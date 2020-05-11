У Рівненській області карантин не пом'якшуватимуть в одному районі і деяких селах, - ОДА

Рівненська область, яка наближається до межі тисячі хворих COVID-19, вирішила не пом'якшувати карантин у Рокитнівському районі та окремих селах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті обласної держадміністрації.

Пом'якшення карантину в Рокитнівському районі на півночі області, де за останню добу зафіксували значний приріст хворих, відклали мінімум до 22 травня. Зараз у районі 55 інфікованих, одна особа померла.

Також не буде пом'якшення в селі Зоря Рівненського району, де хворіють 84 людини (це третина від усіх випадків у районі), а також у селах Світанок, Щекичин і Невірків Корецького району, де кількість хворих зростає.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про ослаблення карантину з 11 травня. Водночас за місцевими органами влади залишається право продовжувати або посилювати карантин залежно від ситуації.

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