У межах послаблення карантинних заходів на Закарпатті відкрили біосферний заповідник "Долина нарцисів"
На Закарпатті після послаблення карантину з 11 травня відкрили для відвідувачів "Долину нарцисів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в фейсбуці Карпатського біосферного заповідника.
Водночас там зазначили, що відвідувачі мають дотримуватися правил: бути в масках і тримати дистанцію один від одного.
Додамо, що "Долина нарцисів" під Хустом почала цвісти ще раніше, але через карантин люди не могли потрапити в заповідник і побачити це.
Топ коментарі
+6 Alter Nator
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без нього на твоїй фермі і сонце не встає
чи ти любиш Україну лише на відстані а допомагаєш виключно віртуально?
плюс соціалка як мати-одиначка
плюс купа дотацій і велика купа різних пільг як багатодітна, включаючи безкоштовні путівки в санаторі\ та безкоштовне отримання продуктів
пишеш повну херню
або твоя знайома мати пятьох дітей все пробухала
Больше этой мрази в масках предложить нечего.
Специалисті из бівшей команді Саакашвили чрезвічайно востребовані по всему миру и сейчас занимают вісокие пості в разніх странах мира и руководят различніми проектами
и только кремль и его филиаал порохоботі ненавидят Саакашвили
на основании этого Закона, барыги выбросили из Украины всех иностранцев с руководящих постов, даже Яресько с поста минфина
Украина - это феодальная вотчина для Порошенко, Януковича, Кононенко, Грановского и т.д.
Чужие здесь не ходят
На Хмельниччині експедиція Рятівної археологічної служби розпочала дослідження давнього поселення Чаньків-1, що поблизу Дунаївців. Нагадаємо, саме тут наразі ведеться будівництво дороги в обхід міста. Це дорожнє полотно почали зводити ще у 2004 році, і проект кілька разів заморожували через через брак фінансування.
Наразі розкопки тут ведуться уже понад тиждень. На дослідженнях працюють співробітники науково-дослідного центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України. У команді - дослідники зі Львова, Києва, Луцька, Дубна, Хмельницького та Кам'янця Подільського. Експедицію очолює кандидат історичних наук завідувач відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН України Олег Петраускас. Триватимуть роботи на об'єкті декілька тижнів.
За цей час експедиція Рятівної археологічної служби має вивчити частину цього поселення, на якому при попередньому обстеженні знайшли матеріали від епохи енеоліту (3,5 тис. років до н.е.) до княжих часів (XI-XIII століття). Зокрема, тут виявили старожитності трипільської та черняхівської культур.
«Роботи плануємо завершити до кінця місяця, але, звісно, якщо натрапимо на цікаві об'єкти, то довше. Вони охоплять площу усієї пам'ятки, яка залишилася менш ушкодженою. Це близько 4-х тисяч квадратних метрів. Наразі на деяких розкопах вже виявлено об'єкти раннього залізного часу, господарські ями, житла, рештки господарських споруд. Є багато уламків кераміки того часу. Сподіваємося в інших розкопах натрапити на матеріали трипільської культури», - розповів сайту http://ye.ua/ «Є» Олег Осаульчук, директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України.https://ye.ua/istiriya/48869_Na_Hmelnichchini_arheologi_doslidzhuyit_davnye_poselennya.html
Приезжайте в гости, греться )))