Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні

Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це в ефірі міжнародної телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він закликав Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

"Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому", – заявив Петро Порошенко.

"Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники"? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників "ВКонтакте" і "Одноклассники" у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ" та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили", – нагадав п’ятий Президент України.

"Треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору. Бо коли люди "сидять на голці" "Russia Today" або "Россия 24" — дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави.

Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави", – наголосив Петро Порошенко.

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