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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року

Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року

В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського, присвячена запобіганню поширенню коронавірусу.

Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалися не нинішньою постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, незважаючи на наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.

Квітневі виплати будуть здійснюватися через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не повинно бути, додав Денис Шмигаль.

Також дивіться: Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Автор: 

виплати (1080) Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) лікарі (1290) зарплата (2268) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+19
вся зелёная власть - пестаболы
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11.05.2020 15:13 Відповісти
+18
Иллюстрация к выражению "переводить стрелки".
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11.05.2020 15:11 Відповісти
+15
Галіма відмазка.
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11.05.2020 15:13 Відповісти
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Иллюстрация к выражению "переводить стрелки".
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11.05.2020 15:11 Відповісти
вся зелёная власть - пестаболы
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11.05.2020 15:13 Відповісти
т.е. шмыгаль в очередной раз подтвердил свою и всей зебильной власти некомпетентность в решении ПРОСТЕЙШИХ вопросов
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11.05.2020 15:27 Відповісти
как почтальон Печкин...я посылку принесу, но не выдам...
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11.05.2020 15:12 Відповісти
Галіма відмазка.
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11.05.2020 15:13 Відповісти
73% этого мало.. надо 173%.. и то, какую-то дешёвую отмазку придумают...
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11.05.2020 15:13 Відповісти
Опа!
Папередники!
А я то думал....
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11.05.2020 15:15 Відповісти
Просто денех нет..............
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11.05.2020 15:16 Відповісти
Это то что всегда я пишу, власти болтают а реальные деньги платятся на основе принятых документов!! поэтому надо не верить тому что болтает власть а читать документы которая власть принимает!!
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11.05.2020 15:16 Відповісти
она сама не читает документы, которые принимает
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11.05.2020 17:06 Відповісти
А перед тим, як переводили гроші цілий штат бухгалтерів не перевіряв проходження грошей🐸 Знову почалася зебільна брехня!
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11.05.2020 15:17 Відповісти
Ув Ali Hasan! Я мав досвід роботи із бюджетними програмами на рівні Київради. Мій висновок один - цих грошей на рахунках Казначейства тупо не існувало. Бо якщо є бюджетна програма із кодом і під неї є фінансування - все ок. Проходить не без огріхів але проходить. А тут маємо очевидну брехню починаючи від Зе закінчуючи Ляшко. Грошів немає але ви тримайтесь..
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12.05.2020 19:24 Відповісти
Это по нашему!
Вырезаем гланды через жопу автогеном.
Власть выбираем через жопу по приколу.
И при этом хотят все хорошо жить!
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11.05.2020 15:18 Відповісти
Клоуны бл.дь !
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11.05.2020 15:18 Відповісти
Дно
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11.05.2020 15:20 Відповісти
У це дно зевлада вже знизу грюкає🐸
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11.05.2020 15:30 Відповісти
...и тут комменты излишни
Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року - Цензор.НЕТ 5848
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11.05.2020 15:22 Відповісти
а патамушо у мАлАдых новых лиц зверский аппетит и ноль всяких этических норм и препятствий
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11.05.2020 15:55 Відповісти
Отмазка для дурачков, которые не знают как работает Казначейство. Есть документ есть по него средства по бюджетному коду - платеж походит. Нет средств - напиши любое основание - не пройдет. Денег тупо не было на казначейских счетах. И все!
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11.05.2020 15:22 Відповісти
Таки шкодив..))
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11.05.2020 15:23 Відповісти
Кака усьо заапуущено...
Навіть 144 рехформи від геніатального Свина не допомогли..ВПопуредникі, млЯ...😁
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11.05.2020 15:22 Відповісти
даже 144 реформы не помогли зелёным дебилам прочитать законодательство.

Кто-то сомневается, что Зеленский ни разу полностью не прочитал Конституцию ?
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11.05.2020 17:08 Відповісти
Ніхто, з всіх презів, на жаль..))
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11.05.2020 18:41 Відповісти
Та Порошенко, скоріш за все, її напам'ять знав
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11.05.2020 18:42 Відповісти
Підм'яв..майже..😁😁
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11.05.2020 18:46 Відповісти
лише у твоїй хворобливій уяві,

бо підтвердження навіть найменшого порушення Конституції Порошенком ніхто в реальності навести не може.

І ти не можеш.
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11.05.2020 18:52 Відповісти
😁
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11.05.2020 18:54 Відповісти
У каждого села свои законы или что?
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11.05.2020 15:25 Відповісти
Просто новый министр соцполитики зебил, не удосужившийся прочитать документы, по которым работает его министерство.

И остальные зебильные министры точно такие же, как и вся зебильная власть.

как и избиратели-зебилы, которые выбрали такую зебильную власть.
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11.05.2020 17:10 Відповісти
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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11.05.2020 15:26 Відповісти
У президента состоялся очередной еженедельный конкурс: "Придумай ответ на вопрос "почему люди не получили обещанных денег?", избегая выражения "потому что их никто не собирался давать"". На этот раз приз достался самому находчивому конкурсанту - удачно сославшемуся на то, что "на местах все перепутали".
Через неделю смотрите очередной этап шоу! Задание и конкурсанты - те же.
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11.05.2020 15:27 Відповісти
То что ВСЕ слуги урода неучи и профнепригодны для работы в кризисный период, но они ВСЕ еще и дебилы с детства и по жизни !!! .. и самое смешное что за дебилов они пытаются держать Нас !!!
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11.05.2020 15:27 Відповісти
Так хохлы и есть дебилы, если терпят такую власть.
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11.05.2020 15:32 Відповісти
Хахлы на РАБссии обитают,дятел... тут тебе не там
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11.05.2020 15:41 Відповісти
Местные власти говоришь?Так они Князья еще с времен ЛеонидДанилыча...
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11.05.2020 15:28 Відповісти
А Шмыгаль с ЛУНЫ СВАЛИЛСЯ В КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА ? Он не в курсе шо есть подзаконные акты, казначейство, КРУ и ещё куча органов- прилипал, которые должны отслеживать правильность оплаты бюджетных денег
Короче отравляйте глупца в отставку- бо он ещё что-нибудь не знает
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11.05.2020 15:30 Відповісти
Шмыгаль - вор.
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11.05.2020 15:30 Відповісти
Это как в песне Винни-Пуха про Мед..
Лучший подарок по моему мед
Это и Ослик сразу поймет
Чайная ложечка это уже хорошо
Ну а тем более полный горшок...,Денех..
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11.05.2020 15:33 Відповісти
так-с... З/п училкам в 4к зелени уже выплатили. На очереди - эскулапам по 25 к гривасов. Следующие - почтальоны - по 3 к евро
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11.05.2020 15:35 Відповісти
А кто сказал, что местные власти подчиняются нынешнему Кабмину? Они все ещё в подчинены Министерству социальной политики от 2003 года. Абсурднее оправдания тяжело представить.
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11.05.2020 15:37 Відповісти
#баное зебыдло.
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11.05.2020 15:37 Відповісти
Зелемойских в Раде большиство,а посему,73 % могут сказать все что угодно.....то ли еще будет....,цыплят по ОСЕНИ посчитаем...и прослезимся...Просрать 150 миллиапрдов профицита Бюджета Гройсана и минус еще 300 миллиардов в казне.Самое интересное,что Крачук,Кучма два раза,Ющенко,Индюкочи и Порох в сумме все пятеро не имели такого деицита бюджета за 30 лет...,Зеля Уникальный Ыканамист....,
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11.05.2020 15:39 Відповісти
Понаплодили идиотских документов и сами в них запутались.
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11.05.2020 15:43 Відповісти
премьер шмыгаль в стране Украина все равно,что в совке"совинформ бюро" Тот кто должен контролировать выплаты ,лепит оправдания для себя, почему не уплатил...Если завтра пекари будут такую же хрень нести как шмыгалб Украина будет без хлеба...
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11.05.2020 15:54 Відповісти
Треба почекати...Вже травень, а безробітні також неотримали обіцяної Кабміном допомоги.Прем'єр-міністр Шмигаль визнав,що люди грошей не отримали через те ,що місцева влада керувалася не нинішньою постановою Кабміну, а старим документом Міністерства соцполітики 2003 року. Гроші вже в регіонах, але через це їх не змогли виплатити. Шмигаль запевняє, що на цьому тижні уряд вирішить проблему із виплатами.Джерело https://thebabel.com.ua/ thebabel
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11.05.2020 15:57 Відповісти
Шмыгаль напомнил анекдот:
Встречаются 2 финансовых аналитика
- Скажи друг, что происходит в нашей экономике?
- Сейчас я тебе всё объясню.
- Я сам могу всё объяснить, ты мне скажи что происходит?
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11.05.2020 16:15 Відповісти
а як так? Шо всі мєсні ашіблісь одноврємєнно??? Такого не буває - це гріппом болєют всє вмєстє, а с ума сходят по одіночкє (С)
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11.05.2020 16:16 Відповісти
Читая комменты чуется что Там наверху реальные Дибилы...
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11.05.2020 16:16 Відповісти
це і без комєнтарійєв "чуйствуйєца"
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11.05.2020 16:24 Відповісти
токмо там нє дібіли, вони ж ложку не до вуха несуть і гребуть не від себе
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11.05.2020 16:25 Відповісти
За газ,тоже на местах были виноваты,медикам,тоже на местах виноваты...СТРАНА КЛОУНОВ...тот сказал тому,кому незнал,что тот думал..а тот могилы вырыл
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11.05.2020 16:18 Відповісти
Это прелесть!
Учителей год назад разводили в два приема:
По 4000, денег хватит!
Ой, ну ошиблись.
Медиков уже который месяц?!
Будем наслаждаться, буратины.
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11.05.2020 17:41 Відповісти
Отмазки даже не смешны.....
А вы когда доплаты назначали этого не знали?
Уже май.... И до вас только дошло?
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11.05.2020 18:00 Відповісти
Хочется .бнуть раз-другой по вырожало то лицо чем садяться на крыльцо,!,а потом спросить :,,ты шо фуфлыжник тут всех за баранов зеленых держишь? Или можэ попутал.
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11.05.2020 19:54 Відповісти
Так на кой ляд шмыгло занимает место премьера?
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11.05.2020 20:11 Відповісти
Брехні ще більше ніж при Порошенку!
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12.05.2020 00:12 Відповісти
Пи...ц уберите этих дол...в
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12.05.2020 00:44 Відповісти
 
 