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Активісти приурочили акцію до роковин депортації кримських татар і просять публікувати в Facebook історії та фото постраждалих

Активісти приурочили акцію до роковин депортації кримських татар і просять публікувати в Facebook історії та фото постраждалих

В окупованому Криму почалася онлайн-акція "Я пам'ятаю" - "Men hatırlayım", присвячена пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як розповіла Крим.Реалії координатор громадської ініціативи "Нефеса" Ельмаз Киримли, для участі в акції необхідно опублікувати на своїй сторінці в Facebook фото (якщо можливо - архівне) рідної людини, депортованої з Криму в 1944 році, інформує Цензор.НЕТ. Якщо фото немає, просто розмістити публікацію, вказавши ім'я, рік і місце народження, куди був депортований, чи повернувся до Криму і коли, скільки дітей і онуків. Пропонується також встановити це фото як фото свого профілю, вказати в публікації хештег #menhatırlayım "Я пам'ятаю", "Ти пам'ятаєш", "Ми пам'ятаємо".

Організатори онлайн-акції закликають молоде покоління, поки є можливість, записувати історії своїх дідусів і бабусь. І звертаються до осіб похилого віку, щоб вони ділилися з дітьми і внуками спогадами про ту трагедію, яку пережив кримськотатарський народ.

Акція "Я пам'ятаю" - "Men hatırlayım" триватиме до 18 травня. За словами організаторів, вона безстрокова, її планують проводити щороку.

Зазначимо, що глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку меморіальних заходів до 17-18 травня, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. До цього він звернувся до мера Києва Віталія Кличка з приводу Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Дивіться також: 40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО

Автор: 

депортація (732) історія (1072) Крим (14203) кримські татари (2005)


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Топ коментарі
+4
Так,Україна лишила в Криму ЧФ РФ,і це була помилка.
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11.05.2020 21:35 Відповісти
+2
А почему Украинцы, после всех Голодоморов, репрессий, пыток и убийств, на 6-ой год войны с русней, проголосовали за про-московитскую зеленую шоблу?
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11.05.2020 21:26 Відповісти
+1
Я не розумію одне,чому вони після таких страшних репресій,таких тортур які чинили над їх народом росіянці,отримали громадянство росіянії?
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11.05.2020 21:02 Відповісти
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Я не розумію одне,чому вони після таких страшних репресій,таких тортур які чинили над їх народом росіянці,отримали громадянство росіянії?
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11.05.2020 21:02 Відповісти
Скорее всего безвыходная ситуация наверное была у тех кто в Крыму остался. Вон во время Второй Мировой на оккупированных территориях тоже многие аусвайсы получали. Иначе там без них никак было.
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11.05.2020 21:25 Відповісти
Під час Другої Світової,була трохи інша ситуація,тоді справді була безвихідь.
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11.05.2020 21:27 Відповісти
Я бы строго не судил людей не прочувствовав на своей шкуре данную ситуацию. Иначе объективно ее не оценить. Им там тоже не легко. И не каждый может и готов вот так просто взять все бросить и уехать. И обвинить их в этом нельзя ибо наше правительство тоже ведет себя неоднозначным и непонятным образом. Вроде война есть, а вроде ее и нет.
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Я переселенець з Горлівки,і таких як я більше мільона в Україні,невже їм їхня хата дорожча ніж мені,та всім тим хто був вимушений поїхати з окупованого Донбасу?
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11.05.2020 21:51 Відповісти
Ну справедливости ради нужно заметить, что на Донбассе риска для жизни гораздо больше чем в том же Крыму. Не летай там пули и не рвись снаряды может гораздо меньше людей оттуда выехало бы. Не в обиду никому сказано. Просто человек так устроен, что чтобы бросить то что ты зарабатывал большую часть своей жизни и уехать в неизвестность нужна очень сильная мотивация.
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11.05.2020 21:54 Відповісти
На Донбасі пулі літають лише поблизу лінії фронту,є такі міста де і не чули вибухів,це не від страху,а від того шо люди не бажають жити під окупантами.
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11.05.2020 21:59 Відповісти
Не буду однозначно утверждать, но мне кажется что ольшая часть выехала от беззакония чинимого касабскими обизянами и постоянным страхом что откуда нибуть может прилететь.
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11.05.2020 22:04 Відповісти
А в Криму хіба не ті самі касаби?Це важко пояснити,це можливо тільки відчути,коли ти перетинаєш лінію на КПВВ,і по переду бачиш Прапор України,це неповторне,це як скинути гору з плеч,це як подих свободи,але не всім це дано відчути.А ті хто там живуть,та прислуговують окупантам,цим таке не дано,вони якщо не зрадники,то просто раби та холуї.
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11.05.2020 22:11 Відповісти
У меня у супруги начальник на работе переселенец. Из послелка какого-то (точно не помню да и не интересовался) под Луганском правда. Так он регулярно туда наведывается хоть и рискует. Там у него трехкомнатная квартира собственная осталась. Да и родители с сестрой там же проживают - никуда не выехали.
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11.05.2020 22:15 Відповісти
До старих людей я претензій не маю зовсім,я кажу про молодих.Зі мною мешкає моя теща,вона не бажає там жити,є ті хто просто доживають свого віку у рідній хаті,це зрозуміло.А коли молоді,та ще і з малими дітьми,там живуть,я цього не розумію,вони крадуть майбутнє своїх дітей.
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11.05.2020 22:20 Відповісти
Ну в любом случае не мне их судить. Каждый сам определяется со своей судьбой и судьбой своих детей. Хотя если бы меня это коснулось, не приведи Господь, я скорее всего уехал бы ни смотря ни на что.
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11.05.2020 22:31 Відповісти
А почему Украинцы, после всех Голодоморов, репрессий, пыток и убийств, на 6-ой год войны с русней, проголосовали за про-московитскую зеленую шоблу?
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11.05.2020 21:26 Відповісти
Може тому шо Петро Порошенко щось не те робив?
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11.05.2020 21:28 Відповісти
Так може i Украина в Криму шось не те зробила?
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11.05.2020 21:33 Відповісти
Так,Україна лишила в Криму ЧФ РФ,і це була помилка.
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11.05.2020 21:35 Відповісти
Дякую Пану.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Нема за що.
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Я полностью поддерживаю это начинание.Правда поздно мы хватились.Большинство пострадавших от депортации уже отошли в рай.Важны были бы видеобвинения Сралина и его попличников.
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11.05.2020 21:07 Відповісти
 
 