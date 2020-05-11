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Новини Коронавірус і карантин
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86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю. ФОТО

86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю. ФОТО

Сусіди розповіли журналістам, що родичі від початку пандемії коронавірусу не випускали жінку на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости N".

За його даними, родичі пішли в магазин і закрили двері в квартирі на замок. Коли вони повернулися - не знайшли пенсіонерки у квартирі - жінка викинулася з балкона.

Від травм вона померла на місці.

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За словами сусідів, пенсіонерку від початку карантину не випускали на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику COVID-19.

Також сусіди розповіли, що у жінки були проблеми з пам'яттю.

86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю 01

86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю 02
86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю 03

Автор: 

карантин (18172) Миколаїв (1822) пенсіонери (895) самогубство (649) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+36
Жаль бабушку.
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11.05.2020 20:14 Відповісти
+28
Уроды комментаторы, что вы пишите. Бабуличку жаль. Царствие ей небесное. Родственники не виноваты,хотели как лучше
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11.05.2020 20:18 Відповісти
+22
Истерия под кодовым названием "короновирус" достигла апогея, чего и добивалась антинародная власть клоуна.
Буквально позавчера главный санитарный врач Ляшко заявил, что парки и скверы закрывались не для борьбы с эпидемией (которой нет) а для того, что бы у людей появилось чувство опасности и тревоги.
Вот и результат.
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11.05.2020 20:21 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
А на балконе воздух не такой свежий, а у раскрытого окна? Мне подобные тебе антикарантинники напоминают очень "уставших от войны"
людишек не нюхавших войны, еще не успевших ощутить на себе войну, но уже офигенно уставших от нее. И в первом и во втором случае, такие как вы, только лишь соприкоснутся с настоящей болезнью или войной, первыми будут вопить что правительство не выполнило ничего что бы защитить население. И можешь даже не сомневаться в том, что именно так и будет.
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11.05.2020 21:29 Відповісти
Проблема тоталитарной власти и лохов, верящей ей, в том, что они в меньшинстве.
Большинство людей - вменяемые и они не верят ни одному слову брехливой власти.
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11.05.2020 21:36 Відповісти
И я не ыверю этой власти, более того- я ненавижу эту власть в целом и зезвиздента в частности. И шо? Я от этого стал бессмертным или не заражаемым?
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11.05.2020 21:43 Відповісти
Люди, за всю историю человечества, болели, болеют и будут болеть гриппом, ОРВИ, пневмонией и часть заболевших умирают. И что, нужно ввести вечный карантин из за этого?
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11.05.2020 21:47 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3194778/019214f2-ee9e-736f-a84c-37f1af022bdc
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11.05.2020 22:02 Відповісти
Ещё раз повторюсь.Верующий и добрый человек никогда на самоубийство не пойдёт.Никогда.
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11.05.2020 21:01 Відповісти
это заблуждение - пока сам такое не переживешь не поймешь - у самоубийц измененное состояние сознания, им настолько невыносимо плохо, что они считают что окружающие жестоки, раз не дают им возможность уйти - что у них нет другого выхода
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11.05.2020 21:05 Відповісти
Это убийство, Миша, или доведение до самоубийства. А ты - соучастник. Не нравится? Понимаю, но не сочувствую.
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11.05.2020 21:11 Відповісти
Она была неверующей и злой ? Откуда такие выводы? По себе судишь ?
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11.05.2020 21:25 Відповісти
лучче тєбє нє разочаровацца на лічном опитє
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12.05.2020 03:29 Відповісти
Сколько здесь ольгинских троллей разводят пропаганду - что здесь вообще никто не следит кто что пишет?
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11.05.2020 21:01 Відповісти
Это такой возраст, когда основная масса стариков реально не дружат с головой... - "старческий маразм"
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11.05.2020 21:07 Відповісти
нужно было с ней гулять самим и следить чтобы была безопасная дистанция и тд - а так поступили жестоко, еще уйдя оставив старого человека одного
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11.05.2020 21:07 Відповісти
Жалко бабульку, конечно. Но это старческое слабоумие.... Деменция.... И карантин тут не при чём.
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11.05.2020 21:14 Відповісти
Еще как при чем. Телевизор не смотрю, но знакомые говорили , что на некоторых каналах в углу экрана постоянно висит строчка: *Залишайтеся вдома*. Что это , если не зомбирование?
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11.05.2020 21:28 Відповісти
Ну, ежели ты слушаешься телевизора, тогда....а может быть ты с ним еще и вступаешь в дикуссию?
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Телевизора дома нет. Смотреть нечего. Ты читать умеешь ?
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11.05.2020 21:51 Відповісти
Я-то читать умею, а вот ты мысли свои излагать не умеешь. Где было написано что у тебя нет телевизора? ))
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11.05.2020 21:54 Відповісти
в ломбард отнёс?
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12.05.2020 07:44 Відповісти
То есть "будь здоровым и живи" = "зомбирование"? 86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю - Цензор.НЕТ 1289 Маразм крепчал. Я и моя семья, все друзья/знакомые, у которых есть возможность сидеть дома/работать на удалёнке- "остаются дома". Раз в 3-4 дня- выход в магазин и аптеку, если надо. Заказ продуктов на дом.... А таким "не зомбированным" как ты- вперде! Кто ж тебя держит? Вот и карантин послабили из-за воплей таких, как ты (несмотря на рост заболеваемости). Воплей в угоду олигархам типа Пеци, которые со своими семьями попрятались в своих дворцах, и оттуда ратуют за отмену карантина. Крепостным пора работать на их заводиках до откидывания копыт! 86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю - Цензор.НЕТ 1289 Так что ни в чем себя не ограничивай. Естественный отбор никто не отменял. 86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю - Цензор.НЕТ 1289
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11.05.2020 22:52 Відповісти
смени памперсы на сухие.
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12.05.2020 01:30 Відповісти
Тебе? Попроси свою маму, малыш.
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12.05.2020 01:43 Відповісти
тебе, параноик обосранный.
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12.05.2020 02:13 Відповісти
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12.05.2020 09:09 Відповісти
Откуда вы знаете про ее слабоумие. Закрывали человека на ключ одного в квартире, не считаясь с ее волей.
Может, самоубийство это последний манифест, она доказала всем что свободна.
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11.05.2020 23:52 Відповісти
надо было её выпускать под присмотром родственников и в маске. Хотя бы ненадолго. Глядишь, и жила бы...
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11.05.2020 21:16 Відповісти
Попытка завести ее домой для посторонних выглядела бы как похищение человека прямо на улице. Со сбором толпы зевак, героев, кинувшихся спасать орущую бабку от людей, которых она не узнает и которые ее тянут неизвестно куда, вызовом полиции, протоколами и журналистами. Там уже не до масок.
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11.05.2020 22:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc

сказки.
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12.05.2020 00:00 Відповісти
Конструктивность Вашего замечания = 0. В топку.
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12.05.2020 00:45 Відповісти
Могу и открытым текстом: Неоднократно бывал в аналогичной ситуации - никаких проблем.
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12.05.2020 00:47 Відповісти
Я раз восемь доставлял в стельку пьяных домой. В трех были серьезные проблемы. Не уверен, что все страдающие деменцией одинаково себя ведут.
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12.05.2020 01:03 Відповісти
это разные ситуации... но Вы, наверное, исходите из аксиомы, что дурантин не вредит и вредить не может
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12.05.2020 01:14 Відповісти
Вы снова вместо выяснения позиции оппонента приписываете ему свои выдумки. Вам так легче вести споры? Тогда я тут лишний.
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12.05.2020 01:21 Відповісти
Вы так забавно соскакиваете и "не замечаете".
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12.05.2020 01:22 Відповісти
Могу так
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc
сказки.
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12.05.2020 01:24 Відповісти
Ну и? Что сие должно значить?
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12.05.2020 01:28 Відповісти
Что Вы сами сказочник-фантазер.
То, что Вам лично попался один-два случая тихих пациентов с деменцией вовсе не означает, что все такие. У каждого живого существа есть тн. "инстинкт свободы". Как у кого он проявляется в норме и патологии - довольно непростой вопрос. Иногда даже у внешне нормальных людей он доходит до клаустрофобии, что там говорить о людях с психическими патологиями. Если деменция дошла до стадии, когда человек не узнает близких, ситуация банального возвращения домой для него "меня куда-то тянут незнакомые мне люди".
И логика индукции типа "я три раза ел яблоки, они не кислые, значит, все яблоки не кислые" не работает ни с яблоками, ни с человеческой психологией.
Ну, а приписывать людям аксиоматические взгляды - старый тролячий прием в рассчете на то, что собеседник тут же кинется опровергать и что-то доказывать. Такой же глупый, как написаить собеседнику мужчине, что некий суперпсихолог установил, что он - женщина. Вы надеялись на кучу даказательств с моей стороны, что я мужчина? А смысл? Когда оппонент переходит к таким приемам - у него кончились аргументы и он слвается. Что, собственно, Вы и сделали. Кому нужны такие собеседники? Мне - точно нет.
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12.05.2020 08:00 Відповісти
нда...
фантазия у Вас о-го-го... в частности о деменции пишете, как о чём-то твёрдо известном
я же намекал на очень очевидную вещь: когда опекуны применяют силу по отношению к опекаемым это происходит там, где зрители (или хотя бы их часть) в курсе, кто они и что делают.
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12.05.2020 08:12 Відповісти
Это писал я
"То, что Вам лично попался один-два случая тихих пациентов с деменцией вовсе не означает, что все такие. У каждого живого существа есть тн. "инстинкт свободы". Как у кого он проявляется в норме и патологии - довольно непростой вопрос. "
Вы на это ответили следующее
"нда...
фантазия у Вас о-го-го... в частности о деменции пишете, как о чём-то твёрдо известном"

Я уже писал, что в такого рода общении смысла нет.
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12.05.2020 11:24 Відповісти
It takes two to tango
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12.05.2020 11:34 Відповісти
сам в свое время пережил - бабушка с деменцией была, хитрющая, все наровила из дому сбежать, окна открывала, газ включала, двери ломала, стекла била... никого не узнавала, всем говорила , в том числе и врачам скорой и участковым что ее силой удерживают дома, что ее выкрали, что немцы таки взяли город...
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12.05.2020 07:42 Відповісти
Люди, такие случаи всегда присходили, происходят почти ежедневно и происходить будут вне зависимости от карантина, страны проживания, общественно-политического строя, вероисповелдания, погоды, космических факторов и др. явлений.
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11.05.2020 21:36 Відповісти
В данном конкретном случае, в смерти виноват именно карантин и истерия вокруг короновируса, развязанная властью.
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11.05.2020 21:49 Відповісти
Я повторяю, власть ненавижу, но вот в данном случае истеришь вокруг этого ты и тебе подобные.
ПыСы. Я как-то не совсем уверен, что ты ознакомлен с протоколом осмотра МП, заключением патологоанатома и мед.картой потерпевшей, чтобы утверждать подобное.
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11.05.2020 21:58 Відповісти
бесполезно с ним вести дискуссию - у него партийное задание от екраторов- сеять хаос! нет чтоб у себя в рязани или подмосковье пропаганировать свободу или радоваться что на сосковии карантин сняли
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12.05.2020 07:46 Відповісти
Турботою щоб не захворіла зберегли життя.Померла здоровою.
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11.05.2020 21:41 Відповісти
теперь коронавирус ее не возьмет! вышла из группы риска
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11.05.2020 21:56 Відповісти
эта смерть на руках Зеленского
потому что этот чёрт должен был обеспечить психологическую помощь таким людям как эта бабушка...
он должен ответить перед законом за это
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11.05.2020 22:42 Відповісти
Супрун дурки уничтожила. Как и СЭС. Так шо "дякуй".
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11.05.2020 22:50 Відповісти
СЕС знищували ще задовго до Супрун.
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11.05.2020 22:54 Відповісти
Неправда! СЭС была ликвидирована при Потрошенке. Именно ликвидирована, как "ненужная/коррупционная структура". То есть всё, что "коррупционное", нужно не реформировать и приводить в божеский вид, а рубить на корню! Вот и остались мы без СЭС в пандемию. Так шо дякуй.
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11.05.2020 23:33 Відповісти
Хамство не вітаю. І "тикати" не варто.
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12.05.2020 13:47 Відповісти
А где у меня "хамство"? В слове "дякуй"? То есть ты наконец осознал, что дякуваты барыге-мародёру- это хамство? Похвально!
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12.05.2020 14:39 Відповісти
Как раз родные и выпихнули.
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11.05.2020 22:50 Відповісти
Спор не о чем, вы сами попробуйте поухаживать за человеком 84-г всю жизнь жившим под девизом я так хочу, здравый смысл не указ🙁
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12.05.2020 06:54 Відповісти
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