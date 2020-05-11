Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року

В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського, присвячена запобіганню поширенню коронавірусу.

Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалися не нинішньою постановою Кабінету Міністрів, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому, незважаючи на наявність коштів у регіонах, виплатити їх не вдалося. Цього тижня уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.

Квітневі виплати будуть здійснюватися через Національну службу здоров'я України, а тому тут проблем не повинно бути, додав Денис Шмигаль.

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