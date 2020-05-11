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Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності. ІНФОГРАФІКА

Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності. ІНФОГРАФІКА

Потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.

Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на дані ДП "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що це найнижча за 5 років потужність АЕС станом на другу неділю травня на максимумі електроспоживання.

Про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС також свідчать дані і щодо споживання по кожній другій суботі травня в останні роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало розслідування обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності 01
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності 02
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності 03

Падіння потужностей АЕС відбувається на тлі загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва внаслідок світової епідемії коронавірусу.

Як повідомлялося, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.

6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.

Також читайте: Кабмін через балансові обмеження зупиняє 3 енергоблоки АЕС, а 9 - переводить на знижену потужність. ДОКУМЕНТ

7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

Автор: 

АЕС (1162) енергетика (2634) атомна енергетика (516) Укренерго (2736) альтернативна енергетика (852) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+23
Если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
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11.05.2020 14:49 Відповісти
+22
Красавы,ахметка уже начал подбирать себе виллу миллионов за пятьсот,нахер нам дешевая энергия.
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11.05.2020 14:37 Відповісти
+16
Дайте угадаю: злоупотреблений нет! Жрите зелень 73!
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11.05.2020 14:37 Відповісти
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Зеленой стране - Зеленый тариф!
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11.05.2020 14:36 Відповісти
Если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
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11.05.2020 14:49 Відповісти
ахметушка замок купил, потратился сильно, сейчас нужно всем напрячься шоб он бабло отбил.
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11.05.2020 14:53 Відповісти
Концом эпохи бедности!
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11.05.2020 14:55 Відповісти
а как ЗЕленая Энергетика нoчъю свет дает?
парадoкс в тoм чтo зеленая генерация привела к увеличению вырабoтке ТЭС для пoкрытия дисбаланса в генерации и сooтветственo к увеличению выбрoсoв СO2
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11.05.2020 15:13 Відповісти
У вашому уявленні зелена енергетика - це лише сонячні електростанції? Генерація малих ГЕС, вітрових, біогазових та біомасових електростанцій не залежить від часу доби.
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11.05.2020 15:17 Відповісти
78% установленной мощности зеленей генерации в Украине СЄС,
малые ГЕС,биогазы,биомасы в районе нескольких процентов,
ВЭС вообще не постоянные, часто вообще ничего не генерируют а ночью тем более.
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11.05.2020 16:03 Відповісти
І скільки їх? Будуйте.
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11.05.2020 16:38 Відповісти
Да легко оправдать. Просто на каждый мегаватт возобновляемой Э/Э должен быть мегаватт маневренного резерва на случай, если тучка прискакает или ветер утихнет. Проблему можно решить аккумуляторами. Но тогда "зеленая" вообще нас удушит.
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11.05.2020 16:36 Відповісти
Красавы,ахметка уже начал подбирать себе виллу миллионов за пятьсот,нахер нам дешевая энергия.
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11.05.2020 14:37 Відповісти
Дайте угадаю: злоупотреблений нет! Жрите зелень 73!
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11.05.2020 14:37 Відповісти
Так другий рік пішов, як немає Пороха, а він як Обама ...?
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11.05.2020 15:09 Відповісти
Отсутствие среднего класса выдает коррупционный уклад в стране. Отсюда же пропорция между низшим и высшим классом. То, что чем богаче олигарх, тем беднее народ, понятно Вам? Так вот есть такое понятие, как тенденция. Со времен Пороха, когда итак был перекос, на что Вы так деликатно намекнули, наметилась не та тенденция, обещав которую коломои дуранули 73. А совсем другая, что прямо идет вразрез с беканием на стадионе. Именно это и подмечают люди, комментарии которых Вас так ранят, 73.
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11.05.2020 15:22 Відповісти
Потому что при Зеленском намного лучше ему стало жить! )))
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11.05.2020 16:24 Відповісти
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам из России. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
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11.05.2020 17:19 Відповісти
ну теперь так: если Рыжий таракан прикажет то Зеленскому сразу исполняет ...
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11.05.2020 14:37 Відповісти
рыжего пора, это, пригласить на кладбище.
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11.05.2020 14:40 Відповісти
есть нормальный гробокопатель?
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11.05.2020 14:41 Відповісти
лучше бы тариф на электрику для плебса сократили...
да разрешили без возни и бюрократии на индивидуалки по отоплению в многоквартирных домах переходить... да и у рашки перестали б даже думать что-то покупать..
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11.05.2020 14:40 Відповісти
Для этого мозги нужно иметь, а не дерьмо.
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11.05.2020 14:41 Відповісти
я думаю...какие-то зачатки там все же есть...ибо дурне-дерне та хитре (ну и рефлексы - хватательный и жевательный - как минимум)
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11.05.2020 14:46 Відповісти
Уничтожат страну. И зачем нужен внешний враг, когда свой есть.
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11.05.2020 14:40 Відповісти
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности - Цензор.НЕТ 5344
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11.05.2020 14:41 Відповісти
нікада нє позно
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11.05.2020 14:44 Відповісти
Теперь нужно выставить точно такие же,но с текстом*Потерял год,не теряй ещё четыре,выходи*
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11.05.2020 16:09 Відповісти
Самое время ликвидировать несколько ГЭС, наносящих бешеный удар по экологии.
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11.05.2020 14:41 Відповісти
капец... дорогущая энергия, останавливают атомную и продают зеленую.... керуватели....
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11.05.2020 14:41 Відповісти
это "роттердам+" но уже от зеленского.
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11.05.2020 15:06 Відповісти
Это еще "крым" от Клюева.
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11.05.2020 16:41 Відповісти
ЗІЛЬОНИЙЄ РАДУЮЦЦА - АЕС ВИКЛЮЧАЮТ
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11.05.2020 14:42 Відповісти
Міхо спєшіт на помосч!
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11.05.2020 14:42 Відповісти
От лоховируса все умирает
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11.05.2020 14:43 Відповісти
До каких пор маланец Ахметов будет гнобить страну ?
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11.05.2020 14:44 Відповісти
до тех пор, пока зеленский и шмыгаль не сядут.
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11.05.2020 15:05 Відповісти
він наче татарін? чи трохи і жид?
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11.05.2020 17:39 Відповісти
дохазяйнувались
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11.05.2020 14:44 Відповісти
Скоро олигархи купят паровые генераторы с КПД 7% и себестоимостью 50 грн. за 1 кВт. А власть будет с ними "бороться" и остановит и гидростанции.
И если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
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11.05.2020 14:47 Відповісти
Дамбас не хоче годувати Україну, тож доведеться Україні годувати Дамбас
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11.05.2020 14:51 Відповісти
У мышибраттяв Путлера купють.РАБссия задыхается без доляров,ПлешиВОРа спасать надо
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11.05.2020 14:48 Відповісти
рыжий хочет стать монополистом на рынке, угробив атомную?...
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11.05.2020 14:48 Відповісти
Так. За допомогою російських шпигунів Пєці і Зєлі.
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11.05.2020 14:52 Відповісти
Зе-рекорд.
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11.05.2020 14:50 Відповісти
Треба робити все послідовно:
1.Зєлю геть.
2.Дострокові.
3. Націоналізація ДТЕК.
4. Зменьшення тарифів на світло.
5. Пєцю на нари.
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11.05.2020 14:51 Відповісти
А чего только Петю? Кравчук, Кучма, Ющенко и ВСЕ их премьеры и министры вам в штаны не гадят, а только Петя?
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11.05.2020 14:57 Відповісти
Ті сидять тихо, а Пєця понаплодив цілу ботоферму тролів і стравлює українців одні н одними. Пєця і Зєлю фактично привів. Бо не суперники вони, а спільники. Удають тільки суперництво. Шпигун шоколадний ніяк не вгамується.
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11.05.2020 15:02 Відповісти
А подруге Пєця має в ДТЕК свою частку прибутку, здається 45%. А це корупція нагла.
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11.05.2020 15:05 Відповісти
А вы документики нам предъявите, за 45% прибыли Пети в ДТЕК.
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11.05.2020 15:45 Відповісти
а що тобі ще треба прид"явити - шоколадний жополиз? ти дибіл чи прикидаешься, пам"ть як у золотого карася? забуло вже все за останні два роки? інтернет тобі в поміч шукай, тут на цензорі ця інформація теж була
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11.05.2020 17:46 Відповісти
Я кажется не вам задавал вопрос. Или вы https://censor.net/user/98956? Впрочем от 73%-го, я иного и не ожидал. Вместо документов просто бла бла бла. И возьму на себя труд, напомнить вам, как умственно отставшему в своём развитии, что есть правила граматики и правописания. В любом языке. В том числе и украинском. Так ось. У простому і складному реченні написання починається з великої літери. Дивовижна безграмотність у прихильників паяца.
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11.05.2020 18:38 Відповісти
А почему я должен сидеть тихо? Обоснуйте. Да, перед обоснованием, вы свои рязанские портки простирните, ведь вам туда какой то Петя навалил.
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11.05.2020 15:44 Відповісти
Пєцю на нари. - это новое заболевание в психиатрии на равне с шизофренией и манией величия ЗЕ.
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11.05.2020 15:04 Відповісти
Я в курсе. Особенно это заболевание обостряется у больного, после того, как он обнаруживает в своих штанах какашки с надписью на них "Пєця".
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11.05.2020 15:47 Відповісти
вы так красиво написали..
а не при Пете ли появились те законы. что те кто достроит свои "зеленоэктростанции" до 2019 включительно. будут иметь 10 ДЕСЯТЬ лет жирный тариф????

(Можливість для звичайних людей заробляти на "зеленому" тарифі звели до нуля. Петро Порошенко підписав закон "про зелені аукціони" - це стало одним з його останніх рішень на посаді президента. Відповідно до цього документа, приватні сонячні електростанції можна буде встановлювати тільки на дахах і фасадах капітальних споруд, а не на землі.
Протягом десяти років електроенергія, яку отримують завдяки відновлювальним джерелам, в тому числі, сонцю, воді і вітру, продається за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)

скажите спасибо "патриоту" которых уходя подлижил свинью..

а тер расказывает как оно заботится обо мне..

Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.

молитесь дальше на "патриота" и "не олигарха"
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11.05.2020 15:08 Відповісти
И каким боком тут закрытие АЭС в угоду Ахметову, которое делает власть Зеленского?
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11.05.2020 16:28 Відповісти
если критикуете зе. то ненужно ему приписывать и заслуги Пети.

не заслуга ли Пети что выросли гарантированые зеленые электростанции.. причем выросли крупно у олигархов?

если вы полностью купляем зеленую энергетику. то куда девать энергетику с блоков?

цитата из моего сообщения выше начсет зеленой энергетики

"за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)"

По информации СБУ, за два последних года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз - с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.

и вы как любитель Пети согласно ЕГО закона должны куплять эти 6,7 ГВТ .

а теперь разуваем глаза и смотрим на график выше---10.05.2020-- 7,41 ГВТ это теж 50% добычи. полная добыча с АЭС 14,82)

.

вы если чесный. то должны требовать уже чтоб ЗЕ анулировал тот закон Пети.... что никто не должен полностью куплять по завышеной цене..
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11.05.2020 18:13 Відповісти
Ну а Беню, конЭчно, на царство.
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11.05.2020 16:42 Відповісти
спєшат, спєшат угробіть
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11.05.2020 14:54 Відповісти
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности.
Украинский современный олигарх и бандит в прошлом гудок Леонидович Ахметов увеличил доходы своей зелёной дорогой энергетики с завышенной ценой до исторического максимума.
Украинским ЗеДятлам увеличать стоимость потребляемой ими електроэнергии до исторического максимума.
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11.05.2020 14:56 Відповісти
Два еврея заспорили на один доллар,кто быстрее Украину развалит:
Зеля каже,вот я подписал указ что 300 миллиардов долларов дефицита бюджета Украины,это дефольт и канец.Миша Жванецкий говорит,Зеля Украине вылазила из такого дерьма,что твои сраные 300 ярдов курам на смех.спомни Чернобыль...
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11.05.2020 14:56 Відповісти
Ну тогда обьясните практически такие же данные за 2016, тогда ведь все работало.
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11.05.2020 14:58 Відповісти
І незрозуміло що за зірочка стоїть біля даних за 2016 рік, розшифровки ніде немає.
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11.05.2020 15:21 Відповісти
Зірочка це оце - *у 2016 році співставні показники були зафіксовані у період впровадження формули «Роттердам+», яка збільшила доходи теплової генерації Ахметова.
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11.05.2020 15:26 Відповісти
А якщо подумати, то такі да, виробництво лише на 5% менше в долі ринку, а в МВт фактично ідентичне.Тому зрозуміло, що загальна генерація трішечки виросла, десь на 4%.Про яке зменшення генерації вже 2 тижні морочать голову?
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11.05.2020 15:26 Відповісти
лохам подымают цены на электричество, зе-команда останавливает аэс - полностью убирая конкуренцию на рынке, а ахметов, как монополист, зарабатывает сверхприбыли. зебилы, вы сделали это вместе.
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11.05.2020 15:04 Відповісти
Зеленский ,вот скажи ,ты враг или Дебил?
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11.05.2020 15:05 Відповісти
Ясно что он дебил.
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11.05.2020 15:12 Відповісти
Всё для Ахметова!!!
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11.05.2020 15:05 Відповісти
Скинемся Ахметке на очередной сиротский приют !!!
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11.05.2020 15:08 Відповісти
Два Шута из КВНа,задумали сыграть дуэт...
Один балалайку от КоронвиRUSа припрэт

Другой от Карантина шлет привэт
Выйдешь,никого на улице нэт
Сиди дома в маске и включай интернэт
Два дэбила это сила,вот такой тут пируэт..

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11.05.2020 15:09 Відповісти
Пєтя=ЗЕ
Каломойша=Ахметка
А яка різниця?
Як колоду не тасуй- "Тузи" козирні одні і теж!
Нюю, ще пінчуки, новіцькі, гереги ітп..
😷
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11.05.2020 15:13 Відповісти
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності - Цензор.НЕТ 305
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11.05.2020 16:12 Відповісти
Газонадуватели. Неизвестный газовый бизнес Порошенко и Медведчука.
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.html#more-67617
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11.05.2020 15:18 Відповісти
Новых фейков не нашлось, что такое старое дерьмо из нафталина вытащило? Смени пластинку. Заело.
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11.05.2020 16:11 Відповісти
В Вашєм случає єто бесполєзно..
В Вашєм москє ізвілін нєту..
Пластінка іграть нЄ будєт, толька скользіть..))
Співчуття...
😁
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11.05.2020 16:34 Відповісти
Понятно -- все-таки заело. Сильно штырит, что только из анабиоза вылезло? До календарика доползи и на дату попробуй посмотреть. Может дойдёт.
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11.05.2020 16:39 Відповісти
Вам ще не дійшло??
Понимаю, моск находитца у Вас там, где спина заканчивает свойо благородноє названійо..))
Бувайте!
😁😁
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11.05.2020 16:46 Відповісти
Прекращай нюхать такое забористое. Сгоришь совсем
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11.05.2020 16:54 Відповісти
Зеля и Саакашвили с завтрашенго дня ничинают акцию благотворительную.....отдай безВиз и загранпаспорт Зеле лично в руки,и тебе дадут 100 долларов.Акция продлится до 31 декабря.Кто не сдат, 5 лет тюрюмы.
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11.05.2020 15:18 Відповісти
Витя Ведмедчук всегда называет Порошенко, Господином. А почему? Кто знает?
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11.05.2020 15:24 Відповісти
Оні кумов'я..знаєш??
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11.05.2020 16:38 Відповісти
Что ты нюхаешь такое забористое?
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11.05.2020 16:57 Відповісти
что бы ободрать украинский народ и платить ахмету за угли и електричество ,которое он производит для тепловой генерации ,да для повышения обдираловых тарифов валят производсво дешевой атомной електроенерги,то что выгодно народу украины не есть хорошо карману ахмета...
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11.05.2020 15:59 Відповісти
хужє нє будіт! (с)
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності - Цензор.НЕТ 3992
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11.05.2020 16:42 Відповісти
ох и будка...
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11.05.2020 17:24 Відповісти
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам из России. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
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11.05.2020 17:19 Відповісти
ушлёпки олигархические - причина всех бед и войны.
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11.05.2020 17:46 Відповісти
усе для ахметки
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11.05.2020 17:55 Відповісти
Да закройте уже эти шахты!!! Сколько можно кормить дебилов шахтёров???? при повышенных тарифах.
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11.05.2020 20:59 Відповісти
Ахметов продає своє світло з ТЕС державі по 2167грн за мегаватгодину а Угорщині це ж світло по 1530грн. І угорські фабрик і заводи мають фору проти наших на нашому ж світлі.Поки це не зламають-ми країна третього світу без шансу на інвестиції
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11.05.2020 21:50 Відповісти
 
 