США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас
Найманці РФ знову залякували і затримали п'ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольній уряду території Донбасу.
Про це сказано в заяві місії США в ОБСЄ в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Подію зафіксовано 8 травня.
"Місія США в ОБСЄ знову вимагає, щоб Росія і її маріонетки надали повний і безперешкодний доступ спостерігачам до всієї території України - включно з Кримом", - сказано в заяві місії.
Нагадаємо, 8 травня в окупованій Горлівці Донецької області збройні найманці РФ майже на 3 години безпідставно затримали спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Топ коментарі
+5 Степан Иванов #323211
показати весь коментар11.05.2020 17:58 Відповісти Посилання
+5 Олег Гончаренко
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+4 Al Be
показати весь коментар11.05.2020 17:49 Відповісти Посилання
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Такую нетленку надо на вокзалах в чугуне отливать!!
международных правил. США и РФ подписали бумагу в Будапеште , а
кто её выполняет.