Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності. ІНФОГРАФІКА
Потужність генерації українських атомних електростанцій 10 травня впала до найнижчого в історії показника - 7,41 тис МВт, що становить лише 53% від загальної потужності атомної енергетики України - 13,84 тис. МВт.
Про це повідомляють "Наші гроші", посилаючись на дані ДП "Укренерго", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що це найнижча за 5 років потужність АЕС станом на другу неділю травня на максимумі електроспоживання.
Про наявність тренду на зменшення потужностей АЕС також свідчать дані і щодо споживання по кожній другій суботі травня в останні роки.
Падіння потужностей АЕС відбувається на тлі загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва внаслідок світової епідемії коронавірусу.
Як повідомлялося, держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх атомних електростанцій України, наприкінці квітня вимушено вивело в резерв енергоблок №3 Рівненської АЕС у зв'язку з прогнозним зростанням виробництва відновлюваної енергії та електроенергії на теплових електростанціях, більшість із яких належить бізнесменові Рінату Ахметову. Оновлений баланс енергосистеми, затверджений Мінекоенерго, передбачає виведення у вимушений простій трьох атомних енергоблоків "Енергоатому". Водночас теплова енергія дорожча, ніж атомна, що позначається на тарифах на електроенергію.
6 травня в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець заявила, що скорочення виробництва електроенергії на АЕС є тимчасовим вимушеним заходом, пов'язаним з низьким попитом на базову генерацію, вимогою забезпечення операційної безпеки Об'єднаної енергосистеми України та нормами чинного законодавства у сфері відновлюваної енергетики. За її словами, в об'єднаній енергосистемі країни виник суттєвий профіцит базових генеруючих потужностей атомних електростанцій і, навпаки, дефіцит високоманевреної генерації гідроелектростанцій. При цьому генерація працює у збиток і має багатомільярдні борги. Експерти критикують рішення керівництва Міненерго як таке, що захищає інтереси приватних компаній-монополістів за рахунок громадян.
7 травня повідомлялося, що ДБР почало досудове розслідування щодо обмеження виробництва електроенергії атомними електростанціями. Розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
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парадoкс в тoм чтo зеленая генерация привела к увеличению вырабoтке ТЭС для пoкрытия дисбаланса в генерации и сooтветственo к увеличению выбрoсoв СO2
малые ГЕС,биогазы,биомасы в районе нескольких процентов,
ВЭС вообще не постоянные, часто вообще ничего не генерируют а ночью тем более.
да разрешили без возни и бюрократии на индивидуалки по отоплению в многоквартирных домах переходить... да и у рашки перестали б даже думать что-то покупать..
И если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
1.Зєлю геть.
2.Дострокові.
3. Націоналізація ДТЕК.
4. Зменьшення тарифів на світло.
5. Пєцю на нари.
а не при Пете ли появились те законы. что те кто достроит свои "зеленоэктростанции" до 2019 включительно. будут иметь 10 ДЕСЯТЬ лет жирный тариф????
(Можливість для звичайних людей заробляти на "зеленому" тарифі звели до нуля. Петро Порошенко підписав закон "про зелені аукціони" - це стало одним з його останніх рішень на посаді президента. Відповідно до цього документа, приватні сонячні електростанції можна буде встановлювати тільки на дахах і фасадах капітальних споруд, а не на землі.
Протягом десяти років електроенергія, яку отримують завдяки відновлювальним джерелам, в тому числі, сонцю, воді і вітру, продається за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)
скажите спасибо "патриоту" которых уходя подлижил свинью..
а тер расказывает как оно заботится обо мне..
Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.
молитесь дальше на "патриота" и "не олигарха"
не заслуга ли Пети что выросли гарантированые зеленые электростанции.. причем выросли крупно у олигархов?
если вы полностью купляем зеленую энергетику. то куда девать энергетику с блоков?
цитата из моего сообщения выше начсет зеленой энергетики
"за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)"
По информации СБУ, за два последних года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз - с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.
и вы как любитель Пети согласно ЕГО закона должны куплять эти 6,7 ГВТ .
а теперь разуваем глаза и смотрим на график выше---10.05.2020-- 7,41 ГВТ это теж 50% добычи. полная добыча с АЭС 14,82)
.
вы если чесный. то должны требовать уже чтоб ЗЕ анулировал тот закон Пети.... что никто не должен полностью куплять по завышеной цене..
Украинский современный олигарх и бандит в прошлом гудок Леонидович Ахметов увеличил доходы своей зелёной дорогой энергетики с завышенной ценой до исторического максимума.
Украинским ЗеДятлам увеличать стоимость потребляемой ими електроэнергии до исторического максимума.
Зеля каже,вот я подписал указ что 300 миллиардов долларов дефицита бюджета Украины,это дефольт и канец.Миша Жванецкий говорит,Зеля Украине вылазила из такого дерьма,что твои сраные 300 ярдов курам на смех.спомни Чернобыль...
Один балалайку от КоронвиRUSа припрэт
Другой от Карантина шлет привэт
Выйдешь,никого на улице нэт
Сиди дома в маске и включай интернэт
Два дэбила это сила,вот такой тут пируэт..
Каломойша=Ахметка
А яка різниця?
Як колоду не тасуй- "Тузи" козирні одні і теж!
Нюю, ще пінчуки, новіцькі, гереги ітп..
😷
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.html#more-67617
В Вашєм москє ізвілін нєту..
Пластінка іграть нЄ будєт, толька скользіть..))
Співчуття...
😁
Понимаю, моск находитца у Вас там, где спина заканчивает свойо благородноє названійо..))
Бувайте!
😁😁