МВС вистачить можливостей, щоб протестувати на COVID-19 всіх поліцейських і нацгвардійців, - Геращенко
У Міністерства внутрішніх справ України достатньо можливостей, щоб протестувати на коронавірус усіх поліцейських і нацгвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"У нас є своя система охорони здоров'я, є закуплені тести на COVID-19 і спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських і нацгвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС", - сказав він.
Геращенко наголосив, що карантин був правильним рішенням, оскільки дав час на підготовку до боротьби з коронавірусом.
"Зараз ми повністю забезпечені тестами і всіма засобами індивідуального захисту. Також ми частково забезпечені і зробили все, щоб невдовзі бути повністю забезпеченими апаратами ШВЛ. У наших лікарів є певна підготовка, і вони вже не так бояться лікування хворих на коронавірус. Зараз ми поступово виходимо з карантину", - запевнив Геращенко.
Як повідомлялося, 7 травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3380 про посилення тестування на COVID-19. Зокрема, закон робить обов'язковим тестування для медиків, поліцейських, нацгвардійців, які контактували з хворими на коронавірус.
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Есть некая привилегия в том, чтобы жить в стране, где премьеру можно вот так ткнуть пальцем, и тебе за это ничего не будет.
Это про бесплатные тесты
которых зиленский в стойло загоняет, чтоб не разбежались