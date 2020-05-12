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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче припиняли всі провокації ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по позиціях ОС із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а вночі застосували по захисниках Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські захисники змусили окупантів згорнути свою збройну активність.

За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили", - повідомили в штабі.

Дивіться також: Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС. ФОТО

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120-мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб 01
Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб 02

Автор: 

обстріл (29596) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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"Без рук, без ног, в избу лезет..."
Ответ: "Ихтамнет" с Донбасса...
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12.05.2020 07:27 Відповісти
Героям Слава !!!
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12.05.2020 07:35 Відповісти
Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8392
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12.05.2020 07:47 Відповісти
Україні потрібно вкладати оборонні кошти в війська хакерів! Це одне з найсерйозніших озброєнь на даний момент в світі! Наприклад у Кореї є 2 тисячi хакерів і вони здатні і їм під силу усунути будь-яку країну на землі і в тому числі і найсильніші країни, як США! Причому різними способами, можна зламати енергосистему будь-якої країни, розподілити електрику так, щоб всі трансформатори країни вийшли з ладу, а без електроенергії, як їх ремонтувати, всі інструменти працюють від мережі! І це тільки початок, без електрики підприємства більше не зможуть виробляти, консервувати, і доставляти продукти харчування, і не буде чого їсти! Без електрики більше неможливо буде робити горючі з сирої нафти, буде нічим заправляти бензобаки! Чи не буде світла і опалення, робочих лікарень, екстрених служб. Тільки уявіть, та це гірше будь-якої ядерної війни! Україні потрібно всього пару тисяч хакерів, щоб знищити Росію!
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12.05.2020 07:48 Відповісти
краще кляту рашу знищити!!
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12.05.2020 07:56 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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12.05.2020 07:57 Відповісти
Нарешті, стали адекватно відповідати. Самі, чи гловно дозволив...
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12.05.2020 08:33 Відповісти
 
 