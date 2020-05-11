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Новини Коронавірус і карантин
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На Черкащині за добу три летальні випадки від COVID-19, за час пандемії загалом померло 15 осіб, - голова ОДА Боднар

На Черкащині за добу три летальні випадки від COVID-19, за час пандемії загалом померло 15 осіб, - голова ОДА Боднар

На сьогодні в області 15 летальних випадків, всього 342 хворих COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.

"Друзі, сьогодні в області 342 випадки інфікування коронавірусом. За добу +1 - м.Канів. Але, на жаль, маємо 3 летальні випадки", - сказано в повідомленні.

Помер 43-річний житель Черкас із COVID-19, який мав супутню патологію - цукровий діабет, інсулінозалежний; 83-річна мешканка Черкас, яка мала важку форму інсульту і пневмонію, а також чоловік 72 років із COVID-19, у якого важко протікала пневмонія.

"На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 - Черкаси, 1 - Умань, 1 - Кам'янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, на стаціонарному лікуванні - 21 особа", - додав Боднар.

Зазначається, що одужали вже 206 жителів області.

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Автор: 

карантин (18172) Боднар Роман (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (964)


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Умер 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию, а также мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.Источник: https://censor.net/n3194754

Начали снижать градус страшилок.
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11.05.2020 17:02 Відповісти
там еще нужно разобраться - человек возможно инсулин не смог получить, или фуфло подсунули, щас на коронавирус можно все списать - и проебы в экономике и в медицине... да во всем виноват будет коронавирус, а не зебил
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11.05.2020 17:30 Відповісти
Вже задовбали тим коронавірусом! а скільки на Черкасчині врізало дуба осіб від грипу ,запалення легень,інсульту,інфарктів чи просто так? Чому тільки про коронавірус дають статистику?
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11.05.2020 17:06 Відповісти
Т.е. примерно столько сколько и от насморка
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11.05.2020 17:07 Відповісти
та сейчас в руках зешулеров куча джокеров - захотят расскажут, что 100 человек в день от коронавируса умирают, захотят - 5 сделают. Разводняк зелохтората зачетный
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11.05.2020 17:29 Відповісти
Це як в уже старому анекдоті.
Стоять два поліцейських над трупом. Один і каже: "Ну, що ж пиши, що причина смерті - коронавірус". Другий: "Та який, нафіг, коронавірус, коли два вогнепальних і три ножових?" Перший: "От такий жорстокий коронавірус".
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11.05.2020 18:43 Відповісти
 
 