У Конгресі США хочуть притягти режим Путіна до відповідальності за порушення прав людини, зокрема українців

Проєкт резолюції, представлений на розгляд Конгресу США 11 травня, закликає адміністрацію Дональда Трампа запровадити санкції проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини, переслідування журналістів, опозиціонерів, представників громадянського суспільства та активістів у сфері релігійних свобод.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Володимир Путін є жорстоким авторитарним правителем, який давно придушує громадянські свободи, зокрема свободу преси, слова політичної опозиції та демократії", - заявив у зв'язку з цим один з авторів резолюції конгресмен від демократів Еліот Енгель.

"Путін найбільше боїться правди. Російський президент перетворив верховенство права на репресії, примушує мовчати журналістів, погрожує політичним опонентам та позбавляє волі громадянських активістів, українців, релігійні та етнічні меншини", - заявляє старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен Майкл Маккол.

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Резолюція закликає уряд Росії негайно звільнити осіб, визначених Центром з прав людини "Меморіал" як політичні в‘язні, відповідно до критеріїв резолюції ПАРЕ, і називає, зокрема, таких активістів, як Олексій Пічугін, Ігор Рудніков, Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Юрій Дмітрієв та Деннис Крістенсен.