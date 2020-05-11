Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину
Український уряд зупинив роботу громадського транспорту не так через імовірність інфікування коронавірусом у самому транспорті, як заради стримування міграції населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 8 травня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", - сказав Ляшко.
На його думку, якщо транспорт запустити прямо зараз, "на ті ж ринки для екскурсії поїдуть особи похилого віку".
"Ми це зауважували і знаємо, як це відбувається. Велика міграція призводить до того, що руйнуються всі принципи карантину", - зазначив Ляшко.
Він підкреслив, що це стосується і міжобласних пасажирських перевезень, і внутрішньоміського сполучення.
"Що стосується міського сполучення... Зараз ми бачимо багато офісних установ, робота яких не заборонена. Вони працюють дистанційно, проводять онлайн-наради. Як тільки відривається громадський транспорт, в офісні приміщення приїжджатиме більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн-наради, це призведе до зростання контактів, зменшення соціальної дистанції, і зросте потенційна можливість інфікування", - пояснив заступник міністра.
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Как это сказал Ляшко о закрытии парков и скверов.
Аж сльози Зебилы, хавай-те.
Аналогично, ранее тот Ляшко заявил, что и посещение парков и скверов запретили не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом а что бы создать иллюзию страха у людей.
В общем этот имбицил Ляшко, в приницпе сделал хорошее дело, то есть сказал правду, о чем умалчивает вся власть - мол мы вам люди постоянно гадили и будем гадить.
Чувак,карантином и самоизоляцией легко управлять.запретил все.и победа над быдлом 100 пудов.
Неее Чувак,ты не прав,надо лишить работы 90 % быдла,только тогда паБЕДА,патаму шо безработный это наш ЛОХторат в будущем.
Но, согласно логике, епанутого на голову Ляшко, людям нужно ограничить посещение этих магазинов, итд... и именно поэтому не запускают городской транспорт.
.....и теперь интересно пронаблюдать, если колличество заболевших, (через две недели)) не увеличится, значит можно не карантинить)
Лежачих и выносливых много было
Ляжко ответь пжлста, когда украинцы будут жить полноценной, без запугивания жизнью.
вредители и вражеские диверсанти, под предлогом карановируса парализовали экономику Украини.
КТО МОЖЕТ ПРИХОДИТЕ!
Кое-кто в Ньюс-Иване и тому подобных телегавнофонтанах очень озабочен, что в мы отстаем от матушки-рассеи, где коронный вирус пошел по-серьезному - на Москву и до самых до окраин
пусть по
пизговорят!
надо понемножку ослаблять запретные карантинные меры.
свежий воздух - залог здоровья.
сначала - прогулки в парках и посидеть в кафе под сенью каштанов,
потом поехали комунальные автобусы и тролейбусы без спецталонов,
затем открывается все больше организаций и предприятий.
А затем --- уже все нормально!
Украина - ще та країна!
"Когда, как черная вода, лихая лютая беда
была тебе по грудь, ---
Ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы (небес! - ред. комментора)
И продолжала путь!"
(А. и Б. Стругацкие. "Далекая радуга")
Це і про Україну.
1. Так вас только "миграция" беспокоит?... И какие-то "принципы" какого-то, - придуманного вами же, - "карантина"?...
2. Мало
вас личиком в ваше же дерьмецо макалинад вами смеялись/потешались/стебались (https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-oVDrFBG2gAtzsA_c1oeL9mv7oXcKCUtG8QHu_AD99aMMJyE2-sPweV_Op4NivQ-3X-nGHg-Oq1sG&hc_ref=ARTVV3Egh-rL7dYuwWxxtSUCjR1lN9ebXJA2a8VQJOzrq5J5phFJf6gx_pNal_VPX2Q&fref=nf Юрий Романенко https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3068326929855684 6 апреля в 14:46 «Что точно известно о коронавирусе»)??...
3. Мало вас всех в "пешее эротическое путешествие" посылали (предприниматели, «мэры» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов)???...
4. Мало вас туда же (!) отправляли даже "самые
коррумпированныесправедливые украинские суды в мире" (08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/????...
Не доходит?!... Тогда - подготовьтесь:
https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ;
А вообще - криминальные производства на вас, - должностных лиц Кабмина, - из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ; И никакое замалчивание этих фактов большинством олигархических СМИ вас не спасёт! Отвечать придётся! Если не при этой, то при следующей (пусть и "очень следующей" ) власти!