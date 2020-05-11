Путін пообіцяв житло в Криму колишнім українським правоохоронцям, які прийняли російське громадянство

Президент Росії Володимир Путін обіцяє видати житло особам, які були звільнені з правоохоронних органів України з правом на пенсію і до моменту початку окупації Криму потребували житла.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента РФ.

"Уряду Російської Федерації підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проєкт указу президента Російської Федерації, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян Російської Федерації, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і м.Севастополі та перебували на обліку як потребуючі житла за місцем служби до 18 березня 2014 р. Термін - 1 лютого 2021 р.", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що після окупації Криму на сторону окупантів перейшло понад 1,5 тис. співробітників СБУ.