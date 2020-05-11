86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю. ФОТО

Сусіди розповіли журналістам, що родичі від початку пандемії коронавірусу не випускали жінку на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости N".

За його даними, родичі пішли в магазин і закрили двері в квартирі на замок. Коли вони повернулися - не знайшли пенсіонерки у квартирі - жінка викинулася з балкона.

Від травм вона померла на місці.

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За словами сусідів, пенсіонерку від початку карантину не випускали на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику COVID-19.

Також сусіди розповіли, що у жінки були проблеми з пам'яттю.



