У Конгресі США хочуть притягти режим Путіна до відповідальності за порушення прав людини, зокрема українців
Проєкт резолюції, представлений на розгляд Конгресу США 11 травня, закликає адміністрацію Дональда Трампа запровадити санкції проти російських чиновників, відповідальних за порушення прав людини, переслідування журналістів, опозиціонерів, представників громадянського суспільства та активістів у сфері релігійних свобод.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Володимир Путін є жорстоким авторитарним правителем, який давно придушує громадянські свободи, зокрема свободу преси, слова політичної опозиції та демократії", - заявив у зв'язку з цим один з авторів резолюції конгресмен від демократів Еліот Енгель.
"Путін найбільше боїться правди. Російський президент перетворив верховенство права на репресії, примушує мовчати журналістів, погрожує політичним опонентам та позбавляє волі громадянських активістів, українців, релігійні та етнічні меншини", - заявляє старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен Майкл Маккол.
Резолюція закликає уряд Росії негайно звільнити осіб, визначених Центром з прав людини "Меморіал" як політичні в‘язні, відповідно до критеріїв резолюції ПАРЕ, і називає, зокрема, таких активістів, як Олексій Пічугін, Ігор Рудніков, Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Юрій Дмітрієв та Деннис Крістенсен.
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Новости энергетической сверхдержавы:
Никто ***** не тронет..
ПУК в калюжу..
"нарушения прав человека,в том числе украинцев"?
Путин развязывает войны по всему миру и устраивает геноцид тем, кто выступает против российского фашистского режима.
чтоб им было что обсуждать и чтобы не спрашивали о поцелуях мальчиков в живот и прочие странности у их плешь-фюрера.
ботоксный Сцарек - педофил и исключительно по мальчикам еще со своей ленинградской стукаческой юности...
Поверь я умею не хуже . но не никогда не оскорбляю первым .
Нормальные муШчины должны быть отходчивее и поменьше комплексовать, исключение творческие натуры, художники всякие, им можно.
а болезный было за то, что повторяешь специально пущенный для лохов-********* бред о кабаевой, как секс-обьекте и возлюбленной ботоксного педофила.
Не распространяй рашистские фейки, не отбеливай ботоксного Сцарька-лысогнома.
Один раз было, насчёт болезный, каюсь, а ты расчесываешь свою обиду уже на полстраницы.))
санкции на чинушах рф ? да граждане рф только за
ГАРНА ІДЕЯ
Коли Х,ЙЛО піде у небуття нажаль расцєянці знову будуть вважати КРИМНАШИМ і Донбас руцкім. Нажаль Московія невеліковно хвора на люмпенське бажання панувати і тому потребує демонтажу