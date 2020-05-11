Маски і соціальна дистанція будуть обов'язковими під час запровадження адаптивного карантину, - нарада в Зеленського
На нараді у президента Володимира Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19.
"Обов’язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто цього заслужив. Якомога швидше", – наголосив Зеленський.
На нараді обговорили також плани щодо пом’якшення карантину. У разі запровадження адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – для уникнення спалахів COVID-19.
Топ коментарі
+12 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар11.05.2020 14:13 Відповісти Посилання
+11 aquarius580 .
показати весь коментар11.05.2020 14:18 Відповісти Посилання
+8 Александро
показати весь коментар11.05.2020 14:36 Відповісти Посилання
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Мне неинтересны мнения "антивакцинаторов"; не парьтесь.
• кашлять или чихать только в согнутый локоть или прикрывать рот и нос салфеткой, не трогать руками нос, рот и глаза;
• самим избегать близкого контакта с людьми, которые кажутся нездоровыми, кашляют или чихают, проявляют признаки повышенной температуры).
• Пользоваться одноразовыми салфетками вместо засопленного носового платка.
можно барыжить батраками с ЕС: довести экономику страны до ручки, а голодных украинцев продавать сезонно в ЕС на сбор продуктов и строительство
О том что деньги на это выделены и уже ушли в регионы сообщалось "типа президент" - 2 раза министр здравоохранения из Одессы - 6 раз зам министра из Одессы (женского пола) - 1 раз зам министра (мужского пола) - 1 раз. Итого власть соврала 10 раз ! Со словами "Да это просто квест какой то" Ляшко сообщил что денег нет!
Один человек, заразившийся корью, заражает в среднем 25 человек. Никто масок по этому поводу не приказывал носить.
Один носитель вируса SARS заражает 5-6 человек. Масок никто не носил.
Макароно-вирус заражает 2-3 человек. Всем приказано носить маски.
Ребята, подумайте - не разводят ли вас как лохов ?
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
26.04.2020 09:18
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
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юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
25.04.2020
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто вчера махал флажком на параде. Сестра врача, которая работает с зараженными Covid-19 в одной из минских больниц, рассказала в соцсетях о ее реакции на празднование Дня Победы:
"Из диалога с теми, кто пошел на парад.
- Нас уволят с работы! Кто будет кормить наших детей? Ты?
- Нам дают оплачиваемый больничный, четырнадцать дней на карантин!
- Пятьдесят рублей и "закрывают" все прогулы и незачеты!
В это время моя сестра выходит из красной зоны с пульсом сто двадцать восемь, после двух часов в полном комплекте СИЗ, потом она обливается дезинфектантами от которых у неё разъедает нос и горло! Она уже месяц не видела своих детей и мужа.
Я прошу её рассказать, как болеют её пациенты. Болеют тяжело. Врачи борются за каждого. На двенадцать человек которые ходят в красную зону, пятнадцать респираторов на ближайшее время. Врачи засекают время использования каждого, стараются растянуть каждый респиратор на подольше. Потом их будут дезинфицировать и использовать еще раз.
Вчера сестра включила трансляцию парада и расплакалась. Потому, что завтра в больницы поедет кто-то из тех, кто вчера махал флажком! И она будет бороться за жизнь каждого, кому важней работа, зачеты, комната в общежитии и так далее".
Як інформує https://censor.net/ua із посиланням на https://www.president.gov.ua/news/v-ofisi-prezidenta-vidbulasya-narada-shodo-protidiyi-poshire-61113 пресслужбу Офісу Президента,
ОП,здається має всіх за ідіотів..
бо місцева влада не керується "документами Мінсоцполітики у сфері здоров"я "..
Если дураки берутся управлять страной, а иначе их называть язык не поворачивается, добра не будет. Они по старой привычке всё планируют снять новый дубль, всё пытаются претворить в жизнь изречение, что вся жизнь театр, а люди в ней актёры.
Стойла будут продаваться в эпицентре. Купившему два, кормушка в подарок!