировые цены на нефть себе на голову, и через неделю фактически капитулировали
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11.05.2020 14:38 Відповісти
Баста!, [11.05.20 11:07]
Завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто вчера махал флажком на параде. Сестра врача, которая работает с зараженными Covid-19 в одной из минских больниц, рассказала в соцсетях о ее реакции на празднование Дня Победы:
"Из диалога с теми, кто пошел на парад.
- Нас уволят с работы! Кто будет кормить наших детей? Ты?
- Нам дают оплачиваемый больничный, четырнадцать дней на карантин!
- Пятьдесят рублей и "закрывают" все прогулы и незачеты!

В это время моя сестра выходит из красной зоны с пульсом сто двадцать восемь, после двух часов в полном комплекте СИЗ, потом она обливается дезинфектантами от которых у неё разъедает нос и горло! Она уже месяц не видела своих детей и мужа.
Я прошу её рассказать, как болеют её пациенты. Болеют тяжело. Врачи борются за каждого. На двенадцать человек которые ходят в красную зону, пятнадцать респираторов на ближайшее время. Врачи засекают время использования каждого, стараются растянуть каждый респиратор на подольше. Потом их будут дезинфицировать и использовать еще раз.
Вчера сестра включила трансляцию парада и расплакалась. Потому, что завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто вчера махал флажком! И она будет бороться за жизнь каждого, кому важней работа, зачеты, комната в общежитии и так далее".
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11.05.2020 14:49 Відповісти
Чувствуется, что коронабесие уже заполнило черепную коробку и начало разрушать остатки мозгов.
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11.05.2020 15:02 Відповісти
Гроші для доплати медикам, які борються з коронавірусом, були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не нинішньою постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики 2003 року. Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося.
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-narada-shodo-protidiyi-poshire-61113 пресслужбу Офісу Президента,

ОП,здається має всіх за ідіотів..

бо місцева влада не керується "документами Мінсоцполітики у сфері здоров"я "..
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11.05.2020 14:43 Відповісти
Не, а что, Зеля просто так корячился маски для Эпицентра мимо таможни пропихнуть? Гамнонитарщик херов.
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11.05.2020 14:48 Відповісти
Ну очень хорошо сказали.
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11.05.2020 15:04 Відповісти
И кто теперь назовёт эту шайку-братию вменяемыми людьми? Если есть такие - бросьте в соседа камнем! А если серьёзно, то удивительно, как это они не сослались на тот факт, что купоно-карбованцы уже отменены, а посему повышенные выплаты медикам не возможны!

Если дураки берутся управлять страной, а иначе их называть язык не поворачивается, добра не будет. Они по старой привычке всё планируют снять новый дубль, всё пытаются претворить в жизнь изречение, что вся жизнь театр, а люди в ней актёры.
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11.05.2020 15:19 Відповісти
Актеры всю жизнь играют роли и произносят тексты по чужим сценариям. И любое отклонение от текста присекается режиссерами. И так всю жизнь они играют роль, которая не является их сущностью. Зе в роли Голобородька и в реальной жини не имеют ничего общего. И сейчас Зе ведет себя так, как прописывют в сценарии его придворные политтехнологи и произносит, с телесуфлера, в роликах речи, которые написали спичрайтеры.
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11.05.2020 15:37 Відповісти
Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 9466
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11.05.2020 18:34 Відповісти
Вирусобесие зелёных.
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11.05.2020 15:20 Відповісти
Даёшь каждому украинцу индивидуальное стойло!
Стойла будут продаваться в эпицентре. Купившему два, кормушка в подарок!
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11.05.2020 15:30 Відповісти
А седло?
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11.05.2020 15:35 Відповісти
Седло это уже наворот!)
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11.05.2020 15:38 Відповісти
Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського - Цензор.НЕТ 8923
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11.05.2020 18:03 Відповісти
 
 