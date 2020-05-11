Супрун звернулася до Степанова: Створіть цільову субсидію для місцевої влади, щоб реорганізувати не готові до реформи медзаклади

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун запропонувала новому керівництву МОЗ запровадити цільову субсидію на реорганізацію не готових до реформи лікарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі Супрун до міністра Максима Степанова, який вона розмістила у Фейсбуці.

У своєму зверненні до Степанова Супрун зазначає: "Реакція суспільства на вашу заяву про повернення до старого порядку в медицині показала, що критична маса медиків та пацієнтів в Україні вже не готові повертатися у минуле.

Однак, тепер у якості плану ви пропонуєте, щоб "Всі медичні працівники, які працюють на другій і третій ланці, а це близько 400 тисяч осіб, повинні отримувати підвищену заробітну плату. Підвищення має сягнути до 50% від тієї суми, яка є зараз". Для цього ви вважаєте за необхідне додатково виділити на медицину 11 мільярдів гривень.

Дозвольте пояснити, чому цей крок не вирішить проблему, а лише створить нові ризики. І чому вам слід стати першим з осені 2019 року міністром, який буде бачити у трансформації медицини не свою проблему, а свою роботу.

По-перше, причина, чому понад 300 закладів отримали менше коштів після початку реформи, нікуди не зникне. Говорячи медичною мовою, виплативши 11 мільярдів лікарням, ви дасте їм знеболювальне, але відмовитесь лікувати причину хвороби.

Лікарі хочуть мати можливість заробляти більше постійно, спираючись на результати своєї праці, а не на жести щедрості від міністрів.

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По-друге, проблема з цим "рішенням" в тому, що життя не закінчується у цьому році. Зробивши виплату зараз, доведеться робити її також наступного року.

Хочу звернути вашу увагу, що навіть без цієї додаткової виплати бюджет на медичні послуги наступного року необхідно буде збільшити щонайменше на 24 мільярди гривень. Цього року програма медичних гарантій працює з 1 квітня, а отже розрахована на три квартали. Її бюджет складає 72 мільярди гривень. Отже, щоб забезпечувати фінансування лікарень хоча б на рівні цього року, бюджет потрібно буде збільшити до 96 мільярдів. І це без індексації на інфляцію.

Це — обов’язкові видатки. Але, можливо, крім них ви також захочете збільшити фінансування на закупівлі ліків, медичну освіту, орфанних хворих або інші важливі напрямки. Таким чином, уже влітку вам доведеться подати до Міністерства фінансів України запит на додаткові 30-40 мільярдів гривень. І це без вашої ініціативи виплатити додаткові гроші на зарплати.

На жаль, у міністра фінансів не буде таких грошей для вас. Падіння української економіки через необхідність перебувати на карантині можна буде порівняти з 2014 роком. Тоді Україна внаслідок грабунку режиму Януковича та війни втратила близько 9% від ВВП. Як і тоді, у 2021 році Україна не лише не дозволить собі додаткових видатків, але й уряд буде вирішувати серйозне завдання –– як забезпечити хоча б мінімальні зобов’язання перед людьми.

Ваша боротьба за бюджет 2021 року буде дуже непростою. Будь-які щедрі обіцянки для медиків можуть закінчитися розчаруванням і для них, і для вас. Про це міністр фінансів повідомить вас уже скоро, якщо ще цього не зробив.

Через це хочу запропонувати вам інший план дій.

Він полягає в тому, щоб зупинити виправляння реформи та її аудити, і зосередитися на виправленні невдалої підготовки до її початку. Не ви проводили (а точніше, не проводили) цю підготовку. Але у ваших силах прийняти рішення: або допомогти лікарням, медикам та пацієнтам подолати непростий перехід до нових правил роботи системи, або далі вдавати, що все, на що заслуговують медики — це жити як раніше, лише з разовою доплатою до зарплат.

Ось кроки, які ви, можливо, захочете взяти до уваги:

Створити цільову субсидію для місцевої влади на реорганізацію медичних закладів, які не були підготовлені до реформи. Ці кошти потрібно використати лише для тих 300+ закладів, які зазнали фінансових втрат, бо не були готові до оплати реально наданих ними послуг. Зокрема, частини закладів протитуберкульозної служби, психіатричних закладів, однопрофільних лікарень (шкірно-венерологічних, ендокринних, інфекційних), малопотужних багатопрофільних лікарень тощо.

Ця субсидія повинна бути короткострокова: від 3 до 6 місяців. Вона повинна бути цільова — витрачати її можна лише на реорганізацію.

У переважній більшості випадків закривати лікарні не доведеться. Попри "страшилки", які поширюються, більшість закладів будуть об’єднані з більш потужними багатопрофільними лікарнями.

Більшість персоналу не буде скорочено, а переведено на роботу до цих закладів. Часом це переведення буде навіть не фізичне, а у документах — лікар залишиться працювати на своєму робочому місці.

При об’єднанні, вам доведеться піти на звільнення десятків головних лікарів. Здебільшого це будуть люди, які винні у занедбаному стані цих 300+ лікарень. Вони організують проти вас серйозну боротьбу, будуть оголошувати голодування, писати листи президенту, лякати медиків масовими звільненнями, а пацієнтів тим, що залишаться без допомоги. Адже вони вважають свої лікарні своєю "вотчиною", з якої мають право збирати данину.

Частина закладів уже в перший рік навчиться надавати послуги без того, щоб пацієнт приносив до лікарні гроші, ліки, пелюшки та їжу. На другий рік таких закладів стане більше. Через три-чотири роки таких буде уже більшість. Безоплатні медичні послуги стануть правилом, а не винятком. Дохід медика вище середнього по країні також стане правилом.

Це буде непростий шлях. На вас чекає серйозна боротьба за бюджет. Ви відчуєте спротив частини так званої "медичної еліти", як місцевої так і національної.

Але маю надію, що коли ви погоджувалися очолити таку непросту галузь, як медицина, у вас не було ілюзій щодо цього. Ви знали, що галузь потребує не разових, а системних змін, які будуть важкими, але обов’язково дадуть результат з часом. І ви, безумовно, були готові до непопулярних рішень заради якісних послуг для пацієнтів та цивілізованих умов роботи для медиків".

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