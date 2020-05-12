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Новини
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Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

Посольство РФ у Чехії у відповідь на звинувачення ЗМІ, що його співробітник хоче отруїти мера Праги, вимагає надати дипломату охорону

Посольство Росії в Чехії просить надати поліцейську охорону співробітнику свого посольства. Там переконані, що його безпідставно звинувачують у підготовці замаху на мера Праги.

Про це йдеться в заяві дипломатичної установи Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"У зв'язку з антиросійською інформаційною кампанією, яка триває в Чехії, заявляємо, що помилкові і бездоказові звинувачення (з посиланням на місцеві спецслужби) на адресу співробітника посольства Росії в підготовці замаху на празьких муніципальних політиків російською стороною були неодноразово й однозначно спростовані як у Москві, так і в Празі", - стверджують російські дипломати.

Вони переконують, що "через розгорнуте чеськими ЗМІ персональне цькування російського дипломата на його адресу почали надходити погрози".

10 травня чеські ЗМІ повідомили про припущення правоохоронців Чехії, що виконувач обов'язків керівника представництва Росспівробітництва в Чехії Андрій Кончаков привіз до Праги отруту рицин для замаху на мера Праги Зденека Гржиба та главу району Прага-6 Ондржея Коларжа, які були ініціаторами знесення пам'ятника радянському військовому Івану Конєву.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру і двом очільникам районів Праги надали охорону через можливу ​​загрозу з боку Росії

Автор: 

Прага (104) погрози (492) Чехія (1660) дипломати (571)


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Топ коментарі
+31
не, нормально так!
"обеспечьте киллеру охрану, чтоб ему никто не мешал работать !"
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12.05.2020 02:30 Відповісти
+28
Гоните санной тряпкой эту гэбэшную тварь с Праги !
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12.05.2020 01:25 Відповісти
+19
Чехи,не тормозите.Забыли про 1968 год? Пинком гоните мокшан,они того достойны.
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12.05.2020 02:31 Відповісти
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Гоните санной тряпкой эту гэбэшную тварь с Праги !
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12.05.2020 01:25 Відповісти
Москалі, небійтесь, ви у вільній країні.
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12.05.2020 02:01 Відповісти
Посольство рф в Праге и в Киеве
Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 1604 Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 4778
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12.05.2020 02:02 Відповісти
В Киеве до 2014 было такое же
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12.05.2020 02:06 Відповісти
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12.05.2020 02:10 Відповісти
В Києві навіть посол раніше був.
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12.05.2020 06:02 Відповісти
не, нормально так!
"обеспечьте киллеру охрану, чтоб ему никто не мешал работать !"
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12.05.2020 02:30 Відповісти
Чехи,не тормозите.Забыли про 1968 год? Пинком гоните мокшан,они того достойны.
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12.05.2020 02:31 Відповісти
Этот чешский унитаз на месте памятника надо было бы как вещдок отправить диппочтой в кремль лично в руки главному, а можно и промеж ног.
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12.05.2020 02:53 Відповісти
Не зможе вибраться на нього "недомірок"... А якщо і вилізе, то впаде і втопиться... Ти знаєш, якої висоти той унітаз? ДВА МЕТРИ!!! От і прикинь, якого розміру там "чаша"...
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12.05.2020 05:22 Відповісти
Після отруєння росіянами "Новічком" у Великій Британії чеська версія отруєння має вигляд дуже правдоподібної.
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12.05.2020 03:43 Відповісти
Так було вже отруєння і в Болгарії, та розстріл у Німеччині. А скільки ще вбивств, замаскованих під нещасний випадок...
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12.05.2020 09:36 Відповісти
опять ходоки к солсберецкому собору .
по всій Европі. як ті воші...
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12.05.2020 04:54 Відповісти
В чому проблема? В Чехії ще карантинні заходи не скасовані до кінця... Хай дотримується самоїзоляції - сидить у посольстві...
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12.05.2020 05:23 Відповісти
Полоний,Новичок,КоронвиRUS,следующая Паденимия,жрать нечего,отдавай сапоги ....
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12.05.2020 06:52 Відповісти
Россия сама себе делает лучшую антироссийскую информационную компанию.
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12.05.2020 06:58 Відповісти
але навіть серед тварин іноді виникають запитання...

Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 7724
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12.05.2020 07:07 Відповісти
Дна на РАБссии не бывает,ну разве нефть станет 9 долларов за кухоль пива. Это точно ДНО паБЕДЫ...,на дне победы пролетарията аньтифошЫздов
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12.05.2020 07:12 Відповісти
А що, так можливо було? Спіймали на гарячому - починай вимагати охорону та кричати про переслідування. Цивілізованному світу давно пора зрозуміти, що Росія - розсадник тероризму в усьому світі.
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12.05.2020 07:32 Відповісти
Надайте цілодобову охорону кожному скрепному гдбпломату в кожній державі і стежте за ними відкрито))) ото буде кіпіш старого мєрина...
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12.05.2020 07:37 Відповісти
Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 2467
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12.05.2020 07:54 Відповісти
Nenado puskat rosijan v stranu i nebudet problem.Luce uze s siriji pustit migrantov cem rosijan
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12.05.2020 08:20 Відповісти
Там де московіт-там якісь непорозуміння. Скрізь воно воняє і всим незадоволене. Сраку помийте спочатку мокші. Вам до чехів ще дуже далеко. Чому вони мають вас любити, за окупацію більше 50 років і війну у 1967 році?
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12.05.2020 09:01 Відповісти
Церкви, костёлы, мечети Праги ждут ценителей. Но без охраны.
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12.05.2020 16:36 Відповісти
 
 