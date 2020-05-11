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Тіло загиблої українки з лайнера Regal Princess 12 травня привезуть спецрейсом на Батьківщину

Тіло загиблої українки з лайнера Regal Princess 12 травня привезуть спецрейсом на Батьківщину

В Україну 12 травня спецрейсом доставлять тіло українки, члена екіпажу круїзного судна Regal Princess, яку знайшли мертвою в порту нідерландського міста Роттердам. Зараз готуються необхідні документи.

Про це повідомив український консул у Нідерландах Юрій Карпук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Посольство України в Нідерландах встановило контакт із родичами загиблої. Готує необхідні супровідні документи для перевезення тіла в Україну спеціальним евакуаційним рейсом 12 травня", - повідомив Карпук.

Нагадаємо, в Нідерландах знайшли мертвою 39-річну громадянку України. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть настала внаслідок самогубства.

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консульство (309) МЗС (4207) Нідерланди (1601) смерть (6789)


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Сочувствие родным и близким .
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11.05.2020 16:36 Відповісти
Вот 39 лет самое время для самоубийства...Слабо верится.
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11.05.2020 17:05 Відповісти
А возможно было просто убийство???
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11.05.2020 22:46 Відповісти
Слабо? А зря. Это период второго возрастного кризиса который еще называют называют "экзистенциальным". К сорока годам человек осознает что дальше придется доживать с теми картами которые уже на руках и для многих "новая сдача", увы, невозможна...
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12.05.2020 05:19 Відповісти
надо видосик с благодарными родственниками снять,гляди мол челядь как Родительский должник за гос.бабки целый спец.рейс организовал.Вы в карантине,а ВIН Працюэ.
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11.05.2020 19:14 Відповісти
Могла бы по тихому утопиться с кирпичом на шее, что бы не создавать проблем никому. Видимо плевать ей было и на родственников и на родных...
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11.05.2020 22:05 Відповісти
Я брат погибшей и я обвиняю в смерти непосредственно Зеленского, а чтобы понять причины предлагаю ему посидеть в одиночной камере 2 месяца, а потом отложить 2 раза выход из камеры домой к родным.
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12.05.2020 07:44 Відповісти
 
 