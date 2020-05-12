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Новини Агресія Росії проти України Репресії в окупованому Криму
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У Конгресі США хочуть притягти режим Путіна до відповідальності за порушення прав людини, зокрема українців

У Конгресі США хочуть притягти режим Путіна до відповідальності за порушення прав людини, зокрема українців

Проєкт резолюції, представлений на розгляд Конгресу США 11 травня, закликає адміністрацію Дональда Трампа запровадити санкції проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини, переслідування журналістів, опозиціонерів, представників громадянського суспільства та активістів у сфері релігійних свобод.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Володимир Путін є жорстоким авторитарним правителем, який давно придушує громадянські свободи, зокрема свободу преси, слова політичної опозиції та демократії", - заявив у зв'язку з цим один з авторів резолюції конгресмен від демократів Еліот Енгель.

"Путін найбільше боїться правди. Російський президент перетворив верховенство права на репресії, примушує мовчати журналістів, погрожує політичним опонентам та позбавляє волі громадянських активістів, українців, релігійні та етнічні меншини", - заявляє старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен Майкл Маккол.

Також читайте: Україна закликає РФ дотримуватися, зокрема на Донбасі, заклику генсека ООН Гутерреша до припинення вогню, - представництво в ООН

Резолюція закликає уряд Росії негайно звільнити осіб, визначених Центром з прав людини "Меморіал" як політичні в‘язні, відповідно до критеріїв резолюції ПАРЕ, і називає, зокрема, таких активістів, як Олексій Пічугін, Ігор Рудніков, Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Юрій Дмітрієв та Деннис Крістенсен.

Автор: 

Конгрес США (1244) права людини (613) репресії (1626) росія (66502)


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Топ коментарі
+17
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 9445
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11.05.2020 23:36 Відповісти
+17
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 717
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11.05.2020 23:37 Відповісти
+15
все нормальные этого хотят!
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11.05.2020 23:31 Відповісти
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все нормальные этого хотят!
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11.05.2020 23:31 Відповісти
кроме наркомана оманского и его дятлов-актёрского терариума.
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12.05.2020 00:37 Відповісти
В цьому тераріумі, зелені виглядають тупіше ніж можливо уявити. Добром усе це неподобство не закінчиться.
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12.05.2020 04:05 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuδ Ρоuccu
Новости энергетической сверхдержавы:

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 2482
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11.05.2020 23:31 Відповісти
)) с валежником в параше тоже напряжёнка.
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11.05.2020 23:45 Відповісти
Путлер капут!
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11.05.2020 23:33 Відповісти
Предвыборная фигня..
Никто ***** не тронет..
ПУК в калюжу..
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11.05.2020 23:35 Відповісти
Хто пишет такие заголовки?-
"нарушения прав человека,в том числе украинцев"?
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11.05.2020 23:35 Відповісти
Хто на шо вчився.
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12.05.2020 00:10 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 9445
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11.05.2020 23:36 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 717
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11.05.2020 23:37 Відповісти
Пистолетик неправильно держит. Надо сначала Еву-Алю пристрелить, чтоб не мучалась.
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12.05.2020 00:54 Відповісти
Призывать трампушу ? Они до сих пор не поняли , чей он агент ?
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11.05.2020 23:41 Відповісти
Навального ?
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12.05.2020 00:41 Відповісти
США довго збирається, але потім все невідворотно робить. Для американців порушення громадянських, національних та релігійних свобод є найважчим гріхом!
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11.05.2020 23:44 Відповісти
Права человека - бла-бла-бла...
Путин развязывает войны по всему миру и устраивает геноцид тем, кто выступает против российского фашистского режима.
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11.05.2020 23:44 Відповісти
Тому, що на росії мають ядерну зброю. Але різного роду санкції будуть.
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11.05.2020 23:47 Відповісти
Ху"ла треба додавити як погану гниду.
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11.05.2020 23:45 Відповісти
Краще завалити цю гебешну мерзоту.
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11.05.2020 23:45 Відповісти
***** закрылся в бункере с Кабаевой , что бы затрелиться . как кумир Адя . Но вместо себя .застрелил Алину .
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11.05.2020 23:49 Відповісти
шо ви думаите шо оно застрелится ,,, я думаю шо его там в бункере в дупу стреляют ,у них там в бункере, гей кружок !,,какая алина, шо воно с ней буде робити !?
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12.05.2020 00:10 Відповісти
какая кабаева, болезный? эта монобровая ордынка - прикрытие для лохов-рассеянцев,
чтоб им было что обсуждать и чтобы не спрашивали о поцелуях мальчиков в живот и прочие странности у их плешь-фюрера.
ботоксный Сцарек - педофил и исключительно по мальчикам еще со своей ленинградской стукаческой юности...

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6019
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12.05.2020 00:40 Відповісти
Этого общий у него и у жирика
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12.05.2020 00:43 Відповісти
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12.05.2020 00:45 Відповісти
напоминает адольфа ивановича гитлера, благословляющего на склоне лет, у 45-ом, пацанчиков на западно-восточный фронт -- чтобы КАК ДЕДЫ ВОЯЄВАЛИ
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12.05.2020 05:22 Відповісти
а вы умеете не оскорбляя . Я вырос ,в обществе , где следят за языком .
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12.05.2020 12:06 Відповісти
а чем Вы так оскорбились? что за жуткая попоболь?
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12.05.2020 12:18 Відповісти
ты назвал меня -болезный - . Не понимаю с какого перепугу , я понимаю . что наверное у вас так принято , но я тут при чем .У вас болит зад ? Зачем мне приписываешь ,свои дела ?
Поверь я умею не хуже . но не никогда не оскорбляю первым .
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12.05.2020 12:43 Відповісти
ты слишком нежный и ранимый. ) слишком...тебя в детстве, что ли, сильно обижали?
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12.05.2020 12:59 Відповісти
да нет , я просто в детстве и потом позже , бил за то плохие слова . иногда бил сильнее чем надо . Ладно , ок , я понимаю . что ты не специально , а по привычке . Может я не прав . то спросите у кого нибудь . А лучше таксисту про прибытию скажи - держи деньги БОЛЕЗНЫЙ .
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12.05.2020 13:15 Відповісти
оставьте излишнюю обидчивость и ранимость кисейным барышням.

Нормальные муШчины должны быть отходчивее и поменьше комплексовать, исключение творческие натуры, художники всякие, им можно.

а болезный было за то, что повторяешь специально пущенный для лохов-********* бред о кабаевой, как секс-обьекте и возлюбленной ботоксного педофила.
Не распространяй рашистские фейки, не отбеливай ботоксного Сцарька-лысогнома.
Один раз было, насчёт болезный, каюсь, а ты расчесываешь свою обиду уже на полстраницы.))
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12.05.2020 13:27 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6265
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11.05.2020 23:52 Відповісти
Волчара, душеный нарисован.
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12.05.2020 04:31 Відповісти
Его дело должно Гааге рассматриваться в уголовном суде, а это все "спускание пара"!
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11.05.2020 23:58 Відповісти
Милошевич,хусейн,молча курят в аду и ждут вову-*****.
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12.05.2020 00:16 Відповісти
Муамарчика подзабыл. Полковник Каддафи, еще тот поц был (джамахЕриец долбанный).
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12.05.2020 04:27 Відповісти
А гимн РФ "Умру за Путлера" рашистам доказать слабо?
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12.05.2020 00:02 Відповісти
Умиляют АНАЛитики здесь..
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12.05.2020 00:04 Відповісти
Как сказал классик, правосудие продано!
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12.05.2020 00:05 Відповісти
В некоторых местах оно даже не появлялось
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12.05.2020 00:50 Відповісти
Сейчас продавать можно удалённо.
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12.05.2020 09:11 Відповісти
в переводе "путин успешно борется с проплаченной американцами пятой колонной но мы ничего не можем с этим сделать, кроме как хорошую мину при плохой игре"

санкции на чинушах рф ? да граждане рф только за
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12.05.2020 00:09 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 7067
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12.05.2020 00:40 Відповісти
А чо ж ти сам під гамериканським прапором пишеш???
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12.05.2020 00:44 Відповісти
"конгрессмен от демократов Элиот Энгель..." -- Им нужно думать, как спасать партию, а не х е рней заниматься. Отвлекают народ, типа ничего не произошло. А в это время федеральный суд закрыл сшитое белыми нитками дело Флинна. Манафорт тоже скоро выйдет. Порошенко напрягся...
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12.05.2020 00:13 Відповісти
À quoi ressemble d'ciboire la météo de tabarnak au Canada?
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12.05.2020 01:06 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев. Источник: https://censor.net/n3194797

ГАРНА ІДЕЯ

Коли Х,ЙЛО піде у небуття нажаль расцєянці знову будуть вважати КРИМНАШИМ і Донбас руцкім. Нажаль Московія невеліковно хвора на люмпенське бажання панувати і тому потребує демонтажу
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12.05.2020 00:19 Відповісти
смешно
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12.05.2020 00:35 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 7832
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12.05.2020 00:36 Відповісти
Обратите внимание режим, а не главного "режиссёра и всего кодла режима ,"но проблема в том, что режим не посадишь и не привлечёшь, а значит всё это из области пиара
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12.05.2020 00:41 Відповісти
Санкции направлены на тех, кто делает "режим". Поэтому есть результат - ма-а-а-аленький... Хотелось бы большего и побыстрее, но это будет противоправно.
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12.05.2020 01:04 Відповісти
По моему на кремлёвское зло нужно отвечать аналогичным злом, по другому там не понимают,а лишь больше борзеют, проверено временем
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12.05.2020 01:12 Відповісти
Современная цивилизация заканчивается.Год-два и Мир будет совсем иным.....
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12.05.2020 01:35 Відповісти
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6804
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12.05.2020 05:29 Відповісти
Можно язвить и хихикать но тем, кто ещё до сих пор не въехал что в США есть трамп - временный придурок в кресле президента и сенат, который не даст шатать страну. И эта новость - не просто так. Ни Пентагон и спецслужбы в Штатах никогда ничего не делают просто так и не заявляют ничего просто так. То есть сейчас по плану США начавшемуся вначале 2014 года просто идёт очередной этап развала помойки имени *****. По плану это всё шло и изначально. Тихо, красиво,без войны и затрат - лучший вариант для янки. Зачем тратиться на убийство самоубийцы? То что против ***** и его бояр начали движение - тоже закономерно. Ещё бы не мешал клоун тупой в президентском кресле - было бы всё ещё быстрее Власть ***** падает сейчас катастрофически и в Кремле разные подразделения разных ********* уже грызутся за то кто будет грабить после *****. Старый педофил практически уже сброшен со счетов. Так это ещё пандемия не закончилась и экономический кризис не начался в полном объёме как это будет позже. А там - ещё веселее станет! США планомерно поворачивают движение Кремля прямиком в Гаагский трибунал и правильно что делает это именно сейчас. Важно что бы кацапня была осуждена громко ,серьёзно и на весь мир. Уже я думаю даже справедливый раздел пизженых территорий оговорили. Эти ******** много кому уже должны стали в территориях.А прицепом конечно же и США достанется помимо основных "требовальщиков". Ну и основная выгода и стимул для США как основного жандарма мира - торговать и развивать энергетические технологии а не тушить пожары триллионами долларов за этими скотами по миру. А за триллионы, - США убъют..Они жадные. И не так до денег как до лучшей жизни от того что уже есть. А это - выброшенные на парашу деньги налогоплательщиков. Не доходит - нужно *********! Всё просто. А на войнах и на продаже вооружений США и так найдёт себе покупателей от которых влияния на общий мир и безопасность на цивилизованных континентах практически нет ..По Африкам, жопам Латинской Америки , Индо-Пакистаны и прочие мусорки. Параша же и в этом вопросе конкурент да ещё и по тупости своей лезет с войнами в центры цивилизации - поэтому она и мешает жить. За что и похоронят. Так что ничего удивительного и ничего неожиданного нет. Очередной этап ************ кацапни.
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12.05.2020 08:40 Відповісти
Давно вже пора це зробити. Бо наші їм навпаки допомагають, купляють вугілля, електроенергі. і нафту, яка у світі набагато дешевша, але потрібно "братана" виручати, щоб не загнувся.
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12.05.2020 09:04 Відповісти
 
 