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86-річна пенсіонерка викинулася з балкона в Миколаєві, тому що рідні не випускали її на вулицю. ФОТО
Сусіди розповіли журналістам, що родичі від початку пандемії коронавірусу не випускали жінку на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Новости N".
За його даними, родичі пішли в магазин і закрили двері в квартирі на замок. Коли вони повернулися - не знайшли пенсіонерки у квартирі - жінка викинулася з балкона.
Від травм вона померла на місці.
За словами сусідів, пенсіонерку від початку карантину не випускали на вулицю, оскільки вона потрапляла в групу ризику COVID-19.
Також сусіди розповіли, що у жінки були проблеми з пам'яттю.
Топ коментарі
+36 Visitor
показати весь коментар11.05.2020 20:14 Відповісти Посилання
+28 Olia Prokofieva
показати весь коментар11.05.2020 20:18 Відповісти Посилання
+22 Володимир Мик
показати весь коментар11.05.2020 20:21 Відповісти Посилання
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людишек не нюхавших войны, еще не успевших ощутить на себе войну, но уже офигенно уставших от нее. И в первом и во втором случае, такие как вы, только лишь соприкоснутся с настоящей болезнью или войной, первыми будут вопить что правительство не выполнило ничего что бы защитить население. И можешь даже не сомневаться в том, что именно так и будет.
Большинство людей - вменяемые и они не верят ни одному слову брехливой власти.
Может, самоубийство это последний манифест, она доказала всем что свободна.
сказки.
https://www.youtube.com/watch?v=AQ4edkthGNc
сказки.
То, что Вам лично попался один-два случая тихих пациентов с деменцией вовсе не означает, что все такие. У каждого живого существа есть тн. "инстинкт свободы". Как у кого он проявляется в норме и патологии - довольно непростой вопрос. Иногда даже у внешне нормальных людей он доходит до клаустрофобии, что там говорить о людях с психическими патологиями. Если деменция дошла до стадии, когда человек не узнает близких, ситуация банального возвращения домой для него "меня куда-то тянут незнакомые мне люди".
И логика индукции типа "я три раза ел яблоки, они не кислые, значит, все яблоки не кислые" не работает ни с яблоками, ни с человеческой психологией.
Ну, а приписывать людям аксиоматические взгляды - старый тролячий прием в рассчете на то, что собеседник тут же кинется опровергать и что-то доказывать. Такой же глупый, как написаить собеседнику мужчине, что некий суперпсихолог установил, что он - женщина. Вы надеялись на кучу даказательств с моей стороны, что я мужчина? А смысл? Когда оппонент переходит к таким приемам - у него кончились аргументы и он слвается. Что, собственно, Вы и сделали. Кому нужны такие собеседники? Мне - точно нет.
фантазия у Вас о-го-го... в частности о деменции пишете, как о чём-то твёрдо известном
я же намекал на очень очевидную вещь: когда опекуны применяют силу по отношению к опекаемым это происходит там, где зрители (или хотя бы их часть) в курсе, кто они и что делают.
"То, что Вам лично попался один-два случая тихих пациентов с деменцией вовсе не означает, что все такие. У каждого живого существа есть тн. "инстинкт свободы". Как у кого он проявляется в норме и патологии - довольно непростой вопрос. "
Вы на это ответили следующее
"нда...
фантазия у Вас о-го-го... в частности о деменции пишете, как о чём-то твёрдо известном"
Я уже писал, что в такого рода общении смысла нет.
ПыСы. Я как-то не совсем уверен, что ты ознакомлен с протоколом осмотра МП, заключением патологоанатома и мед.картой потерпевшей, чтобы утверждать подобное.
потому что этот чёрт должен был обеспечить психологическую помощь таким людям как эта бабушка...
он должен ответить перед законом за это