Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан
Влада України слухатиме від пособників окупації Криму лише свідчення в статусі обвинувачених у межах відповідних кримінальних проваджень.
Таку заяву зробив у Facebook постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у відповідь на інтерв'ю зрадниці України, колишнього окупаційного "прокурора" Криму, а тепер - депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської українському журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.
"Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати, - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів", - наголосив Кориневич.
За словами представника Зеленського, "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".
"Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів ... Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Наталії нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя", - написав Кориневич.
Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначили її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії та на півострові.
На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС та ще низки окремих країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рндона давно пора пропустить через мясорубку на Чертановской колбасной фабрике.
Обязательно транслировать в прямом эфире, чтобы ему бабло капало.
После того, как Березовский предложил в презы силовика, я понял, что есть люди в РФ, которых надо вычеркнуть из своего обозрения. Аналогично с Гордоном.
а риторика его просто ради выгоды.
и весь его патриотизм это просто выгода, мое мнение.
я про петю вообще ничего не говорил.
и таки да, есть плохие олигархи, причем плохие для страны, а не сами по себе.
Вже зовсім скоро ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії, заявили у Міноборони
В Україні відбувся черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха М» і «Нептун», а також реактивної системи залпового вогню «Тайфун-1».
Відео випробувань опублікувала пресслужба Міністерства оборони. https://glavcom.ua/news/minoboroni-pokazalo-vdale-viprobuvannya-novih-raketnih-kompleksiv-679302.html
жаль він як Усік має Українське Громадянство !
Має бути реакція Нацради.Що Герасим'ючка каже ? Все норм ?
Да какая разніца !
Мы обеими руками "За".
Почему не слушаете?
.
Не велик выбор между Гулагом и "Освенцимом" .
Токо убогие дегенераты могут ставить человека между выбором одного вурдалкак , зациклинного на рассовой теории , и другого -- убивавашего по классовому признаку .
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
Гордон взял интервью у Поклонской. Ну и что? Дерьмо - естественная среда обитания таких как Гордон.
Гордон Дима очень любит показать ся знатоком фактов , но историю знает плохо ... А истории была великая Французкая революция предпосылки которой ещё создавали энциклопедисты Дидро и Деламбер , едкая сатира и мысль Вольтера , Жан-Жака Руссо, Монтескьё и Бомарше . Потом был блестящий маркиз де Ла-Фает . Мирабо -- создатель декларации прав гражданина и человека ... Жерардисты , которых свергли Якобинцы - Робиспьер , Дантон и Марат : кровавая секта , к которой сперва примкнул и молодой корсиканец ... Казнь короля и гражданина "Луи Капета" начавший отчёт абсолютно бессмысленного и параноидального террор , который даже Маркс оценил как "деяния кровавового мясника Робиспьера" . Роялисты уже 200 лет мастурбируют на имени Шарлотты Корде , убившей Марата . Самое смешное , что она не была никогда роялисткой , а была жерардисткой , которую поразили бессмысленные казни . Вдруг .термидор - уже казнят якобинцев . Приходят на 5 лет жалкие барыги - директория ... Казалось бы крах ... Но тут выходит на сцену истории Наполеон и начинает реальные реформы , которые собственно и создали современный облик Западной Европы . Ключевой момент - гражданский кодекс .
История видится на расстоянии . Ключевая фигура Лафает 3-х великий революций -- так и не признал "узурпатора" . Но и не признавал реставрацию монархии , хотя был вынужден бежать из Франции вовремя якобинского террора именно за открытую критику казней .
Голод , войны со всеми соседями , т.е. сплошной треш -- но не было бы современной Европы без той революции и Бонапарта . Просто тупо не было !
****
я балета артист...всенародный кумир
я танцую Анндрея Балконского
а в свободное время, за деньги и сыр
я е*** депутата Поклонскую
вы бы знали друзья, как мне нравиться он
мой народный от крыма избранник
он всегда говорит, что я тверд как... закон
и при этом медовый, как пряник
мы с ним спим без любви, у меня, на дому
по любви у него депутатство...
ведь у них там в крови, в этом самом крыму
беспробудное южное *******
.....................................................