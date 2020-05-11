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Новини Агресія Росії проти України
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США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас

США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас

Найманці РФ знову залякували і затримали п'ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на непідконтрольній уряду території Донбасу.

Про це сказано в заяві місії США в ОБСЄ в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Подію зафіксовано 8 травня.

"Місія США в ОБСЄ знову вимагає, щоб Росія і її маріонетки надали повний і безперешкодний доступ спостерігачам до всієї території України - включно з Кримом", - сказано в заяві місії.

Читайте також: Україна розповіла в ОБСЄ про збитий під Світлодарськом російський безпілотник: РФ мусить припинити заперечувати свою участь у війні на Донбасі

Нагадаємо, 8 травня в окупованій Горлівці Донецької області збройні найманці РФ майже на 3 години безпідставно затримали спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Автор: 

Крим (14203) ОБСЄ (3516) росія (66502) США (23623) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+5
Главное что зеля не просит)))
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11.05.2020 17:58 Відповісти
+5
Что можно говорить об доступе . когда внутри страны такие США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 7995
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11.05.2020 18:12 Відповісти
+4
Это оч.хорошо... просто замечательно... как сказал бы Трумп: пёрфект, фабьюлос, спектакьюла, сьюпёрб, экселлент, станнинг энд эдмайарабл... кацапы, разумеется выставят свою гордыню, но она повиснет, как путинский член перед кабаевой, потому шо Анкл Сэм поимеет повод для очередной серии санкций... и это на фоне линялых цен на нефть... ми лувз ЮэС
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11.05.2020 17:49 Відповісти
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я даже знаю шо ответят зарвавшимся империалистам
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11.05.2020 17:49 Відповісти
невже знову Маху з пропойки дістануть ?
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11.05.2020 18:14 Відповісти
Это оч.хорошо... просто замечательно... как сказал бы Трумп: пёрфект, фабьюлос, спектакьюла, сьюпёрб, экселлент, станнинг энд эдмайарабл... кацапы, разумеется выставят свою гордыню, но она повиснет, как путинский член перед кабаевой, потому шо Анкл Сэм поимеет повод для очередной серии санкций... и это на фоне линялых цен на нефть... ми лувз ЮэС
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11.05.2020 17:49 Відповісти
Стиль витиеват, но суть правильная.🙂
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11.05.2020 17:53 Відповісти
"... повиснет, как путинский член перед кабаевой,"
Такую нетленку надо на вокзалах в чугуне отливать!!
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11.05.2020 18:47 Відповісти
Готовят почву под новый раунд санкций?
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11.05.2020 17:55 Відповісти
Главное что зеля не просит)))
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11.05.2020 17:58 Відповісти
Зеля даже в большом памперсе не осмелится чтонить просить у пуйла.
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11.05.2020 18:00 Відповісти
Прислуга, она такая....
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11.05.2020 18:27 Відповісти
Зеля может попросить США отозвать столь суровые требования.
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11.05.2020 18:51 Відповісти
тьфу ййо... читаю: "Главное что зеля не просТит"... ну, думаю, а наш шкет квартальный прям в фельдмаршалы метит...
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11.05.2020 18:04 Відповісти
Я пока вменяемый, чтобы такое писать)))
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11.05.2020 18:27 Відповісти
Так прямо и говорится" и её марионетки"?!Официально?
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11.05.2020 17:58 Відповісти
Требовать можно , только РФ не признаёт ни каких
международных правил. США и РФ подписали бумагу в Будапеште , а

кто её выполняет.
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11.05.2020 18:01 Відповісти
Санкції від США повинні бути нестерпними для росії. Поки за США все роблять у СА.
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11.05.2020 18:04 Відповісти
Блокада Ленинграда была практически нестерпимой, а эти санкции - морская пыль.
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11.05.2020 19:08 Відповісти
Маріонетка скажуть: - У нас карантин!
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11.05.2020 18:04 Відповісти
Кремлевская террористическая банда не понимает человеческий язык, они понимают только язык силы.
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11.05.2020 18:05 Відповісти
Что можно говорить об доступе . когда внутри страны такие США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 7995
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11.05.2020 18:12 Відповісти
Ківа вилитий Шрек.
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11.05.2020 19:34 Відповісти
На эти территории надо допустить киборгов с огнеметами, над этим проектом надо работать.
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11.05.2020 18:30 Відповісти
Якісь вони цікаві в тому США. Введіть в дію закон про санкції CAATSA 2017 який ви прийняли і ту місію ОБСЄ не тільки в Крим і на Донбас запустять, а й на мавзолей.
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11.05.2020 19:31 Відповісти
Запускайте Сивоху!
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11.05.2020 19:52 Відповісти
 
 