Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника. Прицільним вогнем Об'єднані сили рішуче припиняли всі провокації ворога", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь по позиціях ОС із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів, а вночі застосували по захисниках Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Втрат серед наших захисників унаслідок ворожих обстрілів не було.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил чітко дали зрозуміти загарбникам, що такі злочинні дії без відповіді не залишаться. Прицільним вогнем українські захисники змусили окупантів згорнути свою збройну активність.

За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили", - повідомили в штабі.

Дивіться також: Окупанти обстріляли Авдіївку, мирні жителі не постраждали, - штаб ООС. ФОТО

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120-мм міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



