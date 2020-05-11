Тіло загиблої українки з лайнера Regal Princess 12 травня привезуть спецрейсом на Батьківщину

В Україну 12 травня спецрейсом доставлять тіло українки, члена екіпажу круїзного судна Regal Princess, яку знайшли мертвою в порту нідерландського міста Роттердам. Зараз готуються необхідні документи.

Про це повідомив український консул у Нідерландах Юрій Карпук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Посольство України в Нідерландах встановило контакт із родичами загиблої. Готує необхідні супровідні документи для перевезення тіла в Україну спеціальним евакуаційним рейсом 12 травня", - повідомив Карпук.

Нагадаємо, в Нідерландах знайшли мертвою 39-річну громадянку України. За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть настала внаслідок самогубства.

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