Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року
В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського, присвячена запобіганню поширенню коронавірусу.
Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Глава уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалися не нинішньою постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, незважаючи на наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.
Квітневі виплати будуть здійснюватися через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не повинно бути, додав Денис Шмигаль.
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Папередники!
А я то думал....
Вырезаем гланды через жопу автогеном.
Власть выбираем через жопу по приколу.
И при этом хотят все хорошо жить!
Навіть 144 рехформи від геніатального Свина не допомогли..ВПопуредникі, млЯ...😁
Кто-то сомневается, что Зеленский ни разу полностью не прочитал Конституцию ?
бо підтвердження навіть найменшого порушення Конституції Порошенком ніхто в реальності навести не може.
І ти не можеш.
И остальные зебильные министры точно такие же, как и вся зебильная власть.
как и избиратели-зебилы, которые выбрали такую зебильную власть.
Через неделю смотрите очередной этап шоу! Задание и конкурсанты - те же.
Короче отравляйте глупца в отставку- бо он ещё что-нибудь не знает
Лучший подарок по моему мед
Это и Ослик сразу поймет
Чайная ложечка это уже хорошо
Ну а тем более полный горшок...,Денех..
Встречаются 2 финансовых аналитика
- Скажи друг, что происходит в нашей экономике?
- Сейчас я тебе всё объясню.
- Я сам могу всё объяснить, ты мне скажи что происходит?
Учителей год назад разводили в два приема:
По 4000, денег хватит!
Ой, ну ошиблись.
Медиков уже который месяц?!
Будем наслаждаться, буратины.
А вы когда доплаты назначали этого не знали?
Уже май.... И до вас только дошло?