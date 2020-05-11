Активісти приурочили акцію до роковин депортації кримських татар і просять публікувати в Facebook історії та фото постраждалих

В окупованому Криму почалася онлайн-акція "Я пам'ятаю" - "Men hatırlayım", присвячена пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як розповіла Крим.Реалії координатор громадської ініціативи "Нефеса" Ельмаз Киримли, для участі в акції необхідно опублікувати на своїй сторінці в Facebook фото (якщо можливо - архівне) рідної людини, депортованої з Криму в 1944 році, інформує Цензор.НЕТ. Якщо фото немає, просто розмістити публікацію, вказавши ім'я, рік і місце народження, куди був депортований, чи повернувся до Криму і коли, скільки дітей і онуків. Пропонується також встановити це фото як фото свого профілю, вказати в публікації хештег #menhatırlayım "Я пам'ятаю", "Ти пам'ятаєш", "Ми пам'ятаємо".

Організатори онлайн-акції закликають молоде покоління, поки є можливість, записувати історії своїх дідусів і бабусь. І звертаються до осіб похилого віку, щоб вони ділилися з дітьми і внуками спогадами про ту трагедію, яку пережив кримськотатарський народ.

Акція "Я пам'ятаю" - "Men hatırlayım" триватиме до 18 травня. За словами організаторів, вона безстрокова, її планують проводити щороку.

Зазначимо, що глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку меморіальних заходів до 17-18 травня, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. До цього він звернувся до мера Києва Віталія Кличка з приводу Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Дивіться також: 40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО