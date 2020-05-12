Пристайко заявив про перегляд деяких умов асоціації з ЄС: Більшість квот нас уже не влаштовує

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив про необхідність переглянути умови Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Він зазначив, що більшість квот на поставки без мит українських товарів у ЄС "не влаштовують виробників", передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Зараз дуже вдалий момент, тому що саме підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови, і перегляду умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів із Європейським Союзом у межах угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми переглянемо", - заявив Пристайко.

Віцепрем'єр також повідомив, що влада ЄС і України також працюють над поглибленням співпраці у сферах цифрового ринку, взаємодії в питаннях митниці, юстиції, безпеки та оборони.

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