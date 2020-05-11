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Нацполиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко. ДОКУМЕНТ

Нацполиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко. ДОКУМЕНТ

Департамент внутренней безопасности и Главное следственное управление Национальной полиции проведут расследование в отношении полиции Ивано-Франковской области в связи со сбором данных о евреях Коломыи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Нацполиции.

10 мая в фейсбуке выложили письмо Управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области, адресованное главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру. В нем под предлогом "борьбы с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями" содержится просьба предоставить копию устава, список членов еврейской общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

"Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще возникла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого - выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины", - прокомментировал случившееся глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он заверил, что полиция не приемлет преследования граждан по национальному или другому признаку.

"Все подразделения полиции работают над предупреждением антисемитских преступлений на почве ненависти, а в случае их совершения - мгновенно реагируют и направляют усилия на их раскрытие и расследование", - сказал Клименко.

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Нацполиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко 01

Автор: 

антисемитизм (122) евреи (124) Коломыя (34) Клименко Игорь (485)


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Топ коментарі
+20
Я что то не пойму логики, в чём преступление полиции Коломыи?
В письме полиции, написано, что полиция обращается с уважением к руководителю еврейской громады для предоставления устава религиозной организации и её членов...
В чём проблема?
Это запрещённая, секретная информация?
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11.05.2020 23:32
+19
https://twitter.com/KostRensky Konstantin Rensky@KostRensky
Чому у країни на 6 році війни немає закону про агентів впливу? Не на часі?
Де закон про позбавлення, урізання громадянських прав за колаборації, підтримку агресора? Заперечення російської агресії?
Де доктрина захисту інформаційного простору держави?
Чому тому що наші державні органи кишма кишать відкритими проросійськими колаборантами?
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11.05.2020 23:21
+16
Хорошо устроились богоизбранные пейсыки...только тронь сразу визги про холокост и антисемитизм...хотя сами беснуюца по полной и на голову сели...
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12.05.2020 00:08
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"Дія" в дії!
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11.05.2020 23:19 Відповісти
собирали данные на Коломыю ?
ну так бы и сказали: расскажите нам все за Беню !
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12.05.2020 02:33 Відповісти
https://twitter.com/KostRensky Konstantin Rensky@KostRensky
Чому у країни на 6 році війни немає закону про агентів впливу? Не на часі?
Де закон про позбавлення, урізання громадянських прав за колаборації, підтримку агресора? Заперечення російської агресії?
Де доктрина захисту інформаційного простору держави?
Чому тому що наші державні органи кишма кишать відкритими проросійськими колаборантами?
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11.05.2020 23:21 Відповісти
Кого? Сина Фаїни Григорввни?
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12.05.2020 00:48 Відповісти
Вначале нужно украинскому народу создавать общины с примерным уставом как у ромов или евреев и др народов Украины,чтобы на равных можно было с ними встречаться и ставить на место если сторонние общины не хотят жить по законам Украины, если мы будем наезжать громадой то украинцев будут называть националистами или нацистами,общины равные если спорят ,то их смешно называть националистами,если они всё делают в рамках закона.
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12.05.2020 00:49 Відповісти
не бывает дыма без огня!! значит где то пухом покрылось личико!!!
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11.05.2020 23:21 Відповісти
А почему сразу "на почве ненависти",может они хотели какой то приятный сюрприз зделать.
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11.05.2020 23:50 Відповісти
если есть дым , то пусть скажут где , а не как шакалы себя ведут -дайте списки.( нормальный мент так должен говорить ( вот вы гражданин здесь нарушили и поэтому морда бесовесная давай неси наказание
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11.05.2020 23:51 Відповісти
зеля ******* всех евреев подставил
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11.05.2020 23:22 Відповісти
что появилось раньше курица или яйцо...?
Евреи сделали шута презиком....
Так кто кого подставил..? - Зеля евреев или евреи через Зелю самих себя?
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11.05.2020 23:27 Відповісти
Не звизди, сопля с беней - это выродки. Хотя знаю одного еврея, кто за соплю голосовал, может он из их касты.
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11.05.2020 23:32 Відповісти
https://censor.net/user/126283 - Шефир, Ермак, Мендель - все самые близкие Зели люди евреи ....

Все работают в ОП....
Все его курируют и ведут....
Богдана даже подвинули - не вписался в тренд...
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11.05.2020 23:39 Відповісти
Туда же. Как и всяких дзержинских.
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11.05.2020 23:42 Відповісти
он не подставил он их укатал в бетон сразу хоп и закатал... полиция может только уем махать а жиди воны всегда были есть и будут и будут также по спискам и ногами битые...
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11.05.2020 23:32 Відповісти
И ты тоже ><
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11.05.2020 23:33 Відповісти
зеля жыд а не еврей
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12.05.2020 10:05 Відповісти
Давно пора вскрыйть сионистсике организации, которые действуют как агентурная сеть в интересах иностранных государств и их граждан, развели тут кабалу...
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11.05.2020 23:23 Відповісти
А говорил, что в Украине живут, в основном, украинцы, а оказалось - 73%... другой национальности...
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11.05.2020 23:58 Відповісти
Я что то не пойму логики, в чём преступление полиции Коломыи?
В письме полиции, написано, что полиция обращается с уважением к руководителю еврейской громады для предоставления устава религиозной организации и её членов...
В чём проблема?
Это запрещённая, секретная информация?
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11.05.2020 23:32 Відповісти
надання особистих даних без згоди їх власників заборонено !
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11.05.2020 23:36 Відповісти
31 января 2020 г.
К мечети Исламского культурного центра в Киеве приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национальной полиции, которые устроили массовую проверку документов мусульман. Об этом 31 января https://www.facebook.com/said.ismagilov/posts/2697249930366586?__xts__[0]=68.ARC-VDEW1WSgptpmB5J4GmmKyVQEJJxk-sDU3IITf1VrJh13E-SnWegFet_1uYndGK00bONTq_9q0iKD6W1E3s0RgQsa02AspB2Eh3ppPKhVT7t1Nq8yAZb1FRLPq0NxJf6RnW6x4FbFABtpB3cdM15_gk10lMq3SxqxQzExCJ1sVYx7rKPD4CLtndyBLL6ixaQRFUZFkarKcIiYujgun4HUcH510GZClvc4TWhGagcCTaxQCG4nulyu7lKP0sWm1WFNfYvfvl6GuHqFkPmaGoZLT_y6NZiaOBRC&__tn__=-R сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов в Facebook.
"Сегодня пятница - особый молитвенный день для мусульман, когда верующие обязаны прийти в мечеть и молиться. К началу молитвы, где-то около 12.00, к мечети Исламского культурного центра Киева приехали два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной службы в сопровождении Национального полиции, где-то около 40 экипированных лиц, некоторые были в масках, и устроили массовую проверку документов мусульман, направлявшихся в мечеть. Это продолжалось на выходе из двора мечети и во время молитвы, и после молитвы", - говорится в сообщении.
Он отметил, что правоохранители задержали и увезли на автобусах 25 человек, у которых не было с собой документов.
Нацолиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко - Цензор.НЕТ 3675
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11.05.2020 23:39 Відповісти
То есть, мусульман можно насильно проверять полиции, а иудеев даже попросить нельзя, что бы те предоставили необходимые документы полиции?
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11.05.2020 23:41 Відповісти
Кто и когда говорил, шо можно? Они с одними делают это внаглую, а с другими по-хитрожопому.
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11.05.2020 23:56 Відповісти
Есть некоторая разница. Первые - террористы, живущие в каменном веке. С ними по-другому нельзя.
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12.05.2020 00:04 Відповісти
У якому середньовіччі живе хасид, який в Умані стріляв по людям із пістолета?
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12.05.2020 00:19 Відповісти
сравнил 1 пьяного хасида и миллионы бородатых недоумков
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12.05.2020 00:24 Відповісти
Так відповідь буде, бо стріляти по людям це нормально? Це не єдиний випадок!
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12.05.2020 00:34 Відповісти
не нормально. Но ненормальность есть в любом случае, и мы должны оценивать также и количество.
Сколько людей перестреляли пьяные хасиды, и сколько взорвали тряпкоголовые дикари?
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12.05.2020 10:10 Відповісти
А якщо п'яний християнин з Нігерії? Я от таких бачив. Це нормально?
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12.05.2020 00:36 Відповісти
Взагалі то стаття про юдеїв. Та і не з вами я розмовляю. Ви з росії?
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12.05.2020 00:44 Відповісти
И что он сделал? Взорвал марафон? Врезалсмя на машине в толпу?
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12.05.2020 10:09 Відповісти
"Мы называем других людей "дикарями" лишь потому, что они занимаются занятиями, отличными от наших...". (Томас Гоббс).
Ты из ЭТИХ?
Чем, по сути, "ку-клукс-клановец", белый, христианин, отличается от мусульманина-шахида?
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12.05.2020 05:53 Відповісти
тем что ККС давно на свалке истории, и людей не взрывают.
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12.05.2020 10:07 Відповісти
Давно ИРА и "красные бригады" "на свалку истории" выбросили? И ККК прекрасно существует до сих пор... "Клюнет в задницу" - возродятся... И стрелять будут, и взрывать...
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12.05.2020 11:05 Відповісти
ты не понимаешь-ладно , но бл. человеком будь,
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12.05.2020 02:22 Відповісти
Я с большой неохотой принимаю в Друзья граждан с еврейской фамилией. И очень быстро их блокирую. Иудеи запрещают упоминать в комментариях что президент Украины является «евреем». По их мнению, это «махровый антисемитизим». А меня белорусом называть можно. Источник: https://ukranews.com/news/678385-zelenskij-o-evrejskoj-krovi-rasskazal-v-intervyu-izrailskomu-izdaniyu
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12.05.2020 10:49 Відповісти
Дебілізм. Медвежа послуга від поліції платникам податків. Існує інститут агентів під прикриттям. Навіщо ставити на вуха всю мусульманську громаду в Києві, якщо можна всю інфу отримати без зайвого галасу. І майбутні терористи(якщо вони є) будуть у полі зору якогось відділу поліції.
Українські правоохоронні інститути деградували повністю.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.05.2020 05:45 Відповісти
Ну дак спроси агента типо тебя какой национальности Юля и Беня - ты будешь бить себя в грудь, что самый настоящий украинский чернозем!
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12.05.2020 07:47 Відповісти
Ой как богоизбганные всполошились что какие-то гои посмели информацию о них попросить
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12.05.2020 00:03 Відповісти
Хорошо устроились богоизбранные пейсыки...только тронь сразу визги про холокост и антисемитизм...хотя сами беснуюца по полной и на голову сели...
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12.05.2020 00:08 Відповісти
Хороший еврей. Ну вы в курсе !
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12.05.2020 00:18 Відповісти
Про Коломойского, что ли? Думали, что в Коломые его родня живет .
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12.05.2020 00:34 Відповісти
Ймовірно ті що писали того листа й ті що його підписували взагалі не розуміють що вони, вибачте, ляпають. Їм потрібно дати премію, але не грошима, а у вигляді книг і заставити читати побільше, грати розвиваючі ігри, відправити їх десь повчитись трохи.
"щодо організації боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами..."
З таким успіхом за їх логікою можна направити такі "листи щастя" від поліції у кожне посольство та консульство іноземних держав на території України, які по суті і є етнічними організованими групами. Принаймні, їх чесно попередять що поліція організовує боротьбу з ними. Україна - як держава в певній мірі також є етнічною організованою групою... Майстри слова.
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12.05.2020 00:52 Відповісти
Якби вони написали "щодо організації боротьби з транснаціональними та етнічними ЗЛОЧИННИМИ організованими групами та організаціями", то це б мало хоч якусь логіку. А так залишається лише здогадуватись що вони мали на увазі.
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12.05.2020 00:57 Відповісти
пусть бы начали с раскрытия архивов, где находятся расстрельные списки с подписями "украинцев" с очень характерными фамилиями угнетенного народа...
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12.05.2020 01:41 Відповісти
Чего уж там, растут антиж....вские настроения. Вся верхушка у руля кагал во главе с зечмом.
И жизнь в стране с каждым днём всё лучше.
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12.05.2020 02:04 Відповісти
Вся верхушка у руля кагал во главе с зечмом.
*********
Ну, кагбе, такі да. Але ж хтось їх туда понавибирав?
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12.05.2020 05:05 Відповісти
От мізків! Розумніше було б випити пляшку горілки, відкрити вулик з бджілами і спробувати без рук закусити медом.
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12.05.2020 05:28 Відповісти
Так а в чем проблема предоставить.
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12.05.2020 07:11 Відповісти
Сегодня чудный день. На цензоре можно составлять список еврейских тролей и не делать никаких запросов.
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12.05.2020 07:50 Відповісти
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12.05.2020 09:48 Відповісти
Увидев офицера полиции в новой форме сознательные граждане предоставили ему списки евреев и коммунистов.
Нацполиция начала внутреннее расследование из-за факта сбора данных о евреях Коломыи, - Клименко - Цензор.НЕТ 7059
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12.05.2020 09:01 Відповісти
А что жиды стали неприкасаемыми? А если полиция нарушила какие то законы, пусть жиды через суды решают проблемы. А то возвели жидов прямо в ранг божества. Чем они лучше других людей с другой верой!
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12.05.2020 09:11 Відповісти
На вітання «СЛАВА УКРАЇНІ» тепер будуть відповідати: «ЄВРЕЯМ СЛАВА!». Якщо Ви напишите коментар з критикою шостого президента, про курс єврейської влади на капітуляцію, то на вас обрушиться гнів нащадків Авраама і вам негайно пред'являть звинувачення в антисемітизмі. При цьому Китай і навіть Америку критикувати можна і Вас не звинуватять в антікітаізме і антиамериканізме.
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12.05.2020 10:50 Відповісти
"расследование в отношении полиции Ивано-Франковской обл." - так в письме ж видно, что они действовали "на виконання вказівки № 1062/55/02-2020 від 30.01.2020 Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо організації боротьби з транснаціональними та етнічними організованими групами"
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12.05.2020 13:33 Відповісти
Когда вагоны подавать будут?
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17.05.2020 16:43 Відповісти
 
 