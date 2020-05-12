У межах послаблення карантинних заходів на Закарпатті відкрили біосферний заповідник "Долина нарцисів"

На Закарпатті після послаблення карантину з 11 травня відкрили для відвідувачів "Долину нарцисів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в фейсбуці Карпатського біосферного заповідника.

Водночас там зазначили, що відвідувачі мають дотримуватися правил: бути в масках і тримати дистанцію один від одного.

Додамо, що "Долина нарцисів" під Хустом почала цвісти ще раніше, але через карантин люди не могли потрапити в заповідник і побачити це.

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