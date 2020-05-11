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Новини
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Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні

Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні

Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це в ефірі міжнародної телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він закликав Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

"Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому", – заявив Петро Порошенко.

"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ" та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили", – нагадав п’ятий Президент України.

"Треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору. Бо коли люди "сидять на голці" "Russia Today" або "Россия 24" — дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави.

Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", – наголосив Петро Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петро (15204) пропаганда (2832) росія (66502) соціальні мережі (1192) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+54
Мужикам призывного возраста вьезд был закрыт, нарушившим границы Крыма закрыт, по телику 75% на родном языке, дип отношений как таковых и не было посол нос боялся сунуть и т.д. А потом вы Алени тупые уставшие от войны под лозунгом лишь бы не Порох выбрали руснявых агентов, сидите смотрите Сватов и пердите что вы за Монику не голосовали
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11.05.2020 19:14 Відповісти
+45
Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине - Цензор.НЕТ 9687
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11.05.2020 19:16 Відповісти
+44
Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні - Цензор.НЕТ 5933
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11.05.2020 19:23 Відповісти
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Ці барижні тварини навіть війну війною бояться назвати, мають дипломатичсні відносини з окупантогм, мають заводи і спільну власніть, а спротив це закрити соцмережі. Виродкі хабадні.
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12.05.2020 07:21 Відповісти
Що блін, за президент, що всі політики і люди слідкують, щоб воно не влізло в халепу, щоб воно не нашкодило державі? Хто таке міг подумати?
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12.05.2020 09:17 Відповісти
Мовчить агент російських спецслужб Порошенко про головне.Вміє перевести стріли на малозначущі подіі.Одразу видна офіцерська виправка від якої у захваті його поросята - соросята.

Ю.Тимошенко:Сьогодні ціна 59$ за метр кубічний газу на європейському хабі.А в Україні людям продають газ по 170$.Скільки, це знущання буде продовжуватись?
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12.05.2020 10:09 Відповісти
"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Петр Порошенко.

Вот это даааал, вот это нагнул пукина. А сколько смелости в этом, не побоюсь этого слова, судьбоносном решении. И главное сам, фсьо сам.

И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела! ©
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12.05.2020 10:45 Відповісти
порошенке....
Никогда не останавливайся - позорься до конца....своего конца.
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12.05.2020 10:47 Відповісти
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