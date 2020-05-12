Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан

Влада України слухатиме від пособників окупації Криму лише свідчення в статусі обвинувачених у межах відповідних кримінальних проваджень.

Таку заяву зробив у Facebook постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич у відповідь на інтерв'ю зрадниці України, колишнього окупаційного "прокурора" Криму, а тепер - депутатки Держдуми РФ Наталії Поклонської українському журналісту Дмитру Гордону, передає Цензор.НЕТ.

"Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати, - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених. Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів", - наголосив Кориневич.

За словами представника Зеленського, "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

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"Такі особи мають нести відповідальність перед країною за вчинення державної зради та перед суспільством за вчинення воєнних злочинів ... Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Наталії нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя", - написав Кориневич.

Нагадаємо, до окупації Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначили її прокурором Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії та на півострові.

На материковій частині України щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває в санкційних списках ЄС та ще низки окремих країн.

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