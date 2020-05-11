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Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція "ЄС"

Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади зупинити брутальні порушення конституційного права громадян на вільне пересування та негайно дати оцінку чиновникам, які даючи незаконні розпорядження, силою утримують в Україні громадян, які мають законну роботу в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Партія "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко в умовах війни та складних міжнародних обставинах доклали неймовірних зусиль, аби Україна отримала безвізовий режим з ЄС, натомість влада Зеленського не лише хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися Європою, а й повертає нас до найгірших радянських практик, коли громадянин вимушений був звертатися до чиновників за так званою виїзною візою – дозволом виїзду за кордон", - говориться в повідомленні.

У партії зазначають, що влада Зеленського "безвіз" замінила на "безвиїзд": "Поки українці прагнуть, аби Україна невпинно наближалась до членства в Європейському Союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР".

"Українці мають право працювати там, де вони знайдуть кращу роботу. Влада має стримувати міграцію створенням в Україні конкурентних робочих місць, належних умов праці, стимулами для бізнесу ліквідовувати тіньове працевлаштування. Однак влада у своїй типовій популістичній манері вважає, що для вирішення проблеми міграції треба просто закрити кордони", - підкреслили в "Європейській солідарності".

В "Європейській солідарності" вважають, що правова й економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни і заборони, має бути найкращим стимулом для українців жити і працювати в Україні.

Нагадаємо, раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ.

Дивіться також: Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко

Автор: 

робота (1258) безвізовий режим (1345) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+30
Так и создавали ЗЕбил...при Порошенко экономика росла, и дефицита бюджета в 300 миллиардов не было...
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11.05.2020 16:25 Відповісти
+22
Винторогий а где тогда деньги при новых неворующих не пояснишь?? А то что то при честных ЗЕбилах денег стало намного меньше чем при Петиных ворах .КОроче верните назад Петиных воров..
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11.05.2020 16:29 Відповісти
+21
Бене нужны рабы, ЗЕкловун взял под козырёк..Ещё чутка подержать ЗЕбилов на карантине и раб сила будет пахать за похлёбку..ещё и спасиба кловуну будут говорить как великому кормчему.
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11.05.2020 16:24 Відповісти
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Так, зебіле, люди їдять не для того, щоб жити, а для того, щоб годувати паразитів!
Нобелівку зебілу!
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11.05.2020 17:28 Відповісти
геть зелену плісняву
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11.05.2020 17:30 Відповісти
Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція "ЄС" - Цензор.НЕТ 9199
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11.05.2020 17:38 Відповісти
Литва і Польща з 11 травня відкрили кордони для працівників, підприємців та студентів.Про це повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/11/7109772/ "Європейська правда" з посиланням на https://ru.delfi.lt/ Delfi .При в'їзді в країни слід показати прикордонникам документ, що підтверджує мету поїздки - документ щодо місця праці, бізнес-посвідчення, документ компанії, довідку з вузу тощо. Прикордонники вирішують, впустити чи ні людину на територію своєї країни. https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/11/7251223/ Литва та Польща частково відкрили кордони | Українська правда
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11.05.2020 17:54 Відповісти
Ясно. Партия пес решила создавать рабочие места и больше не закрывать границы.
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11.05.2020 18:01 Відповісти
Заробітчани , які не повелися на мутку уряду і не повернулися в Україну , зараз за всяку ціну старатимуться легалізуватись в тих країнах де вони працюють і перетягнути родину . Повернення в Україну стає небезпечним . Мишоловка може захлопнутись і людина втратить місце праці в Європі . Таке вже було в срср . Краще поки що залишатись у вільному світі , ніж попасти за залізний занавіс .
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11.05.2020 18:39 Відповісти
А что ж вы, патриоты хреновы, по польшам шастаете, а не отечественную экономику поднимаете? А, наверное потому, что за пять лет Пепа создал такие условия, что вы все побежали к польским, и не только, панам мыть их дупы, вместо того, чтобы работать на благо страны. После этого иного чувства, как презрение, к вам не испытываю
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11.05.2020 21:31 Відповісти
для поднятия экономики необходимы экономические и политические свободы в первую очередь, а не патриотические лозунги.
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11.05.2020 21:52 Відповісти
Номерной, ты о своей стране беспокойся. Поднимай свою отечественную олигархическую экономику.
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11.05.2020 22:33 Відповісти
Той хто ******* гроші з бюджету виходить поцрійот? А той хто щороку привозить 12-20 лярдів у країну це "шастає"?
У йододефіцитних завжди одна думка в голові і тільки у пєдаліка -дві ,вдарити з лівої чи з правої!
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12.05.2020 08:08 Відповісти
В Україні невигідно працювати...!

Спробуйте сплатити 41,5 % податків із зарплати, потім в магазині 20% ПДВ, акцизи, мита, збори, прокормити міністрів, депутатів, прокурорів, суддів, головних та провідних спеціалістів, іншу обслугу з різних управлінь, відомств, адміністрацій, рад, агенцій, бюро, комітетів, міністерств..., еменесників, поліціянтів, нацгвардійців, держохоронців, медиків та вчителів, пенсіонерів, чорнобильців, вимушенопереселених/біженців, соціальників (чужих батьків в декреті та їх дітей в держвузах, держшколах, держдитсадках), злочинців, що в тюрмах сидять, продотатувати держпідприємства, держбанки, держшахти, держфонди, що постійно збиткові, підтримати "село" (а насправді агромагнатів та банкірів, що отримують компенсації з держбюджету), також прокормити малозабезпечених, яким потрібна субсидія на комуналку, пільговий проїзд та ще всяких безробітніх в центрі зайнятості, обездолених сиріт та немічних інвалідів... І їх всіх так багато, так багато (мільйони), що з твоєї зарплати, після всіх податків та виплат собі вже нічого не залишається...
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11.05.2020 18:45 Відповісти
Зрелым людям это и так очевидно. А тем, кто бегает с пустыми лозунгами, не обьяснить. У них такая доля - вызывать отвращение к глупости.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
При таких раскладах,шансы у ЗЕбила на Ростов,повышаются в геометрической прогресии.
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11.05.2020 19:11 Відповісти
😂)))или он станет с амбициями Путина... Но честно думаю если есть ум то сам уйдёт, а если амбиции то тут уж не понятно чем ситуация закончиться
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11.05.2020 21:10 Відповісти
Седня у меня в Харькове был цирк на дроте,то есть 30лиц за бюджетные бабки роют троншею длинной в 0.5 километра ,шириной и глубиной в 2метра ,по улице в 7 метрах от домов.Стоит ли говорить шо все эти 30душ работают в Черную,за разрешительные доки вообще молчу(отдельный квест),вызвал полицаев,ой полицейских так на мою просьбу прояснить ситуацию и прекратить нарушение законов чуваки (копы) тупо слились.Но Родительский должник требует от посольств других государств контракты и гарантии ,а ещё и (о ужас) медстраховку.Так хай приедет в Харьков я ему покажу и контракты,и гарантии ,и медстраховки!
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11.05.2020 19:37 Відповісти
Самое главное что власть я вообще не понимаю почему не сделать большущий штраф до 5 миллионов за работу в чёрную и жестко не контролировать преприятия .... Так везде в ЕU .... Ведь нет ни налога ни у людей записей в трудовой
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11.05.2020 21:14 Відповісти
Такі розумні люди в цьому ПЕСі, жаль, що ніколи при владі не були. Як би їх пустили керувати, ото б вони країні порядок навели!!!
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11.05.2020 20:14 Відповісти
Жирный боров Пепа, а ты сколько за 5 лет создал рабочих мест? Только реальных, а не на фабрике "рошен" и клубе "пятый элемент"
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11.05.2020 21:23 Відповісти
Так он и сделал отдушину, окно возможности поэтому. А зеля захлопнул, ничего не создав. Это же так просто, подумайте - Вам понравится!
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11.05.2020 21:40 Відповісти
кацапня паршива, все дай на халяву, само зроби
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12.05.2020 08:30 Відповісти
пусть шмыгайло идет дороги класть за двести доларов и суботник депутатам устроит. думаю больше пользы будет
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11.05.2020 23:43 Відповісти
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