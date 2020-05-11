Для вирішення проблеми міграції потрібно створювати робочі місця, а не закривати кордони, - фракція "ЄС"

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від влади зупинити брутальні порушення конституційного права громадян на вільне пересування та негайно дати оцінку чиновникам, які даючи незаконні розпорядження, силою утримують в Україні громадян, які мають законну роботу в країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Партія "Європейська Солідарність" та п’ятий президент України Петро Порошенко в умовах війни та складних міжнародних обставинах доклали неймовірних зусиль, аби Україна отримала безвізовий режим з ЄС, натомість влада Зеленського не лише хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися Європою, а й повертає нас до найгірших радянських практик, коли громадянин вимушений був звертатися до чиновників за так званою виїзною візою – дозволом виїзду за кордон", - говориться в повідомленні.

У партії зазначають, що влада Зеленського "безвіз" замінила на "безвиїзд": "Поки українці прагнуть, аби Україна невпинно наближалась до членства в Європейському Союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР".

"Українці мають право працювати там, де вони знайдуть кращу роботу. Влада має стримувати міграцію створенням в Україні конкурентних робочих місць, належних умов праці, стимулами для бізнесу ліквідовувати тіньове працевлаштування. Однак влада у своїй типовій популістичній манері вважає, що для вирішення проблеми міграції треба просто закрити кордони", - підкреслили в "Європейській солідарності".

В "Європейській солідарності" вважають, що правова й економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни і заборони, має бути найкращим стимулом для українців жити і працювати в Україні.

Нагадаємо, раніше посольство Великої Британії в Україні заявило, що офіційний Київ нібито повідомив партнерам про заборону на виїзд своїх громадян без окремого дозволу міністерства закордонних справ.

Дивіться також: Путін, як і Гітлер, розглядає Україну як життєвий простір для своєї імперії, - Порошенко