Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція "ЄС"
Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади зупинити брутальні порушення конституційного права громадян на вільне пересування та негайно дати оцінку чиновникам, які даючи незаконні розпорядження, силою утримують в Україні громадян, які мають законну роботу в країнах Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
"Партія "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко в умовах війни та складних міжнародних обставинах доклали неймовірних зусиль, аби Україна отримала безвізовий режим з ЄС, натомість влада Зеленського не лише хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися Європою, а й повертає нас до найгірших радянських практик, коли громадянин вимушений був звертатися до чиновників за так званою виїзною візою – дозволом виїзду за кордон", - говориться в повідомленні.
У партії зазначають, що влада Зеленського "безвіз" замінила на "безвиїзд": "Поки українці прагнуть, аби Україна невпинно наближалась до членства в Європейському Союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР".
"Українці мають право працювати там, де вони знайдуть кращу роботу. Влада має стримувати міграцію створенням в Україні конкурентних робочих місць, належних умов праці, стимулами для бізнесу ліквідовувати тіньове працевлаштування. Однак влада у своїй типовій популістичній манері вважає, що для вирішення проблеми міграції треба просто закрити кордони", - підкреслили в "Європейській солідарності".
В "Європейській солідарності" вважають, що правова й економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни і заборони, має бути найкращим стимулом для українців жити і працювати в Україні.
Нагадаємо, раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ.
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Нобелівку зебілу!
У йододефіцитних завжди одна думка в голові і тільки у пєдаліка -дві ,вдарити з лівої чи з правої!
Спробуйте сплатити 41,5 % податків із зарплати, потім в магазині 20% ПДВ, акцизи, мита, збори, прокормити міністрів, депутатів, прокурорів, суддів, головних та провідних спеціалістів, іншу обслугу з різних управлінь, відомств, адміністрацій, рад, агенцій, бюро, комітетів, міністерств..., еменесників, поліціянтів, нацгвардійців, держохоронців, медиків та вчителів, пенсіонерів, чорнобильців, вимушенопереселених/біженців, соціальників (чужих батьків в декреті та їх дітей в держвузах, держшколах, держдитсадках), злочинців, що в тюрмах сидять, продотатувати держпідприємства, держбанки, держшахти, держфонди, що постійно збиткові, підтримати "село" (а насправді агромагнатів та банкірів, що отримують компенсації з держбюджету), також прокормити малозабезпечених, яким потрібна субсидія на комуналку, пільговий проїзд та ще всяких безробітніх в центрі зайнятості, обездолених сиріт та немічних інвалідів... І їх всіх так багато, так багато (мільйони), що з твоєї зарплати, після всіх податків та виплат собі вже нічого не залишається...