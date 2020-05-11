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Новини Коронавірус і карантин
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Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах. ФОТОрепортаж

Від сьогодні офіційно розпочався перший етап послаблення карантину.

"В Одесі відновили свою роботу перукарні і барбершопи, непродовольчі магазини, причому у деяких тут же утворилися черги; відкрилися літні майданчики кафе і ресторанів, ну а в парках було повно людей і раніше, незважаючи на заборону і загрозу штрафу", - пише місцеве видання Думская, передає Цензор.НЕТ.

"Знову переповнені спортивні та дитячі майданчики. Багато відвідувачів без масок. Та й в цілому атмосфера в місті така, що створюється враження, ніби ніякого карантину не було, а пандемія давно канула в Лету. В одному ресторані нам пояснили, що будуть розсаджувати відвідувачів через столик. В іншому кафе наш кореспондент став свідком того, як вимірюють температуру на вході. При цьому, незважаючи на обмеження за кількістю людей за одним столиком (їх повинно бути не більше двох), ми неодноразово бачили компанії з трьох-чотирьох осіб. Напої та їжу в одеських ресторанах подають у звичайному, а не одноразовому посуді, як рекомендував МОЗ. Ледве знайшли один заклад в центрі міста, де замовлення принесли в одноразовому посуді. До речі, всі кафе пускають своїх відвідувачів у туалет, хоча, згідно з рекомендаціями МОЗ, клієнтам заборонено заходити в приміщення підприємств громадського харчування", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одеській області від коронавірусу померли ще дві людини

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 01

Черга за взуттям

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 02
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 03
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 04
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 05
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 06
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 07
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 08
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 09
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 10
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 11
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 12
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 13
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 14
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 15
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 16
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 17
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах 18

Автор: 

карантин (18172) магазин (366) Одеса (5548) парк (124) ресторани (337) майданчик (9) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Вы просто идиоты!!!
В соседней Болгарии, такого понятия, как закрытие кафе, парикмахерских, магазинов и прочего - не было!
Так что сидите у себя на параше и читайте красную звезду!
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11.05.2020 16:57 Відповісти
+13
В любом супермаркете толчея намного более плотная чем тут на фото.
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11.05.2020 15:55 Відповісти
+13
Народ свого домігся, тепер вся відповідальність лежить на ньому...
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11.05.2020 15:58 Відповісти
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це кривляння, звичайне ...
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11.05.2020 17:37 Відповісти
какаяразніца...
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11.05.2020 16:43 Відповісти
Почалась двіжуха в перлині біля моря! Зараз теж саме буде в усіх містах при хорошій погоді. Скучили люди за вітаміном - "D" , навіть мій собакін постійно загоряє біля скляної двері.
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11.05.2020 16:37 Відповісти
В нас зараз +27, біля черешен і вишень бджоли як Люфтвафе літають, суцільний гул стоїть. Іноді щось вже таке здоровецьке залетить, що і не бачив раніше.
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11.05.2020 16:40 Відповісти
У нас +29 і теж бомбардувальники літають. Якісь велетенські насікомі, я таких раніше теж не бачила.
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11.05.2020 16:46 Відповісти
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 519

...
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12.05.2020 13:40 Відповісти
😻
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12.05.2020 13:47 Відповісти
одесские барыги нищенки спекулянты повылазили..ай мама
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11.05.2020 16:38 Відповісти
мопеды вОдеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 3628 стиле 60 х годов рима и порижа..не с цитруса ли
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11.05.2020 16:39 Відповісти
Ну пиз..ц, и так в день по 500 заражений официально, а не официально намного больше. Вот *** щас начнется. Эти оборотни тупоголовые, мало того, что сами будут дохнуть, так подвергают опасности, тех кто соблюдает карантин.
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11.05.2020 16:40 Відповісти
Коли вже нарешті дозволять вулицю на червоне світло переходити?!
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11.05.2020 16:45 Відповісти
!!
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11.05.2020 17:25 Відповісти
В Одесі ще можна дозволити запливати за буйки в штормову погоду
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12.05.2020 15:20 Відповісти
Анекдот:
У магазині іграшок покупець цікавиться ляльками Барбі.
Продавець:
- Барбі в басейні коштує $ 18.99. Барбі в коледжі - $ 18.99. А це - розлучена Барбі. Її ціна $ 199.99.
Здивований покупець:
-? Чому так дорого !!
Продавець незворушно:
- Ну, в комплект «Розведена Барбі» входить будинок Кена, машина Кена і яхта Кена.

😋😆
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11.05.2020 16:45 Відповісти
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 511
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11.05.2020 17:29 Відповісти
Лікарі кажуть, що приміщення треба регулярно провітрювати, щоби чисте повітря попадало всередину.
А коли виходиш на вулицю подихати отим чистим повітрям, кажуть "Треба вдягати маску".
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11.05.2020 18:03 Відповісти
Завтра почти вся Одесса останется без света,а заодно и насосные станции воды остановятся как сегодня.Пусть коронаверсус сгинет во тьме и не доберется по водопроводу-****.Короче шариковы кэрують по полной в Одессе.
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11.05.2020 18:08 Відповісти
А что там переполненное, дерьмо в унитазах?
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11.05.2020 18:53 Відповісти
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 2389

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 4536

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 411
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11.05.2020 19:24 Відповісти
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6594

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6943

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6279
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11.05.2020 19:28 Відповісти
А вот дествительно тонкий момент:
"К слову, все кафе пускают своих посетителей в туалет, хотя, согласно рекомендациям Минздрава, клиентам запрещено заходить в помещения предприятий общепита",
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11.05.2020 19:44 Відповісти
Всем тупым рагулям кто боится вируса я предлагаю этим летом не ехать в Одессу. Пусть будет в 2 раза меньше туристов и я отдохну в Одессе более приятно за меньшие деньги. Рагули должны сидеть дома не работая дожидаясь когда экономика и Украина рухнет под чутким руководством Клоуна-афериста
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11.05.2020 20:32 Відповісти
чітко сказано! приєднуюсь!
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11.05.2020 21:36 Відповісти
Надеюсь, мы с Вами в большинстве, и в Одессе будет аншлаг! ))
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11.05.2020 22:05 Відповісти
Вся Швеция живет свободно и без объявления карантина (только школьников перевели в онлайн-обучение).
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11.05.2020 20:47 Відповісти
Старшие классы.
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12.05.2020 08:08 Відповісти
В Швеции 322 смерти на 1миллион населения. Например, в США - 247,а у вас - 10.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Делайте выводы.
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12.05.2020 11:14 Відповісти
Ну так приведи без своего прокси подробную статистику сколько умерло по поводу именно SARS-CoVid-2.
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13.05.2020 19:37 Відповісти
Такой выход из карантина может выйти боком!
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11.05.2020 21:08 Відповісти
брись .бидлото.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Что такое "брись"?
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12.05.2020 16:00 Відповісти
Вы же хотели аж визжали на работу? А тут сразу в рыгаловки и по магазинам поперли куралесить. Ну будем посмотреть на результат ваших прогулок
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11.05.2020 21:09 Відповісти
Согласен полностью - добавить нечего....
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12.05.2020 11:59 Відповісти
Поху-зм к хорошому не приведёт ..... одни без маски будет ходить так как все по городу это + 50 заболевших в день ....передаёться по воздуху ....кашлять не обязательно ибо вирус поражает лёгкие и там и живёт оттуда при выдохе и выходит .....не обязательно касаться чего либо или облизывать трубы ....достаточно "поговорить" с инфицированным или один раз вдохнуть.... так что удачи с отменой карантина.
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11.05.2020 21:21 Відповісти
Достатньо 10-15 хвилин в закритому приміщенні з інфікованою людиною без симптомів - і половина інфікується. В Україні з 2009го по команді мабуть з північної нігерії стали все закривати. Раніше такого не було.

Так що, чекайте на результат за 4 тижні. Якби люди були дисципліновані і дотримувались правил гігіени то можно було б не перейматись і повноцінно жити нормальним життям. Але, стільки людей з психологією печерного світу...
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12.05.2020 01:06 Відповісти
В Одессе никакие парки не закрывались - я сидел в парке Горького пил пиво, толпы людей, подошли полицейские - спросили не плохо ли мне, сказал все ок - пошли дальше, и на пляжах и везде толпы людей - пьют отдыхают - никто никого не гонял
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11.05.2020 21:23 Відповісти
это с месяц назад было
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11.05.2020 21:25 Відповісти
Коасота! Осталось только эти намордники лукавые снять, и забыть об этой омане навсегда.
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11.05.2020 21:43 Відповісти
Ух сейчас будет вспышка, как в Италии!
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11.05.2020 21:43 Відповісти
Нет, будет как в Одессе, и без вспышек. Не пойму я вас бздунов. Вас , видимо, и женщины не любят. Жизнь проходит и время никого не ждёт. А вы сидите, пережидайте, то вирус, то ветер, то кризис. Или это вы за деньги боитесь? Тогда понятно.
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11.05.2020 22:11 Відповісти
Крутизна зашкаливает...Потому что вирус только слегка задел...А если бы ударило по настоящему,как в США, то люди бы одумались и дешевой бравады не было бы..
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12.05.2020 03:50 Відповісти
Прикинь, с США большинство без масок и живет обычной жизнью.
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12.05.2020 13:21 Відповісти
Ага.ага..потому то там и 85 000 умерших..
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14.05.2020 04:28 Відповісти
Був я в Одесі 8-го березня...
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 9030
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11.05.2020 21:46 Відповісти
Пиз\да рулю. Через дней 10. готовтись пожинать плоды.
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11.05.2020 21:57 Відповісти
Через 10 дней будем видеть кто был прав.
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11.05.2020 22:28 Відповісти
Прав, насчет чего?
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11.05.2020 22:36 Відповісти
ну вот за каким товаром может быть очередь?)))) совок в головах))) как с туалетной бумагой перед карантином
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12.05.2020 13:11 Відповісти
Журнашлюхи - мерзкие доносчики, стукачи и иуды!!!!!! Как же в туалет пускают, ужас. Надо, чтобы народ ссал на тротуаре. Так журнашлюхам будет лучше. Эх, мало их бьют.
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12.05.2020 13:20 Відповісти
что бы понять сколько в Украине умственно отсталых и пациентов дурочек сваливших на волю благодаря американской дебилке супрун, достаточно почитать цензор.
похоже что все тусуются на этом сайте. ))))))
умные мысли проскакивают крайне редко))))
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12.05.2020 16:23 Відповісти
А в трамваях дурдом )))
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12.05.2020 19:36 Відповісти
Я монтажник киевстар должен пхать целой куче бабок пенсов и ватманам показывая приказ, что я как представитель связи имею такие же права как и медработник...мне приходится расталкивать бабок в очереди на трамвай которым мне ездить 3-5 раз день
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12.05.2020 19:39 Відповісти
Ватманам?
Ой, красава! За ватманов лайк.
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13.05.2020 00:26 Відповісти
Ну в этом битком набитом транспорте работниками со спецудостоверениями вирус же не может распространяться ?
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13.05.2020 19:13 Відповісти
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