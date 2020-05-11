Супрун звернулася до Степанова: Створіть цільову субсидію для місцевої влади, щоб реорганізувати не готові до реформи медзаклади
Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запропонувала новому керівництву МОЗ запровадити цільову субсидію на реорганізацію не готових до реформи лікарень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Супрун до міністра Максима Степанова, який вона розмістила у Фейсбуці.
У своєму зверненні до Степанова Супрун зазначає: "Реакція суспільства на вашу заяву про повернення до старого порядку в медицині показала, що критична маса медиків та пацієнтів в Україні вже не готові повертатися у минуле.
Однак, тепер у якості плану ви пропонуєте, щоб "Всі медичні працівники, які працюють на другій і третій ланці, а це близько 400 тисяч осіб, повинні отримувати підвищену заробітну плату. Підвищення має сягнути до 50% від тієї суми, яка є зараз". Для цього ви вважаєте за необхідне додатково виділити на медицину 11 мільярдів гривень.
Дозвольте пояснити, чому цей крок не вирішить проблему, а лише створить нові ризики. І чому вам слід стати першим з осені 2019 року міністром, який буде бачити у трансформації медицини не свою проблему, а свою роботу.
По-перше, причина, чому понад 300 закладів отримали менше коштів після початку реформи, нікуди не зникне. Говорячи медичною мовою, виплативши 11 мільярдів лікарням, ви дасте їм знеболювальне, але відмовитесь лікувати причину хвороби.
Лікарі хочуть мати можливість заробляти більше постійно, спираючись на результати своєї праці, а не на жести щедрості від міністрів.
По-друге, проблема з цим "рішенням" в тому, що життя не закінчується у цьому році. Зробивши виплату зараз, доведеться робити її також наступного року.
Хочу звернути вашу увагу, що навіть без цієї додаткової виплати бюджет на медичні послуги наступного року необхідно буде збільшити щонайменше на 24 мільярди гривень. Цього року програма медичних гарантій працює з 1 квітня, а отже розрахована на три квартали. Її бюджет складає 72 мільярди гривень. Отже, щоб забезпечувати фінансування лікарень хоча б на рівні цього року, бюджет потрібно буде збільшити до 96 мільярдів. І це без індексації на інфляцію.
Це — обов’язкові видатки. Але, можливо, крім них ви також захочете збільшити фінансування на закупівлі ліків, медичну освіту, орфанних хворих або інші важливі напрямки. Таким чином, уже влітку вам доведеться подати до Міністерства фінансів України запит на додаткові 30-40 мільярдів гривень. І це без вашої ініціативи виплатити додаткові гроші на зарплати.
На жаль, у міністра фінансів не буде таких грошей для вас. Падіння української економіки через необхідність перебувати на карантині можна буде порівняти з 2014 роком. Тоді Україна внаслідок грабунку режиму Януковича та війни втратила близько 9% від ВВП. Як і тоді, у 2021 році Україна не лише не дозволить собі додаткових видатків, але й уряд буде вирішувати серйозне завдання –– як забезпечити хоча б мінімальні зобов’язання перед людьми.
Ваша боротьба за бюджет 2021 року буде дуже непростою. Будь-які щедрі обіцянки для медиків можуть закінчитися розчаруванням і для них, і для вас. Про це міністр фінансів повідомить вас уже скоро, якщо ще цього не зробив.
Через це хочу запропонувати вам інший план дій.
Він полягає в тому, щоб зупинити виправляння реформи та її аудити, і зосередитися на виправленні невдалої підготовки до її початку. Не ви проводили (а точніше, не проводили) цю підготовку. Але у ваших силах прийняти рішення: або допомогти лікарням, медикам та пацієнтам подолати непростий перехід до нових правил роботи системи, або далі вдавати, що все, на що заслуговують медики — це жити як раніше, лише з разовою доплатою до зарплат.
Ось кроки, які ви, можливо, захочете взяти до уваги:
Створити цільову субсидію для місцевої влади на реорганізацію медичних закладів, які не були підготовлені до реформи. Ці кошти потрібно використати лише для тих 300+ закладів, які зазнали фінансових втрат, бо не були готові до оплати реально наданих ними послуг. Зокрема, частини закладів протитуберкульозної служби, психіатричних закладів, однопрофільних лікарень (шкірно-венерологічних, ендокринних, інфекційних), малопотужних багатопрофільних лікарень тощо.
Ця субсидія повинна бути короткострокова: від 3 до 6 місяців. Вона повинна бути цільова — витрачати її можна лише на реорганізацію.
У переважній більшості випадків закривати лікарні не доведеться. Попри "страшилки", які поширюються, більшість закладів будуть об’єднані з більш потужними багатопрофільними лікарнями.
Більшість персоналу не буде скорочено, а переведено на роботу до цих закладів. Часом це переведення буде навіть не фізичне, а у документах — лікар залишиться працювати на своєму робочому місці.
При об’єднанні, вам доведеться піти на звільнення десятків головних лікарів. Здебільшого це будуть люди, які винні у занедбаному стані цих 300+ лікарень. Вони організують проти вас серйозну боротьбу, будуть оголошувати голодування, писати листи президенту, лякати медиків масовими звільненнями, а пацієнтів тим, що залишаться без допомоги. Адже вони вважають свої лікарні своєю "вотчиною", з якої мають право збирати данину.
Частина закладів уже в перший рік навчиться надавати послуги без того, щоб пацієнт приносив до лікарні гроші, ліки, пелюшки та їжу. На другий рік таких закладів стане більше. Через три-чотири роки таких буде уже більшість. Безоплатні медичні послуги стануть правилом, а не винятком. Дохід медика вище середнього по країні також стане правилом.
Це буде непростий шлях. На вас чекає серйозна боротьба за бюджет. Ви відчуєте спротив частини так званої "медичної еліти", як місцевої так і національної.
Але маю надію, що коли ви погоджувалися очолити таку непросту галузь, як медицина, у вас не було ілюзій щодо цього. Ви знали, що галузь потребує не разових, а системних змін, які будуть важкими, але обов’язково дадуть результат з часом. І ви, безумовно, були готові до непопулярних рішень заради якісних послуг для пацієнтів та цивілізованих умов роботи для медиків".
Будь ласка, зачекайте...
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https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/
как то ты не дочитываешь - очки купи и не будет проблем))))))))))
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: https://www.unn.com.ua/uk/news/1736266-do-2024-roku-vsi-likari-v-********-mayut-otrimati-profesiyni-litsenziyi-moz К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии
Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
они все вокруг дебилы и только мы со своей средневековой медициной все в белом ?
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Редьярд Киплинг
Сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год
В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму в 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.
"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она.
Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год. "Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходят закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала замминистра.
Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.
"Нам нужно определить перечень лекарственных средств, и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.
По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.
Стосовно реформи Супрун, то це якийсь повний жах - позбавлення українців права на виклик швидкої допомоги, ліквідація інфекційних лікарень, заборона викладачам меддичних навчальних закладів здійснювати лікування, встановлення неоюгрунтованих тарифів на медичне обслуговування, і повна дурня з сімейними лякарями, які змушені лікувати громадян України "наосліп".....
Мабуть пані Супрун і ніколи й не чула про проблеми Цернтральної лікарні міста Хуст.
Відео https://www.youtube.com/watch?v=0pTCb0_IYq8
Ось чергова:
У лікарні нема кондиціонера і води. Світ облетіло фото патологоанатома з Тернополя, що розтинає трупи у дворі
Відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами
Провідне інформаційне агентство світу Associated Press опублікувало світлини українських лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом.
У матеріалі ЗМІ, зокрема, повідомляє про відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах, що змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами. Так, у об'єктив фотокореспондента Associated Press потрапив патологоанатом з Тернополя, який проводив розтин тіла у дворі моргу.
Американське видання вказує, що медики в Україні працюють в саморобних захисних масках, а також в костюмах з поліетиленовими пакетами поверх їхнього взуття.
Журналісти також стверджують, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, що розраховані на 150 осіб, перебуває 250 хворих на коронавірус. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/u-likarni-nema-kondicionera-i-vodi-svit-obletilo-foto-patologoanatoma-z-ternopolya-shcho-roztinaje-trupi-u-dvori-679278.html
ведь реальные пацаны из 95-го квартала в данный момент грабят страну, а не Супрун.
...А чому б її не доправити москалям? Хай би зменшила їхнє поголів'я у співпраці з коронавірусом!
Источник: https://censor.net/n3194779
Никак нельзя, никак, это разрушит феодальную систему, столь любовно, по кирпичику, выстроенную в Украине.
Ранний феодализм - поощрение пищей.