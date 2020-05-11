Путін пообіцяв житло в Криму колишнім українським правоохоронцям, які прийняли російське громадянство
Президент Росії Володимир Путін обіцяє видати житло особам, які були звільнені з правоохоронних органів України з правом на пенсію і до моменту початку окупації Криму потребували житла.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на офіційний сайт президента РФ.
"Уряду Російської Федерації підготувати спільно з МВС Росії, Росгвардією і представити проєкт указу президента Російської Федерації, що передбачає вирішення питання, пов'язаного із забезпеченням житловими приміщеннями громадян Російської Федерації, звільнених зі служби в правоохоронних органах України з правом на пенсію, що проходили службу в Республіці Крим і м.Севастополі та перебували на обліку як потребуючі житла за місцем служби до 18 березня 2014 р. Термін - 1 лютого 2021 р.", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що після окупації Криму на сторону окупантів перейшло понад 1,5 тис. співробітників СБУ.
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Если выживут на зоне...
путин спятил совсем...., - и это хорошо.....
"Чергова помилка Ірану коштувала десятки життів: хто винен"
Знову помилка, яка коштувала багато життів. І знову помилився Іран. Щонайменше 19 іранських моряків загинули, ще 15 поранені внаслідок так званого дружнього вогню.
Сталося це біля Ормузької протоки, де іранські судна проводили військові навчання. Есмінець випробовував протикорабельні ракети і поцілив у катер. Що сталося? - Дивіться далі.
Це був просто "інцидент із кораблем". Так лаконічно, без змістовних пояснень військова верхівка Ірану повідомила про смерть кількох десятків людей в Ормузькій протоці, де тривали планові навчання. Першими про позаштатну ситуацію під час маневрів розповіли журналісти в соцмережах.
А только повсеместный военный гарнизон.
Огласите план. Когда и благодаря чему побежит?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/17/7248409/ Президент Владимир Зеленский заявляет , что сейчас главная задача власти и украинцев - выжить, а после окончания пандемии коронавируса будут "выруливать" из сложившейся ситуации.
Тут буде Незалежна Українська Держава з Українською Мовою та Европейським Законом. Кожна кацапська рукосрака тупа лінива тварина буде викинута до біса з території вільних людей щоб не смерділа тут монгольсько мокшанським лайном. А от Кацапська Підорасія буде у добрій сраці та по шматкам у голоді та багнюці - це так само вирогідно як сонце встає на сході та сідає на заході. Тож бери оце, - та йди прямісінько у сраку. До родичів.
Почему бы тогда, для начала, не сдать Крысм китайцам в аренду на пару лет?
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?
Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Еще не хватало этими кацапскими вонючками прекрасный Мангуп или Чуфут-Кале засырать
Саша Пушкин ошибался и не раз...
Безпощадный уже не говорите...
Бессмысленный лучше говорите....
А на обломках Самовластья
Бедная РАБссия,в который раз
Ты просрала и нефть и газ
И дырявый свой КГБэшный глаз алмаз
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А польским панам это даже понравится.
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
Пуйло пообещало, но обещать- не значит жениться
Каждому волку - зубы и злость (с)
Где народ постоянно в Аду
Где ветераны,герои войны
Живут лучше РАБов
Не вращайте Глобус...
кулачище в пол- лица
в кулачище - три копейки
за предательство отца,
а за мать ещё - два двадцать
путин бросил ему в пасть,
чтоб "любительской" нажраться
и хвалить до гроба власть...
эх, кого б предать ещё бы,
чтоб дожить в Крыму ... до гроба
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Я за повновісну люстрацію!