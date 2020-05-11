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ЦВК про вибори на Донбасі: Має пройти повна реінтеграція, а потім - актуалізація Держреєстру виборців, підготовка приміщень, обладнання та іншого

ЦВК про вибори на Донбасі: Має пройти повна реінтеграція, а потім - актуалізація Держреєстру виборців, підготовка приміщень, обладнання та іншого

У Центральній виборчій комісії не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів на нині непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей.

Про це у відповіді на запит Радіо Свобода та проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії" щодо можливості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей у жовтні цього року,повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки і проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними", – зазначив голова ЦВК.

Передувати процесові підготовки, зазначили в ЦВК, має повернення фактичного контролю за цими територіями і відновлення там роботи державних органів влади України.

"Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціювання на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій. Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання", – наголосив Діденко.

У Центрвиборчкомі вказали, що для проведення виборів в ОРДЛО необхідно виконати значно ширший перелік заходів порівняно з підготовкою до місцевих виборів у звичайних умовах.

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"Для прикладу, необхідно відновити й актуалізувати відомості Державного реєстру виборців на цих територіях, без чого неможливо буде коректне складання списків виборців, проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій і забезпечити комісії необхідними приміщеннями (адже багато з приміщень можуть виявитися зруйнованими), обладнанням, транспортом, зв’язком, охороною, тощо", – вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори пройдуть на всій території України, включно з непідконтрольною на даний момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.

Автор: 

місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Донбас (22358) Діденко Олег (30)


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Топ коментарі
+29
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6211
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11.05.2020 18:38 Відповісти
+20
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6629
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11.05.2020 19:03 Відповісти
+15
При отступлении из лугандонии путинские мрази заминируют всё, что только возможно. На разминирование и разоружение уйдут годы... А уж потом лет 5 на дерашизацию обитателей неудавшихся "республик"....Выборы светят лет через 20, не ранее....
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11.05.2020 19:03 Відповісти
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ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6211
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11.05.2020 18:38 Відповісти
"Какая разніца?"
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11.05.2020 18:54 Відповісти
Пиши - песец.
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11.05.2020 19:20 Відповісти
Никому реинтеграция ничего не должна.

Это зелёные твари ДОЛЖНЫ сделать реинтеграцию.
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11.05.2020 18:39 Відповісти
Тоді Сівуху під арешт, як провокатора.
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11.05.2020 18:41 Відповісти
Настораживает сильное желание власти провести выборы УЖЕ в этом году
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11.05.2020 18:44 Відповісти
Схоже,від пуйла вже аванс отримали,потрібно відпрацьовувати.
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11.05.2020 18:55 Відповісти
Какие могут быть выборы
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11.05.2020 18:46 Відповісти
Правильно, инфильтрационные мероприятия и дерашизация населения минимум лет этак с пяток.
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11.05.2020 18:49 Відповісти
Для этого надо в Луганск на танке приехать. Вылезти, и на обломках разрушенного памятника Ленину зачитать приказ военного коменданта. Пока мы сидим в коридоре и ждём что Меркель и Трамп Путина уговорят. Нам потом скажут какие будут условия.
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11.05.2020 19:47 Відповісти
Зиленскай , твоему рейтингу - капут .
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11.05.2020 18:50 Відповісти
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 4080
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11.05.2020 18:52 Відповісти
Ти ж топив за ЗЕ. Шош такоє?
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11.05.2020 19:55 Відповісти
Топил-топил и тихо всрався.
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11.05.2020 21:31 Відповісти
Изложено очень хорошо!
Это большой козырь в Минских переговорах...
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11.05.2020 18:51 Відповісти
*....актуализация провести*! Ну бура какая буровистая. Народ---та пора уже всё называть своими именам. Тай зайдите на сайты разные дыныры---ну вот по Победе например позавчерашней. Прочтите статейки, коменты, фото глянте, памятники какие открыли в этом маю только. Что пнут рос-журналистам давая интервью и прочая. И надо подобное просто у нас массово выкладывать. Там стоит посмотреть и послушать. Гарантирую полный оксюморон. Не совсем пойму смысла этого слова---но подходит идеально. Но мрак жуткий точно! Копайте---правда стоит глянуть. От себя добавлю особо--даже когда Надьку судили в РФ тогда и коменты кацапские были просто завал, то те что рекомендую---это капец тем более. Там сюр на дурке!
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11.05.2020 18:52 Відповісти
идиоты
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11.05.2020 18:54 Відповісти
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6134
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11.05.2020 19:02 Відповісти
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6629
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11.05.2020 19:03 Відповісти
При отступлении из лугандонии путинские мрази заминируют всё, что только возможно. На разминирование и разоружение уйдут годы... А уж потом лет 5 на дерашизацию обитателей неудавшихся "республик"....Выборы светят лет через 20, не ранее....
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11.05.2020 19:03 Відповісти
Вы - оптимист. Лет через 50-т, там сильно запущено.
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11.05.2020 19:23 Відповісти
а может сначала такая мелочишка.. как полное соблюдение режима тишины (ибо слово "перемирие" натерло уши нескончаемыми нарушениями и раненными (и не только раненными) с нашей стороны)
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11.05.2020 19:05 Відповісти
А беженцев кто то собирается возвращать, или голосовать будут только поселившиеся там отпускники с расейскими паспортами?
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11.05.2020 19:08 Відповісти
аудио - хоть что-то положительное...

https://www.youtube.com/watch?v=_OionTguJZw Андрей Пионтковский - НОВАЯ ПОБЕДА УКРАИНЫ НАД РОССИЕЙ!
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11.05.2020 19:10 Відповісти
и здесь говорится что весь мир на стороне Украины, а коллаборанты у власти сливают Украину, украинцы враги зе-гнидам.
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11.05.2020 19:12 Відповісти
Сначала должна пройти стена, а потом уже всё другое... И то,может быть даже после референдума в УКРАИНЕ, а нужны нам эти предатели или нет..
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11.05.2020 19:27 Відповісти
Лапоть,более 2/3 территории Донбасса-и так под контролем Украины находятся,а ОРДЛО-это огрызок,гетто и резервация,а ещё-"банановая ж.о.п.а",как её уже сами-же лугандоны и называют.
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11.05.2020 19:38 Відповісти
деоккупация, инфильтрация, депортация. затем можно и о выборах говорить. иначе произойдет легализация лугандоновцев руським миром мазаных и реваншизм жопоблочныхкомунисторегиналов
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11.05.2020 19:44 Відповісти
Ніяких виборів там не буде.
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11.05.2020 19:59 Відповісти
А ведь этих дамбасят необходимо лишить права избирать и быть избранным лет на 25 как минимум. Хватит с ватой заигрывать.
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11.05.2020 20:00 Відповісти
Да, жалко дядю. После таких высказываний, на посаде председателя ЦИК ему не удержаться. Бугай всё сделает для того, чтобы заменить Диденко на вменяемого (по его ущербным понятиям). А новый согласится провести выборы в Донецке и Луганске уже в начале июня сего года. Там ведь всё в порядке - the подтвердил, что Бугай так сказал, а он ведь сейчас главнее.
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11.05.2020 20:04 Відповісти
Не понял,Бугай это кто такой? Неужели Дерьмак?
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11.05.2020 21:04 Відповісти
Есть пословица,,никогда не говори никогда,, в настоящем случае - это исключение . НИКОГДА! Через определенное колличество лет люди с этих территорий разбегутся или вымрут. Витя-******* отблагодарил таким образом свою родину.
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11.05.2020 20:34 Відповісти
Нахрєна там ті вибори? Дешевше і простіше для України буде той лепразорій залишити наодинці з їхніми проблемами.Якщо росія припинить їх субсидувати ці бананові недореспубліки розваляться протягом тижня.
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11.05.2020 21:24 Відповісти
Смотрите: президент Зеленский не дал за долгое время ни одной пресс-конференции. Он только записывает видики-монологи. Зеленский боится вопросов. Зеленский не отвечает ни на один вопрос.
- Зачем вы ездили в Оман?
- С кем вы встречались в Омане?
- Подали ли вы в суд на журналистов "Свободы", утверждавших, что в Омане вы вели переговоры с представителями России? О чём?
- Почему глава ОП Ермак присвоил себе функции, которые по Конституции может исполнять только президент?
- Как вы относитесь к идеям, высказанным Ермаком, Шмыгалём и другими: в октябре сего года провести выборы в ордло; подать воду в Крым; сесть за стол переговоров с представителями ордло?
- Поддерживаете ли вы обвинения задержанных по делу Шеремета или вы готовы признать ошибку?
Пусть господин Зеленский прямо ответит на эти и другие вопросы.
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11.05.2020 22:01 Відповісти
При такіх конфліктах в межах 5-6 р взагалі ніхто не проводить виборів на цій територія. Так робить весь світ. Тільки наші придурки хочуть це робити .
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11.05.2020 23:21 Відповісти
Вибори погані і в Україні. Маніпуляції голосами і виборчі технології брудні, запродані і замовні. Робити щось ці єрмаки вміють і не збираються, а будуть роздавати обіцянки навколо і навкруги і робити політичні і шоу міхури на кшталт свого Кварталу.
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12.05.2020 01:06 Відповісти
"Має пройти повна реінтеграція, а потім - актуалізація Держреєстру виборців..." - правильно писати "Має пройти повна дезинфікація, а потім - кастрація "носителей руssкого мира", а років через 15 можна вже і вибори проводити".
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12.05.2020 10:35 Відповісти
 
 