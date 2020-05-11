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Новини
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Супрун звернулася до Степанова: Створіть цільову субсидію для місцевої влади, щоб реорганізувати не готові до реформи медзаклади

Супрун звернулася до Степанова: Створіть цільову субсидію для місцевої влади, щоб реорганізувати не готові до реформи медзаклади

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запропонувала новому керівництву МОЗ запровадити цільову субсидію на реорганізацію не готових до реформи лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Супрун до міністра Максима Степанова, який вона розмістила у Фейсбуці.

У своєму зверненні до Степанова Супрун зазначає: "Реакція суспільства на вашу заяву про повернення до старого порядку в медицині показала, що критична маса медиків та пацієнтів в Україні вже не готові повертатися у минуле.

Однак, тепер у якості плану ви пропонуєте, щоб "Всі медичні працівники, які працюють на другій і третій ланці, а це близько 400 тисяч осіб, повинні отримувати підвищену заробітну плату. Підвищення  має сягнути до 50% від тієї суми, яка є зараз".  Для цього ви вважаєте за необхідне додатково виділити на медицину 11 мільярдів гривень.

Дозвольте пояснити, чому цей крок не вирішить проблему, а лише створить нові ризики. І чому вам слід стати першим з осені 2019 року міністром, який буде бачити у трансформації медицини не свою проблему, а свою роботу.

По-перше, причина, чому понад 300 закладів отримали менше коштів після початку реформи, нікуди не зникне. Говорячи медичною мовою, виплативши 11 мільярдів лікарням, ви дасте їм знеболювальне, але відмовитесь лікувати причину хвороби.

Лікарі хочуть мати можливість заробляти більше постійно, спираючись на результати своєї праці, а не на жести щедрості від міністрів.

Читайте також: Миття рук - основа. Без нього носіння маски і рукавичок створює хибне уявлення про захист, - Супрун

По-друге, проблема з цим "рішенням" в тому, що життя не закінчується у цьому році. Зробивши виплату зараз, доведеться робити її також наступного року.

Хочу звернути вашу увагу, що навіть без цієї додаткової виплати бюджет на медичні послуги наступного року необхідно буде збільшити щонайменше на 24 мільярди гривень. Цього року програма медичних гарантій працює з 1 квітня, а отже розрахована на три квартали. Її бюджет складає 72 мільярди гривень. Отже, щоб забезпечувати фінансування лікарень хоча б на рівні цього року, бюджет потрібно буде збільшити до 96 мільярдів. І це без індексації на інфляцію.

Це — обов’язкові видатки. Але, можливо, крім них ви також захочете збільшити фінансування на закупівлі ліків, медичну освіту, орфанних хворих або інші важливі напрямки. Таким чином, уже влітку вам доведеться подати до Міністерства фінансів України запит на додаткові 30-40 мільярдів гривень. І це без вашої ініціативи виплатити додаткові гроші на зарплати.

На жаль, у міністра фінансів не буде таких грошей для вас. Падіння української економіки через необхідність перебувати на карантині можна буде порівняти з 2014 роком. Тоді Україна внаслідок грабунку режиму Януковича та війни втратила близько 9% від ВВП. Як і тоді, у 2021 році Україна не лише не дозволить собі додаткових видатків, але й уряд буде вирішувати серйозне завдання –– як забезпечити хоча б мінімальні зобов’язання перед людьми.

Ваша боротьба за бюджет 2021 року буде дуже непростою. Будь-які щедрі обіцянки для медиків можуть закінчитися розчаруванням і для них, і для вас. Про це міністр фінансів повідомить вас уже скоро, якщо ще цього не зробив.

Через це хочу запропонувати вам інший план дій.

Він полягає в тому, щоб зупинити виправляння реформи та її аудити, і зосередитися на виправленні невдалої підготовки до її початку. Не ви проводили (а точніше, не проводили) цю підготовку. Але у ваших силах прийняти рішення: або допомогти лікарням, медикам та пацієнтам подолати непростий перехід до нових правил роботи системи, або далі вдавати, що все, на що заслуговують медики — це жити як раніше, лише з разовою доплатою до зарплат.

Ось кроки, які ви, можливо, захочете взяти до уваги:

Створити цільову субсидію для місцевої влади на реорганізацію медичних закладів, які не були підготовлені до реформи. Ці кошти потрібно використати лише для тих 300+ закладів, які зазнали фінансових втрат, бо не були готові до оплати реально наданих ними послуг. Зокрема, частини закладів протитуберкульозної служби, психіатричних закладів, однопрофільних лікарень (шкірно-венерологічних, ендокринних, інфекційних), малопотужних багатопрофільних лікарень тощо.

Ця субсидія повинна бути короткострокова: від 3 до 6 місяців. Вона повинна бути цільова — витрачати її можна лише на реорганізацію.

У переважній більшості випадків закривати лікарні не доведеться. Попри "страшилки", які поширюються, більшість закладів будуть об’єднані з більш потужними багатопрофільними лікарнями.

Більшість персоналу не буде скорочено, а переведено на роботу до цих закладів. Часом це переведення буде навіть не фізичне, а у документах — лікар залишиться працювати на своєму робочому місці.

При об’єднанні, вам доведеться піти на звільнення десятків головних лікарів. Здебільшого це будуть люди, які винні у занедбаному стані цих 300+ лікарень. Вони організують проти вас серйозну боротьбу, будуть оголошувати голодування, писати листи президенту, лякати медиків масовими звільненнями, а пацієнтів тим, що залишаться без допомоги. Адже вони вважають свої лікарні своєю "вотчиною", з якої мають право збирати данину.

Частина закладів уже в перший рік навчиться надавати послуги без того, щоб пацієнт приносив до лікарні гроші, ліки, пелюшки та їжу. На другий рік таких закладів стане більше. Через три-чотири роки таких буде уже більшість. Безоплатні медичні послуги стануть правилом, а не винятком. Дохід медика вище середнього по країні також стане правилом.

Це буде непростий шлях. На вас чекає серйозна боротьба за бюджет. Ви відчуєте спротив частини так званої "медичної еліти", як місцевої так і національної.

Але маю надію, що коли ви погоджувалися очолити таку непросту галузь, як медицина, у вас не було ілюзій щодо цього. Ви знали, що галузь потребує не разових, а системних змін, які будуть важкими, але обов’язково дадуть результат з часом. І ви, безумовно, були готові до непопулярних рішень заради якісних послуг для пацієнтів та цивілізованих умов роботи для медиків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Супрун відповіла Зеленському на критику медреформи: "Не буває просто "вжух" - і все готово"

Автор: 

медицина (2145) реформи (3214) Супрун Уляна (636) Степанов Максим (2198)


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Топ коментарі
+17
Кому она вот это все говорит?Это все равно что шизофренику объяснять его диагноз,толку от этого 0.0%
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11.05.2020 20:32 Відповісти
+15
Степанов наверное не понимает смысл слов,а если ещё и в предложении слова,.то это не по советски написано
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11.05.2020 20:30 Відповісти
+15
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai больнице «Синай» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82 Детройте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] .
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
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11.05.2020 20:46 Відповісти
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Степанов наверное не понимает смысл слов,а если ещё и в предложении слова,.то это не по советски написано
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11.05.2020 20:30 Відповісти
вы типа хотите в конкурсе на нового министра поучаствовать - так я вас огорчу - место продано братаном другана моники)))
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11.05.2020 20:33 Відповісти
та перед этим с подачи моники - были хуже ,намного хуже)))
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11.05.2020 20:37 Відповісти
Хотя класная идея платить медикам за больных пациентов! отлично мотивирует медиков держать больными как можно больше пациентов! чем больше у тебя больных тем больше тебе платят! так нафига лечит?.... чтобы остатся без денег!! даешь наполнения больниц больными и вас завалит деньгами!! хотя конечно решение по деньгам принимает НСЗУ а не медики так что скорее всего что с больными что без них медики останутся с голым задом!!
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11.05.2020 20:31 Відповісти
это лучшк чем за койки и лучше чем платят даже сейчас с выделенными деньгами ,но не могут из за приказа за 2003 год - факт))
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11.05.2020 20:34 Відповісти
не знаю как по мне не лучше!! работа оценивается по результату! результат пока что закрытые больницы и у волившиеся врачи! если ты это считаешь ЛУЧШЕ нууууу властям наверно лучше, пациентам врятли!!
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11.05.2020 20:36 Відповісти
цифры огласите пожалуста? (имя сестра - имя) - а иначе вы батенько бот - чистый ботик)))
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11.05.2020 20:39 Відповісти
https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/
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11.05.2020 20:39 Відповісти
это)))) - В то же время количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений в Украине за последние 5 лет выросла. Так, по итогам 2015 года в Украине насчитывается 9 тыс. врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, на 1 тыс. больше, чем в 2010 году.
https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/

как то ты не дочитываешь - очки купи и не будет проблем))))))))))
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11.05.2020 20:44 Відповісти
та же старья - ОЧКИ КУПИ)))))))))) -

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: https://www.unn.com.ua/uk/news/1736266-do-2024-roku-vsi-likari-v-********-mayut-otrimati-profesiyni-litsenziyi-moz К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии
Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
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11.05.2020 20:46 Відповісти
Что бы такое писать необходимо вникнуть в слова и реформу.Не превращайтесь в степанова и зедебилов .Оплачивают за пролеченные случаи.Теперь больной пойдет в ту больницу в которой его лучше будут лечить,а не опять дебильную уровниловку,соответственно та больница и врачи получат больше денег,потому что там будет больше пациентов.И это уже есть,и уже без степанова ,эти больницы заработав деньги подняли зарплаты своим врачам до 70%.
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11.05.2020 22:07 Відповісти
Кому она вот это все говорит?Это все равно что шизофренику объяснять его диагноз,толку от этого 0.0%
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11.05.2020 20:32 Відповісти
Согласен на 100% ,но пропаганда на Г+Г ,опять к сожалению победит.И одна из успешных реформ в Украине пойдет прахом.Как и все к чему притронулись зеленые реформаторы аферисты.
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11.05.2020 22:18 Відповісти
Только радикальные методы.
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11.05.2020 22:37 Відповісти
95 квартал и Путлер должны прийти к власти всем Мире,будет счастье Всемирное в Карантине для всего быдла...Шариковых.....Зуб даю...
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11.05.2020 20:33 Відповісти
И опять СУПРУН прямым текстом открыла страшную тайну реформы ЗАКРЫТЬ ЛИШНИЕ БОЛЬНИЦЫ! правад она это скромно называет словом перепрофилировать но это означает закрыть! перепрофилируют больницы на склады а чего это же не закрыть да!!
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11.05.2020 20:35 Відповісти
и как же весь нормальній мир живёт по такой схеме, какую предлагает Супрун ?

они все вокруг дебилы и только мы со своей средневековой медициной все в белом ?
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11.05.2020 20:57 Відповісти
якщо ви платите податки,то згодні фінансувати таку лікарню?------'' у Чернігові на 1 лікаря припадає 14 пацієнтів на рік і витрачається 115 тисяч гривень. Це вкрай неефективний підхід", - наводить приклад керівник прес-служби НСЗУ Лілія Гудзь''====чи таке------''в туберкульозній лікарні в селі Тулиголови на Львівщині лікування одного пацієнта обходилося в 468 тис. грн на рік (це, нагадаємо, без ліків, бо ліки закуповує МОЗ за окремою програмою). Гроші, звісно, не витрачалися безпосередньо на пацієнта - вони йшли на утримання великого закладу і працюючого в ньому персоналу''-----чи потрапити в такі умови-----'' Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани'' а вони ж перебувають в тубдиспансерах інколи більше року----потрібно заповнювати ліжкомісце.
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11.05.2020 21:30 Відповісти
Нацярювала Лікар Смерть Супрун,онука Менгелє грошей,а до дому у штати каструвати биків не їде,продовжує свою справу по знищенню Українців.
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11.05.2020 20:35 Відповісти
кротяра? а твоя богиня с тобой бабками случаем не поделилась? - а как же - справедливость есть и так далее? - не порядок однако))))
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11.05.2020 20:41 Відповісти
по знищенню таких як ти
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11.05.2020 20:46 Відповісти
Ну и во что она предлагает реорганизовать больницы интересно, она тупо предлагает закрытие части больниц и перевод части персонала ( кому найдется место) в другие больницы, на тех кто останется без работы и на тех у кого закроют больницу рядом с домом ей плевать.
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11.05.2020 20:39 Відповісти
Дядя, ты дурак? Нет наверное- ты рузге вСиня тупорила
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11.05.2020 20:42 Відповісти
ну так пусть получают по 3 тыс., если реформироваться не хотят, Супрун предложила семь бесплатных пакетов лечения, а дубинский сократил уже до4-х, радуйтесь
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11.05.2020 20:44 Відповісти
Зедебил? Прочти текст.
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11.05.2020 22:08 Відповісти
Доктор Смерть сегодня в ударе. Столько слов... А вывод только один: медицину нужно финансировать. Самоокупаемость можете оставить Ахметову для его "зелёной" энергетики.
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11.05.2020 20:39 Відповісти
Рузге, она доктор смерть для совка, а значит и для вас!
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11.05.2020 20:41 Відповісти
всё верно, вот только она не доктор, она медсестра
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11.05.2020 20:48 Відповісти
санитарка
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11.05.2020 20:55 Відповісти
для дурних медсестра.
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11.05.2020 21:31 Відповісти
Степанов бычара, не дня не работавший в медецине. УСка!
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11.05.2020 20:40 Відповісти
Супрун ветеринар з Арізони,яка каструвала биків,так вона дуже поважний лікар))
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11.05.2020 20:43 Відповісти
да ,действительно злой и действительно крот зекоманды
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11.05.2020 20:45 Відповісти
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai больнице «Синай» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82 Детройте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] .
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
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11.05.2020 20:46 Відповісти
Я тобі звісно вірю,як Петру Порошенко))
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11.05.2020 20:59 Відповісти
Вікіпедію почитай ТЄ.
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11.05.2020 21:00 Відповісти
То,шо она клиническая всем давно понятно
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11.05.2020 21:03 Відповісти
А Степанов потомственный хирург?
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11.05.2020 21:35 Відповісти
Он налоговик. Самая "высокооплачиваемая профессия" в Украине.
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11.05.2020 21:43 Відповісти
Господин ЗелеВирус должен стать президентом Мира...
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11.05.2020 20:40 Відповісти
Степанов не буде цього робити, бо готується тікати разом із іншими СН.🐸
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11.05.2020 20:43 Відповісти
Страх пришел в Джунгли.....
Редьярд Киплинг
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11.05.2020 20:45 Відповісти
ТЫ НЕБОСЬ СПАЛ С - КУМАЧОМ - НА ПРАЗДНИКИ - БЕДНЫЙ))))))))
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11.05.2020 20:47 Відповісти
Парламентаризм пришел в Британию в 13 веке,мы живем при парламегнтаризме даже 30 лет....нет,о чем Вы говорите...?
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11.05.2020 20:48 Відповісти
Это не реформы ,это геноцид украинского народа
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11.05.2020 20:50 Відповісти
А ТЫ НЕБОСЬ И С ПАРТ БИЛЕТОМ СПИШЬ - НУ ПО ПРАЗДНИКАМ?
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11.05.2020 20:56 Відповісти
эта сска еще в Украине?
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11.05.2020 20:55 Відповісти
Каждый предмет или человек имеет свое предназначение в этом Мире.Правильно распределить этот ресурс еще надо научиться,кому кресло президента,а кому кресло слесаря фрезеровщика,или доктора медицины....,Мы абсолютно не умеем распределять ресурс людской и предметный....,как говорил дед Сенатор,не бери Чужого,Бог накажет....
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11.05.2020 20:56 Відповісти
Привет от Супрун! Международные закупщики лекарств задолжали Украине более 5 млрд.грн.
Сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год
В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму в 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.
"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она.
Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год. "Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходят закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала замминистра.
Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.
"Нам нужно определить перечень лекарственных средств, и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.
По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.
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11.05.2020 21:03 Відповісти
Раису Богатыреву надо вам и ее сына... Королева Трамадола умеет лечить БЫДЛО
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11.05.2020 21:04 Відповісти
Что за чушь в очередной раз несёт Супрун.
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11.05.2020 21:21 Відповісти
Пані Супрун ліпше помовчати як і усім решті колишнім керманичам МОЗ України. Пандемія коронавірусу показала в якому зазнедбаному становищі знаходяться наші медичні заклади.
Стосовно реформи Супрун, то це якийсь повний жах - позбавлення українців права на виклик швидкої допомоги, ліквідація інфекційних лікарень, заборона викладачам меддичних навчальних закладів здійснювати лікування, встановлення неоюгрунтованих тарифів на медичне обслуговування, і повна дурня з сімейними лякарями, які змушені лікувати громадян України "наосліп".....
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11.05.2020 21:37 Відповісти
у зеленского было 2 месяца подготовится к короновируса. но ему было не до этого. он распродавал маски из госрезерва, снимал видосики, отвозил в оманский офшор украденные деньги у народа.
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11.05.2020 21:40 Відповісти
Чому лікарня у місті Хуст схожа на концтабір - шокуюча екскурсія закладом.
Мабуть пані Супрун і ніколи й не чула про проблеми Цернтральної лікарні міста Хуст.
Відео https://www.youtube.com/watch?v=0pTCb0_IYq8
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11.05.2020 21:46 Відповісти
Цікаво, а СОТНІ чиновників в Закарпатській області в обов`язках яких є не тільки чути, але й вирішувати проблеми Хустської лікарні тебе не хвилюють? Це особисто Супрун мала вирішувати?
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11.05.2020 22:05 Відповісти
Нажаль, той стан в якому перебувають вітчизняні медичні заклади, це вже питання національної безпеки. Мала б бути розроблена державна реальна програма по виходу медичної галузі з кризи. А так дище кожного дня з'являються новини про жахіття, які творяться в наших медичних закладах.
Ось чергова:

У лікарні нема кондиціонера і води. Світ облетіло фото патологоанатома з Тернополя, що розтинає трупи у дворі

Відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами
Провідне інформаційне агентство світу Associated Press опублікувало світлини українських лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом.
У матеріалі ЗМІ, зокрема, повідомляє про відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах, що змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами. Так, у об'єктив фотокореспондента Associated Press потрапив патологоанатом з Тернополя, який проводив розтин тіла у дворі моргу.
Американське видання вказує, що медики в Україні працюють в саморобних захисних масках, а також в костюмах з поліетиленовими пакетами поверх їхнього взуття.
Журналісти також стверджують, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, що розраховані на 150 осіб, перебуває 250 хворих на коронавірус. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/u-likarni-nema-kondicionera-i-vodi-svit-obletilo-foto-patologoanatoma-z-ternopolya-shcho-roztinaje-trupi-u-dvori-679278.html
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11.05.2020 22:50 Відповісти
а на каких машинах ездит голова ОДА.... и меддепартамент ОДА....РААААААСТРЕЛ ПРИ ПППОПЫТКЕ К БЕГСТВУУУУ.....
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11.05.2020 23:32 Відповісти
Нет денег. Другими словами, денег нет. Все разворовали зеленые выродки. А потому жопа не только в энергетике, но и везде. В остальном - все прекрасно.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
странно, Супрун уже год как нет в минздраве, а зебилы, шариесосы и свинособаки до сих пор лают на нее. ведь это не Супрун покупала за бюджетные средства защитные костюмы по 480 гривен, при их рыночной цене в 260 грн. это не Супрун вывезла из госрезерва все маски за неделю до эпидемии в Украине. это не Супрун вернула из небытия закупочную мафию богатыревой и теперь дешевых лекарств уже не будет никогда....
ведь реальные пацаны из 95-го квартала в данный момент грабят страну, а не Супрун.
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Пані Уляна, скільки ви можете міняти цим заср .цям памперси ? 😂
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Юльку-главной санитаркой!
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Лучшего министра здравоохранения чем Супрун в Украине не было. Мне жаль, что в нашей стране много тупых людей, которые этого не поняли. Мы так с вами ещё сто раз в президенты будем выбирать воров и предателей.
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11.05.2020 21:50 Відповісти
Можно узнать дату когда она стала министром ?
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11.05.2020 22:26 Відповісти
Коли ми сміялись з анекдотів про Вовочку,ми ж не думали,що той поц виросте і піде в президенти...
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11.05.2020 22:05 Відповісти
что значит медучреждение не готово к реформе???????????? вроде его для того и реформируют, что оно не готово (функционировать адекватно например) но как можно быть не готовым к реформе????????????????????? Супрун х себя на 0 ?
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11.05.2020 22:19 Відповісти
Шоб Супрун всю жизнь пороховату лічила)))
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11.05.2020 22:23 Відповісти
а что, єту реформаторшу еще не грохнули!!!???
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11.05.2020 23:16 Відповісти
О! Знову ця містечкова божевільна нагадала про себе.
...А чому б її не доправити москалям? Хай би зменшила їхнє поголів'я у співпраці з коронавірусом!
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12.05.2020 01:06 Відповісти
Закрыть в инфекционное реформированное отделение и забыть о ней на пару лет. Чтобы клизма почувствовала реформу на себе.
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12.05.2020 01:59 Відповісти
"Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров."
Источник: https://censor.net/n3194779

Никак нельзя, никак, это разрушит феодальную систему, столь любовно, по кирпичику, выстроенную в Украине.
Ранний феодализм - поощрение пищей.
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12.05.2020 06:24 Відповісти
Вся мед мафия осталась на месте, кому пойдут эти деньги?
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12.05.2020 06:37 Відповісти
тебя закрыть надо за твои реформы.а не больницы.коновалиха.
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12.05.2020 06:48 Відповісти
Тупа пніхва, некомпетентність якої довела епідемія, ніяк не заспокоїться, і продовжує копати.
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12.05.2020 08:41 Відповісти
 
 