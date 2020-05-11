Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах. ФОТОрепортаж
Від сьогодні офіційно розпочався перший етап послаблення карантину.
"В Одесі відновили свою роботу перукарні і барбершопи, непродовольчі магазини, причому у деяких тут же утворилися черги; відкрилися літні майданчики кафе і ресторанів, ну а в парках було повно людей і раніше, незважаючи на заборону і загрозу штрафу", - пише місцеве видання Думская, передає Цензор.НЕТ.
"Знову переповнені спортивні та дитячі майданчики. Багато відвідувачів без масок. Та й в цілому атмосфера в місті така, що створюється враження, ніби ніякого карантину не було, а пандемія давно канула в Лету. В одному ресторані нам пояснили, що будуть розсаджувати відвідувачів через столик. В іншому кафе наш кореспондент став свідком того, як вимірюють температуру на вході. При цьому, незважаючи на обмеження за кількістю людей за одним столиком (їх повинно бути не більше двох), ми неодноразово бачили компанії з трьох-чотирьох осіб. Напої та їжу в одеських ресторанах подають у звичайному, а не одноразовому посуді, як рекомендував МОЗ. Ледве знайшли один заклад в центрі міста, де замовлення принесли в одноразовому посуді. До речі, всі кафе пускають своїх відвідувачів у туалет, хоча, згідно з рекомендаціями МОЗ, клієнтам заборонено заходити в приміщення підприємств громадського харчування", - зазначає видання.
Черга за взуттям
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У магазині іграшок покупець цікавиться ляльками Барбі.
Продавець:
- Барбі в басейні коштує $ 18.99. Барбі в коледжі - $ 18.99. А це - розлучена Барбі. Її ціна $ 199.99.
Здивований покупець:
-? Чому так дорого !!
Продавець незворушно:
- Ну, в комплект «Розведена Барбі» входить будинок Кена, машина Кена і яхта Кена.
😋😆
А коли виходиш на вулицю подихати отим чистим повітрям, кажуть "Треба вдягати маску".
"К слову, все кафе пускают своих посетителей в туалет, хотя, согласно рекомендациям Минздрава, клиентам запрещено заходить в помещения предприятий общепита",
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Делайте выводы.
Так що, чекайте на результат за 4 тижні. Якби люди були дисципліновані і дотримувались правил гігіени то можно було б не перейматись і повноцінно жити нормальним життям. Але, стільки людей з психологією печерного світу...
похоже что все тусуются на этом сайте. ))))))
умные мысли проскакивают крайне редко))))
Ой, красава! За ватманов лайк.