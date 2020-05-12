Помпео заявив, що Китай, як і раніше, не ділиться інформацією про коронавірус

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією щодо боротьби з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Держдепартаменту США.

Помпео заявляє, що його висловлювання не пов'язані з політикою, оскільки йдеться про життя американців.

"Китай, як і раніше, відмовляється ділитися інформацією, необхідною для гарантування безпеки людей. Наші правдиві висловлювання і заклики до прозорості не пов'язані з політикою, звинуваченням або залякуванням. Йдеться про порятунок життя американців. Нам необхідно, щоб країни своєчасно обмінювалися надійними даними", - заявив Помпео.

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