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Новини Боротьба з коронавірусом
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Помпео заявив, що Китай, як і раніше, не ділиться інформацією про коронавірус

Помпео заявив, що Китай, як і раніше, не ділиться інформацією про коронавірус

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією щодо боротьби з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Держдепартаменту США

Помпео заявляє, що його висловлювання не пов'язані з політикою, оскільки йдеться про життя американців.

"Китай, як і раніше, відмовляється ділитися інформацією, необхідною для гарантування безпеки людей. Наші правдиві висловлювання і заклики до прозорості не пов'язані з політикою, звинуваченням або залякуванням. Йдеться про порятунок життя американців. Нам необхідно, щоб країни своєчасно обмінювалися надійними даними", - заявив Помпео.

Також читайте: Новий спалах COVID-19 в Китаї: за добу - 17 випадків захворювання

Автор: 

Китай (4742) Помпео Майк (339) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9822
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12.05.2020 01:13 Відповісти
+1
И не поделится !)
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12.05.2020 00:50 Відповісти
+1
Кто-то кого-то пытается обмануть... И я догадываюсь, кто это...
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12.05.2020 00:51 Відповісти
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И не поделится !)
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12.05.2020 00:50 Відповісти
та вже новим штамом "паделится"...
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12.05.2020 00:57 Відповісти
Кто-то кого-то пытается обмануть... И я догадываюсь, кто это...
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12.05.2020 00:51 Відповісти
Какие данные тебе сейчас нужны, Помпео? Все данные по вирусу есть у специалистов вплоть до цепочек РНК. Чего тебе ещё нужно, чтобы спасать американцев?
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12.05.2020 00:51 Відповісти
Китай может только поделить ....Коронавирусом.
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12.05.2020 00:52 Відповісти
Та біозброя це..
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12.05.2020 00:53 Відповісти
Это было понятно и надо было предвидеть ещё тогда когда китайцы выпускали в 90-х одноразовый зонтик и супер свёрла по бетону из силумина
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12.05.2020 00:54 Відповісти
перший тур вірусу США "не збив"...готують другий...Китай можливо щось задумав...
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12.05.2020 00:55 Відповісти
Надёжность Китая аналогична надёжности сплавов из ими любимого материала -силумина
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12.05.2020 00:57 Відповісти
Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9822
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12.05.2020 01:13 Відповісти
Все кто носит Маски, болльны.
Дмитрий Медведев.6 апреля 2020 г.Ютьюб.
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12.05.2020 01:22 Відповісти
Майко Джексон ходил в маске еще в 2009 году,а потом перешел на противогаз...
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12.05.2020 01:25 Відповісти
Жирная лживая свинья. КОВИД? Фальсификаторы ВОЗ подлежат ликвидации. А что думают по поводу показателя смертности профессиональные медики? 5 мая немецкий вирусолог Хендрик Стрик (Hendrik Streeck) заявил, что верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%; более вероятно, что летальность находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. При этом немецкий учёный добавил, что почти все летальные случаи приходятся на людей преклонного возраста. Средний возраст умерших с положительным результатом теста, по его данным, составил примерно 81 год.Немецкий эпидемиолог доктор Кнут Витковский (Knut Wittkowski) в интервью, данном в конце апреля, сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 сравним с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран ещё до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб.
Швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей, учтённых в статистике, умерли не только от COVID-19.
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12.05.2020 04:50 Відповісти
Возможно китайцы под видом тестирования и будут делать вакцинацию.
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12.05.2020 12:37 Відповісти
 
 