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Помпео заявив, що Китай, як і раніше, не ділиться інформацією про коронавірус
Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією щодо боротьби з коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Twitter Держдепартаменту США.
Помпео заявляє, що його висловлювання не пов'язані з політикою, оскільки йдеться про життя американців.
"Китай, як і раніше, відмовляється ділитися інформацією, необхідною для гарантування безпеки людей. Наші правдиві висловлювання і заклики до прозорості не пов'язані з політикою, звинуваченням або залякуванням. Йдеться про порятунок життя американців. Нам необхідно, щоб країни своєчасно обмінювалися надійними даними", - заявив Помпео.
Топ коментарі
+3 kelman muksat
показати весь коментар12.05.2020 01:13 Відповісти Посилання
+1 Денис Власенко #415292
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+1 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар12.05.2020 00:51 Відповісти Посилання
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Дмитрий Медведев.6 апреля 2020 г.Ютьюб.
Швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей, учтённых в статистике, умерли не только от COVID-19.