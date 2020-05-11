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Новини Коронавірус і карантин
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У Рівненській області карантин не пом'якшуватимуть в одному районі і деяких селах, - ОДА

У Рівненській області карантин не пом'якшуватимуть в одному районі і деяких селах, - ОДА

Рівненська область, яка наближається до межі тисячі хворих COVID-19, вирішила не пом'якшувати карантин у Рокитнівському районі та окремих селах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті обласної держадміністрації.

Пом'якшення карантину в Рокитнівському районі на півночі області, де за останню добу зафіксували значний приріст хворих, відклали мінімум до 22 травня. Зараз у районі 55 інфікованих, одна особа померла.

Також не буде пом'якшення в селі Зоря Рівненського району, де хворіють 84 людини (це третина від усіх випадків у районі), а також у селах Світанок, Щекичин і Невірків Корецького району, де кількість хворих зростає.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про ослаблення карантину з 11 травня. Водночас за місцевими органами влади залишається право продовжувати або посилювати карантин залежно від ситуації.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1202)


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Никто не знает ни больных ни умерших. Зато у всех жора по финансам. Вирусобесие убивают все вокруг
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11.05.2020 21:26 Відповісти
В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА - Цензор.НЕТ 1875
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11.05.2020 21:28 Відповісти
В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА - Цензор.НЕТ 5176
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Я бы сразу продлил до конца срока бубочки )))Кто выживет, тот уже не будет с 73% -ной,зеленой плесенью в голове))))
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11.05.2020 22:09 Відповісти
Это наверно там где добывают бурштын?
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11.05.2020 23:00 Відповісти
 
 