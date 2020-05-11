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Новини Коронавірус і карантин
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МВС вистачить можливостей, щоб протестувати на COVID-19 всіх поліцейських і нацгвардійців, - Геращенко

МВС вистачить можливостей, щоб протестувати на COVID-19 всіх поліцейських і нацгвардійців, - Геращенко

У Міністерства внутрішніх справ України достатньо можливостей, щоб протестувати на коронавірус усіх поліцейських і нацгвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"У нас є своя система охорони здоров'я, є закуплені тести на COVID-19 і спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських і нацгвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС", - сказав він.

Геращенко наголосив, що карантин був правильним рішенням, оскільки дав час на підготовку до боротьби з коронавірусом.

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"Зараз ми повністю забезпечені тестами і всіма засобами індивідуального захисту. Також ми частково забезпечені і зробили все, щоб невдовзі бути повністю забезпеченими апаратами ШВЛ. У наших лікарів є певна підготовка, і вони вже не так бояться лікування хворих на коронавірус. Зараз ми поступово виходимо з карантину", - запевнив Геращенко.

Як повідомлялося, 7 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3380 про посилення тестування на COVID-19. Зокрема, закон робить обов'язковим тестування для медиків, поліцейських, нацгвардійців, які контактували з хворими на коронавірус.

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Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) тестування (457) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Біла Церкра взяли гроші за тест на коронавірус, оформили, як благодійну допомогу. Після скандалу, грошуі повернули.

Это про бесплатные тесты
МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1096
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11.05.2020 19:08 Відповісти
+4
краще потестували б їх на "IQ"....
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11.05.2020 19:02 Відповісти
+2
Дійсно, непотріб можна протестіровать..за кошти громадян. Поліція в такому вигляді яка вона це є ОЗУ..На чолі з такими Антохами і сабаковами..
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11.05.2020 19:03 Відповісти
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краще потестували б їх на "IQ"....
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11.05.2020 19:02 Відповісти
На ватність та корупцію! Тіко боюсь тоді ми без мєнтури залишимось...
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11.05.2020 19:22 Відповісти
Дійсно, непотріб можна протестіровать..за кошти громадян. Поліція в такому вигляді яка вона це є ОЗУ..На чолі з такими Антохами і сабаковами..
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11.05.2020 19:03 Відповісти
Ну протестируют. Ну найдут у 12% корону в том или ином виде активности. И что дальше?
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11.05.2020 19:03 Відповісти
Подправят статистику по короне, а то она неубедительно выглядит.
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11.05.2020 21:59 Відповісти
Ну разве что.
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11.05.2020 22:05 Відповісти
https://twitter.com/yourjuicygrape

https://twitter.com/yourjuicygrape

Есть некая привилегия в том, чтобы жить в стране, где премьеру можно вот так ткнуть пальцем, и тебе за это ничего не будет.

МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4302
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11.05.2020 19:04 Відповісти
Гы, а социальную дистанцию таки соблюдает.
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11.05.2020 19:06 Відповісти
Толька вдувчево..Нежно...))
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11.05.2020 19:04 Відповісти
Біла Церкра взяли гроші за тест на коронавірус, оформили, як благодійну допомогу. Після скандалу, грошуі повернули.

Это про бесплатные тесты
МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1096
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11.05.2020 19:08 Відповісти
Та я думаю ! Адже левова частка коштів фонду боротьби з пандемією,виділені на мєнтів !
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11.05.2020 19:10 Відповісти
Повезло вам, а решта взнають при несприятних для них обставинах
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11.05.2020 19:14 Відповісти
Это хватит у Геращенко, а у Авакова?
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11.05.2020 19:19 Відповісти
Сначала на вменяемость их протестируйте..
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11.05.2020 19:23 Відповісти
Кретины долбаные! Дайте нормальные тесты а не это китайское фуфло которое более чем у 50% тестируемых показывает положительный результат, когда люди здоровы как были и даже намека на недомогание не было в помине? Их лечить полмесяца? Вы дебилы?
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11.05.2020 19:35 Відповісти
Так Гандошку вроде бы нахер отправили из советников.
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11.05.2020 19:39 Відповісти
А как бы их протестировать на верность народу Украины,а не Бубочке?
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11.05.2020 21:08 Відповісти
тільки тести складними не робіть, багато з поліцейських можуть не впоратись
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11.05.2020 21:09 Відповісти
Краще протестуйтесь від беркутні, а не від вірусу.
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11.05.2020 21:44 Відповісти
мусора неслабо поживляются за счёт рабов охметова,
которых зиленский в стойло загоняет, чтоб не разбежались
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11.05.2020 21:47 Відповісти
Заодно на наркоту протестуйте.
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11.05.2020 23:31 Відповісти
 
 