Нацполиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко. ДОКУМЕНТ
Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацполиции.
10 мая в фейсбуке выложили письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. В нем под предлогом "борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями" содержится просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.
"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", - прокомментировал случившееся глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Он заверил, что полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.
"Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения - мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование", - сказал Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
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ну так бы и сказали: расскажите нам все за Беню !
Чому у країни на 6 році війни немає закону про агентів впливу? Не на часі?
Де закон про позбавлення, урізання громадянських прав за колаборації, підтримку агресора? Заперечення російської агресії?
Де доктрина захисту інформаційного простору держави?
Чомутому що наші державні органи кишма кишать відкритими проросійськими колаборантами?
Евреи сделали шута презиком....
Так кто кого подставил..? - Зеля евреев или евреи через Зелю самих себя?
Все работают в ОП....
Все его курируют и ведут....
Богдана даже подвинули - не вписался в тренд...
В письме полиции, написано, что полиция обращается с уважением к руководителю еврейской громады для предоставления устава религиозной организации и её членов...
В чём проблема?
Это запрещённая, секретная информация?
К мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. Об этом 31 января https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/2697249930366586?__xts__[0]=68.ARC-VDEW1WSgptpmB5J4GmmKyVQEJJxk-sDU3IITf1VrJh13E-SnWegFet_1uYndGK00bONTq_9q0iKD6W1E3s0RgQsa02AspB2Eh3ppPKhVT7t1Nq8yAZb1FRLPq0NxJf6RnW6x4FbFABtpB3cdM15_gk10lMq3SxqxQzExCJ1sVYx7rKPD4CLtndyBLL6ixaQRFUZFkarKcIiYujgun4HUcH510GZClvc4TWhGagcCTaxQCG4nulyu7lKP0sWm1WFNfYvfvl6GuHqFkPmaGoZLT_y6NZiaOBRC&__tn__=-R сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов в Facebook.
"Сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около 12.00, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национального полиции, где-то около 40 экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы", - говорится в сообщении.
Он отметил, что правоохранители задержали и увезли на автобусах 25 человек, у которых не было с собой документов.
Сколько людей перестреляли пьяные хасиды, и сколько взорвали тряпкоголовые дикари?
Ты из ЭТИХ?
Чем, по сути, "ку-клукс-клановец", белый, христианин, отличается от мусульманина-шахида?
Українські правоохоронні інститути деградували повністю.
Зєлю геть. Дострокові.
"щодо організації боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами..."
З таким успіхом за їх логікою можна направити такі "листи щастя" від поліції у кожне посольство та консульство іноземних держав на території України, які по суті і є етнічними організованими групами. Принаймні, їх чесно попередять що поліція організовує боротьбу з ними. Україна - як держава в певній мірі також є етнічною організованою групою... Майстри слова.
И жизнь в стране с каждым днём всё лучше.
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Ну, кагбе, такі да. Але ж хтось їх туда понавибирав?