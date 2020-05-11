Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов. ФОТОрепортаж

Глава МОЗ Максим Степанов відвідав у Полтаві лікарню ім. Скліфосовського, щоб побачити, як в області реалізовували пілотну програму з впровадження вторинної ланки медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня 2019 року і закінчився 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

За його словами, та реформа, що розпочалася в Україні з 1 квітня, не має нічого спільного з пілотом полтавських медиків. Основна відмінність – у тарифах. У пілоті платили гроші за кожен пролікований випадок, за його складність. А зараз усе зводиться до одного стандарту.

Міністр поспілкувався з полтавськими лікарями, які йому на прикладі розказали про практичні речі. Наприклад, за пролікований інфаркт минулого року полтавська лікарня отримувала 25-30 тисяч гривень. За нинішньої реформи сума одна – близько 16 тисяч гривень.

"Не може одна хвороба протікати у різних людей однаково. Навіть якщо брати пологи, у кожної жінки вони різні, тому й лікарні платити треба різні суми, виходячи зі складності захворювання і лікування", – резюмував міністр. ­

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

Степанов наголосив, що досвід Полтавщини у впровадженні пілотного проєкту надалі використають у всеукраїнському масштабі.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що полтавські медики готові дослухатися до рекомендацій МОЗ щодо реформи, щоб зберегти позитивні моменти і доопрацювати недоліки.

"Можна стверджувати, що пілотний проєкт у регіоні пройшов успішно: заробітна плата лікарів виросла в середньому до 12 тисяч гривень; медики отримали мотивацію якісно виконувати свою роботу; зменшилася смертність пацієнтів від неправильно поставленого діагнозу; змінилося ставлення людей до медицини – пацієнти пішли лікуватися туди, де краще ставлення, де треба менше купувати ліків, де краще годують", - зазначив голова ОДА.

Також дивіться: Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО





