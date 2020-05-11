ЦВК про вибори на Донбасі: Має пройти повна реінтеграція, а потім - актуалізація Держреєстру виборців, підготовка приміщень, обладнання та іншого

У Центральній виборчій комісії не знають, скільки знадобиться часу для підготовки виборів на нині непідконтрольних уряду України територіях Донецької і Луганської областей.

Про це у відповіді на запит Радіо Свобода та проєкту Радіо Свобода "Донбас.Реалії" щодо можливості проведення місцевих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей у жовтні цього року,повідомив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"На даний час практично неможливо говорити про будь-які часові рамки, які необхідні для підготовки і проведення виборів на деокупованих територіях ОРДЛО, бо цьому повинна передувати оцінка фактичного стану справ на цих територіях, після відновлення контролю над ними", – зазначив голова ЦВК.

Передувати процесові підготовки, зазначили в ЦВК, має повернення фактичного контролю за цими територіями і відновлення там роботи державних органів влади України.

"Для проведення демократичних виборів необхідне також належне функціювання на відповідних територіях правоохоронних органів, органів, що забезпечуватимуть безпеку, судів, банківських установ, українських засобів масової інформації і політичних партій. Повинен бути реалізований цілий комплекс заходів для реінтеграції цих територій. І переважна більшість цих і багатьох інших питань потребує законодавчого врегулювання", – наголосив Діденко.

У Центрвиборчкомі вказали, що для проведення виборів в ОРДЛО необхідно виконати значно ширший перелік заходів порівняно з підготовкою до місцевих виборів у звичайних умовах.

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"Для прикладу, необхідно відновити й актуалізувати відомості Державного реєстру виборців на цих територіях, без чого неможливо буде коректне складання списків виборців, проаналізувати фактичний стан приміщень дільничних виборчих комісій і забезпечити комісії необхідними приміщеннями (адже багато з приміщень можуть виявитися зруйнованими), обладнанням, транспортом, зв’язком, охороною, тощо", – вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори пройдуть на всій території України, включно з непідконтрольною на даний момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.