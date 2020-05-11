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Новини
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Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов. ФОТОрепортаж

Глава МОЗ Максим Степанов відвідав у Полтаві лікарню ім. Скліфосовського, щоб побачити, як в області реалізовували пілотну програму з впровадження вторинної ланки медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня 2019 року і закінчився 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

За його словами, та реформа, що розпочалася в Україні з 1 квітня, не має нічого спільного з пілотом полтавських медиків. Основна відмінність – у тарифах. У пілоті платили гроші за кожен пролікований випадок, за його складність. А зараз усе зводиться до одного стандарту.

Міністр поспілкувався з полтавськими лікарями, які йому на прикладі розказали про практичні речі. Наприклад, за пролікований інфаркт минулого року полтавська лікарня отримувала 25-30 тисяч гривень. За нинішньої реформи сума одна – близько 16 тисяч гривень.

"Не може одна хвороба протікати у різних людей однаково. Навіть якщо брати пологи, у кожної жінки вони різні, тому й лікарні платити треба різні суми, виходячи зі складності захворювання і лікування", – резюмував міністр. ­

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про медреформу: Ми не зупиняємо другий етап, ми змінюємо ситуацію, щоб не втрачати лікарні та медперсонал

Степанов наголосив, що досвід Полтавщини у впровадженні пілотного проєкту надалі використають у всеукраїнському масштабі.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що полтавські медики готові дослухатися до рекомендацій МОЗ щодо реформи, щоб зберегти позитивні моменти і доопрацювати недоліки.

"Можна стверджувати, що пілотний проєкт у регіоні пройшов успішно: заробітна плата лікарів виросла в середньому до 12 тисяч гривень; медики отримали мотивацію якісно виконувати свою роботу; зменшилася смертність пацієнтів від неправильно поставленого діагнозу; змінилося ставлення людей до медицини – пацієнти пішли лікуватися туди, де краще ставлення, де треба менше купувати ліків, де краще годують", - зазначив голова ОДА.

Також дивіться: Медпрацівники Полтавщини отримали в середньому за березень по 21 тис. грн за боротьбу з COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов 01

Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов 02
Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов 03
Пілотний проєкт медреформи на Полтавщині в подальшому використають у всеукраїнському масштабі, - Степанов 04

Автор: 

Полтава (568) Степанов Максим (2198) медреформа (129) Синєгубов Олег (860)


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Топ коментарі
+4
Еще одна "потемкинская деревня"... Куча бумажек так и осталась плюс еще дублировать теперь нужно всю галиматью липовую в электронном виде и "накручивать" сложность чтобы больше содрать с государства, это не имеет ничего общего с качеством лечения и истинными результатами. Медицина- в смартфоне-2
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11.05.2020 16:19 Відповісти
+2
В результате этого проекта были полностью сокращены лабораторные центры в 6 районах ,так сказать уплотнение как в фильме Собачье сердце
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11.05.2020 16:15 Відповісти
+2
Степанов мужика резинового у Коли Тищенка взял ?
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11.05.2020 16:18 Відповісти
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В результате этого проекта были полностью сокращены лабораторные центры в 6 районах ,так сказать уплотнение как в фильме Собачье сердце
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11.05.2020 16:15 Відповісти
Так это же успех! Или не?
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11.05.2020 16:18 Відповісти
я хренею с этих клоунов -

на кушетке уместились только пол-мужика и какая хрень для реанимации !!!!!
они что нижнюю часть туловища пациента перед реанимацией отпиливать будут ???

УЖАС !!! УЖАС!!!! УЖАС!!!!
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11.05.2020 16:50 Відповісти
Степанов мужика резинового у Коли Тищенка взял ?
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11.05.2020 16:18 Відповісти
нижнюю половину скомуниздил депутат яременко (анал-табу)
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11.05.2020 16:19 Відповісти
яременке нужна, у него жена в опу не дает, только в рот
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11.05.2020 16:27 Відповісти
там еще Кива в очереди на "рукопожатие"
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11.05.2020 16:44 Відповісти
Еще одна "потемкинская деревня"... Куча бумажек так и осталась плюс еще дублировать теперь нужно всю галиматью липовую в электронном виде и "накручивать" сложность чтобы больше содрать с государства, это не имеет ничего общего с качеством лечения и истинными результатами. Медицина- в смартфоне-2
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11.05.2020 16:19 Відповісти
Оказывается в Полтаве с медициной все отлично... Скоро немцы приедут к нам лечиться и перенимать опыт.
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11.05.2020 16:20 Відповісти
Года 4 назад говорил что надо делать пилотные пректв парочке областей, смотреть на результат, корректировать. Потом распространять на всю страну. Где их всех таких тупорылых берут во власть?
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11.05.2020 16:21 Відповісти
Зарплата лікарів виросла до 12000 грн🙄 Що б ти Степанов отримував 12 000 грн за важку роботу! Чи це погроза?🐸
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11.05.2020 16:24 Відповісти
заметьте, "до" !!!!

это верхняя планка украинского хирурга будь он супер-Марио по ремонту сердца
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11.05.2020 16:57 Відповісти
"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - подчеркнул Степанов.

І тим не менш все одно буде якась вилка цін. Коли мені починають розповідати що вони ціну скласти на товар/послугу не можуть я розумію що мене хочуть надурити.
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11.05.2020 16:24 Відповісти
Так вони весь час говорять, що по системі Супрун грошей меньше на розцінках за послуги,а насправді і того не можуть заплатии. Де кошти ? Ще не надрукували.
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11.05.2020 17:02 Відповісти
Реформа хіба на папері. Якщо опитати медиків ТАЄМНО - то з'ясується що нічого не змінилось. Зарплата 3-4 медсестри, 4-6 (на ставку) лікарі. Нічого не зміниться. Вже реформували за 30 років 100 разів, можете реформувати ще хоч 100500 разів, без зарплат нічого не вийде. Уберіть корупцію та дайте нормальну зарплату.
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11.05.2020 17:51 Відповісти
"где надо меньше покупать лекарств"

Какой трёп про пилотный проект в Полтаве. Лежала мама в больнице, покупали все лекарства, по протоколу.
Лежали в разных больницах города родственники, платили и бегали со списками в аптеку.
В онко родственница платила за операцию и за лекарства.
Может свои вельможи и не платят.
Всё это трёп.
Вы хоть медицинским сёстрам зарплату поднимите бендюхи.
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11.05.2020 18:00 Відповісти
Якщо слухати корупціонера Лисака (начоблздрава), то може й так. Але ось факт: заввідделенням хірургічного профіля лікар вищої категорії отримує 7 тис. Грн. Це при тому, що він не має ні святкових, ні вихідних дней, щоранку на роботу, і 1 січня теж, і якщо відпустка, теж (хіба що поїхав кудись геть світ за очі). І за це держава сплачує 7000. А комуналка 3000-4000. На фіга така робота?
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11.05.2020 20:09 Відповісти
Он бы не работал если бы на лапу не брал. За операцию надо платить за лекарство тоже. Одно название только государственная больница.
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11.05.2020 20:26 Відповісти
А сколько получайте хирург в той стране, из которой вы пишете? И при этом вы не имеете его личного телефона и не можете позвонить ему в любое время суток, чтобы рассказать как вы писали, какали, как вас пучило И так далее. Попробуйте потребовать, чтобы вам в магазине продали хлеб через пять минут после закрытия. Вас в лучшем случае пошлют вежливо. А кассир получает столько же а то и больше. И учился он быть кассиром пару месяцев. Или сантехник. Неужели починить унитаз важнее, чем вылечить человека? Тогда давайте и врач вас пошлёт вежливо с вашей екстренной ситуацией ровно в 16.00. А вами займутся дежурные или оставят вас до 8.00, а там видно будет. А, клятва гиппопотама? А вы ее прочтите полностью, не поленитесь. И прозреете. Это не врач коррупционер. Это государству наплевать на вас и вашу жизнь.
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11.05.2020 23:12 Відповісти
Боже а кого призначили міністром, він тільки тепер починає щось вкурювати,а до цьго в нього як в Зеленського туман в голові
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11.05.2020 21:26 Відповісти
шакальё, одна больница - полсотни заражённых медиков
на °°° такие достижения ?
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11.05.2020 21:56 Відповісти
А есть такие рекомендации , чтоб врачи в Полтаве взятки не брали ????
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11.05.2020 23:40 Відповісти
 
 