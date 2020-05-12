Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

Посольство Росії в Чехії просить надати поліцейську охорону співробітнику свого посольства. Там переконані, що його безпідставно звинувачують у підготовці замаху на мера Праги.

Про це йдеться в заяві дипломатичної установи Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У зв'язку з антиросійською інформаційною кампанією, яка триває в Чехії, заявляємо, що помилкові і бездоказові звинувачення (з посиланням на місцеві спецслужби) на адресу співробітника посольства Росії в підготовці замаху на празьких муніципальних політиків російською стороною були неодноразово й однозначно спростовані як у Москві, так і в Празі", - стверджують російські дипломати.

Вони переконують, що "через розгорнуте чеськими ЗМІ персональне цькування російського дипломата на його адресу почали надходити погрози".

10 травня чеські ЗМІ повідомили про припущення правоохоронців Чехії, що виконувач обов'язків керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрій Кончаков привіз до Праги отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа, які були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву.

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