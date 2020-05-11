Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні
Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це в ефірі міжнародної телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
Він закликав Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.
"Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому", – заявив Петро Порошенко.
"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ" та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили", – нагадав п’ятий Президент України.
"Треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору. Бо коли люди "сидять на голці" "Russia Today" або "Россия 24" — дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави.
Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", – наголосив Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ю.Тимошенко:Сьогодні ціна 59$ за метр кубічний газу на європейському хабі.А в Україні людям продають газ по 170$.Скільки, це знущання буде продовжуватись?
Вот это даааал, вот это нагнул пукина. А сколько смелости в этом, не побоюсь этого слова, судьбоносном решении. И главное сам, фсьо сам.
И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела! ©
Никогда не останавливайся - позорься до конца....своего конца.