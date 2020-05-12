УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7126 відвідувачів онлайн
Новини Окупація Криму
24 317 142

Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан

Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан

Влада України слухатиме від пособників окупації Криму лише свідчення в статусі обвинувачених у межах відповідних кримінальних проваджень.

Таку заяву зробив у Facebook постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у відповідь на інтерв'ю зрадниці України, колишнього окупаційного "прокурора" Криму, а тепер - депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської українському журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати, - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів", - наголосив Кориневич.

За словами представника Зеленського, "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поклонська заявила, що бачить із боку Києва прагнення "до нормалізації відносин" із РФ, а на ефіри ток-шоу потрібно кликати "ділових депутатів із нової влади"

"Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів ... Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Наталії нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя", - написав Кориневич.

Кориневич про інтервю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан 01

Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначили її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії та на півострові.

На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС та ще низки окремих країн.

Також читайте: Ердоган випадково потиснув руки кримським "депутатам" Поклонській і Бальбеку, - Зеленко

Автор: 

Поклонська Наталія (166) Кориневич Антон (91)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
Вата при Зеленському реально попіднімала голови. Вкрай знахабніли.
показати весь коментар
11.05.2020 23:05 Відповісти
+28
Чому дивуватися.Наталка - дівка невибаглива,смокче що дають.
Навіть цюцюрку такого непотрібу, як поціновувача пірамідок Шиацу.
Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан - Цензор.НЕТ 7799
показати весь коментар
11.05.2020 23:24 Відповісти
+23
Дима Гордон большой любитель копаться в г-вне.
показати весь коментар
11.05.2020 23:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гордон держит нос по ветру и меняет облик регионала на патриота и теперь вот на "представителя братского народа". Вот само интервью: https://www.youtube.com/watch?v=Tj7zEHRX0I8
показати весь коментар
12.05.2020 01:05 Відповісти
100% , в точку !
показати весь коментар
12.05.2020 18:50 Відповісти
Горндона давно пора пропустить через мясорубку на Чертановской колбасной фабрике.
Обязательно транслировать в прямом эфире, чтобы ему бабло капало.
показати весь коментар
12.05.2020 01:12 Відповісти
Что еще кто-то смотрит Гордона?
После того, как Березовский предложил в презы силовика, я понял, что есть люди в РФ, которых надо вычеркнуть из своего обозрения. Аналогично с Гордоном.
показати весь коментар
12.05.2020 01:24 Відповісти
Это не она. Это двойник, причём очень халтурный. Не соответствуют основные черты лица.
показати весь коментар
12.05.2020 01:34 Відповісти
Гордон видавав себе за пристойну людину. Та от прийшла зелена влада, і зникла потреба бути пристойним.
показати весь коментар
12.05.2020 02:36 Відповісти
Оскорбительно по отношению к украинцам само появление в украиснком эфире этой твари... Очевидно, бабки не пахнут... Я отписался сегодня от гордонского ютюба, и вью с этой ******, конечно, не смотрел
показати весь коментар
12.05.2020 03:27 Відповісти
Гордон крассавчик, четко и ненавязчиво ватные мозги вправляет ))
показати весь коментар
12.05.2020 03:44 Відповісти
гордон такой же ватный гондон.
а риторика его просто ради выгоды.
показати весь коментар
12.05.2020 09:18 Відповісти
А в чем его ватность заключается? Я не являюсь ярым его поклонником и смотрю достаточно редко, но те тезисы, что были озвучены в данном интервью, то, как онНаташке деликатно мял ватные шаблоны, заслуживает аплодисментов. Его ведь не только у нас посмотрят, мы тут все и так грамотные, но и там, за паребриком.
показати весь коментар
12.05.2020 17:13 Відповісти
выступает почему-то гондон только на пророссийских каналах, типа 112 и наш.
и весь его патриотизм это просто выгода, мое мнение.
показати весь коментар
13.05.2020 12:15 Відповісти
А что, его на другие телеканалы приглашают, а он отказывается? Не смотрю телевизор, не могу знать, но мне вот интересно, если он журналист и этим зарабатывает на хлеб, разве не в его интересах продать свой продукт хоть куда-то? Или если он патриот, то должен быть голодным патриотом? Разве владельцы телеканалов делятся на хороших и плохих олигархов? На канал какого олигарха по вашему не зашкварно продавать свой продукт? Неужели все плохие, один Петя -- Д'Артаньян? Да и сомневаюсь, что у Пети его ждут. Возможно не во всём я с Гордоном согласен, особенно в мутных историях про пирамидки, возможно он переобувается по ситуации, прям как недавние рыгоаналы, но то, как он технично проехался по Поклонской, заслуживает уважения и это была абсолютно проукраинская позиция, без консерв и слава богу, что такое показали на "пророссийских" каналах, это в интересах самой же Украины. Или вы интервью не смотрели? Поправьте, если что-то в нем упустил.
показати весь коментар
13.05.2020 12:51 Відповісти
я высказал свое мнение. я не знаю куда его приглашают, но выступает он только на пророссийских каналах. также продвигается в ютубе.
я про петю вообще ничего не говорил.
и таки да, есть плохие олигархи, причем плохие для страны, а не сами по себе.
показати весь коментар
13.05.2020 13:28 Відповісти
Ви, добродію не маєте поняття, хто такий патріот, якщо вважаєте, що "деньги не пахнут", іноді вони ще й як смердять.
показати весь коментар
19.05.2020 09:54 Відповісти
Міноборони показало вдале випробування нових ракетних комплексів.

Вже зовсім скоро ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії, заявили у Міноборони
В Україні відбувся черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха М» і «Нептун», а також реактивної системи залпового вогню «Тайфун-1».
Відео випробувань опублікувала пресслужба Міністерства оборони. https://glavcom.ua/news/minoboroni-pokazalo-vdale-viprobuvannya-novih-raketnih-kompleksiv-679302.html
показати весь коментар
12.05.2020 05:26 Відповісти
Дивився пару інтерв'ю з Гордоном, він не любить Пороха і підтримує Зеленського, відкрито називає росію агресором, на відміну від Соловйових дає співрозмовнику висказати свою думку, навіть якщо вона протилежна.
показати весь коментар
12.05.2020 05:58 Відповісти
Поклонская полная дура которая не понимает ч,что если кого то в будущем выдадут и посадят,так это ее.Остальные откупятся.
показати весь коментар
12.05.2020 06:56 Відповісти
Забагато честі говорити про психічно хвору зрадницю з нападами параної ! Дуже багато шуму із-за нічого! А от Гордон це дуже хитрий цинік і на
жаль він як Усік має Українське Громадянство !
показати весь коментар
12.05.2020 11:14 Відповісти
гордон ещё тот *андон
показати весь коментар
12.05.2020 07:00 Відповісти
Да ладно, в команде Зе и в партии СН полно таких же как эта Поклонская. Странно что они против. Тот же Ермак, Портнов, чего только стоят. Медведчук тоже способствовал захвату Крыма как и все ОПЗЖ и бывшие Рыги. Поклонская на фоне их просто дурочка которую использовали.
показати весь коментар
12.05.2020 07:08 Відповісти
Начорта нам думка цього представника ?
Має бути реакція Нацради.Що Герасим'ючка каже ? Все норм ?
Да какая разніца !
Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан - Цензор.НЕТ 3743
показати весь коментар
12.05.2020 07:19 Відповісти
гардон за бабки возьмет интервью и у черта
показати весь коментар
12.05.2020 07:27 Відповісти
и не только интервью.
показати весь коментар
12.05.2020 11:53 Відповісти
Мельчает Гордон. Видать не выдерживает конкуренции с представителями Квартала, маргинализуется. Гляди за Януковича возьмется или Азирова
показати весь коментар
12.05.2020 07:56 Відповісти
Чего вообще об этом говорить и писать!? Все население оккупированных территорий после освобождения должны находится в ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАЦИИ (не менее трех лет) до выявления всех случаев коллаборационизма и предательства, уголовного преследования и лишения гражданства с последующей принудительный депортацией (до поребрика и пинок под зад)!
показати весь коментар
12.05.2020 08:13 Відповісти
мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых

Мы обеими руками "За".
Почему не слушаете?
.
показати весь коментар
12.05.2020 08:34 Відповісти
Кандидата в мери столиці, Вам у стрічку
Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан - Цензор.НЕТ 1306
показати весь коментар
12.05.2020 08:41 Відповісти
У курицы выражение рожи зачётное.
показати весь коментар
12.05.2020 09:13 Відповісти
а типа пальчевский стоял бы в очереди или праздновал?
показати весь коментар
12.05.2020 09:17 Відповісти
Скорее мечтал бы открыть вентиль
показати весь коментар
12.05.2020 09:36 Відповісти
А вообще-то историк и к.т.н. Марк Солонин куда более беспорный "кандидат" на газовые камеры . Очень метко заметил , что 9 мая это праздник победы Гулага над "Освенцимом" .

Не велик выбор между Гулагом и "Освенцимом" .

Токо убогие дегенераты могут ставить человека между выбором одного вурдалкак , зациклинного на рассовой теории , и другого -- убивавашего по классовому признаку .
показати весь коментар
12.05.2020 11:27 Відповісти
С няшкой понятно. Грязь есть грязь. А лысый пирамидный гуру что-уже берегов не видит?
показати весь коментар
12.05.2020 09:15 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Гордон взял интервью у Поклонской. Ну и что? Дерьмо - естественная среда обитания таких как Гордон.
показати весь коментар
12.05.2020 11:01 Відповісти
Я не великий любитель Кондитера , это так мягко говоря , но когда Гордон утверждает , что мол "разочаровался в Майдане Гидности" , мне хочется подойти и сказать в лицо что-то грубое !
Гордон Дима очень любит показать ся знатоком фактов , но историю знает плохо ... А истории была великая Французкая революция предпосылки которой ещё создавали энциклопедисты Дидро и Деламбер , едкая сатира и мысль Вольтера , Жан-Жака Руссо, Монтескьё и Бомарше . Потом был блестящий маркиз де Ла-Фает . Мирабо -- создатель декларации прав гражданина и человека ... Жерардисты , которых свергли Якобинцы - Робиспьер , Дантон и Марат : кровавая секта , к которой сперва примкнул и молодой корсиканец ... Казнь короля и гражданина "Луи Капета" начавший отчёт абсолютно бессмысленного и параноидального террор , который даже Маркс оценил как "деяния кровавового мясника Робиспьера" . Роялисты уже 200 лет мастурбируют на имени Шарлотты Корде , убившей Марата . Самое смешное , что она не была никогда роялисткой , а была жерардисткой , которую поразили бессмысленные казни . Вдруг .термидор - уже казнят якобинцев . Приходят на 5 лет жалкие барыги - директория ... Казалось бы крах ... Но тут выходит на сцену истории Наполеон и начинает реальные реформы , которые собственно и создали современный облик Западной Европы . Ключевой момент - гражданский кодекс .
История видится на расстоянии . Ключевая фигура Лафает 3-х великий революций -- так и не признал "узурпатора" . Но и не признавал реставрацию монархии , хотя был вынужден бежать из Франции вовремя якобинского террора именно за открытую критику казней .
Голод , войны со всеми соседями , т.е. сплошной треш -- но не было бы современной Европы без той революции и Бонапарта . Просто тупо не было !
показати весь коментар
12.05.2020 11:18 Відповісти
Хочется сказать только: не мечите бисер перед свиньями
показати весь коментар
12.05.2020 18:11 Відповісти
сахарний гандон взяв інтерв*ю у мармеладної піхви .
показати весь коментар
12.05.2020 15:22 Відповісти
голосом Михаила Ефремова ))) нетленка Орлуши )))) (отрывок)
****

я балета артист...всенародный кумир
я танцую Анндрея Балконского
а в свободное время, за деньги и сыр
я е*** депутата Поклонскую
вы бы знали друзья, как мне нравиться он
мой народный от крыма избранник
он всегда говорит, что я тверд как... закон
и при этом медовый, как пряник
мы с ним спим без любви, у меня, на дому
по любви у него депутатство...
ведь у них там в крови, в этом самом крыму
беспробудное южное *******
.....................................................
показати весь коментар
12.05.2020 18:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 