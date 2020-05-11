Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна

Швеція видала Польщі дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe у своїй економічній зоні у Балтійському морі. Він дозволить Польщі та Україні постачати норвезький газ в обхід Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомила пресслужба польського газового оператора Gaz-System.

Там зазначили, що дозвіл погодив уряд Швеції 7 травня. Відтак тепер компанія отримала погодження від всіх країн, через які пролягатиме трубопровід.

"Це рішення продемонструвало, що влада Швеції визнає важливість проєкту не тільки для Польщі й Данії, але і для всього Європейського союзу, для посилення співпраці між країнами-членами ЄС і, можливо, перш за все для того, щоб стати незалежними від постачання природного газу з Росії", — заявив президент Gaz-System Томаш Стемпень.

4 травня у Польщі оголосили про початок будівництва трубопроводу Baltic Pipe.

Трубопровід Baltic Pipe має пролягати від узбережжя Норвегії до Данії, а згодом через територію Данії до Балтійського моря та до узбережжя Польщі. Загальна пропускна здатність трубопроводу має скласти 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Польща очікує, що будівництво Baltic Pipe закінчиться у 2022 році, а запустять трубопровід 1 жовтня 2022 року. За допомогою цього трубопроводу норвезький газ зможуть постачати не лише до Польщі, але й до України.

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