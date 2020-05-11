США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас

Найманці РФ знову залякували і затримали п'ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольній уряду території Донбасу.

Про це сказано в заяві місії США в ОБСЄ в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Подію зафіксовано 8 травня.

"Місія США в ОБСЄ знову вимагає, щоб Росія і її маріонетки надали повний і безперешкодний доступ спостерігачам до всієї території України - включно з Кримом", - сказано в заяві місії.

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Нагадаємо, 8 травня в окупованій Горлівці Донецької області збройні найманці РФ майже на 3 години безпідставно затримали спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.