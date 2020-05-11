"Я українець, і ви мене звідси не виженете", - Усик відповів критикам і прийняв виклик борця Грицая на бій. ВIДЕО

Боксер Олександр Усик, який потрапив у базу "Миротворця" через пропаганду дружби з Росією, назвав себе українцем і прийняв виклик на бій від борця Грицая.

Відповідне відео Усик розмістив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Усик повідомив, що не міг відповісти борцю, який викликав його на бій, відразу, тому що "святкував 75-річчя великої перемоги над фашизмом".

"Моя країна Україна. Я тут живу, я тут народився і виріс. Якби я хотів кудись поїхати, то я б це вже давно зробив. Я не хочу нікуди їхати, і ви мене звідси не виженете. Тому що це моя країна. Не розділяйте людей. Телеканали, не висмикуйте з контексту, не розділяйте український народ. Ми українці, ми не малороси і не сепаратисти. У мене в паспорті написано - "українець", - сказав боксер.

Усик погодився на бій із Грицаєм, але тільки в тому випадку, якщо це буде не бій без правил, як пропонував Грицай, а бокс.

"Хочеш бій? Ти кинув мені виклик, кинув рукавичку - я вибираю зброю: ринг і бокс. Надалі можемо спілкуватися. Намагаюся бути законослухняним громадянином", - сказав він.

Усик нагадав, що багато років працював для країни, завойовуючи перемоги і привозячи в Україну нагороди.

"Для мене вся територія України - це українці. Для мене немає бандерівців, москалів, ще когось. Для мене українець - це українець, все. І неважливо, на якій території він живе - у Львові, в Криму, в Донецьку, в Одесі - неважливо, де він живе. Він є українцем", - сказав боксер.

Раніше борець вільного стилю Богдан Грицай записав відеоролик, в якому викликав Усика на бій через його "ватні відео".

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

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Після цього Усик і Ломаченко потрапили в базу "Миротворця".

7 травня Федерація боксу РФ запропонувала надати Усику та Ломаченку російське громадянство.