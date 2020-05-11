На Черкащині за добу три летальні випадки від COVID-19, за час пандемії загалом померло 15 осіб, - голова ОДА Боднар
На сьогодні в області 15 летальних випадків, всього 342 хворих COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.
"Друзі, сьогодні в області 342 випадки інфікування коронавірусом. За добу +1 - м.Канів. Але, на жаль, маємо 3 летальні випадки", - сказано в повідомленні.
Помер 43-річний житель Черкас із COVID-19, який мав супутню патологію - цукровий діабет, інсулінозалежний; 83-річна мешканка Черкас, яка мала важку форму інсульту і пневмонію, а також чоловік 72 років із COVID-19, у якого важко протікала пневмонія.
"На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 - Черкаси, 1 - Умань, 1 - Кам'янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, на стаціонарному лікуванні - 21 особа", - додав Боднар.
Зазначається, що одужали вже 206 жителів області.
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