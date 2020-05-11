Від початку доби ворог один раз порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації 11 травня один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню і готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було", - сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що на ділянках розведення режим "Тиша" дотримується.

"Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються всі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмують у пресцентрі.

Нагадаємо, 10 травня озброєні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Один український воїн зазнав поранень на Донбасі, ще троє - бойових травм.

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