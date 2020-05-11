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"Я українець, і ви мене звідси не виженете", - Усик відповів критикам і прийняв виклик борця Грицая на бій. ВIДЕО

Боксер Олександр Усик, який потрапив у базу "Миротворця" через пропаганду дружби з Росією, назвав себе українцем і прийняв виклик на бій від борця Грицая.

Відповідне відео Усик розмістив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ..

 
 
 
 
 
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Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Усик повідомив, що не міг відповісти борцю, який викликав його на бій, відразу, тому що "святкував 75-річчя великої перемоги над фашизмом".

"Моя країна Україна. Я тут живу, я тут народився і виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми українці, ми не малороси і не сепаратисти. У мене в паспорті написано - "українець", - сказав боксер.

Усик погодився на бій із Грицаєм, але тільки в тому випадку, якщо це буде не бій без правил, як пропонував Грицай, а бокс.

"Хочеш бій? Ти кинув мені виклик, кинув рукавичку - я вибираю зброю: ринг і бокс. Надалі можемо спілкуватися. Намагаюся бути законослухняним громадянином", - сказав він.

Усик нагадав, що багато років працював для країни, завойовуючи перемоги і привозячи в Україну нагороди.

"Для мене вся територія України - це українці. Для мене немає бандерівців, москалів, ще когось. Для мене українець - це українець, все. І неважливо, на якій території він живе - у Львові, в Криму, в Донецьку, в Одесі - неважливо, де він живе. Він є українцем", - сказав боксер.

Раніше борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликав Усика на бій через його "ватні відео".

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

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Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.

Автор: 

бокс (170) патріотизм (107) Усик Олександр (77) Грицай Богдан (4)


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Топ коментарі
+176
Малорос ти, а не українець.
Ганьба Усіку !
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11.05.2020 18:02 Відповісти
+165
Ватан
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11.05.2020 18:00 Відповісти
+119
Зараз національність в паспортах не пишуть, мабуть неписьменний.
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11.05.2020 18:02 Відповісти
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Усик трус, если б я мог отправил бы его не передовую...к братьям...чтоб они х.йнули по нему с 120...миномета, а там после этого пусть рассказывает...кто ему брат или не брат...а так он просто обыкновенный торгаш собой ничем не отличающийся от давних профессий, но тут ему посчастило - он боксер (хороший боксер), но душёнка гнилая, очевидное отрицает только сами знаете кто..., в рай однозначно не попадёт...потому что трусость...( и вот теперь мне лично жаль что он УКРАИНЕЦ...
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14.05.2020 21:25 Відповісти
Репутацию зарабатывают годами, просирают за секунду...) Усик це тоби аксиома...(
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14.05.2020 21:27 Відповісти
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