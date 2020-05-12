УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7030 відвідувачів онлайн
Новини Підписання асоціації з ЄС
13 693 132

Пристайко заявив про перегляд деяких умов асоціації з ЄС: Більшість квот нас уже не влаштовує

Пристайко заявив про перегляд деяких умов асоціації з ЄС: Більшість квот нас уже не влаштовує

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив про необхідність переглянути умови Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Він зазначив, що більшість квот на поставки без мит українських товарів у ЄС "не влаштовують виробників", передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Зараз дуже вдалий момент, тому що саме підійшов історичний термін, коли ми можемо переглянути умови, і перегляду умов чекають наші виробники. Тому що більшість квот, які поставлені, вони вже не влаштовують нас, ми перейшли етап перших контактів із Європейським Союзом у межах угоди про безтарифну торгівлю. Я сподіваюся, що ми переглянемо", - заявив Пристайко.

Віцепрем'єр також повідомив, що влада ЄС і України також працюють над поглибленням співпраці у сферах цифрового ринку, взаємодії в питаннях митниці, юстиції, безпеки та оборони.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко. ВIДЕО

Автор: 

квоти (251) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+48
Зебил и его команда решили интегрироваться в таёженный союз
показати весь коментар
12.05.2020 00:16 Відповісти
+31
Нет, не только в Липецке но и по всей унитазии, ежедневно крутят фильмы производства квартала пикчерз
показати весь коментар
12.05.2020 00:20 Відповісти
+29
Тебя присоединят к липецкой хвабрике.. ЗЕбил покацапленный манкурт https://censor.net/user/145656
показати весь коментар
12.05.2020 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У них видно в Сибири нет бесплатной рабочей силы - вот о гулагах стали мечтать 😀😀😀
показати весь коментар
12.05.2020 07:35 Відповісти
Выкинь мобилку и компьютер и иди спать.
показати весь коментар
12.05.2020 01:56 Відповісти
Здорова конкуренція теж потрібна.
показати весь коментар
12.05.2020 06:13 Відповісти
Чемодан вокзал раша, кацапский лапоть
показати весь коментар
12.05.2020 07:33 Відповісти
хватит колонии до 1991 года...и ОРДЛа Украине -хватит!!! рассея идёт на ЙУХ...!
показати весь коментар
12.05.2020 01:21 Відповісти
А как насчет потребителей ? Меня например не устраивает что европейские товары у нас стоят гораздо дороже чем в Европе. Украинцы вынуждены покупать отечественное Г., поскольку на европейские товары стоит заградительная пошлина. Может вы там в правительстве начнете наконец думать про обычных Украинцев, а не только про избранных?
показати весь коментар
12.05.2020 01:47 Відповісти
ну хоть разумно сказал, ставлю + (пипец власть , за умное слово их радуюсь , так я колхозник необразованый
показати весь коментар
12.05.2020 02:32 Відповісти
С квотами проблема. Если ЕС снимет квоты с украинских товаров, то европейские фермеры с вилами пойдут штурмовать правительство. Да и... у них там и оборудование получше, в плане качества выпускаемой продукции. Тёплые коровники, автоматические доильные машинки, холодильники для хранения того же молока, фуры с холодильными установками для перевозки, квалифицированные ветеринары, хорошие лекарства для коровок, контроль качества на высшем уровне.
показати весь коментар
12.05.2020 06:32 Відповісти
Ну шо Вы пишете?

Полки европейских супермаркетов забиты искусственным китайским мёдом , а прекрасный украинский мёд идёт по квотам .

Украинская курятина тоже популярна в ЕС - кстати и не всегда вообще курятина есть в ЕС в супермаркетах ( например сеть Кауфлэнд)
Украина может МНОГО ПРОИЗВОДИТЬ
НАПРИМЕР САЖЕНЦЫ
Я столкнулась, что малина с красивой австрийской этикеткой , оказалась мелкой и плохо отделялась . А это 5 евро . В Украине саженцы по 20-45 гр . Турки вон закупают машинами грушевые деревья для промышленных садов
показати весь коментар
12.05.2020 07:07 Відповісти
Да я и не спорю, что Украина много чего может производить в области с/х. Это очевидно.
показати весь коментар
12.05.2020 07:25 Відповісти
УКРАИНА со своими черноземами КАК БРИЛЛИАНТ
Я была на крупнейшей выставке мороженого в Италии - лидера в жтой области,
Так вот мороженное по современным технологиям производят из порошка ( подробно не буду)
Так вот на порошке надо огромное количество фруктов и яблок ( для базиса)
А где это все вырастить ? Лучше земель чем у Украины Румынии и Болгарии в ЕС нет
показати весь коментар
12.05.2020 07:31 Відповісти
Хороший чернозём вещь, конечно, хорошая, но я сомневаюсь, что он (чернозём) тянет на бриллиант сам по себе. Я думаю тут больше роляют технологии, например, качественные удобрения. Современные сыроварни. Ну и доступ к рынкам сбыта.
показати весь коментар
12.05.2020 07:55 Відповісти
В Украине такой чернозём , шо никакая химия не нужна
А вот на песке или глине - нужна
показати весь коментар
12.05.2020 08:02 Відповісти
Не пиши бред о украинской курятине,которая в углу стоит перемороженная в морозильных камерах,которая и нафиг не кому нужна, европеец покупает свежую курятину, а также рыбу свеже выловленную, которая еще вчера позавчера плавала,а не глубокой заморозки.
показати весь коментар
12.05.2020 08:13 Відповісти
Сам не пиши бред
В Братиславе украинская курятина в МЕТРО свеже охолоджена .

А Вы в Испании ешьте свой высушенный хамон 😀
показати весь коментар
12.05.2020 08:20 Відповісти
Деревенщина, ты хоть нормальный хамон пробовала,во всем мире зто деликатесс.
показати весь коментар
12.05.2020 08:44 Відповісти
Во первых, кацап, в Украине ДЕРЕВЕНЬ НЕТ
ВО ВТОРЫХ в течении нескольких лет объехала Испанию на машине- Кадис ( где ты не был), Севилью и Кордова( где ты тоже не был), Ронда, Гранада, Мадрид, Барселона
Добавлю Андорра и Перпиньян ( граница с Испанией), Гибралтар и Морокко ( через пролив)
Так шо отплывай в свой рашастан , деревенщина
показати весь коментар
12.05.2020 09:04 Відповісти
Чому такий делікатес у нас не роблять? Це так просто! Беремо свинячу ногу, занурюємо її в сіль і витримуємо аж 40 днів. Все, хамон готовий! Їжте делікатес на здоров'я, тільки ріжте тонюсінькими пластинками.
показати весь коментар
12.05.2020 09:51 Відповісти
Как бы не вышло так, как у пуйла - его перестал устраивать договор "ОПЭК+" - результат этого демарша всем известен. Чтобы пересматривать условия договоренностей нужны мозги, а у зекоманды они не наблюдаются.
показати весь коментар
12.05.2020 07:12 Відповісти
Тоже хорошее замечание - Мозгов там нет
Вчера Ляшко сказал , что парки можно было не закрывать , но закрыли для устрашения
Вопрос - Они совсем идиоты? Зачем нести чушь , если во многих странах парки и в ЕС закрывали
показати весь коментар
12.05.2020 07:19 Відповісти
Уберите к чертовой матери эти барыжную растаможку евроблях , если хотите дружить с европейцами . Они над Вами ( властью ), идиотами , смеются . Автозаводов НОРМАЛЬНЫХ в Украине нет , а пошлина на евробляхи такая, как будто Украина КАК Германия имеет десятки автозаводов
Евробляха в Румынии и Словакии растамаживается за 200 евро, хотя ТАМ МОЩНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ
показати весь коментар
12.05.2020 07:16 Відповісти
О! шлепер(тупой) жив, шлепер будет жить - на потеху пыне...
показати весь коментар
12.05.2020 07:18 Відповісти
З одного боку політика МЗС України правильна - працювать повинні їхать легально, а не прикриваючись туристичними візами, через різноманітні "шмекерські" контори... Саме ця категорія приносить найбільше "головного болю" і владі країн, де працюють ці люди, і самим працівникам, і Україні... По-перше, держава, де працюють ці люди, несе збитки від недоотриманих податків. А на ці податки держава утримує соціальні служби, комунальні, послугами яких користуються ВСІ люди, що перебувають у державі... По-друге, це соціально незахищена група, яка найчастіше контактує з кримінальним середовищем, як місцевим, так і українським... Вони і експлуатуються криміналітетом, і, частенько, самі стають його частиною... І коли у них, на цьому грунті виникають проблеми, вони починають волать про допомогу... І МЗС України змушене втручатися... В Україну, після оголошення карантину, в основному, повернулися саме ці, "хитрокручені" громадяни, бо звернуться до влади за медичною допомогою вони не можуть, бо погрожує депортацією за незаконне перебування...
І все було-б, добре... Якби не наші "хитрокручені" чиновники, які здатні "з долоні шерсті настригти...". Знаючи їх, можу стверджувать, що вони зараз будуть вімагать "мзду" за дозвіл виїхать... Так що у цієї "медалі" дві сторони...
показати весь коментар
12.05.2020 07:44 Відповісти
Яр, ти такий холодний, як і розумний. Багато країн тримають економіку на нелегальних емігрантах. На півдні ЄС у деяких країнах треба відпрацювати три роки без податків, а потім легалізуватися і платити податки, щоб потім мати соціальну допомогу.
показати весь коментар
12.05.2020 10:10 Відповісти
..... у деяких країнах треба відпрацювати три роки без податків, а потім легалізуватися і платити податки, щоб потім мати соціальну допомогу......
Ти хоч сама зрозуміла написане?
показати весь коментар
12.05.2020 10:37 Відповісти
Ольга, ти знову почала "вумнічать"? По-твоєму, виходить, що ти вітаєш порушення нашими громадянами законодавства інших країн? І як це співіснує з "європейським вибором"? ТОбі не здається, що ти пропагуєш "подвійні стандарти"?!... "Тут- читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали..."
показати весь коментар
12.05.2020 10:58 Відповісти
"ЗМІ дізналися, хто керує кампанією "слуг" на місцевих виборах"
Про це повідомляютьджерела, передає Depo.ua з посиланням на "Українську правду".

Павлюк є непублічним членом команди президента Володимира Зеленського, він допомагав лідеру студії "Квартал 95" ще під час президентських виборів".

Джерело стверджує, що Зеленський запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився.

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", - розповідав раніше один із близьких соратників Зеленського.

Незважаючи на те, що Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Окрім Павлюка, місцевими виборами займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір.
показати весь коментар
12.05.2020 07:54 Відповісти
Дристайко не понимает, что страны ЕС не облагают свой экспорт внутренними пошлинами как в Украине. Нет у них пошлин и на импорт как сделали в Украине на евробляхи.
показати весь коментар
12.05.2020 08:08 Відповісти
Вообще надо отметить слабый уровень наших правительств на протяжении последних 5-ти лет. Только женщины Зеркаль и Супрун были наверное единственными, кто попали в КМ не для того, чтобы воровать и потому выглядели прилично. Всех остальных набирали из сантехников и продавцов базаров.
показати весь коментар
12.05.2020 08:31 Відповісти
Ну, хороший продавец с базара даст форы любому самокатчику))
показати весь коментар
12.05.2020 09:26 Відповісти
Чим більше загроз для мордора з фуйлом, тим активніше бикують зеленські колаборанти, руйнуючи співпрацю України з ЄС та НАТО. Яке дивне "співпадіння"
показати весь коментар
12.05.2020 10:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 