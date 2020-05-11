Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину

Український уряд зупинив роботу громадського транспорту не так через імовірність інфікування коронавірусом у самому транспорті, як заради стримування міграції населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 8 травня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", - сказав Ляшко.

На його думку, якщо транспорт запустити прямо зараз, "на ті ж ринки для екскурсії поїдуть особи похилого віку".

"Ми це зауважували і знаємо, як це відбувається. Велика міграція призводить до того, що руйнуються всі принципи карантину", - зазначив Ляшко.

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Він підкреслив, що це стосується і міжобласних пасажирських перевезень, і внутрішньоміського сполучення.

"Що стосується міського сполучення... Зараз ми бачимо багато офісних установ, робота яких не заборонена. Вони працюють дистанційно, проводять онлайн-наради. Як тільки відривається громадський транспорт, в офісні приміщення приїжджатиме більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн-наради, це призведе до зростання контактів, зменшення соціальної дистанції, і зросте потенційна можливість інфікування", - пояснив заступник міністра.

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