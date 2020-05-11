Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна
Швеція видала Польщі дозвіл на будівництво трубопроводу Baltic Pipe у своїй економічній зоні у Балтійському морі. Він дозволить Польщі та Україні постачати норвезький газ в обхід Росії.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомила пресслужба польського газового оператора Gaz-System.
Там зазначили, що дозвіл погодив уряд Швеції 7 травня. Відтак тепер компанія отримала погодження від всіх країн, через які пролягатиме трубопровід.
"Це рішення продемонструвало, що влада Швеції визнає важливість проєкту не тільки для Польщі й Данії, але і для всього Європейського союзу, для посилення співпраці між країнами-членами ЄС і, можливо, перш за все для того, щоб стати незалежними від постачання природного газу з Росії", — заявив президент Gaz-System Томаш Стемпень.
4 травня у Польщі оголосили про початок будівництва трубопроводу Baltic Pipe.
Трубопровід Baltic Pipe має пролягати від узбережжя Норвегії до Данії, а згодом через територію Данії до Балтійського моря та до узбережжя Польщі. Загальна пропускна здатність трубопроводу має скласти 10 мільярдів кубометрів газу на рік.
Польща очікує, що будівництво Baltic Pipe закінчиться у 2022 році, а запустять трубопровід 1 жовтня 2022 року. За допомогою цього трубопроводу норвезький газ зможуть постачати не лише до Польщі, але й до України.
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Карантин там сейчас ослаблен, как у нас, планируют покончить с пандемией к 15 июня полностью
Поляки тоже красавцы.
Но, тем не менее, они даже не в вожделенном нами ЕС.
А сельское хозяйство! При том, что у них не самый лучший на свете климат.
В отличие от нас.
https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/production-forecasts/
Им дешевый Норвежский и кошерный Американский ...
Да и Даугава не глубокая около Беларуси. а в самой так тем более
4 мая - запомним это день.
Не удивлюсь если Норвегия будет газ продавать в козлостан.
В порту польского города Гданьск планируется построить еще один, второй по счету https://sprotyv.info/news/udar-po-gazpromu-kak-polsha-obescenila-geopoliticheskij-proekt-kremlya газовый терминал.
с 1 января 2023, то есть с момента завершения Ямальского контракта, подписанного с Россией еще до вступления Польши в ЕС, мы перестали закупать российский газ. В этом контексте я выступаю за строительство еще одного газового терминала в Гданьске»,
У страны есть все возможности, учитывая текущие тренды, когда Польша может покупать дешевый сжиженный газ со всех мировых направлений, - подчеркнул замминистра.
https://sprotyv.info/ekonomica/polnaya-energeticheskaya-nezavisimost-ot-rf-polsha-postroit-eshhe-odin-terminal-szhizhennogo-gaza
так же Польша отказалась от российской нефти в пользу Саудовской.
российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она приняла рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали нефтетрейдеры.
https://oilpoint.com.ua/polsha-otkazyvaetsya-ot-rossijskoj-nefti-v-polzu-saudovskoj/