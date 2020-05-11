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Новини Коронавірус і карантин
11 172 80

Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину

Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину

Український уряд зупинив роботу громадського транспорту не так через імовірність інфікування коронавірусом у самому транспорті, як заради стримування міграції населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 8 травня в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Чому ми не можемо відразу запускати громадський транспорт? Не стільки мене хвилює проблема інфікування, скільки відкривається доступність і починається внутрішня міграція населення. Замість того, щоб ізолюватися, люди, маючи транспорт, який вільно пересувається, будуть навіть без нагальної потреби відвідувати деякі місця", - сказав Ляшко.

На його думку, якщо транспорт запустити прямо зараз, "на ті ж ринки для екскурсії поїдуть особи похилого віку".

"Ми це зауважували і знаємо, як це відбувається. Велика міграція призводить до того, що руйнуються всі принципи карантину", - зазначив Ляшко.

Читайте також: Ляшко про пом'якшення карантину: Відразу запускати громадський транспорт не можна, це призведе до скорочення соціальної дистанції

Він підкреслив, що це стосується і міжобласних пасажирських перевезень, і внутрішньоміського сполучення.

"Що стосується міського сполучення... Зараз ми бачимо багато офісних установ, робота яких не заборонена. Вони працюють дистанційно, проводять онлайн-наради. Як тільки відривається громадський транспорт, в офісні приміщення приїжджатиме більше співробітників, онлайн-наради перейдуть в офлайн-наради, це призведе до зростання контактів, зменшення соціальної дистанції, і зросте потенційна можливість інфікування", - пояснив заступник міністра.

Читайте також: Метро планується відкрити, коли протягом 10 днів поспіль кількість випадків COVID-19 буде менше п'яти на область, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) транспорт (1416) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Mеня не волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения на Майдан Незалежности", - сказал Ляшко.
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11.05.2020 22:03 Відповісти
+13
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 2320
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11.05.2020 21:58 Відповісти
+13
Овцы должны находиться в стаде , а не шастать по лугу.судя с ихней логики
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11.05.2020 22:10 Відповісти
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Не, сельодкой его лечить нада..
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11.05.2020 21:55 Відповісти
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 9638
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11.05.2020 21:58 Відповісти
Так это он до стирки и включения машинки такой деловой
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11.05.2020 22:35 Відповісти
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 2320
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11.05.2020 21:58 Відповісти
Ай да ляшка,ай да молодца, не фиг,а то все из группы риска понабиваются в душные маршрутки и ринутся завтра с утреца в музеи
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11.05.2020 21:59 Відповісти
ради запугивания! психологи херовы, надуюсь кто-то из вас ответит реальной суммой...
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11.05.2020 22:00 Відповісти
Немного позже он же скажет, что транспорт не запускали не для борьбы с эпидемией, а для запугивания населения.
Как это сказал Ляшко о закрытии парков и скверов.
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11.05.2020 22:01 Відповісти
парк не магазин, его не закроешь)
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11.05.2020 22:04 Відповісти
в отношении меня получилось. я хожу в парк расслабиться и привести мысли в порядок. физически сходить я мог, но состояние напряжения убивало смысл прогулки.
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11.05.2020 23:32 Відповісти
Скоро он скажет что транспорт никто не останавливал а водилы сами не хотели работать .
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11.05.2020 22:11 Відповісти
Мда ....гигант мысли ! Единственный человек в этой шайке чуть чуть умнее Зе и сивохи
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11.05.2020 22:02 Відповісти
Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.
Аж сльози Зебилы, хавай-те.
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11.05.2020 22:06 Відповісти
Овцы должны находиться в стаде , а не шастать по лугу.судя с ихней логики
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11.05.2020 22:10 Відповісти
В стойле... или в чем там овцы, загонах...
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11.05.2020 22:12 Відповісти
От перестановки слогаемых сумма не меняется....як говорить любитель съездить в Оман - какая разница стойло или стадо.важно что это мой эЛОХторат
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11.05.2020 22:16 Відповісти
На самом деле уже не смешно, это - с бешеными глазами думает, шо ему за это ничего не будет.
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11.05.2020 22:23 Відповісти
Конечно.может быть потом клоун еще ему орден героя даст .вангую
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11.05.2020 22:41 Відповісти
Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.

Аналогично, ранее тот Ляшко заявил, что и посещение парков и скверов запретили не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом а что бы создать иллюзию страха у людей.
В общем этот имбицил Ляшко, в приницпе сделал хорошее дело, то есть сказал правду, о чем умалчивает вся власть - мол мы вам люди постоянно гадили и будем гадить.
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11.05.2020 22:14 Відповісти
Mеня не волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения на Майдан Незалежности", - сказал Ляшко.
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11.05.2020 22:03 Відповісти
Миграция .мигруруйте не в общественном транспорте,а в личном.только когда будите мигрировать - заправляйтесь на бененых азс.и радуйтесь тому что эти идиоты не ввели пропускной режим как в Default-Sity .вот тогда точно вся страна во всяком случае думаюшая часть соберется в центре Киева и офис преЗЕдента с кабмином превратится в дом профсоюзов как 6 лет тому назад.не сторонник радикальных мер,но всему терпению рано или поздно придет своё логическое завершение
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11.05.2020 22:47 Відповісти
Ляшко, из за тебя сегодня два суицида. Фермер и старушка. Відчуття тривоги.
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11.05.2020 22:04 Відповісти
" ... общественный транспорт ... " Как зебилы еще лифты не отключили для меня загадка .
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11.05.2020 22:06 Відповісти
Два дурака беседуют...
Чувак,карантином и самоизоляцией легко управлять.запретил все.и победа над быдлом 100 пудов.
Неее Чувак,ты не прав,надо лишить работы 90 % быдла,только тогда паБЕДА,патаму шо безработный это наш ЛОХторат в будущем.
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11.05.2020 22:07 Відповісти
Все магазины, летние террасы кафе, баров, ресторанов, парикмакерские, салоны красоты, итд уже открыты...
Но, согласно логике, епанутого на голову Ляшко, людям нужно ограничить посещение этих магазинов, итд... и именно поэтому не запускают городской транспорт.
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11.05.2020 22:07 Відповісти
😂)))) а медицину улутшать и больници так и никто не пробовал, что б была возможность лечить
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12.05.2020 08:20 Відповісти
Зачем пацану лицо трубой прессанули сволочи
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11.05.2020 22:08 Відповісти
сегодня , около 21 часа видела битком забитый 118 автобус и не все даже были в масках, хотя маски там уже ни о чем.....дистанции не было вообще, все сидячие и стоячие, все пространство было занято людьми.....я аж обалдела, давно такого не видала)
.....и теперь интересно пронаблюдать, если колличество заболевших, (через две недели)) не увеличится, значит можно не карантинить)
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11.05.2020 22:10 Відповісти
Берешь любого сопливого и тестишь.
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11.05.2020 22:13 Відповісти
118 автобус, а точнее маршрут, городишко уточните пожалуйста
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11.05.2020 22:25 Відповісти
все пространство было занято людьми.....я аж обалдела, давно такого не видала)
Лежачих и выносливых много было
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11.05.2020 22:33 Відповісти
Город под названием Калуга?
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12.05.2020 12:35 Відповісти
Зелена ти макака,яка міграція можлива на метро?
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11.05.2020 22:15 Відповісти
Говорят,шо метро не строили,а откапывали.И шо есть тонели между городами.Это все от древней цивилизации.
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11.05.2020 22:41 Відповісти
Мантру товаристча чЛенина помните? Только голодный крестянин или рабочий,это наш пролетариат,классовая борьба с буржуинами и попами должна завершится в нашу пользу...ПОТОМУ и ГУЛАГ был...,лучшие сидели,а быдло управляло ими...
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11.05.2020 22:15 Відповісти
Раби повинні страждати.
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11.05.2020 22:15 Відповісти
16 и 18 ходили почти по одному маршруту в Киеве 30 лет назад.Сейчас может что и изменили
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11.05.2020 22:20 Відповісти
16-й до птичьего рынка не доезжал
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11.05.2020 23:41 Відповісти
Це 18 до птічки їздить, а 16 - до дитячої залізниці. Не знаю, як раніше, але останні 30 років так...
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12.05.2020 11:26 Відповісти
а я что написал?
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12.05.2020 11:29 Відповісти
Так я підтвердив ж
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12.05.2020 11:31 Відповісти
В голове Ляшко чехарда, ладно бы там, но эта чехарда доходит до языка, а язык уже плетет, что попало.
Ляжко ответь пжлста, когда украинцы будут жить полноценной, без запугивания жизнью.
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11.05.2020 22:25 Відповісти
Оно не говорит шо попало, оно говорит, шо зебилы опять лоханулись. Где они, кстати - шось не бачу.
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11.05.2020 22:31 Відповісти
Оно говорит ни о чем, глянь на эти вытаращенные глаза. Шо там они в студии с ним делают? Расширенные зрачки, путанные мысли, непонятные призывы.
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11.05.2020 22:37 Відповісти
Я не сильно разбираюсь в нарках, но это точно не алкаш.
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11.05.2020 22:39 Відповісти
ни в одной стране мира городской транспорт не перекрывался
вредители и вражеские диверсанти, под предлогом карановируса парализовали экономику Украини.
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11.05.2020 22:30 Відповісти
перекрывался еще и как. в Европе велостедная революция
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11.05.2020 22:46 Відповісти
Обмеження вводили, але не закривали зовсім те ж метро! В Лондоні, Берліні, Римі, Мадриді і навіть Нью-Йорку метро ПРАЦЮЄ! З обмеженнями, але ПРАЦЮЄ! Скільки у них хворих? У десятки разів більше ніж в Києві чи Харкові! Ви думаєте, там тупіші за Ляшка медики, що навіть не пропонують закрити метро???
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12.05.2020 11:28 Відповісти
а перекрыли они по одной причине - политической, потому как панически боятся народа
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12.05.2020 12:59 Відповісти
Хочу спокойно мигрировать на море, имею полное моральное право.
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11.05.2020 22:38 Відповісти
Хоспоти,уберите уже этого идиота.Что ни ляп,то пердёж в бочку.
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11.05.2020 22:41 Відповісти
Зупинка транспорту незаконна. Зелена банда порушує конституційні права українців, зокрема, на вільне пересування. Вони перетворили Україну на гігантський концтабір. Вже півтора мільйони дітей в Україні голодує. Це голодомор. За все зеленій банді доведеться відповідати.
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11.05.2020 22:49 Відповісти
ищо чуток - і будєт бааальшая міграция за ваші муді посимкать да за горла подержацца
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11.05.2020 22:52 Відповісти
https://www.facebook.com/irene.adler.71066/videos/2624419731158947/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAc_No-o6PRwbpSt2ZjNpyIIJeevdxyPGa-FN9xpwWBM_HGbjXg5T8jJNS5Mv3_ITCvbTLwe0AdCNBO&hc_ref=ARQzliT11A2h42FHoimOy7MuN9-v0M7IW3EVnVaPBD6K36OLXS0PkonZS5426SeZV68&fref=nf вынос мусора во время карантина
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11.05.2020 22:57 Відповісти
Українці вже давно послали це лайно на хрін. Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину - Цензор.НЕТ 6900
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11.05.2020 23:41 Відповісти
не видно картинки в Опере
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11.05.2020 23:54 Відповісти
Дебилы продолжают долбить мантру про карантин когда за 2 месяца карантина от пожаров в Украине погибло больше чем от ковида. Запретите лучше продажу спичек и зажигалок!
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11.05.2020 23:44 Відповісти
Дебилы запретите жить так как это опасно
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12.05.2020 02:53 Відповісти
нет ничего хуже вируса в башке барана,который сидит в кресле государственного чиновника и тот вирус ,начиная миграцию в его башке, принимает решения,которые ,кроме вреда народу Украины не приносит больше ничего
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11.05.2020 23:47 Відповісти
13 МАЯ ПОД СТЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА УЛ. ГРУШЕВСКОГО ПРОТЕСТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ТРЕБОВАНИЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ!
КТО МОЖЕТ ПРИХОДИТЕ!
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11.05.2020 23:59 Відповісти
Ляшко, візьми Вову за руку та йдіть собі поки є можливість.
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12.05.2020 01:14 Відповісти
правильно.
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12.05.2020 01:30 Відповісти
А в ломбарды как же ездить однако? Они про Разумкова и Тимошенко вообще не беспокоятся. Хотя продажа масок купленных за казначейские деньги и продаваемые в Эпицентре это круче, чем ломбард.
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12.05.2020 02:39 Відповісти
Лчшко я на тебя плюю
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12.05.2020 02:51 Відповісти
пожалуй, кроме коронавиусиков, пора лечить паралельно истериков - вроде Пальчевского и прочих кликушествующих с самых разных тв-каналов, что в Україні страшное количество незарегистрированныхнепротестированных больных.

Кое-кто в Ньюс-Иване и тому подобных телегавнофонтанах очень озабочен, что в мы отстаем от матушки-рассеи, где коронный вирус пошел по-серьезному - на Москву и до самых до окраин


пусть попизговорят!
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12.05.2020 06:00 Відповісти
нормально, что у нас в МОЗ здравомыслящие люди.
надо понемножку ослаблять запретные карантинные меры.

свежий воздух - залог здоровья.
сначала - прогулки в парках и посидеть в кафе под сенью каштанов,
потом поехали комунальные автобусы и тролейбусы без спецталонов,
затем открывается все больше организаций и предприятий.
А затем --- уже все нормально!


Украина - ще та країна!

"Когда, как черная вода, лихая лютая беда
была тебе по грудь, ---
Ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы (небес! - ред. комментора)
И продолжала путь!"

(А. и Б. Стругацкие. "Далекая радуга")
Це і про Україну.
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12.05.2020 06:43 Відповісти
Зеленый нелох и его банда загоняют людей карантином в гетто и в это время принимают нужные для себя законы, следующий майдан не за горами!!!
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12.05.2020 07:01 Відповісти
Чомусь їм не карантин не заважає продати тихо землю, країну, і заводи і пароходи. Будівничи хабаду.
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12.05.2020 07:18 Відповісти
Без транспорта углубится кризис, в результате чего транспортные компании обанкротятся. Станут еще плотнее ездить в оставшемся, и перезаражаются другими болезнями. Может и менее опасными но их в сотни раз больше.
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12.05.2020 09:09 Відповісти
Оно ж чего такое упоротое. Смотрите, есть предписания ВОЗ, которые они рьяно исполняют, иначе не видать денежек от этого самого ВОЗа, так сказать, на борьбу с эпидемией. А тогда воровать нечего будет. Это во-первых. Во-вторых, Бенино лобби, так как ему позарез нужно ушатать экономику в ноль до дефолтного состояния, тогда предоставится возможность расширить своё поле деятельности и за копейки скупать всё вокруг направо и налево, как в лихих 90-х. И тут их интересы совпадают.
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12.05.2020 10:40 Відповісти
Эскалаторы еще не запретили? Ну чтоб не мигрировали между этажами типа на экскурсии всякие!
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12.05.2020 10:49 Відповісти
А щоб полікувати зуб, треба брати таксі?
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12.05.2020 10:51 Відповісти
«…Будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина…» (https://censor.net/news/3194788/)
1. Так вас только "миграция" беспокоит?... И какие-то "принципы" какого-то, - придуманного вами же, - "карантина"?...
2. Мало вас личиком в ваше же дерьмецо макали над вами смеялись/потешались/стебались (https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-oVDrFBG2gAtzsA_c1oeL9mv7oXcKCUtG8QHu_AD99aMMJyE2-sPweV_Op4NivQ-3X-nGHg-Oq1sG&hc_ref=ARTVV3Egh-rL7dYuwWxxtSUCjR1lN9ebXJA2a8VQJOzrq5J5phFJf6gx_pNal_VPX2Q&fref=nf Юрий Романенко https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3068326929855684 6 апреля в 14:46 «Что точно известно о коронавирусе»)??...
3. Мало вас всех в "пешее эротическое путешествие" посылали (предприниматели, «мэры» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов)???...
4. Мало вас туда же (!) отправляли даже "самые коррумпированные справедливые украинские суды в мире" (08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/????...

Не доходит?!... Тогда - подготовьтесь:

https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ;
А вообще - криминальные производства на вас, - должностных лиц Кабмина, - из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ; И никакое замалчивание этих фактов большинством олигархических СМИ вас не спасёт! Отвечать придётся! Если не при этой, то при следующей (пусть и "очень следующей" ) власти!
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12.05.2020 11:30 Відповісти
Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину - Цензор.НЕТ 7848
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12.05.2020 11:50 Відповісти
 
 